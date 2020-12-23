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71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос

По результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" проведенного 16-20 декабря, 18% считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, в то же время большинство (71%) - противоположного мнения.

Более 70% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, 17% полагают, что оно не изменилось, и только 7% заметили улучшение. По финансовой ситуации в семье: 56% почувствовали ухудшение, 37% - отсутствие изменений, лишь 7% - улучшение. Настроения относительно будущего тоже не слишком оптимистичны: только 16% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 32% считают, что она не изменится, и 47% - ожидают ухудшения, говорится в результатах опроса, передает Цензор.НЕТ.

По данным социологов, среди населения преобладают эмоции разочарования (42%) и надежды (32%).

"Ключевыми общенациональными проблемами граждане считают коррупцию, войну на Донбассе, экономический кризис, некомпетентность власти и эпидемию коронавируса. При этом на личностном уровне к перечисленным проблемам добавляется еще и низкое качество медицины, а проблема экономического кризиса уже возглавляет "рейтинг проблем".

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В общем причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти (63%), хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса. Еще 9% видят причиной войну на Донбассе. При этом количество тех, кто объясняют ситуацию в экономике некомпетентностью власти, за последние полгода выросло с 53 до 63%.

Деятельностью президента Зеленского довольны 32% опрошенных, не удовлетворены - 65%. Работой главы Верховной Рады Разумкова довольны 30%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 19%. Деятельностью премьер-министра довольны 16%, недовольны - 65%, затруднились оценить - 18%. Работой Правительства и Парламента граждане довольны меньше - почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% - положительные.

46% опрошенных отметили, что в новой власти им больше нравится желание перемен, 17% - порядочность, 13% - независимость от олигархов. Оценивая признаки, которые им не нравятся во власти, респонденты были более определенными: 40% сказали, что им не нравится некомпетентность, 36% - зависимость от олигархов, по 28% - коррумпированность и хаотичность, 14% - неэффективность. При этом, за последние полгода уменьшились оценки неэффективности, зато выросли - некомпетентности, коррумпированности и хаотичности", - свидетельствуют результаты опроса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинское общество не поддержит отказ от курса на ЕС и НАТО, - Разумков. ВИДЕО

71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 01
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 02
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 03
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 04
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 05
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 06
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 07
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 08
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 09
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 10
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 11
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 12
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 13
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос Рейтинга 14

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020.

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Топ комментарии
+37
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6894
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23.12.2020 11:22
+22
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2043
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23.12.2020 11:22
+22
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3690
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23.12.2020 11:26
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Да ниможыт быть такого
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23.12.2020 11:17 Ответить
с учётом стат погрешности может. классическая инверсия от 73% ))
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23.12.2020 11:28 Ответить
Кілька слів про чергове нарікання Шмигаля про "кадровий голод" в Україні для нього (для СН) на державні посади ...

Кілька днів тому Шмигаль вкотре "поплакався в хустинку", що в Україні немає професіоналів, здатних очолити державну розбудову...

-Зі старту цього допису дам своє визначення причин його нарікань:

-Ні самого Шмигаля , ні ЗЕ я не взяв би навіть на другорядні ролі в державі, бо їх"стихія" - розбій та грабіжництво, мародерство, і щоб за це бути непокараними... зрада присязі і робота на інтереси ворога!, Бо вони самі , в плані професіоналізму в управлінні державою і за рівнем знань, чесністю, - близькі до АБСОЛЮТНОГО нуля... Більше того - вони НЕцивілізовані та непорядні, а за людськими якостями...- Джунглі! Вороги!

Посудіть самі...

-про результати макроекономічного регулювання функціонуванням економіки і згадувати нічого, бо за рівнем економічної свободи, свободи підприємництва, Україна виявилася на останньому місці не лише в Європі, але й серед ВСІХ держав - республік бувшого срср... рівень життя населення - найнижчий, комунальні тарифи - найвищі, обсяг тіньової економіки, як і корупція- найвищі... Це професіоналізм?

-Скільки разів за неповний рік Шмигаль міняв позицію Уряду стосовно функціонування, оподаткування та контролю за діяльністю ФОПів? Це професіоналізм?

