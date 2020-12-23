Следком РФ предъявил обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявил его в международный розыск

Следственный комитет РФ предъявил нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинение в убийстве. Ранее Итальянский суд оправдал Маркива по этому делу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.

"По версии следствия, военнослужащий войсковой части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины гражданин Украины Виталий Маркив, имеющий также гражданство Итальянской Республики, 24.05.2014 находился на позиции в районе горы Карачун близ города Славянска на Донбассе. Маркив, состоящий в преступном сговоре с командованием указанной войсковой части и военнослужащими регулярных подразделений Вооруженных Сил Украины, передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона", - говорится в сообщении.

"После этого Маркив произвел в указанных лиц выстрелы из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность в попытках укрыться. В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения", - добавили в Следкоме.

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Следственный комитет России предъявил Маркиву обвинение "в совершении преступления, предусмотренного п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы".

Также Маркива объявили в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

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