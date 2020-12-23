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ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд

ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины начал выплату единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 2 242,8 млн грн для 280,3 тыс. человек.

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Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержден Кабинетом Министров Украины. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря 2020 года.

ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд 01

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Топ комментарии
+4
Нет конечно. Я к тому, что какие нахрен 8 тыс он еще хочет. Занимаются ********** государства и еще деньги требуют. Пооформляются ФОПами на 1-ю группу и платят в месяц налог 210 грн 20 коп. А потом бегут пенсии требовать, всякие пособия... А я больше 3 тыс налогов плачу в месяц наемный работник. Так от кого больше польза государству, от меня или этого торгаша?
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23.12.2020 10:56
+3
ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7997
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23.12.2020 10:26
+3
Подтверждаю. Пол часа назад пришли на карту. Я очень удивлен, если честно.
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23.12.2020 10:28
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ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7997
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23.12.2020 10:26 Ответить
Подтверждаю. Пол часа назад пришли на карту. Я очень удивлен, если честно.
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23.12.2020 10:28 Ответить
И не в чом себе не отказывай теперь)))
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23.12.2020 10:32 Ответить
Дядя Вова, а ты на какой группе единого налога?
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23.12.2020 10:34 Ответить
2-я.
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23.12.2020 10:54 Ответить
А мені песію затримуют!! Ось така хрєнь !! Я як "сплячий" ФОП цілком підтримую ФОПів !!!)))
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23.12.2020 11:10 Ответить
Моя жінка теж на другій !!))
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23.12.2020 11:11 Ответить
потрібно розуміти ті 8 тис, вони дають здоровим людям забираючи у хворих...
краще б за ті гроші ліки купили чи тіж вакцини...
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23.12.2020 10:34 Ответить
А яким чином пенсійний фонд до хворих? Хіба медицина не з іншого джерела фінансується?
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23.12.2020 10:38 Ответить
А мой КВЕД не подошёл, почемуто мелкиий опт и розница, - давай досвиданья. А я наемный работник и коммуналку, питание и не дай бог опять, лечение я отменить не могу. Кстати хотел в Дії сделать скриншот отказа и шо Вы думаете? Разработчики отключили такую возможность. Кстати интересно какой процент народа оформлен по КВЕДУ "мелкий опт и розница" ? Наверняка эти хитрожопые не даром лишили возможности получить компенсацию по этим КВЕД.... Как бы так дать, шоб ни*****я не давать, ага....
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23.12.2020 10:39 Ответить
Та неужели таки отменили? И в системе снимок экрана забанили? Какие все таки крутые разработчики этой самой Дії. Прям Вашей системой без Вашего участия управляют. Но мы Вам безусловно конечно же верим.
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23.12.2020 10:42 Ответить
странник, а ты веришь, что, поскольку мой КВЭД не входит в список, восемь тыщ я не получу, но закрывают меня, как всех, не спрашивая кода?
Это по вашему зеленому и есть конец эры беззакония?
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23.12.2020 10:49 Ответить
Вот так пришли и закрыли? Без Вашего согласия на то? Какие все таки варвары. А ничего, что эти же восемь тысяч не получат наемные работники, которых за свой счет ушли в так называемый неоплачиваемый отпуск? Это по закону? Или таки беззаконие? То, что у многих ФОПов наемные работники оформлены на минималку или даже вообще без оформления и соответственно без социалки работают. Это по закону или беззаконие?
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23.12.2020 10:52 Ответить
Пока еще не закрыли...а 8 января закроют...и квэда не спросят...
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23.12.2020 10:55 Ответить
Что значит закроют? Кого именно закроют? Мелкий опт закроют? Торговцев продовольственными товарами закроют? Транспортные перевозки может закроют? Запретят на вынос торговать предприятиям общепита? Договаривайте пожалуйста. Потому как понимания нет кого именно закроют. Правда и закроют ли еще вопрос. Хотя вон Британия уже закрылась. Польша также на карантине.
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23.12.2020 10:59 Ответить
Строительные магазины закроют...магазины продажи одежды и обуви....все магазины которые не продают продукты...
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23.12.2020 11:07 Ответить
Таки такой момент есть. Но ведь никто не запрещает магазинам этими товарами перестроится и перенести акцент бизнеса на торговые интернет площадки. Да, безусловно доходы упадут, но не будут нулевыми. Вот о ком действительно обеспокоится нужно так это о тех кто работает в сфере услуг. К примеру тех же парикмахерских.
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23.12.2020 11:14 Ответить
Какие в жопу торговые интернет площадки для магазина в селе или забытом богом райцентре????
Да и с розничными ценами магазина...в инете ловить нечего...от слова совсем..
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23.12.2020 11:18 Ответить
Та вы не поверите, что в забитом богом селе товары даже с алиэкспреса выписывают. Прикинте. И в инете различные цены есть. И не особо сильно они отличаются от розничных в магазине.
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23.12.2020 11:32 Ответить
Выписывают...потому что эпицентр и им подобные на первых местах в инете...
А сколько нужно вложить денег в это вы в курсе?? Или по наивности тумаете сваял сайтик на бесплатном движке...и народ повалил на него густой толпой???
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23.12.2020 11:55 Ответить
Я тебя спросил о конкретной вещи: закрывают всех, а помощь выплачивают только избранным.

