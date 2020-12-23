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Госдума РФ приняла закон о цензуре в интернете: под блокировку могут попасть Twitter, Facebook и YouTube

Госдума РФ приняла закон о цензуре в интернете: под блокировку могут попасть Twitter, Facebook и YouTube

Государственная Дума РФ на заседании в среду приняла в окончательном, третьем чтении резонансный закон о запрете цензуры со стороны интернет-порталов - как сообщалось, это коснется YouTube и Facebook.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно документу (N 1058572-7), Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

При ограничении или замедлении доступа будут использоваться технические средства противодействия угрозам, предусмотренные положениями ранее принятого закона "О суверенном интернете".

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Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры к этому списку.

Потенциально закон может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке к документу отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.

Инициатива была внесена в нижнюю палату 19 ноября. Авторами проекта закона, в частности, стали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и его заместители Максим Кудрявцев, Александр Ющенко, Сергей Боярский.
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Топ комментарии
+16
ватник сидя в болоте, пишет в Интернете шо - Сорос - зло, пяндосы - иллюминаты, а потом думает - придет ли тащь майор, или я все правильно написал(поправляя кресло, то есть бутылку)
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23.12.2020 10:48
+12
рашка, обосРашка, такая азиопская паРаша. Убогие.

Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 6026
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23.12.2020 10:50
+8
Лучше б кацап намазал анальное отверстие своей руской жопы мазью Финалгон и насладился собственными рускими трелями. Не нужно кацапу позволять пользование сетью интернет и разносить рускую вонь по миру. Кацап должен срать в дырку...
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23.12.2020 10:57
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Да срать людям на их запреты - все уже про VPN знают...
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23.12.2020 10:44 Ответить
Незабаром і в Україні з"явиться такий само закон від Слуг Наріда !!)))
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23.12.2020 11:00 Ответить
На росії інша ситуація.... там вже провайдерами встановлена апаратна частина фаєрволів... Фільтрується весь трафік..
не обійдеш VPN
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23.12.2020 11:10 Ответить
ватник сидя в болоте, пишет в Интернете шо - Сорос - зло, пяндосы - иллюминаты, а потом думает - придет ли тащь майор, или я все правильно написал(поправляя кресло, то есть бутылку)
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23.12.2020 10:48 Ответить
При тому, що Сорос "влив" в парашу пару мільонів долларів, коли вони подихали в 80-90х Треба їх пиз-ди-ти .....
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23.12.2020 10:52 Ответить
це сороса за таке потрібно отпи...дити
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23.12.2020 13:52 Ответить
Лучше б кацап намазал анальное отверстие своей руской жопы мазью Финалгон и насладился собственными рускими трелями. Не нужно кацапу позволять пользование сетью интернет и разносить рускую вонь по миру. Кацап должен срать в дырку...
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23.12.2020 10:57 Ответить
Пусть еще введут полное эмбарго и отключатся от SWIFT.
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23.12.2020 11:41 Ответить
Эти ватники на своих сайтах на фотках все с георгиевскими ленточками сфотканы, чтобы показать лояльность к власти России, такое впечатление что работники ФСБ за ними даже в туалет ходят, чтобы что то у них вынюхать
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23.12.2020 11:10 Ответить
Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 1667
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23.12.2020 13:55 Ответить
Готовятся войти в КНР.
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23.12.2020 10:48 Ответить
Скорее в КНДР
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23.12.2020 10:54 Ответить
Чекаємо на кальку для українців від зеленої плісняви !!)))
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23.12.2020 10:58 Ответить
рашка, обосРашка, такая азиопская паРаша. Убогие.

Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 6026
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23.12.2020 10:50 Ответить
та правильно. в инете их "плохому научат" (С) ))
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23.12.2020 10:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pJEGkde1GXM где то так ))
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23.12.2020 10:55 Ответить
скоро(вот прям уже) СевКорея по сравнению с расеей покажется открытой и даже развитой страной.....
крепостные должны знать одно мнение - мнение царя! .... всё остальное цензура.....
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23.12.2020 10:53 Ответить
Отключите уже на паРаше Солнце.. Навечно.
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23.12.2020 10:54 Ответить
- Ну, фсё, "Гейропа" с "пиндосами", кончилось ваше мнимое превосходство!... Мы блокируем ваш гнилой Интернет и запускаем нашу "Чебурашку". Будет теперь у нас свой "Чебурнет"!!!
- Ну и что? Мы так и останемся "заинтернечеными"... А вы станете "чебурахнутыми"...
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23.12.2020 10:55 Ответить
Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 4557
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23.12.2020 10:55 Ответить
еще один шаг к чебурашке ))
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23.12.2020 10:57 Ответить
Опа! Русская свинья в действии! Последний месяц,в связи с ухудшением ситуации с пандемией,сижу дома,и конечно,зачастил на Цензор. Сейчас попробовал проплатить за мобильник -и не получается,хотя всегда было нормально! То есть,приходит на работу в фсб какой-нибудь алкаш с мутными глазами -типа тот немытый Таякин,из обоссанного подъезда,который координировал операцию по отравлению Навального,а ему говорят,а ну набери побольше говна в рот и насри тому наглецу,что нас обижает. Вот и не идет оплата...
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23.12.2020 11:00 Ответить
Ни хрена себе! Вот что животворящий Цензор делает -прошла транзакция оплаты!
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23.12.2020 11:59 Ответить
На нас ровняются.
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23.12.2020 11:01 Ответить
а хіба у нас є страждальці за одноглазніками та контактами?
Зі всього російського інтернет виробництва хіба що карти Яндекс були кращі за американський продукт - все інше трешак + шпіонаж + зомбування
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23.12.2020 12:09 Ответить
Тебя другие уже зомбировали.
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23.12.2020 12:12 Ответить
невже ломка за чебурнетом?
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24.12.2020 00:47 Ответить
тепер будемо точно знати,що будь-який кацап з расєї -точно з ЛАхті...
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23.12.2020 11:06 Ответить
Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 2771
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23.12.2020 11:12 Ответить
Крепостным незачем знания. Московский царёк лучший в мире историк и математик, и обучает (обувает) лаптеногих уже давно.
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23.12.2020 11:07 Ответить
он й ще видатний генетик, виправляє хрюцьку хромосому
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23.12.2020 13:59 Ответить
Заборонили б Інтернет, як такий.
Та й по всьому.
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23.12.2020 11:08 Ответить
Сірожа Боярський, хто не в курсі, це "динозаврик", синочок д'Артаньяна
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23.12.2020 11:08 Ответить
то й хрєн кацапам в сраку щоб голова не шаталась
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23.12.2020 11:17 Ответить
Всяким способом хотят запретить трансляцию канала Навального,который на своем канале дает угля всей шайке.
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23.12.2020 11:29 Ответить
Все так злорадствуют, будто у нас под подобным предлогом не заблочены рос. соцсети, которыми пользовались миллионы украинцев.
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23.12.2020 11:29 Ответить
А зачем ***********, пропагандирующие убийство украинцев? Мало Крыма и донбабве?
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23.12.2020 11:31 Ответить
У них же наверняка подобное оправдание есть, только у нас запрет называется защитой гос безопасности, а как там, то конечно же цензура, никак иначе.
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23.12.2020 11:48 Ответить
Так зачем тебе эти сети, поясни ?
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23.12.2020 11:54 Ответить
Вот. Поэтому у нас и война в стране . Из-за оккупации ********** информационного поля Украины. И в придачу 49% инертного и ватного населения .
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23.12.2020 13:04 Ответить
Да-да, опять народ не такой, сто раз слышал эти бредни.
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23.12.2020 14:11 Ответить
На ордло вот ведь классно , и ВК и одноглазики есть . Правда комендантский час , пыточная "Изоляция" , но это ж ничего , правда ? Может стоит переехать ткда, раз цивилизованная Украина так не мила?
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23.12.2020 14:16 Ответить
Так переезжайте, если тут народ сплошь зомбированы, сплошь инертная вата.
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23.12.2020 14:23 Ответить
И крайний вопрос:"чей Крым? Что происходит на Донбассе?"
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23.12.2020 14:26 Ответить
По закону Украины Крым украинский, а на Донбассе военная агрессия РФ. Надеюсь ответом довольны.
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23.12.2020 14:28 Ответить
Ок. Спасибо за честные ответы. Мне все ясно.
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23.12.2020 14:34 Ответить
Кстати перед выборами Зеленский негативно высказывался о запрете соцсетей, это была одна из причин, почему я его на выборах поддержал. Жаль он полностью предал своих избирателей, в итоге стал копией Пороха.
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23.12.2020 14:26 Ответить
Даже если вынести за скобки поток лживой рашистской пропаганды, кацапских ботов и тд. Ничего, что у этих вконтактиков с ватоклассниками база данных пользователей, включая все их переписки и тд., под колпаком кацапских спецслужб находятся?
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23.12.2020 13:04 Ответить
Дебіл хахляцький детектед! Однокласнікі тобі в сраку, ідіот!
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23.12.2020 13:02 Ответить
Россияне, КНДР вершина к чему стремится ваше общество.
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23.12.2020 11:35 Ответить
Пишут, что они обязали пейсатые сети самим удалять контент, связанный с насилием, а если они не будут это делать, их будут блокировать. Это после смерти в прямом эфире, когда трэш-стример девушку насмерть забил. а потом плакал над ее трупом. И куча народу в прямом эфире это наблюдала. Там вообще трансляции из накрко-притона велись. типа как у нас покойного Мопса смотрели. Но я вообще против запретов. Я считаю, что даже Контакт не стоило запрещать. Запретный плод сладок.
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23.12.2020 11:36 Ответить
Призрак чебурнета становится уже не призраком.
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23.12.2020 11:37 Ответить
Держдума РФ ухвалила закон про цензуру в інтернеті: під блокування можуть потрапити Twitter, Facebook і YouTube - Цензор.НЕТ 2447
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23.12.2020 11:39 Ответить
Скоріше б. Можна буде відвідувати ці сайти без тьми ботів звідти
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23.12.2020 12:03 Ответить
Кацапські тролі на жаль не зникнуть
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23.12.2020 13:01 Ответить
придурки. вже тєлєгу колись блокували...
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23.12.2020 12:17 Ответить
Хто б здивувався. На балалайні це правило, а не дивина.
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23.12.2020 12:20 Ответить
А "шторка" металева все щільнійше й щільнійше зачиняється... "кто сказал что на рассєі нєт свабоди"
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23.12.2020 12:41 Ответить
кащюнник Байден абезаружен😂
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23.12.2020 13:17 Ответить
Нам бы тоже не мешало заблочить на Ютубе в Украине всю медведчуковскую шоблу и петушариков.Население у нас тупорылое и клюет на зрадофилию и роспропаганду как караси на макуху.
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23.12.2020 13:32 Ответить
Отличное решение
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23.12.2020 14:27 Ответить
кацапы в гетто, это прекрасная новость.
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23.12.2020 15:22 Ответить
Да отпилить им кабель и все. Пусть не напрягаются, мы сами все отпилим. Еще бы свифт отрезать, вот тогда мокшане завоют.
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23.12.2020 15:30 Ответить
 
 