В МВД выявили 342 случая COVID-19 за сутки, большинство в Киеве, Николаевской и Запорожской областях

Сегодня, 23 декабря, зафиксировано 342 лабораторно подтвержденных диагноза коронавирусной болезни у работников МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Наибольшее количество больных - в Николаевской, Запорожской областях и в г. Киеве.

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 28 324 правоохранителей МВД, выздоровели - 27 383 человека, умерли от осложнений коронавирусной болезни - 91.

"Помните, важно следить за состоянием своего здоровья и вовремя посещать врача", - говорится в сообщении МВД.

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