-Навіть саме елементарне питання - Скільки разів за неповний рік Шмигаль міняв свої ж нововведення ... та позицію Уряду стосовно порядку викликів швидкої допомоги? Це професіоналізм?
-А скільки разів мінялися методики визначення і рівні комунальних тарифів? Це професіоналізм?
- А скільки разів міняли бюджет? Це професіоналізм?
- А те, що Уряд жодного разу навіть не розглядав , як і не вносив пропозицій в парламент заходів по скороченню обсягів тіньової економіки в Україні - Це професіоналізм?
-А те, що Уряд жодного разу навіть не розглядав, як і не вносив пропозицій в парламент про блокування виведення коштів з України в офшори, про придушенню контрабанди, механізмів проти масового ухилення олігархів від оподаткування- Це професіоналізм?

- А те, що в підпорядкованій йому податковій і митниці розробляються і реалізовуються схеми по уникненню (зменшенню) платежів до бюджету олігархами? Це теж "професіоналізми"

-А те, що Уряд жодного разу навіть не розглядав сам, як і не вносив пропозицій в парламент по демонополізацію економіки і ліквідацію НРЕКП - як органу з протилежно антимонопольному законодавству політикою? Це професіоналізм самого Шмигаля і підібраних ним міністрів?

-Шмигаль же ж при всіх пропонованих ним для призначення на державні посади кандидатів ЗАВЖДИ казав - "Високий професіонал !!!" А на що нині жаліється- на нездатність, планувати, координувати, контролювати діяльність підібраних ним же "професіоналів"?

Коли ж він брехав - коли рекомендував для призначення, чи коли тепер "жаліється" про брак професіоналів та професіоналізму?

Чи він "коливається разом з лінією партії СН" і її главаря... - в кадровій політиці? А замість професіоналізму -його більше влаштовує бабло від них чи одобрення Путіна... і причіпних до нього главарів ОЗУ в Україні - ЗЕ-Єрмака...

Перейдемо до ЗЕ...

Після інавгурації ЗЕ - два місяці підряд відбулися найвищі поступлення до бюджету, бо всі олігархи, тіньовики спочатку сприйняли всерйоз його слова, що він боротиметься проти всяких "скруток" і каратиме "ухилянтів" від сплати до бюджету... Але в серпні - зрозуміли, що то був черговий клоунський жарт... і на третій місяць правління ЗЕ (в серпні) - шокуючий провал поступлень до бюджету... як і в наступні періоди...

- А для чого знадобилося міняти Голову НБУ, який міцно "тримав" гривню... і навіть її постійно зміцнював, при якому стрімко зростали золотовалютні резерви НБУ... міняти на "ще вищого професіонала", при якому ситуація переломилася на абсолютно протилежну - курс гривні невпинно падає, як і золотовалютні резерви НБУ, а серед комерційних банків розпочалася друга серія "банкопадів" ( звичайно ж з виводом грошей вкладників "за бугор") і вимушеною виплатою компенсацій вкладникам (за втрачені в збанкрутілих банках кошти) ... за рахунок і без того "дірявого" бюджету! На чию користь, як не на користь Путіна, олігархів-ухилянтів від оподаткування та криміналітету здійснена така заміна "керівництва" НБУ?

Про пріоритети "кадрової політики" ЗЕ в правоохоронних органах, судах - я вже писав неодноразово... - Криміналітет та відвертий путінізм-антиукраїнізм! В ній абсолютно чіткий та однозначний курс ЗЕ на "професіоналізм" кадрів, здатних кришувати всі види злочинності, курс на винищення та репресії всіх патріотичних сил в Україні, і на "оберігання", забезпечення волі безкарності та недоторканості ворогам України та криміналітету!

