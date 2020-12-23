Следком РФ предъявил обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявил его в международный розыск
Следственный комитет РФ предъявил нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинение в убийстве. Ранее Итальянский суд оправдал Маркива по этому делу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.
"По версии следствия, военнослужащий войсковой части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины гражданин Украины Виталий Маркив, имеющий также гражданство Итальянской Республики, 24.05.2014 находился на позиции в районе горы Карачун близ города Славянска на Донбассе. Маркив, состоящий в преступном сговоре с командованием указанной войсковой части и военнослужащими регулярных подразделений Вооруженных Сил Украины, передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона", - говорится в сообщении.
"После этого Маркив произвел в указанных лиц выстрелы из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность в попытках укрыться. В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения", - добавили в Следкоме.
Следственный комитет России предъявил Маркиву обвинение "в совершении преступления, предусмотренного п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы".
Также Маркива объявили в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.
11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
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Даже есть свидетель:
Какие выводы сделали?
Я, например, сделал вывод, что кацапы опять лепят несуществующие доказательства.
А доказательств вины Маркива нет, я доверяю больше итальянскому суду, чем российским правохранительным органам. А вы?
Кстати, а некоторым ботам все неймется?
Во-первых, на фото нет Маркива.
Во-вторых, есть фото зигующего Рогозина, а он теперь - глава Роскосмоса.
В третьих, вам пора в бан.
Напомню, что вы, московские оккупанты, и ваши пособники пленных защитников Украины и вовсе истязали, калечили и убивали.
Воюет против Украины не более 30 тысяч из 6 миллионов донбасян, а 1,5 миллиона бежали от вашего фашистского русского мира на неоккупированную часть Украины - к таким как Маркив.
Еще раз - 1,5 миллиона выехали из оккупированной РФ части Донбасса на неоккупированную территорию Украины - это - ПОЛОВИНА населения той территории.
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