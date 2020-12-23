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Новости Агрессия России против Украины
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ВР (27377) переговоры (4780) Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842) Рахманин (120)

Рада не знает, о чем договаривается ТКГ: с этими планами знакомится РФ, террористы, а ВР в жизни не видела, - нардеп "Голоса" Рахманин

Рада не знает, о чем договаривается ТКГ: с этими планами знакомится РФ, террористы, а ВР в жизни не видела, - нардеп

Верховная Рада не знает, с какими предложениями выходит и о чем договаривается Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Представления о том, что на самом деле обсуждается, как не было, так и нет. Верховная Рада Украины, как высший законодательный представительный орган, фактически в стороне от этого процесса, несмотря на то, что три члена парламента, три главы комитета являются официальными представителями Украины в ТКГ.

То есть когда Украина выходит с каким набором предложений, они это называют планами – я не сказал бы, что это план, фактически, это перечень предложений, но тем не менее – с этими планами знакомится не только ОБСЕ. С этим планом знакомится Россия, которая является агрессором, и представители террористических организаций.

А Верховная Рада этого плана никогда в жизни не видела", - заявил Рахманин.

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По словам Рахманина, все, что достается нардепам, – это "брифинги каких-то спикеров" или интервью председателя ТКГ, который иногда свои личные мысли выдает за определенные части плана.

Он подчеркнул, что Верховная Рада, которой рано или поздно так или иначе придется писать законодательную базу в части переходного правосудия, уточнения законопроектов, законов, касающихся амнистии и особого статуса, – на самом деле не знает, о чем идет речь.

Председатель фракции добавил, что ему рассказывали, из чего состоит этот план, но как депутат ВР он в целостном виде этот текст "увидел только в телеграмм-канале так называемого "МИД" так называемой "ДНР"".

По его словам, только там все было "с пунктами, с номерами, с конкретными предложениями, что на самом деле предлагает украинская сторона".

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Он также подчеркнул, что за последние полтора года Трехсторонняя контактная группа фактически взяла на себя тот функционал, который должен был принадлежать "нормандской четверке". А это, по его словам, выгодно россиянам – чтобы все перешло в Минский процесс, и чтобы свести переговоры к переговорам между Киевом и представителями оккупированных территорий.

Рахманин также не верит, что президент Владимир Зеленский сможет добиться настоящего мира в Украине – такого, который предусматривает возвращение суверенитета, территориальной целостности, прекращение войны и возвращение людей и территории под украинскую юрисдикцию.

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хорошенькое дело...
а кто их туда направил и чьи они интересы представляют..и от имени кого они договариваются??? шо за безответственность??? судя по факиным-кравчучкам там можно такого наговорить-наобещать и шо??? нет слов...
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23.12.2020 09:46 Ответить
А Рахманін нічого не хоче сказати про участь власне "Голосу" і його спонсорів у створенні такої ситуації? Чи, вибачте за каламбур, голосу бракує?
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23.12.2020 09:52 Ответить
значит это сепартные переговры, ведущиеся Ермаком и Кравчуком
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23.12.2020 10:02 Ответить
Принцип монобольшинства: "А ПО ПРИКОЛУ!" + Беня сказал, а непогрешимый Зе озвучил есть результат выбора мудрого наріда. Да и советчики у них хорошие - ОПЗЖ и вечно недовольная ( а чому не я? ) баба Йуля.
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23.12.2020 10:03 Ответить
так от же ж https://censor.net/ua/news/3238425/reznikov_pro_peregovory_stosovno_donbasu_my_vje_sogodni_pratsyuyemo_za_planom_b/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75286842 "ми в "Мінську" можемо домовлятися, щоб війни було менше або більше". Джерело: https://censor.net/ua/n3238425
от про це вони зараз й домовляються: менше/більше війни, дивлячись як кому треба.
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23.12.2020 10:07 Ответить
Они и сами не понимают что там принимают, скорее всего-ничего ! Просто и нашего царька и пуйла устраивает всё что сейчас имеем !
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23.12.2020 11:18 Ответить
 
 