-І "бубочка на тортику"... в формуванні кадрами свого офісу. Про зрадника єрмака - сказано-переказано... Але для чого Сам ЗЕ вперто й досі тримає тупу антиукраїнку, безграмотного кандидата філологічних наук Мендель своїм прес-секретарем?Пишу й ДОСІ (бо Байден вже об'явлений переможцем - 46-м президентом США), а Мендель, яка в минулому році опублікувала в американській пресі ( в Нью.-Йорк Таймс) "розгромні" звинувачення на адресу сім'ї Байденів в міжнародній корупції, - досі в ОП... Як ви вважаєте, для чого - для поліпшення взаємин США з Україною, для збільшення уваги, фінансової, гуманітарної і військової допомоги (озброєннями, стратегічною інформацією, вишколом, підтримкою її на міжнародній арені) ... чи задля суттєвого зниження уваги зі сторони Байдена, чого й домагається Путін? Бо США - найбільший донор України за обсягами фінансової допомоги. То чи є хоча б елементарні мізки, не кажучи вже турботу про Україну, та його "патріотизм" чи "професіоналізм" самого ЗЕ, чи протилежне - посудіть самі...

А звідси висновок: чи може цей "професіонал", ця сволота й надалі лишатися президентом України при таких його ділах? І взагалі - чи має він право й надалі топтати святу, политу кров'ю патріотів землю України, її народ, її інтереси та надії? Запитання риторичні ...

PS: Після перших же провалів ЗЕ в економіці, я вирішив допомогти ЗЕ і спасти ситуацію, напросившись до нього в радники. Думав, що він хоче навести порядок, але не знає як. Але ЗЕ і "вусом не моргнув" на мою пропозицію і сформував ОП з пропутінських україноненависників і професійних дегенератів. А тепер скажіть - є в ЗЕ радники з економіки, міністри, які могли б хоч на порядок наблизитися до мого рівня знань, як теоретика, та вмінь, як практика...? В мене є розробки і бачення вирішення проблем, які не здатний генерувати та опанувати ні весь уряд шмигаля (як і гончарука), та всі підпорядковані їм наукові інститути - разом взяті (з огляду на те, на що вони разом досі "спромоглися"). І таких професіоналів як я - знаю в Україні десятки... А чому ж тоді він не взяв мене - професіонала, чи інших патріотичних профі в порадники? Бо кримінальний кагал був проти...? То чи дійсно потрібні ЗЕ і шмигалю професіонали, але патріоти?... НІ!!!

Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів по розробці та формуванню схем нищівного та тотального пограбування України та втаємниченого "прилаштування" награбованого в офшорах.

Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів по розробці та формуванню схем здачі України та її інтересів ворогу!!! (Найближче що відбулося - зрада єрмака... продаж ним РФ інформації про підготовку операції з захвату нашими розвідниками "вагнерівців"... та дозвіл на експорт е/енергії з РФ за рахунок розорення, руйнації, зупинки роботи наших АЕС).

Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів по розробці та формуванню схем по відштовхуванні від України її всіх можливих соратників, партнерів, спонсорів, прихильників!

Йому потрібні теоретики і практики зі знаннями методів, способів знищення патріотичного люду України... І спасіння ворогів та кримінальних злочинців від їх покарання в Україні! Як і масові зняття з розшуку Інтерполом корупціонерів та "членів Банди-Януковича" - через навмисне ненадання, невчасне і недостатнє подання прокуратурою України доказів Інтерполу про їх злочинну діяльність!

Так ось, тепер уже склалася принципово інша ситуація ... коли жоден порядний, патріотичний професіонал не погодиться піти на співпрацю з кримінальною бандою- т.зв. "владою.". А те, що в ЗЕ-шмаркалів не вистачає дійсно високих професіоналів, але з кримінальним та антиукраїнським світоглядами та діями - вважаю за позитив. Інакше нищили б Україну та її громадян ще професійніше та інтенсивніше!

І "якщо ЗЕ нині не здасть до суду своїх посіпак, то вони здадуть" всю кампашку ЗЕ-шмаркалів під суд народу їхні однозначно - для того, щоб "вигородити власну попу" з під "лоскотання кропивою"...

