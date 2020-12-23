26-летний киевлянин распространял "вирус", похищающий деньги с крипто-кошельков граждан, - Нацполиция
Мужчина самостоятельно разработал вредоносное программное обеспечение, которое предоставляло доступ к крипто-кошелькам пользователей. Свою разработку он продавал на хакерских форумах за более чем 5 тыс. гривен. Злоумышленнику грозит до шести лет за решеткой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Установлено, что 26-летний житель столицы разработал "вирус", суть работы которого заключалась в замене веб-кошельков и похищении персональных данных пользователей.
Вредоносное программное обеспечение попадало на компьютерную технику в виде электронного письма, а дальше - предоставляло доступ злоумышленникам к крипто-кошельку пользователя.
Свою разработку фигурант продавал на тематических форумах. Стоил один такой экземпляр более 5 тыс. гривен. Также фигурант предлагал бесплатную версию, которая работала непосредственно на него.
Сейчас киберполицейские устанавливают круг потерпевших от такой деятельности лиц и сумму ущерба.
По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику и банковские карточки, которые использовались в противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи - лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия продолжаются.
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Стопудово у "бедных" он не отбирал.
Настучал кто-то на украинского цукерберга, може шерше ля фам