93% украинцев считают строительство дорог самым позитивным событием года, - "Укравтодор" (обновлено)

93% украинцев положительно оценили строительство и ремонт дорог в 2020 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал "Укравтодор" со ссылкой на данные опроса общественного мнения, проведенного в начале декабря Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

"Поддержка "Большого строительства" среди украинцев в течение года не меняется. Если в сентябре "Большое строительство" одобряли (по опросу Киевского международного института социологии) 89,8% украинцев, то к концу года сторонников ремонта дорог стало на 3,2% больше", - о динамике изменения отношения населения Украины к восстановлению инфраструктуры.

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Позже директор "Деминициатив" Алексей Гарань написал, что распространенная в том числе Офисом президента информация о 93% украинцев, которые считают строительство дорог самым позитивным событием года, является манипуляцией. Он уточнил, что лишь 11,3% опрошенных сочли строительство значимым событием года, а 93% из этого числа назвали его позитивным.