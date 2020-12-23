МИД Украины уберет все оборудование Huawei из своих зданий, - замгоссекретаря США Крэч
Министерство иностранных дел Украины демонтирует из зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кит Крэч, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений", - отметил он.
Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на своей странице в Twitter о том, что Украина присоединилась к американской инициативе "Чистая сеть", которая предусматривает защиту конфиденциальной информации и интелектауальной собственности граждан от агрессивного вмешательства злоумышленников.
"Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира", - написал он.
Пожалуйста, подождите...
Глянь, я там выше писал, сколько нам приносит "дружба" с этими странами. В деньгах - путем экспорта.
Ну и подумай еще раз.
Но с США оно на 0,46 млрд.млрд. - "отрицательнее", в сравнении с Китаем разумеется.
Поки Україна залишається колонією третього світу.
паРаша и Китай занимаются шпионажем и вредительством по всему миру и сливают друг другу инфу, но рано или поздно обязательно посрутся и начнутся между ними конфликты.
а пока, если Украина хочет получать информацию от своих друзей и союзников, она должна почистить окружение шмаркли, СБУ и других учреждений от мразей, работающих на паРашу, как то дерьмак, и укрепить свою информационную безопасность. все нормально.