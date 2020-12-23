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Следком РФ предъявил обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявил его в международный розыск

Следком РФ предъявил обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявил его в международный розыск

Следственный комитет РФ предъявил нацгвардейцу Виталию Маркиву обвинение в убийстве. Ранее Итальянский суд оправдал Маркива по этому делу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Следкома РФ.

"По версии следствия, военнослужащий войсковой части 3066 Северного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины гражданин Украины Виталий Маркив, имеющий также гражданство Итальянской Республики, 24.05.2014 находился на позиции в районе горы Карачун близ города Славянска на Донбассе. Маркив, состоящий в преступном сговоре с командованием указанной войсковой части и военнослужащими регулярных подразделений Вооруженных Сил Украины, передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона", - говорится в сообщении.

"После этого Маркив произвел в указанных лиц выстрелы из автомата Калашникова, чтобы до начала артиллерийского обстрела они не могли покинуть местность в попытках укрыться. В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения", - добавили в Следкоме.

Читайте: Аваков о заочном аресте нацгвардейца Маркива Россией: "Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела Виталия"

Следственный комитет России предъявил Маркиву обвинение "в совершении преступления, предусмотренного п.п. "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы".

Также Маркива объявили в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил нацгвардейца Маркива орденом "За мужество"

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Топ комментарии
+32
Україна має скористатись цим фактом і оголосити російську юстицію терористичним інструментом міжнародного терориста - путіна. Україна має зробити все щоб правову співпрацю з росією припинили всі держави світу!
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23.12.2020 11:52
+14
Ипанутым нет покоя...
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23.12.2020 11:58
+13
от дохлого осла уши вам, а не Маркива!!! ФСБ - Федеральная Стирка Белья))))
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23.12.2020 11:52
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Україна має скористатись цим фактом і оголосити російську юстицію терористичним інструментом міжнародного терориста - путіна. Україна має зробити все щоб правову співпрацю з росією припинили всі держави світу!
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23.12.2020 11:52 Ответить
Что то , где то сдохло. У тебя здравая мысль. Тебе таблетки новые прописали?
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23.12.2020 11:58 Ответить
Та он уже давненько пошел на поправку.
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23.12.2020 12:22 Ответить
До сегодня не замечал. Обычно пишет как всегда - бред с кучей восклицательных знаков. Но медицина творит чудеса, вдруг вылечат?
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23.12.2020 12:41 Ответить
Не мытьем, так катаньем... Путинские обезьяны обосрались по полной с попыткой убийства Навального, теперь решили попытать счастья в другом деле...
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23.12.2020 13:03 Ответить
А ви после туалета сегодня,подмылись?
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23.12.2020 13:44 Ответить
Ты идиот? "Гениальный" высер.
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23.12.2020 14:23 Ответить
Призываю обсуждать тему и только тему ,а не длину языка и гениталий других - здесь все ,независимо от ника,образования,предпочтений, кроме московитов равны....
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23.12.2020 20:07 Ответить
Да ладно)) Он сегодня под другой новостью расхваливал татарова)))
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23.12.2020 15:39 Ответить
Я уже заметил. То было временное просветление, а потом началась ремиссия.
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23.12.2020 16:17 Ответить
от дохлого осла уши вам, а не Маркива!!! ФСБ - Федеральная Стирка Белья))))
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23.12.2020 11:52 Ответить
ФСБ - ( Фекалии, Сцаки, Блевотина)
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23.12.2020 11:59 Ответить
ну, не чужими ногами, так своїми рогами...
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23.12.2020 11:54 Ответить
О как Параша опоздала со своими бредовыми фантазиями лет так на... тысячи...а попытка каждый раз вывернуть историческую правду со стороны ППрашки только подтверждает что то что они отрицают или излагают в своем исполнении как раз и подтверждает правоту того что Рашка отрицает или переписывает...
