26-летний киевлянин распространял "вирус", похищающий деньги с крипто-кошельков граждан, - Нацполиция

Мужчина самостоятельно разработал вредоносное программное обеспечение, которое предоставляло доступ к крипто-кошелькам пользователей. Свою разработку он продавал на хакерских форумах за более чем 5 тыс. гривен. Злоумышленнику грозит до шести лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что 26-летний житель столицы разработал "вирус", суть работы которого заключалась в замене веб-кошельков и похищении персональных данных пользователей.

Вредоносное программное обеспечение попадало на компьютерную технику в виде электронного письма, а дальше - предоставляло доступ злоумышленникам к крипто-кошельку пользователя.

Свою разработку фигурант продавал на тематических форумах. Стоил один такой экземпляр более 5 тыс. гривен. Также фигурант предлагал бесплатную версию, которая работала непосредственно на него.

Сейчас киберполицейские устанавливают круг потерпевших от такой деятельности лиц и сумму ущерба.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыск и изъяли компьютерную технику и банковские карточки, которые использовались в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи - лишение свободы на срок до шести лет. Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенники предлагают "получить" 8 тыс. грн в обмен на персональные данные и плату за "помощь юриста"