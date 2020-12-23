ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд
Пенсионный фонд Украины начал выплату единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 2 242,8 млн грн для 280,3 тыс. человек.
Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержден Кабинетом Министров Украины. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря 2020 года.
Пожалуйста, подождите...
краще б за ті гроші ліки купили чи тіж вакцини...
Это по вашему зеленому и есть конец эры беззакония?
Да и с розничными ценами магазина...в инете ловить нечего...от слова совсем..
А сколько нужно вложить денег в это вы в курсе?? Или по наивности тумаете сваял сайтик на бесплатном движке...и народ повалил на него густой толпой???
Это у вас, зеленых, и называется справедливостью?
Закрывают ФОП не по списку, а помощь будут выплачивать, если "На 31 октября 2020 основной КВЭД ФОП есть в указанном выше списке"
Согласись, логично было бы составить список тех, кого закроют, и им же выплатить помощь.
Тогда не было бы вопросов.
Так что, мне и тебе "видать" разное.
Если ты сидишь на теплом месте в министерстве за 30 тысяч в месяц, то много от тебя пользы народу и государству, которое платит тебе зарплату из, пусть мизерных, но налогов таких "торгашей"?
А вообще, нельзя всех стричь под одну гребенку, хоть и не каждый, кто должен, платит налоги.
- Да какой тут способ, - становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков, - дело не хитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.
"На производственном предприятии" я работал, там тоже далеко не все заняты работой весь рабочий день.
При этом, справедливости ради, замечу, что это свободная страна, возьмите кредит, продайте что-нибудь не нужное, купите и вы павильон, и покажите всем, как надо.
А звучит ваше заключение по-совковому: если человек с достатком, значит он ****.
И курьра туда ты будешь ждать до китайской паски...а если и приедет..то заплатишь ты как за еще один диван..
И таких сел и поселков в Украине дофига..
Открой карту отделений новой почты..и посмотри..
Ну значит потом вычтут из пенсии...у тех кто доживет до оной..
При этом, ФОПов закрывают всех, КВЭД не спрашивают.
Это и есть справедливость по-зеленски.
Жодної собачої будки....