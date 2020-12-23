Комитет ВР по вопросам нацбезопасности выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо Зеленскому
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану, подтвердил член комитета Сергей Рахманин (фракция "Голос")
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со сылкой на Интерфакс-Украина.
"Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности", – сказал Рахманин.
Как сообщалось, раннее фракции "Голос" и "Европейская солидарность" требовали отставки министра обороны Андрея Тарана с занимаемой должности.
Пожалуйста, подождите...
Кілька днів тому Шмигаль вкотре "поплакався в хустинку", що в Україні немає професіоналів, здатних очолити державну розбудову...
-Зі старту цього допису дам своє визначення причин його нарікань:
-Ні самого Шмигаля , ні ЗЕ я не взяв би навіть на другорядні ролі в державі, бо їх"стихія" - розбій та грабіжництво, мародерство, і щоб за це бути непокараними... зрада присязі і робота на інтереси ворога!, Бо вони самі , в плані професіоналізму в управлінні державою і за рівнем знань, чесністю, - близькі до АБСОЛЮТНОГО нуля... Більше того - вони НЕцивілізовані та непорядні, а за людськими якостями...- Джунглі! Вороги!
Посудіть самі...
-про результати макроекономічного регулювання функціонуванням економіки і згадувати нічого, бо за рівнем економічної свободи, свободи підприємництва, Україна виявилася на останньому місці не лише в Європі, але й серед ВСІХ держав - республік бувшого срср... рівень життя населення - найнижчий, комунальні тарифи - найвищі, обсяг тіньової економіки, як і корупція- найвищі... Це професіоналізм?
-Скільки разів за неповний рік Шмигаль міняв позицію Уряду стосовно функціонування, оподаткування та контролю за діяльністю ФОПів? Це професіоналізм?
-Навіть саме елементарне питання - Скільки разів за неповний рік Шмигаль міняв свої ж нововведення ... та позицію Уряду стосовно порядку викликів швидкої допомоги? Це професіоналізм?
-А скільки разів мінялися методики визначення і рівні комунальних тарифів? Це професіоналізм?
- А скільки разів міняли бюджет? Це професіоналізм?
- А те, що Уряд жодного разу навіть не розглядав , як і не вносив пропозицій в парламент заходів по скороченню обсягів тіньової економіки в Україні - Це професіоналізм?
-А те, що Уряд жодного разу навіть не розглядав, як і не вносив пропозицій в парламент про блокування виведення коштів з України в офшори, про придушенню контрабанди, механізмів проти масового ухилення олігархів від оподаткування- Це професіоналізм?
- А те, що в підпорядкованій йому податковій і митниці розробляються і реалізовуються схеми по уникненню (зменшенню) платежів до бюджету олігархами? Це теж "професіоналізми"
-А те, що Уряд жодного разу навіть не розглядав сам, як і не вносив пропозицій в парламент по демонополізацію економіки і ліквідацію НРЕКП - як органу з протилежно антимонопольному законодавству політикою? Це професіоналізм самого Шмигаля і підібраних ним міністрів?
-Шмигаль же ж при всіх пропонованих ним для призначення на державні посади кандидатів ЗАВЖДИ казав - "Високий професіонал !!!" А на що нині жаліється- на нездатність, планувати, координувати, контролювати діяльність підібраних ним же "професіоналів"?
Коли ж він брехав - коли рекомендував для призначення, чи коли тепер "жаліється" про брак професіоналів та професіоналізму?
Чи він "коливається разом з лінією партії СН" і її главаря... - в кадровій політиці? А замість професіоналізму -його більше влаштовує бабло від них чи одобрення Путіна... і причіпних до нього главарів ОЗУ в Україні - ЗЕ-Єрмака...
Перейдемо до ЗЕ...
Після інавгурації ЗЕ - два місяці підряд відбулися найвищі поступлення до бюджету, бо всі олігархи, тіньовики спочатку сприйняли всерйоз його слова, що він боротиметься проти всяких "скруток" і каратиме "ухилянтів" від сплати до бюджету... Але в серпні - зрозуміли, що то був черговий клоунський жарт... і на третій місяць правління ЗЕ (в серпні) - шокуючий провал поступлень до бюджету... як і в наступні періоди...
- А для чого знадобилося міняти Голову НБУ, який міцно "тримав" гривню... і навіть її постійно зміцнював, при якому стрімко зростали золотовалютні резерви НБУ... міняти на "ще вищого професіонала", при якому ситуація переломилася на абсолютно протилежну - курс гривні невпинно падає, як і золотовалютні резерви НБУ, а серед комерційних банків розпочалася друга серія "банкопадів" ( звичайно ж з виводом грошей вкладників "за бугор") і вимушеною виплатою компенсацій вкладникам (за втрачені в збанкрутілих банках кошти) ... за рахунок і без того "дірявого" бюджету! На чию користь, як не на користь Путіна, олігархів-ухилянтів від оподаткування та криміналітету здійснена така заміна "керівництва" НБУ?
Про пріоритети "кадрової політики" ЗЕ в правоохоронних органах, судах - я вже писав неодноразово... - Криміналітет та відвертий путінізм-антиукраїнізм! В ній абсолютно чіткий та однозначний курс ЗЕ на "професіоналізм" кадрів, здатних кришувати всі види злочинності, курс на винищення та репресії всіх патріотичних сил в Україні, і на "оберігання", забезпечення волі безкарності та недоторканості ворогам України та криміналітету!
