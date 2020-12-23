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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Одесской, Николаевской и Черниговской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Одесской, Николаевской и Черниговской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 23 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% в трех областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Николаевской, Одесской и Черниговской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 41,0%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Одесской, Николаевской и Черниговской областях, - Минздрав 01

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Мутационные изменения вируса 2019-nCoV М3 (G3) включает в себя уже фиксировавшуюся ранее мутацию D614G (51 цепочка изменений) и мутацию трансдукции мембранного гликопротеина QHD43419 (29 цепочек изменений) в части присоединения DBSOURCE MN908947.3.
Более вирулентен + 30%, более быстрое проникновение в организм, вызывает более тяжело протекающий острый респираторный синдром. Почти 100% вероятность развития пневмонии.
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23.12.2020 10:43 Ответить
Швидка мутація вірусу показує безперспективність загальної вакцинації населення від коронавірусу, бо поки почнеться загальна вакцинація вірус вже буде настільки зміненим, що вакцина проти нього не буде діяти! Тоді краще організувати загальну вакцинацію від грипу, щоб унеможливити одночасний розвиток грипу та коронавірусу в організмі хворого і тим унеможливити важкі наслідки. Вакцини від грипу перевірені і надійні і не мають жахливих побочних ефектів.
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23.12.2020 10:50 Ответить
превышает 50 %.. а это ж может быть и 60% и 100% и 100% + коридоры и кладовки...
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23.12.2020 10:47 Ответить
Совершенно верно... в одессе родичку скорая повозила-повозила и... привезла домой - мест нет. Блудливая цифра - больше 50%...
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23.12.2020 11:03 Ответить
 
 