І якщо я раніше називав їх ЗЕ-командою, то нині... ЗЕ-бандою, Мафіозним кагалом, ОЗУ, покидьками, які мають зникнути з нашого життя. І чим швидше - тим ліпше!
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23.12.2020 11:57 Ответить
А они вообще идут, дела то в Украине?! Делишки мелких людишек - не в счет! Почему нет варианта ответа - "Нэма делов! Бобик сдох!"?
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23.12.2020 15:23 Ответить
Тут інше дивує - 71 відсоток вважає, що рухаємося у неправильно у напрямку, зате проводи - хороший. Нехай і далі веде, як Сусанін поляків.
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23.12.2020 17:56 Ответить
В эти 71% вошли и левые и правые.
Одни не довольны, что недожали.
Другие тем, что пережали.
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23.12.2020 11:18 Ответить
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8135
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23.12.2020 11:18 Ответить
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8511
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23.12.2020 11:19 Ответить
Конечно в неправильном,потрох,ахметка,кола на свободе и их имущество не конфисковано,тедисы продолжают покупать всех кого захотят,в неуплатах налогов обвиняют только малый бизнес и никого из тех кто имеет офшоры - страна,как при потрохе,катится в пропасть.
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23.12.2020 11:20 Ответить
Сдай дерьмо в своих штанах на анализ - может это все таки твое родное , ЗЕЛЕНОЕ ?
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23.12.2020 11:23 Ответить
Твой ник соответствует твоим мозгам.
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23.12.2020 11:25 Ответить
И прикупи себе набор деревянных ложек - чтобы хлебать , пока не сотрутся .
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23.12.2020 11:30 Ответить
ЗЕ-дебілам:"Якщо ви прокинулись, вранці, із страшним похміллям, у обісраних трусах, не думайте, що це - ворожа диверсія... Може, ви просто всралися?"
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23.12.2020 12:02 Ответить
трудно наверное быть таким тупым:?
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24.12.2020 09:59 Ответить
Тобі видніше.. Хоча, якщо врахувать ефект Даннінга-Крюгера, до тебе може, навіть не доходить...
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24.12.2020 10:08 Ответить
Зелепузый гном "насмартфонил" страну.
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23.12.2020 11:22 Ответить
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6894
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23.12.2020 11:22 Ответить
А я не впевнений..Булоб теж саме що і при Піаністі... Петрусь не такий як Піаніст ..це так..він хітриший і жирніший..не в фізіологічному сенсі. Так петрусь більш профільний..але це не про що не говорить....Президент -це команда. І от що я можу чітко сказати у нас при Петрусі корупція цвіла як квіточки весною При піаністі стало меньше її просто стали ліквідовувати як корупційні структури -реформа діло дуже хороше навіть коли робиться в натяжку.. Погано те що піаніст не све розуміє.. Так що "кацапчику "Стрелок"..я ще раз скажу іди ти зі своїм Каракуем ...далеко далеко... і він зі своїм петрусем... Оцінка дана всім. петрусю за 5 років )) і його згубило не бажання боротись з корупцією..Піаністу буде дана...за його смикання з командою...(команда повинна була бути ще на старті) це піаніста може втопити.. Україну топлять не так президенти як люди продажні і тупі які не розуміють що "вибирати президентів ми повинні кожен як розуміє..але гуртуватись ми повинні не навколо ідолів а навколо наших світлих мрій" А ти баранчику і твій Каракуй...говномути..вас би в осинізатори ...о там і крутіть гівно хоч по часовій стрілці хоч проти))))
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23.12.2020 12:50 Ответить
стули пельку та сопі себе у куточку баран
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23.12.2020 12:57 Ответить
Ой ти ба...що трапилось... ??? сідалище підгорає...?? Від чого? Не вже від того що я Петруся не людлю ?)))) Бовдури)))))
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23.12.2020 13:17 Ответить
Ти себе хоть любиш , лошара ?
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23.12.2020 14:24 Ответить
Філософське питання.....Чи може любити себе лошара? Зараз поміркую... Як що лошара любить себе як лошару це погано... це означає що він дісно лошара бо розуміє а ні чого не робить Як що лощара не любить себе за те що він лошара це мінімум непогано він вже майже не лошара. Так так так...Ну тоді сідповідь ....скоріше....мм....Ні..так ..так НІ. А от цікаво інше питання "Чи любить хтось лошару??? Таааак. Це вже не філософське питання..ммм ..Як що лошару ******* то він виходить ....або він не лошара або ...лошари всі хто його ******* ..так? ..Так. А як що...лошару ..не ..*******... так виходить теж саме знов ..або лошара не лошара або лошари всі хто його не ******* ..так так так так..Цікаво виходить)))))))))))) Так хто з нас лошара..Ёмбер)))))))? Здається ти))))))) Логіка велике надбання для людини...)))))))
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23.12.2020 15:07 Ответить
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23.12.2020 22:51 Ответить
71% громадян вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2898
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23.12.2020 17:13 Ответить
странно рейтинг зе такой же как и петра, они два сапага пара, но верующих не переубедить
