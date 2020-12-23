Рейтинг партий: "СН" - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЕС" - 15,2%, "Батькивщина" - 10,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Четыре политические партии преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-20 декабря, передает Цензор.НЕТ.
"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовую поддержать 21,1% среди готовых голосовать и определившихся с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы проголосовать 17,3%, партию "Европейская солидарность" - 15,2%, партию "Батькивщина" - 10,9%. По 4,8% поддержали бы Радикальную партию и партию "Украинская стратегия Гройсмана", 4,3% - партию "За майбутне", 3,8% - партию "Сила и честь", 3,5% - "Голос", по 3,4% - партию Шария и ВО "Свобода", 3,3% - УДАР Виталия Кличко. Рейтинг других политических сил - менее 2%", - говорится в результатах опроса.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020
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і сподіваються на зміни..
мабуть українці вкрай подуріли
Медведчук безцінний", - зауважив Швець.
"Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів.
Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України?
Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали?
Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?!
Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів".
http://justus.com.ua/novosti/medvedchuk-najcz%D1%96nn%D1%96shij-agent-kremlya-v-ukra%D1%97n%D1%96-odnogrupnik-put%D1%96na-z-%D1%96nstitutu-kdb.html
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За 5 років президентства Петра Порошенка через НБУ та депозитні сертифікати із золотовалютного резерву та державного бюджету "викачали" майже 15 мільярдів доларів.
https://zik.ua/news/politics/za_5_rokiv_pravlinnia_poroshenka_cherez_finansovi_piramidy_z_biudzhetu_vykachaly_maizhe_15_mlrd__tymoshenko_972145?fbclid=IwAR0PH8xEsmormid2a2ML0k41gcMNcacJ_jltjfQzFYzqRn5Uc4WZc06dWRI
#Юлія_Тимошенко
Сьогодні ми знову проголосували проти закону про особливий статус Донбасу. Так само, як і в усі попередні роки.
Наша фракція «Батьківщина» принципово жодного разу не підтримувала цей закон, дію якого продовжують з року в рік - уже вчетверте.
Ми ніколи не голосували, бо цей закон є створенням держави у державі.
Це навіть не федералізація. Це гірше.
Це слабодуха згода віддати нашу територію назавжди під прикриттям так званого «мирного процесу».
Тому ви всі - 73/43%зебіли.
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Нагадаємо, за офіційними підсумками місцевих виборів, "Батьківщина" стала другою за популярністю силою в країні,
поступившись лише президентській "Слузі народу", та кращою серед опозиційних.
Команда Тимошенко здобула підтримку 12.5% виборців і
отримала 4500 депутатських мандатів. Партія Володимира Зеленського - 17.5% та провела понад 6000 обранців.
https://www.rbc.ua/ukr/news/ekspert-nazval-timoshenko-edinstvennym-politikom-1606826098.html?fbclid=IwAR1YfVzMJlWzO5fJCY5KJUY56bXbrFwITMlY8cxm3Sa7MFQJMzwlgaBwBj0
Исправлять ситуацию там решили вливанием денег в заказные материалы в СМИ.
"Среди украинцев усилился запрос на профессионализм, «Батькивщина» оказалась единственной партией, которая за последние месяцы нарастила рейтинги, по результатам местных выборов наибольшую поддержку получили партии «Слуга народа» и «Батькивщина», украинцы видят именно команду Юлии Тимошенко альтернативой нынешней власти" - такие лозунги сейчас вбрасывают за деньги через СМИ.
Так что, ЦВК купили?