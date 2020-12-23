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93% украинцев считают строительство дорог самым позитивным событием года, - "Укравтодор" (обновлено)

93% украинцев считают строительство дорог самым позитивным событием года, -

93% украинцев положительно оценили строительство и ремонт дорог в 2020 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал "Укравтодор" со ссылкой на данные опроса общественного мнения, проведенного в начале декабря Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

"Поддержка "Большого строительства" среди украинцев в течение года не меняется. Если в сентябре "Большое строительство" одобряли (по опросу Киевского международного института социологии) 89,8% украинцев, то к концу года сторонников ремонта дорог стало на 3,2% больше", -  о динамике изменения отношения населения Украины к восстановлению инфраструктуры.

Читайте также: Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью The New York Times

Позже директор "Деминициатив" Алексей Гарань написал, что распространенная в том числе Офисом президента информация о 93% украинцев, которые считают строительство дорог самым позитивным событием года, является манипуляцией. Он уточнил, что лишь 11,3% опрошенных сочли строительство значимым событием года, а 93% из этого числа назвали его позитивным.

93% украинцев считают строительство дорог самым позитивным событием года, - Укравтодор 01

Деминициативы (71) дороги (2512) опрос (2832) Укравтодор (663)


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Топ комментарии
+18
Йолэ!!!

А эти 93% могут пальцем показать, где они эти дороги в реале видели?
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23.12.2020 10:16
+17
Если уж дороги и их "строительство" стали считать позитивом, то нужно понимать, что в стране полная .опа.
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23.12.2020 10:17
+17
Да, тут вопрос, а у этих 93% машины есть?
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23.12.2020 10:23
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93% українців вважають будівництво доріг найбільш позитивною подією року, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 7505
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23.12.2020 11:21 Ответить
Що, воно вже заповіт написало? не розчаруйте, скажіть "да"
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23.12.2020 11:42 Ответить
а шо были еще позитивные события?
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23.12.2020 11:21 Ответить
Ну як, ще бубочка побєділ Ковід 19. Раз п"ять. Потім взяв под лічний контроль здачу територій Лугандону і преміювання за невідкриття вогню, коли в тебе стріляють, заглянув в очі (чи очко?) )(уйлу, призначив Єрмака своїм замом і передав йому всю повноту влади і .т.д Це тільки на вскідку
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23.12.2020 11:46 Ответить
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:

Какое действие Вашей жены вы считаете позитивным?

