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26-летний киевлянин распространял "вирус", похищающий деньги с крипто-кошельков граждан, - Нацполиция

26-летний киевлянин распространял

Мужчина самостоятельно разработал вредоносное программное обеспечение, которое предоставляло доступ к крипто-кошелькам пользователей. Свою разработку он продавал на хакерских форумах за более чем 5 тыс. гривен. Злоумышленнику грозит до шести лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что 26-летний житель столицы разработал "вирус", суть работы которого заключалась в замене веб-кошельков и похищении персональных данных пользователей.

Вредоносное программное обеспечение попадало на компьютерную технику в виде электронного письма, а дальше - предоставляло доступ злоумышленникам к крипто-кошельку пользователя.

Свою разработку фигурант продавал на тематических форумах. Стоил один такой экземпляр более 5 тыс. гривен. Также фигурант предлагал бесплатную версию, которая работала непосредственно на него.

Сейчас киберполицейские устанавливают круг потерпевших от такой деятельности лиц и сумму ущерба.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику и банковские карточки, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи - лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия продолжаются.

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Ничо-ничо. Зеки вон уже из тюрем звонят и разводят лохов на бабки. Думаю в трюме достать ноутбук для этого парня не составит труда)))
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23.12.2020 11:14 Ответить
Какие же деньги на криптокошельках, там какие то шиткоиньі...
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23.12.2020 11:26 Ответить
Самые настоящие. Курс биткоина видели ? Зря не купили
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23.12.2020 11:28 Ответить
Криптовалюта в Украине как бы и нет. Какие могут быть криптокошельки?
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23.12.2020 11:36 Ответить
Кладезь ума у человека!
Стопудово у "бедных" он не отбирал.
Настучал кто-то на украинского цукерберга, може шерше ля фам
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23.12.2020 11:37 Ответить
Добро пожаловать в будущее, теперь каждый мамкин хакер может сидя дома воровать
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23.12.2020 12:40 Ответить
 
 