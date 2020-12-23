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В МВД выявили 342 случая COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Николаевской и Запорожской областях

Сегодня, 23 декабря, зафиксировано 342 лабораторно подтвержденных диагноза коронавирусной болезни у работников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Наибольшее количество больных - в Николаевской, Запорожской областях и в г. Киеве.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 28 324 правоохранителей МВД, выздоровели - 27 383 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни - 91.

"Помните, важно следить за состоянием своего здоровья и вовремя посещать врача", - говорится в сообщении МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в лидерах по заболевшим за сутки Киев, Запорожская и Киевская области

В МВД выявили 342 случая COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Николаевской и Запорожской областях 01
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как жаль, что пох..й сколько в полиции болеет, о них говорят как об оплоте и надежде государственности
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23.12.2020 17:46 Ответить
 
 