1. Сожгла пирог
2. Устроила истерику
3. Заштопала носок
4. Пригласила в гости тёщу на месяц.
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23.12.2020 11:25 Ответить
весною мы все порадуемся радости этих радостных от строительства дорого (ведь речь шла о самом факте долгожданном - строительстве, а не о качестве работ и долговечности оных)
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23.12.2020 11:35 Ответить
Та яка нафіг весна, блін! До тещі в листопаді "зремонтували" шмат дороги. Ще й місяця не пройшло!, а тому "ремонту же звіздець. До весни того "ремонту" й сліду не залишиться.
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23.12.2020 11:39 Ответить
от саме це я і мав на увазі - від того радісного кукурікання про дороги зостанеться тільки гешефт у тих, хто відкатав ті гроші в офшорики, та купа поламаного покопаного асфальту на місці "великого будівництва-крадівнитва"
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23.12.2020 11:42 Ответить
Так пиарить больше нечего было совсем.Со всех щелей неслось "велике будивництво "(краЗЕвництво ) "После избрания Владимира Зеленского президентом Украины основной «расходной отраслью» госбюджета стал ремонт дорог.Резкое увеличение дорожного пирога до 100 млрд грн в год - рекорд Украины за все времена. Эта сумма составляет десятую часть всего (!) государственного бюджета Украины и в три раза превышает расходы воюющей страны на оборонный заказ." читайте https://zn.ua/macrolevel/pod-omoforom-zelenskoho-s-shefirom.html Под омофором Зеленского с Шефиром .
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23.12.2020 11:40 Ответить
Это брехливому ЗЕлёносопельному БлаЗЕню и всем падлючим ШимпанЗЕ из ЗЕ-шапито так хотелось бы. Готовьте памперсы, ЗЕ-падлюки, скоро будете срать столь жидко и обильно, шо по ляжкам течь будет.
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23.12.2020 11:46 Ответить
Ну хто ще може таким обізнаним в цьому ділі, копірую: "...скоро будете срать столь жидко и обильно, шо по ляжкам течь будет.", як не криЖопільський.
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23.12.2020 12:13 Ответить
Вражаюча й прозорлива кмітливість.
Крім того у цій справі, вочевидь, обізнані 32'380 мешкаців Крижопільського району, у тому числі, 8'754 мешканців самого смт Крижопіль.
На те вони й крижопольчани, чи крижопільці.
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23.12.2020 15:48 Ответить
Хоч в чомусь Україні підфартило з цим "презиком". А залишився б хрячок сивочолий "презиком" - ні дорог ні грошей, все б стирив би "надьожа нації".
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23.12.2020 11:51 Ответить
У тебя красть нечего-череп внутри кристально чист
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23.12.2020 12:17 Ответить
Чому на свино-псячому хрюкаєш, пЕС? Коли черепушка набита соєю до упора, Державну мову вивчити не виходить? "Чєлюсть скрьопная" не дає слова українською мовою вимовляти?
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23.12.2020 12:31 Ответить
Не ображайся,тваринко
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23.12.2020 12:36 Ответить
А на якому нарєчіі буде слово "надьожа" ? На зебільсьому ?
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23.12.2020 12:46 Ответить
"Надьожа" - на кацапо-ординському, свино-псячому, на якому, доречі, хрюкає тут більшість лизунів дупи "непорочного педро". Зебілята теж, в більшості своїй, хрюкають на свино-псячій. Ну цим малоросам "какая разніца", а фанати "цинічного..." ніби то - Патріоти...
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23.12.2020 13:56 Ответить
Саме головне,що він "стирив" у вас,зебілів, - залишки розуму.
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23.12.2020 12:30 Ответить
А сивобородата бєня ще кварталний СЕРіал вам забабахає і ви , зебіли , будете знову вибирати промосковських тупорилих українофобів .
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23.12.2020 12:43 Ответить
//www.youtube.com/watch?v=LBXjc20oIKo
"...вибирати промосковьких тупорилих українофобів." Це ти про нього?
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23.12.2020 12:51 Ответить
Немає часу та бажання щось шукати та передивлятися - скажи кого маєш на увазі . А я про зе .
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23.12.2020 12:56 Ответить
В прямому єфірі, порося обізвав "цинічними бендерами" бійців Правого Сектору, коли ті затримали на блок-посту колону машин з контрабандой, і застрелили "кришу", яка приїхала "парєшать".
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23.12.2020 14:01 Ответить
Яке відношення ти маєш до Правого Сектору ? Ти за гроші ? Чи наслухався й надивився відєопомий і людям голову задурюєш цією маячнею ?
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23.12.2020 14:09 Ответить
93% українців вважають будівництво доріг найбільш позитивною подією року, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 7326
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23.12.2020 14:19 Ответить
https://trubyna.org.ua/novyny/prodovzhujetsya-rozsliduvannya-obstavyn-vbyvstva-starshoho-lejtenanta-romana-halasa-dokume
Прочитай увжно.І така "хрень" творилася на всіх блок-постах в той час. Хряк сивочолий тоді заявляв: "нам вдалося розділити БІЗНЕС і війну!"