Это у вас, зеленых, и называется справедливостью?
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23.12.2020 11:27 Ответить
Я тебе отвечаю, что закроют далеко не всех. Потому видать и выплачивают не всем. Такой ответ устраивает?
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23.12.2020 11:34 Ответить
странник, не строй из себя Клару Целкин, как говорил Фима полу жид.
Закрывают ФОП не по списку, а помощь будут выплачивать, если "На 31 октября 2020 основной КВЭД ФОП есть в указанном выше списке"
Согласись, логично было бы составить список тех, кого закроют, и им же выплатить помощь.
Тогда не было бы вопросов.
Так что, мне и тебе "видать" разное.
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23.12.2020 11:45 Ответить
Т.е.собственник бизнеса предложил тебе продавцу оформить себя как ФОП?
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23.12.2020 10:43 Ответить
Несподіванка, нє?
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23.12.2020 10:49 Ответить
Нет конечно. Я к тому, что какие нахрен 8 тыс он еще хочет. Занимаются ********** государства и еще деньги требуют. Пооформляются ФОПами на 1-ю группу и платят в месяц налог 210 грн 20 коп. А потом бегут пенсии требовать, всякие пособия... А я больше 3 тыс налогов плачу в месяц наемный работник. Так от кого больше польза государству, от меня или этого торгаша?
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23.12.2020 10:56 Ответить
Вопрос про пользу риторический.
Если ты сидишь на теплом месте в министерстве за 30 тысяч в месяц, то много от тебя пользы народу и государству, которое платит тебе зарплату из, пусть мизерных, но налогов таких "торгашей"?
А вообще, нельзя всех стричь под одну гребенку, хоть и не каждый, кто должен, платит налоги.
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23.12.2020 11:52 Ответить
Не в министерстве, а на производственном предприятии. И з/п у меня не 30 тыс. Посчитай, сколько это будет 3 тыс (21,5% налоги), и увидишь какая з/п. А кто-то по пять торговых павильонов держит, на мерсе ездит, ряха и жопа откормленные в машину не пролазят, а платит единый налог в месяц 944 грн и плачет спасите ФОПов
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23.12.2020 12:03 Ответить
Ясно...пролетарьят...точно такой же как был 100 лет назад...шариковы..

