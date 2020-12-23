РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7588 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 490 4
МИД (6806) путин (30484) россия (93011) Донбасс (26950)

МИД отреагировал на слова Путина о "помощи Донбассу": Действительно можете помочь, если прекратите агрессию против Украины

МИД отреагировал на слова Путина о

Так называемая помощь временно оккупированным Россией территориям в Донецкой и Луганской областях, о которой во время своей ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, является грубым нарушением законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос издания.

"Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права – прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Рассматриваем предоставление так называемой помощи и поставки "гуманитарных" или любых других грузов на временно оккупированные Россией территории в Донецкой и Луганской областях без официального согласия Украины как грубое нарушение законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Украина остается "преданной выполнению Минских договоренностей и решений лидеров стран нормандского формата".

"Россия приложила все усилия, чтобы процесс консультаций в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и выполнение договоренностей в рамках нормандского формата были фактически заблокированы. Чтобы вывести переговорный процесс из этого состояния, Россия должна, наконец, принять решение о прекращении вооруженной агрессии и выводе своих вооруженных формирований с Донбасса", - подытожили в МИД.

Напомним, ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.

"Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс", - сказал тогда Путин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Навальный. Путин. Трусы. Почему хороших "русских" не существует в природе. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єго Плєшившество, як видно, скуштували "еліксиру безсмертя"...
показать весь комментарий
23.12.2020 10:42 Ответить
МЗС відреагував на слова Путіна про "допомогу Донбасу": Справді можете допомогти, якщо припините агресію проти України - Цензор.НЕТ 5759
показать весь комментарий
23.12.2020 13:26 Ответить
 
 