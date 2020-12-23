Рада не знает, о чем договаривается ТКГ: с этими планами знакомится РФ, террористы, а ВР в жизни не видела, - нардеп "Голоса" Рахманин

Верховная Рада не знает, с какими предложениями выходит и о чем договаривается Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Представления о том, что на самом деле обсуждается, как не было, так и нет. Верховная Рада Украины, как высший законодательный представительный орган, фактически в стороне от этого процесса, несмотря на то, что три члена парламента, три главы комитета являются официальными представителями Украины в ТКГ.

То есть когда Украина выходит с каким набором предложений, они это называют планами – я не сказал бы, что это план, фактически, это перечень предложений, но тем не менее – с этими планами знакомится не только ОБСЕ. С этим планом знакомится Россия, которая является агрессором, и представители террористических организаций.

А Верховная Рада этого плана никогда в жизни не видела", - заявил Рахманин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рахманин - Зеленскому: Мода на понтовую дерзость проходит. Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать президентское кресло

По словам Рахманина, все, что достается нардепам, – это "брифинги каких-то спикеров" или интервью председателя ТКГ, который иногда свои личные мысли выдает за определенные части плана.

Он подчеркнул, что Верховная Рада, которой рано или поздно так или иначе придется писать законодательную базу в части переходного правосудия, уточнения законопроектов, законов, касающихся амнистии и особого статуса, – на самом деле не знает, о чем идет речь.

Председатель фракции добавил, что ему рассказывали, из чего состоит этот план, но как депутат ВР он в целостном виде этот текст "увидел только в телеграмм-канале так называемого "МИД" так называемой "ДНР"".

По его словам, только там все было "с пунктами, с номерами, с конкретными предложениями, что на самом деле предлагает украинская сторона".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские террористы вернули украинского военного задушенным - а не пьяным, как изначально заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ

Он также подчеркнул, что за последние полтора года Трехсторонняя контактная группа фактически взяла на себя тот функционал, который должен был принадлежать "нормандской четверке". А это, по его словам, выгодно россиянам – чтобы все перешло в Минский процесс, и чтобы свести переговоры к переговорам между Киевом и представителями оккупированных территорий.

Рахманин также не верит, что президент Владимир Зеленский сможет добиться настоящего мира в Украине – такого, который предусматривает возвращение суверенитета, территориальной целостности, прекращение войны и возвращение людей и территории под украинскую юрисдикцию.