93% украинцев считают строительство дорог самым позитивным событием года, - "Укравтодор" (обновлено)
93% украинцев положительно оценили строительство и ремонт дорог в 2020 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал "Укравтодор" со ссылкой на данные опроса общественного мнения, проведенного в начале декабря Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
"Поддержка "Большого строительства" среди украинцев в течение года не меняется. Если в сентябре "Большое строительство" одобряли (по опросу Киевского международного института социологии) 89,8% украинцев, то к концу года сторонников ремонта дорог стало на 3,2% больше", - о динамике изменения отношения населения Украины к восстановлению инфраструктуры.
Позже директор "Деминициатив" Алексей Гарань написал, что распространенная в том числе Офисом президента информация о 93% украинцев, которые считают строительство дорог самым позитивным событием года, является манипуляцией. Он уточнил, что лишь 11,3% опрошенных сочли строительство значимым событием года, а 93% из этого числа назвали его позитивным.
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4. Пригласила в гости тёщу на месяц.
Крім того у цій справі, вочевидь, обізнані 32'380 мешкаців Крижопільського району, у тому числі, 8'754 мешканців самого смт Крижопіль.
На те вони й крижопольчани, чи крижопільці.
"...вибирати промосковьких тупорилих українофобів." Це ти про нього?
Прочитай увжно.І така "хрень" творилася на всіх блок-постах в той час. Хряк сивочолий тоді заявляв: "нам вдалося розділити БІЗНЕС і війну!"
Зеленский: Строительство(?) дорог