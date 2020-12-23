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МИД (6810) США (24862) Huawei (7)

МИД Украины уберет все оборудование Huawei из своих зданий, - замгоссекретаря США Крэч

МИД Украины уберет все оборудование Huawei из своих зданий, - замгоссекретаря США Крэч

Министерство иностранных дел Украины демонтирует из зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кит Крэч, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений", - отметил он.

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Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на своей странице в Twitter о том, что Украина присоединилась к американской инициативе "Чистая сеть", которая предусматривает защиту конфиденциальной информации и интелектауальной собственности граждан от агрессивного вмешательства злоумышленников.

"Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира", - написал он.
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Топ комментарии
+17
В своїй дурці прибери.
Постав Лінокс і КАспєрского.
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23.12.2020 11:47
+16
Безграмотные ослы. Сначало месяц назад подписали с Хуавей меморандум о закупке аппаратных платформ для правительства. Я еще тогда удивлялся, - правительство сша и других стран отказывается от хуавей как потенциально шпионского, а наши закупают. Зелень не способна быть в тренде и знать что вокруг происходит.
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23.12.2020 11:51
+12
Китай, старший брат рашки.
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23.12.2020 11:44
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Ну и правильно. Я в этом противостоянии на стороне США.
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23.12.2020 12:03 Ответить
Ну и зря.
Глянь, я там выше писал, сколько нам приносит "дружба" с этими странами. В деньгах - путем экспорта.
Ну и подумай еще раз.
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23.12.2020 12:08 Ответить
а сальдо в любом случае отрицательное. Мы ведь фактически поставляем сейчас на мировой рынок только сырье. А это дешево.
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23.12.2020 12:23 Ответить
Верно.
Но с США оно на 0,46 млрд.млрд. - "отрицательнее", в сравнении с Китаем разумеется.
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23.12.2020 12:25 Ответить
как повелели так и делаем,сказали убрать,уберем,скажут поставить, поставим, немочные лохи которыми все вертят как им угодно
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23.12.2020 12:05 Ответить
Марионетки типичные.
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23.12.2020 12:09 Ответить
одна надія на американців. З українською зе-ватою далеко не заїдеш
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23.12.2020 15:18 Ответить
"Пани **********, а чуби тріщать у холопів". (Народна мудрість).
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23.12.2020 12:08 Ответить
Правильно! Пойду выкину китайский фонарик...
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23.12.2020 12:37 Ответить
Фигня редкая,это ваша заливная китайская фонарика, специально заказывал себе велофонарик с Германии и только чтоб не китай, потому что тоже там дерьма хватает, и уже 7 лет-износа нет
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23.12.2020 13:43 Ответить
налобних китайских фонариков штук 5 -хлам полный, сразу покупаешь, а потом надоедает дерьмо носить
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23.12.2020 13:45 Ответить
Монополію на крадіжку даних - має мати лише FAGMA.))
Поки Україна залишається колонією третього світу.
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23.12.2020 13:06 Ответить
А ни кому не интересно, почему о том, что сделает МИД Украины, заявляет не МИД Украины, а госдеп США?
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23.12.2020 14:24 Ответить
Хотим отказаться от всех комуняцких товаров?
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23.12.2020 14:30 Ответить
За чей счет банкет? Шмигаль оплатит. Или опять Я - Украинец.
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23.12.2020 16:36 Ответить
ты никто и звать тебя никак. когда будешь работать в правительственных учреждениях, тогда и будешь задавать свои глупые вопросы.
паРаша и Китай занимаются шпионажем и вредительством по всему миру и сливают друг другу инфу, но рано или поздно обязательно посрутся и начнутся между ними конфликты.
а пока, если Украина хочет получать информацию от своих друзей и союзников, она должна почистить окружение шмаркли, СБУ и других учреждений от мразей, работающих на паРашу, как то дерьмак, и укрепить свою информационную безопасность. все нормально.
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23.12.2020 17:22 Ответить
Сказало США стать раком - стали.
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23.12.2020 17:00 Ответить
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