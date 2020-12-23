Госдума РФ приняла закон о цензуре в интернете: под блокировку могут попасть Twitter, Facebook и YouTube

Государственная Дума РФ на заседании в среду приняла в окончательном, третьем чтении резонансный закон о запрете цензуры со стороны интернет-порталов - как сообщалось, это коснется YouTube и Facebook.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно документу (N 1058572-7), Роскомнадзор сможет блокировать полностью или частично интернет-ресурсы, ограничивающие значимую информацию на территории РФ по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами политических или экономических санкций в отношении России или россиян. Отдельно отмечается, что блокировка может последовать за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации".

При ограничении или замедлении доступа будут использоваться технические средства противодействия угрозам, предусмотренные положениями ранее принятого закона "О суверенном интернете".

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Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России. Ресурсы, которые будут замечены в нарушении нового закона, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Роскомнадзор будет вводить ограничительные меры к этому списку.

Потенциально закон может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке к документу отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и YouTube.

Инициатива была внесена в нижнюю палату 19 ноября. Авторами проекта закона, в частности, стали председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и его заместители Максим Кудрявцев, Александр Ющенко, Сергей Боярский.