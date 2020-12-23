ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд

Пенсионный фонд Украины начал выплату единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 2 242,8 млн грн для 280,3 тыс. человек.

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Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержден Кабинетом Министров Украины. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря 2020 года.