-І "бубочка на тортику"... в формуванні кадрами свого офісу. Про зрадника єрмака - сказано-переказано... Але для чого Сам ЗЕ вперто й досі тримає тупу антиукраїнку, безграмотного кандидата філологічних наук Мендель своїм прес-секретарем?Пишу й ДОСІ (бо Байден вже об'явлений переможцем - 46-м президентом США), а Мендель, яка в минулому році опублікувала в американській пресі ( в Нью.-Йорк Таймс) "розгромні" звинувачення на адресу сім'ї Байденів в міжнародній корупції, - досі в ОП... Як ви вважаєте, для чого - для поліпшення взаємин США з Україною, для збільшення уваги, фінансової, гуманітарної і військової допомоги (озброєннями, стратегічною інформацією, вишколом, підтримкою її на міжнародній арені) ... чи задля суттєвого зниження уваги зі сторони Байдена, чого й домагається Путін? Бо США - найбільший донор України за обсягами фінансової допомоги. То чи є хоча б елементарні мізки, не кажучи вже турботу про Україну, та його "патріотизм" чи "професіоналізм" самого ЗЕ, чи протилежне - посудіть самі...
А звідси висновок: чи може цей "професіонал", ця сволота й надалі лишатися президентом України при таких його ділах? І взагалі - чи має він право й надалі топтати святу, политу кров'ю патріотів землю України, її народ, її інтереси та надії? Запитання риторичні ...
PS: Після перших же провалів ЗЕ в економіці, я вирішив допомогти ЗЕ і спасти ситуацію, напросившись до нього в радники. Думав, що він хоче навести порядок, але не знає як. Але ЗЕ і "вусом не моргнув" на мою пропозицію і сформував ОП з пропутінських україноненависників і професійних дегенератів. А тепер скажіть - є в ЗЕ радники з економіки, міністри, які могли б хоч на порядок наблизитися до мого рівня знань, як теоретика, та вмінь, як практика...? В мене є розробки і бачення вирішення проблем, які не здатний генерувати та опанувати ні весь уряд шмигаля (як і гончарука), та всі підпорядковані їм наукові інститути - разом взяті (з огляду на те, на що вони разом досі "спромоглися"). І таких професіоналів як я - знаю в Україні десятки... А чому ж тоді він не взяв мене - професіонала, чи інших патріотичних профі в порадники? Бо кримінальний кагал був проти...? То чи дійсно потрібні ЗЕ і шмигалю професіонали, але патріоти?... НІ!!!
Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів по розробці та формуванню схем нищівного та тотального пограбування України та втаємниченого "прилаштування" награбованого в офшорах.
Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів по розробці та формуванню схем здачі України та її інтересів ворогу!!! (Найближче що відбулося - зрада єрмака... продаж ним РФ інформації про підготовку операції з захвату нашими розвідниками "вагнерівців"... та дозвіл на експорт е/енергії з РФ за рахунок розорення, руйнації, зупинки роботи наших АЕС).
Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів по розробці та формуванню схем по відштовхуванні від України її всіх можливих соратників, партнерів, спонсорів, прихильників!
Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів знищення патріотичного люду України... І спасіння ворогів та кримінальних злочинців від їх покарання в Україні! Як і масові зняття з розшуку Інтерполом корупціонерів та "членів Банди-Януковича" - через навмисне ненадання, невчасне і недостатнє подання прокуратурою України доказів Інтерполу про їх злочинну діяльність!
Так ось, тепер уже склалася принципово інша ситуація ... коли жоден порядний, патріотичний професіонал не погодиться піти на співпрацю з кримінальною бандою- т.зв. "владою.". А те, що в ЗЕ-шмаркалів не вистачає дійсно високих професіоналів, але з кримінальним та антиукраїнським світоглядами та діями - вважаю за позитив. Інакше нищили б Україну та її громадян ще професійніше та інтенсивніше!
І "якщо ЗЕ нині не здасть до суду своїх посіпак, то вони здадуть" всю кампашку ЗЕ-шмаркалів під суд народу їхні однозначно - для того, щоб "вигородити власну попу" з під "лоскотання кропивою"...
І якщо я раніше називав їх ЗЕ-командою, то нині... ЗЕ-бандою, Мафіозним кагалом, ОЗУ, покидьками, які мають зникнути з нашого життя. І чим швидше - тим ліпше!
ua Igor L
Ахметов та коломойський активно співпрацюють з владою, а порошенко продовжує співпраюцвати з путіним.
23.12.2020 10:57
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Ведь, золотой же человек, все о народе думает!
За что?!
Армия реформируется, оборонзаказ выполняется, на стандарты НАТО переходим, войска отводим, а министру-недоверие?!
Пора делать ноги!
"Бутусов в МО прийде-порядок наведе !"
Ви оптиміст...
беруть у полон наших хлопців - винуватий Хомчак
а бубачка з Єлдаком як завжди ні в чому не винуватий
Рафік нєвіноувен )))
Тільки тайм ще далеко не останній...
https://ua.interfax.com.ua/news/political/711998.html
Безгугла морда просить кірпіча сьогодні, годину тому, заявила, відповідаючси на запитання Анжеліки Сизоненко - що рішення про недовіру Тарану не приймали.
який..... так з грошима любий дурень може, а ти без грошей........ сижу и думаю - этож кем надо
быть шоб з грошыма и не купыть.............
Та про що я, і так все зрозуміло.
А столько шума было...
Закінчи іхні конвульсії!
Але під час війни всіх зрадників треба вбивати.