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23.12.2020 14:25 Ответить
Запитаю ще простіше : ти зебіл ? От я - порохобот , і не приховую це . А ти прямо відпости можеш ? Тільки так або ні .
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23.12.2020 15:16 Ответить
Ні, я не зебіл і ніколи не був за блазня і не буду. Знаю - він малорос і йому похрін Україна, як Незалежна Держава. Та мене бісить, коли дехто ліпить з брехливого цинічного торгаша - "батька нації". Ну не ліпеться з навозу - Патріот. Сивочолий злив в унітаз Помаранчеву революцію і злив туди ж - Революцію Гідності. І ніколи не пишіть. що вас - 25%! Знаю багатьох людей, які йшли голосувати за петра, тільки тому, щоб блазень не пройшов. Плакали і йшли, хоча знали хто він є насправді. І я ніколи не приховував, що я - за ЮВТ. Дуже симпатизую Патріотам-Націоналістам, та знаю, що їм, при в більшості - ватному населенню в країні, поки що нічого не світить. Ригів - людьми не вважаю, від слова - ЗОВСІМ!!!
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23.12.2020 16:18 Ответить
Все зрозуміло ! Це ж йуля ! Питань більше немає - йуля , риги , зе , жопозж ... ті ж самі страхіття . А виборці цих п.....в довбодятли вальтонуті .
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23.12.2020 18:17 Ответить
Хворих на прогресуючу шизофренію пеціних дуполизів, психлікарні не приймають, а направляють писати коменти на цензор.нєт. Скільки шкоди вони своїми дебільними висер...ми нанесли сивочолому, важко навіть підрахувати. Обвалили і так нікчемний рейтінг цинічного бариги. Міністр в уряді азірова-хама, це - круто для "батька нації". Так, шизо-петюшки?
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23.12.2020 19:15 Ответить
йуля , тікай з Цензора , а то соросята покусають . А "дєдиваєвалє" ?
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23.12.2020 19:54 Ответить
Ну ти і добой...б! Копієчку сьогодні ти, походу, у хряка цинічного не заробив. Повісишся, чи як? Весело мені тут за тобою, болезним, спостерігати. Ковбасить тебе "нє па дєцкі", невже сої пережрав? Став клізьму, нещастячко, а то розірве і цензор.нет втратить такого цінного пацієнта.
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23.12.2020 20:55 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=187797572173945
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23.12.2020 14:28 Ответить
бедолаги - работяжные! некогда даже на улицу выйти... все строчите, все строчите... рабы аки пчелы - бабло отрабатывать нужно...Ну и сидите там ... таким как вы на улицах делать нечего, мы и без ваших золотых ручек СПРАВИМСЯ!!!
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23.12.2020 12:33 Ответить
О , "акі-пакі дєдиваєвалі" проснулися ! Йди зедороги роби - якраз сніг пішов .
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23.12.2020 12:49 Ответить
Що , вже 93 відсотка довб...бів ? Чи "опитували" довб...би ?
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23.12.2020 12:34 Ответить
главное что тебя урывок не спрашивали
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23.12.2020 12:38 Ответить
Дороги строятся - это факт.Это единственное что Зеленский сумел сделать в стране...Все остальное провалено....Ну мы от него большего и не ждали...Образования - НОЛЬ....а то что он хороший парень - так это на посту Президента - ему не сильно помогает...Даже если он за 3.5 оставшихся года сделает дороги - это будет успех - ведь остальные Президенты так и не смогли их построить.
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23.12.2020 12:38 Ответить
Никто этих дорог не видел, точнее видели, но они появились ещё при Порошенко. Ещё полгода назад количество только отремонтированных километров при зеленском было в два раза меньше чем при Порошенко. А про строительство новых магистралей вообще никто не вспоминает, потому что этого просто нет.
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23.12.2020 14:41 Ответить
Порошенко: Новая армия, новая полиция, люстрация, украинизация, реформирование страны под европейские нормы, антипутинская коалиция, безвиз, строительство дорог.
Зеленский: Строительство(?) дорог
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23.12.2020 14:37 Ответить
93% "Слуг Народа" считают строительство дорог самым позитивным событием года.
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23.12.2020 17:05 Ответить
Странно... Так как качество большинства из них по сегодняшним меркам является неудовлетворительным.
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23.12.2020 17:16 Ответить
93% українців вважають будівництво доріг найбільш позитивною подією року, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 3099
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24.12.2020 00:49 Ответить
93% українців вважають будівництво доріг найбільш позитивною подією року, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 5509
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24.12.2020 00:50 Ответить
Эта статистика брехня! И все понимают , для чего её подсовывают. Строить дороги-это хорошо? -конечно Да. А вот, строить дороги, за деньги на ваше здоровье, это хорошо? Они ведь не так ставили вопрос.....
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24.12.2020 03:21 Ответить
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