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24.12.2020 10:00 Ответить
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2043
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23.12.2020 11:22 Ответить
Та ладно! Не может быть! а еще 2 года назад эти 71% говорил - ему надо научиться... Неужели тарифы не понизили????!
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23.12.2020 11:25 Ответить
Кажись и колбаса, отобранная у Порошенко, куда-то делась...😀
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23.12.2020 11:38 Ответить
7 % заметивших улучшение)))) это небойсь судьи КС, главы Нафтогаза, Укразалізниці и Укрпошты и пр....да так по-мелочи, мамы любящие быструю езду и недвижимость за кордоном и папы - стипендиаты (пардон за рифму)))) на госсодержании )))
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23.12.2020 11:25 Ответить
3-4 и 7-8 всегда мона игнорировать. эти цифры из областей подсознательного )))
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23.12.2020 11:30 Ответить
родичі)
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23.12.2020 12:36 Ответить
Все в стране идет ровно так как этого захотели 73% (большинство) жителей Украины и те кто наплевал и не пошел на выборы в воскресенье, 21 апреля 2019 года.
Нечего жаловаться и скулить - ЭТО ВАШ ВЫБОР и вас предупреждали ......
Как показатель неисправимой глупости вспомните рейтинг Притулы !!!
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23.12.2020 11:25 Ответить
71% громадян вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5889
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23.12.2020 11:44 Ответить
Таак,завтра будет опросик,что "Большим зеворовством "довольны 150%
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23.12.2020 11:25 Ответить
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3690
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23.12.2020 11:26 Ответить
71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6057
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23.12.2020 11:29 Ответить
А у нас додоновская шавка,а по совместительству и премьер министр Кику (уже бывший) подал в отставку!
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23.12.2020 11:31 Ответить
Фартить вам !!))
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23.12.2020 11:33 Ответить
Будем надеяться,что удастся назначить нормальное правительство, которое проведет честные выборы,чтобы мы получили нормальный парламент,который соответствовал бы пожеланиям народа. Ну а потом Экономика,борьба с коррупцией, люстрация,чистка силовых структур и многое другое...
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23.12.2020 11:53 Ответить
Корупированность власти напрямую зависит от коррумпированности народа. Ворье выбирает во власть себе подобных
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23.12.2020 11:32 Ответить
Кожен судить по собі !!))
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23.12.2020 11:34 Ответить
Сейчас на вас налетят с криками про "рыба гниет с головы". И убедительно будут доказывать, что сунуть дорожному полицейскому двухсотку или попросить кума в администрации "за магарыч решить вопрос" - это не коррупция.
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23.12.2020 11:43 Ответить
И что итересно - 71% и 73% как то явно связанны 😀😀😀 это люди , приученные к советским сказкам . Они ждут , что все им должны сделать светлое будущее ( например дать 4000 у е учителям) , а сами сидят в качестве наблюдателей спектакля
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23.12.2020 11:34 Ответить
Плебс!! Хліба та видовищ!! Хліб коштує грошей,а з грошами напряг ,а видовища будь ласка ,досхочу!!! Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!)))
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23.12.2020 11:38 Ответить
Опросник дебильный, наверное как и сам "Рейтинг", если считать что отчасти причиной ухудшения экономики является то, что мы кормим оккупантов, которые нас убивают, тогда да, а ведь еще сепарюги коллаборанты могут считать причиной ухудшения экономики войну на Донбассе, мол нужно сдаться родному Мордору, и экономика сразу наладится, вот в целом у опросителей с заумным вопросом получилось 9% отклиунувшихся на Донбасс, как средняя температура по больнице 36,6 С, у кого-то легкие горят в палате, а кто-то в холодильнике в морге лежит, но средняя температура у всех нормальная.
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23.12.2020 11:37 Ответить
и это при живом зеленском!!! а вы представляете каков бы был процент недовольных, если бы у власти оставался барыга?!!
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23.12.2020 11:40 Ответить
Большинство не довольны вектором движения, но упорно голосуют за идиотов!
Парадокс - аля психушка!
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23.12.2020 11:45 Ответить
https://ukranews.com/news/746241-pohorony-kernesa-kto-priehal На похороны Кернеса не приехал никто из высшего руководства страны , рядом с телом покойного стоял дедушка в красноармейской форме и с портретом маршала Жукова.
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23.12.2020 11:46 Ответить
Не переживай, зато вечером на корпоративчике в честь похорон все оттянутся по полной, с выпивкой, с девками, песнями и плясками...
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23.12.2020 12:05 Ответить
то шо на фото Клічко стоїть???
Отето сором!!
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24.12.2020 00:38 Ответить
Схоже "смєтуни" починають напружуватися, вже (70-25) = 45% із раніше 73%. А ще ж попереду весна.
