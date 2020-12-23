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"Слуга народа" Шевченко встречается в Минске с представителями непризнанной власти и живет в мире фантазий, - нардеп "СН" Гурин

Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко ездит в Минск, где встречается с представителями непризнанной Украиной власти, чем хвастается в соцсетях.

Об этом сообщил его коллега по партии Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ.

"Евгений Шевченко живет в мире фантазий, где в Беларуси ничего не произошло, выборы у людей не украдены и Украина не признает захват власти в Беларуси", - написал Гурин, комментируя пост Шевченко, в котором тот похвастался встречей с председателем комиссии по международным вопросам Национального Собрания Беларуси.

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Гурин также сообщил о своей поддержке народа Беларуси и призвал коллег по фракции присоединиться и "высказаться в поддержку белорусов и здравого смысла".

"Нельзя, чтобы об отношении Украины к событиям в Беларуси делали выводы по Евгению Шевченко", - резюмировал он.

Слуга народа Шевченко встречается в Минске с представителями непризнанной власти и живет в мире фантазий, - нардеп СН Гурин 01
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Топ комментарии
+11
Шевченко - натуральный совковый Держиморда
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23.12.2020 11:17
+6
Лугандон, теж починався з «міра фантазій».
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23.12.2020 11:23
+5
Какой поп ( зе ) такой и приход (
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23.12.2020 11:25
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Шевченко - натуральный совковый Держиморда
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23.12.2020 11:17 Ответить
почему меня не удивляет его принадлежность как партии писюньковых пианистов
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23.12.2020 11:42 Ответить
для цього тупорилого утирка це комплімант... , **** така, взяло і прикрилося прізвищем "Шевченко"
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23.12.2020 14:59 Ответить
Там все не признанные.
Одни одними.
Другие другими.
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23.12.2020 11:21 Ответить
Лугандон, теж починався з «міра фантазій».
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23.12.2020 11:23 Ответить
А став зоопарком з дивною худобою і скотиною
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23.12.2020 11:25 Ответить
Какой поп ( зе ) такой и приход (
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23.12.2020 11:25 Ответить
Іншими словами, ідіот. Та цей ідіот, від зеленської партії "слуга наріду", представник "української" влади. І що ця "влада" планує робити зі своїм ідіотом?
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23.12.2020 11:25 Ответить
я так розумію, що нам пропонують навчитися знатись на сортах зеленого лайна
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23.12.2020 11:26 Ответить
з «ароматом» русского міра...
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23.12.2020 11:34 Ответить
да уж .. где бы были эти вонючие слуги у хорошего хозяина... им бы палкой через всю спину до самой ж...... да и их избирателей не мешало бы хоть по пару раз перетянуть
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23.12.2020 11:45 Ответить
офіційна влада України мала б імплементувати в своє законодавство санкції наших союзників проти режиму луки. і не потрібно було б вибачатись чи якось роз'яснювати вибрики якогось фріка.
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23.12.2020 12:22 Ответить
Если шут пригрел это тупое живртное, значит он агент кремля и комуняка
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23.12.2020 12:33 Ответить
- Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь.(с)
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23.12.2020 12:49 Ответить
Он як цікаво виходить - у нас влада признана,а в білорусів - непризнана...Наша влада,яка продає землю,дусить людей тарифами,легалізує наркотики,казино,проституцію,заганяє націю в кабалу МВФ - признана,а в Білорусі,де і близько того нема - непризнана...І це мене дуже тішить,а особливо що в нас на троні сидить признаний клоун,тупень і шарамига...
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23.12.2020 14:12 Ответить
 
 