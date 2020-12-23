В МВД выявили 342 случая COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Николаевской и Запорожской областях
Сегодня, 23 декабря, зафиксировано 342 лабораторно подтвержденных диагноза коронавирусной болезни у работников МВД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Наибольшее количество больных - в Николаевской, Запорожской областях и в г. Киеве.
С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 28 324 правоохранителей МВД, выздоровели - 27 383 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни - 91.
"Помните, важно следить за состоянием своего здоровья и вовремя посещать врача", - говорится в сообщении МВД.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергій Сайко
показать весь комментарий23.12.2020 17:46 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...