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23.12.2020 11:46 Ответить
Ха, то есть, рефлекторно поставить галочку напротив фамилии Зели и с пеной у рта кричать - барыгу на нары, эти 71% считают было правильным направлением????
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23.12.2020 11:58 Ответить
71% громадян вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5273
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23.12.2020 12:04 Ответить
Це в Донбасі рейтинги малювали ?
Порохом були типу завжди незадоволені весь час, а вибрали клоуна і зразу стали задоволеними і по цей час )
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23.12.2020 12:04 Ответить
неправильно эти дела пошли ещё в 2005-ом, когда паРашенка и ющ договорились обо всём с ахметкой..
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23.12.2020 12:27 Ответить
очень правильно написали: именно - граждан, ничего в головах не меняется, только петька с вовкой рейтингами....
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23.12.2020 12:31 Ответить
Це ж практично стільки ж - скільки проголосували за нелоха.
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23.12.2020 12:34 Ответить
Фокус в том,так считают и сторонники условного Медведчука и сторонники условного Порошенко.
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23.12.2020 12:48 Ответить
От недоумки.. Мене чесно скажу виводють з себе о такі як тут пишуть...Постійно хочуть замість одного гівна (піаніста) впарити мені друге гівно (петруся...або продажного адвокатишку або стару дурепу ) Тому я кажу засуньте Петруся туди де йому місце в його Ж.. Піністу скажу так ..будеш тупити будеш там де петрусь в Ж... А тепер про головногов цій команді Петруселюбів пані Бутусові.. Бутусов скажи а навіщо тобі місце в Мінобороні...ні ну як журналістке шоу я зрозумію але по іншому не можу... Тільки не кажи що ти таким чином хочешь зробити світ краще.)))))не треба Ти журналіст і так маєшь змогу робити його краще-справедливіще...а вас Бутусов чогось пре ...Більші амбіції маєте??? Не не потягнешь будешь там де і інші -- які не мають гальм ...на місорці
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23.12.2020 13:05 Ответить
Открою тебе большой секрет...ты,тупое быдло-зеголосилка,никто и зовут тебя никак,чтоб тебе тут что то впаривали)
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23.12.2020 15:28 Ответить
Лера так ви ж не вдумчиво прочитали...Мені і піаніст не подобається)))))) От цікаві ви люди...Завжди в будь якому випадку чисто на інсктинті ділите всіх на дві групи ті хто за вас і всі інші пртив вас.... )))))) Перший показник дебілізма .... Лера ідть ви )))))) на ху...тір метеликів ловити...))))) і всю вашу ватагу візьміть з собою ...ну тих хто за вас..))))))))) Х..хххх капець...де нормальні люди подівались...Який ковід... тут шиза косить людей а ви тут ковід ..та ковід.. Он друга епідемія ...шиза......Лерочка ...заспокойтесь і поки не пізно зверніться до лікаря...поки їх теж ще не всіх ваша хвороба скосила)))))
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23.12.2020 15:42 Ответить
Вибачте, що втручаюсь, просто хотілося б знати... Господь Бог на посту президента Вас теж не влаштував би?
Хоча... можете не відповідати, відповідь і так на поверхні...
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23.12.2020 23:35 Ответить
Ну що ж я можу відповісти як що ви вже про мене вирішили що ви все знаєте... Тільки скажу одне точно Петрусь на посту президента мене не влаштовував і більше не буду голосувати за нього Тільки тому що отакі як ви неадеквати топлють за нього ..Піаніст зараз теж не влаштовує ..але подивимся результатипо закінчінню... А ви продовжуйте свої дібільні ігри)))) ..."Хто краще Петрусь Баригашенко чи Володимир Зекомпетентський ..Давай те говномути крутіть гівно по часовой стрільці або проти...))))
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24.12.2020 13:01 Ответить
Ну, десь на таку відповідь я і чекав... Ще помітив: люди, які не можуть зв'язати декількох слів без нецензурщини, зазвичай ідеальний електорат для всіляких шарлатанів, тому, що тільки їм доступні великі таємні знання (про найкращого президента), а значить можна ловити їх на пустий гачок, навіть без наживки...
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24.12.2020 16:36 Ответить
Хоча . зазвичай, вони з гордістю не ходять на вибори...
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24.12.2020 16:41 Ответить
це не ми ділимо. це 2 тур президентських виборів поділив нас
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24.12.2020 00:39 Ответить
чo, бидло зелене, сіріал "сваты" на хліб не маститься?😂
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23.12.2020 13:05 Ответить
Как неожиданно, даже не знаю как так могло получиться.
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23.12.2020 13:16 Ответить
нас таки епт понять здоровым глуздом невозможно ---СНАЧАЛА 73ПРОЦ ГОЛОСУЮТ ЗА ШИМПАН--ЗЕ . А ПОТОМ ЭТИ ЖЕ 71ПРОЦ ГОВОРЯТ ЧТО ДВИЖЕМСЯ НЕ ТУДА
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23.12.2020 14:00 Ответить
Офіційно за державну зраду ворогів України Ермака і Зеленського взявся Bellingcat, який і не таких виродків виводив на чисту воду з усіма деталями !!
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23.12.2020 14:25 Ответить
По словам создателей сайта, Bellingcat является независимым проектом и публикует результаты журналистских расследований о зонах военных действий, используя метод https://ru.wikipedia.org/wiki/OSINT анализа данных из открытых источников .