- Да какой тут способ, - становясь словоохотливее после водки, объяснил Шариков, - дело не хитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.
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23.12.2020 12:10 Ответить
Сам ты пролетариат узколобый. У меня высшее образование и 20 лет экономического стажа, плюс опыт работы в налоговой. Так что уж поверь, я лучше знаю бюджетное устройство и как должна работать экономика
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23.12.2020 13:33 Ответить
Повторюсь: не стригите всех под одну гребенку.
"На производственном предприятии" я работал, там тоже далеко не все заняты работой весь рабочий день.
При этом, справедливости ради, замечу, что это свободная страна, возьмите кредит, продайте что-нибудь не нужное, купите и вы павильон, и покажите всем, как надо.
А звучит ваше заключение по-совковому: если человек с достатком, значит он ****.
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23.12.2020 12:23 Ответить
Я не против людей с достатком, а против неуплаты налогов, вернее за прогрессивную шкалу налогообложения
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23.12.2020 13:36 Ответить
А с чего такие выводы?? Он может быть реально оформленным наемным работником... а дия дает отказ по квэду фопа или предприятия..
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23.12.2020 10:53 Ответить
Так он может продовольственный магазин держит. На карантин они не закрываются. Все работают. Мелкооптовый склад к примеру тоже никто не закрывает. Может маршрутные такси закрыли? Естественно нужно смотреть по хозяйственной деятельности, которую ФОПник осуществляет.
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23.12.2020 11:03 Ответить
А кому нужен мелкооптовый склад промышленных товаров...если его потребители ..магазины промышленных товаров закрыты на карантин??
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23.12.2020 11:09 Ответить
Покупателям, которые могут заказать товар через интернет. К примеру большинство крупных торговых сетей магазинов бытовыми товарами имеют свои интернет сайты. Я к примеру через интернет и газовую плиту покупал и тот же телевизор. И одежду довольно часто покупаю и даже диван покупал. Так в чем проблема?
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23.12.2020 11:16 Ответить
Это ты с колокольни жителя Киева можешь так вещать...а ты на землю опустись...и подумай сколько людей живет в местах что до новой почты километров 20...а деливери нет вообще..и диван отправленный новой почтой станет золотым..
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23.12.2020 11:21 Ответить
А разве доставку курьером уже отменили? И диван даже по месту из магазина тоже не бесплатно доставляют. И я далеко не житель Киева. Причем очень далеко. Километров эдак 400 от него.
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23.12.2020 11:27 Ответить
Можно и в 600 км от Киева жить в сравнительно большом городе...а можно и в 100 км...в селе...
И курьра туда ты будешь ждать до китайской паски...а если и приедет..то заплатишь ты как за еще один диван..
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23.12.2020 11:51 Ответить
Та неужели. Поселок в 20 км от Верхнеднепровска 5000 человек населения большой по Вашим меркам? Там отделение Новой почты есть. Равно как и обычная почта. Туда регулярно теще отправляю посылки. Раз в месяц так это точно. Бывает что и чаще. Причем доставкой курьером, ибо пожилой человек и чтобы сама не таскала. Хотя там до отделения метров 300-400 от нее. Стоимость доставки курьером +25 грн к сумме доставки, которая в пределах до 100 грн (зависит от объемного веса посылки). Это много по нынешним временам?
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23.12.2020 12:02 Ответить
Сколько будет стоить доставка курьером если до новой почты 20 км.?
И таких сел и поселков в Украине дофига..
Открой карту отделений новой почты..и посмотри..
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23.12.2020 12:13 Ответить
Вобщем мы ниочем флудим. Кто хочет что-то делать - делает. Кто не хочет ищет оправдания и ждет от кого-то подачек. Если ФОПник, зная почти стопроцентно о возможности возникновения подобной ситуации, себя не подстраховал, то кто ему доктор. Сейчас страдают все. Но ФОПники оказались все таки ровнее среди всех остальных равных.
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23.12.2020 12:25 Ответить
Кому нужно мелкое или среднее производство чего нить...если опять таки продавцы не могут пролать потому что их закрыли??
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23.12.2020 11:10 Ответить
И он может держать магазин по продаже пряжи к примеру...сам завозить ее из Турции...иметь квэд мелкий опт...и все...ни он ..ни его наемные работники 8000 не получат...
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23.12.2020 11:12 Ответить
И торговать этой же пряжей через интернет - не?
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23.12.2020 11:18 Ответить
И через интернет тоже...но факт остается фактом...продажи упадут...магазин работать не смодет...продавцы магазина останутся без зарплаты...а 8000 не дадут
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23.12.2020 11:23 Ответить
А почему продавцы без зарплаты останутся? На сколько знаю если официально оформлены, то 70% должны им платить. Или хитровжаренный ФОПник их не оформлял? Или таки они сами как ФОП оформлены? Или на минималку? Видите сколько сразу вопросов возникает. Почему собственно я как наемный работник должен из своих налогов оплачивать ФОПнику его работников?
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23.12.2020 11:30 Ответить
А фоп где деньги возьмет??нарисует??
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23.12.2020 11:52 Ответить
А я где деньги беру? Рисую?
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23.12.2020 12:03 Ответить
Деньги обычно зарабатывают...а зеленое стадо закрывает магазины и не дает зарабатывать...
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23.12.2020 12:14 Ответить
Я тоже зарабатываю деньги. И по-моему как и каким образом Вас мало интересует - правда же? Как остальные предприятия их зарабатывают - Вас тоже не беспокоит? Наемные работники, которые не в сфере торговли работают, Вам же тоже не интересны. Я не наблюдаю во всяком случае Вашего возмущения, что им не выплачивают компенсаций.
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23.12.2020 12:27 Ответить
Истину глаголите. Только оспаривать её тут всё равно будут..
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23.12.2020 21:12 Ответить
Пенсионный фонд??
Ну значит потом вычтут из пенсии...у тех кто доживет до оной..
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23.12.2020 10:43 Ответить
ФОПам і найманим працівникам почали виплачувати карантинні 8 тисяч гривень, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 8552
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23.12.2020 10:44 Ответить
"Выплаты осуществляются тем", чей КВЭД есть в утвержденном Кабмином списке.
При этом, ФОПов закрывают всех, КВЭД не спрашивают.
Это и есть справедливость по-зеленски.
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23.12.2020 10:44 Ответить
гробовые деньги для бизнеса?
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23.12.2020 10:58 Ответить
А каким бокомПенсионный фонд к выплатам подачки ФОПам от Зеленского ? А откуда будут платить пенсии из обнуленного после этого Пенсионного фонда?,Или у власти надежда, что большинство пенсионеров подохнут от Ковида-19, так как деньги из ковидного фонда ушли на дороги?
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23.12.2020 11:05 Ответить
Черговий засіб розсварити українців ,нацькувати одне на одного !! Я пенс і мені затримуют пенсію,21 мала бути , але поки що нуль !!)))
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23.12.2020 11:15 Ответить
Даю вам пораду як пенсу купляти продукти не у ФОПів, а у крупних магазинах, які сплачують податок на прибуток, ПДВ, і працівники із заробітної плати платять військовий збір і ПДФО. А купите у ФОПа - він податків заплатить нуль цілих хєр десятих. От і "буде" вам тоді пенсія
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23.12.2020 11:53 Ответить
а тобі москалику що з того?
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23.12.2020 11:18 Ответить
ВОВА! ГДЕ "ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ" ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА??????????????
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23.12.2020 13:45 Ответить
А те 8% шо бастуют получили? Или опять будут "ходити з лозунгами, викрикуючи геть"
Жодної собачої будки....
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23.12.2020 14:49 Ответить
зрада.
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24.12.2020 02:38 Ответить
 
 