И что они накопают,чьи-то слова?
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23.12.2020 23:00 Ответить
Идем в ЕС и НАТО.
А куда народу НАДО ?
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23.12.2020 14:32 Ответить
73% наріта потомственние дебили. Вот и вся статистика.
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23.12.2020 15:42 Ответить
От цікаво буде ..коли взять і всіх поділить на 73 % як ти кажешь дебілів і 29% не дебілів і тут раптом раз і зали шаешься ти і твоя мама остання двоє. А треба по одному до 29 % і одного до 71%..)))))) Цікаво кого куди ти підешь в 29 а маму до дебілів чи всеж таки мама дорожче і сам підешь до дебілів а маму до не недебілів))))))))))
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23.12.2020 15:53 Ответить
Ты неправ! Часть из них скрытые враги Украины.
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24.12.2020 09:57 Ответить
в неправильном....)))))) а может дела идут к полной ваЗЕлиновской Жопе и концу этого нарко-Ничтожества и его хозяев, так будет точнее.......
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23.12.2020 16:02 Ответить
О каких улучшениях может идти речь,у нас все улучшения только после транша от мвф.
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23.12.2020 22:58 Ответить
Це как раз те ЗЕ 73% кто бежал быстрее всех за ЗЕ Идиоты
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24.12.2020 00:35 Ответить
Я піднімаю мінімальні зарплати всім категоріям населення України до 8 тисяч гривень в місяць.
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24.12.2020 01:15 Ответить
Все неправы и тупые! Дела в Украине не идут никуда! Суетня по кругу. Это может неожиданно кончится крахом. На радость путлеровцам. И будете вы гавнороссийской губернией.
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24.12.2020 09:31 Ответить
Це антирейтинг Бубачкі ?
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24.12.2020 09:45 Ответить
А вот когда создадим Голливуд и Диснейленд - все будет восхитительно!
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24.12.2020 09:51 Ответить
Самое главное, что эти дела не сами идут, а их ведут.
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24.12.2020 17:20 Ответить
Дела у нас идут в сторону того что наша уродливая кланово-олигархическая система становится ещё более уродливой.
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24.12.2020 17:35 Ответить
 
 