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23.12.2020 11:56 Ответить
Ипанутым нет покоя...
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23.12.2020 11:58 Ответить
Я не удивлюсь если "зе-*****" его еще и выдаст...
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23.12.2020 12:01 Ответить
чергова оплеуха пану Зе від друга Путлера
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23.12.2020 12:02 Ответить
Всё верно истолковано.
Даже есть свидетель:
Следком РФ предъявил обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявил его в международный розыск - Цензор.НЕТ 595
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23.12.2020 12:07 Ответить
Яким боком взагалі кацапи до вбивства італійця на території України, хтось може пояснити, що це за театр абсурду?
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23.12.2020 12:08 Ответить
А вы прочитали?
Какие выводы сделали?
Я, например, сделал вывод, что кацапы опять лепят несуществующие доказательства.
А доказательств вины Маркива нет, я доверяю больше итальянскому суду, чем российским правохранительным органам. А вы?
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23.12.2020 12:16 Ответить
Ось ти прочитав і поясни, якого хріна кацапи поза своєю юрисдикцією якісь справи розпочинають, я чекаю.
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23.12.2020 12:19 Ответить
Палится рф-ия ,ой палится......
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23.12.2020 13:46 Ответить
Невдячна справа шукати логіку там, де її зроду не було.
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23.12.2020 13:18 Ответить
Як що зескот не видасть воїна,то козьерилі відсмркчуть струка.
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23.12.2020 12:08 Ответить
В базе Интерпола Маркива нет. В какой розыск? И как Интерпол может внести человека оправданного Итал судом по тем-же обвинениям в свою базу розыска? Откуда такая инфа вообще??? А наши спецслужбы и суды чаво и каво в ответ в розыск объвили? А не, не так: - кто из сепаров - террористов у нас балоботируется в органы власти???
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23.12.2020 12:09 Ответить
А мы должны путлера объявить в международный розыск и посадить пожизненно!
Кстати, а некоторым ботам все неймется?
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23.12.2020 12:09 Ответить
От з путлєром нічого не вийде. Воно вчора підписало докУмент про пожиттєве НЕПЕРЕСЛІДУВАННЯ колишніх президентів. Отак **** тили затикає!
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23.12.2020 13:23 Ответить
Добре зробив хлоп... нех шастать там де бойові діі йдуть ,ім більш без акредетаціі, а якщо вже шастаеш ( з акредетацієй теж , то немає значення) то хто тобі дохтур ? Це чисто твоі трабли
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23.12.2020 12:10 Ответить
так це ж було вже?? выдачи еще не требовали??
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23.12.2020 12:12 Ответить
Ну и что?
Во-первых, на фото нет Маркива.
Во-вторых, есть фото зигующего Рогозина, а он теперь - глава Роскосмоса.
В третьих, вам пора в бан.
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23.12.2020 12:18 Ответить
И че?
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23.12.2020 12:18 Ответить
Это не соотечественники - это коллаборационисты.
Напомню, что вы, московские оккупанты, и ваши пособники пленных защитников Украины и вовсе истязали, калечили и убивали.
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23.12.2020 12:29 Ответить
Донбасс никуда не поднимался - поднялись московские фашисты, приехавшие захватывать украинский Донбасс.
Воюет против Украины не более 30 тысяч из 6 миллионов донбасян, а 1,5 миллиона бежали от вашего фашистского русского мира на неоккупированную часть Украины - к таким как Маркив.
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23.12.2020 12:31 Ответить
Кого это принудительно согнанное, для дешевой показухи, стадо должно напугать, свинособачка ты бешеная?) Ты правда веришь, что при серьезном шухере они реально пойдут воевать, а не побегут кто на паРашу твою, кто в Украину?)
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23.12.2020 12:54 Ответить
Это не добровольцы - это подневольное стадо, собранное российско-фашистскими захватчиками и их пособниками-коллаборантами из местных.
Еще раз - 1,5 миллиона выехали из оккупированной РФ части Донбасса на неоккупированную территорию Украины - это - ПОЛОВИНА населения той территории.
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23.12.2020 13:00 Ответить
В чем заключается издевательство? Пленных во всех армиях принято конвоировать с оружием. Палец конвойного даже не на спусковом крючке. Те жизни пленного ничего не угрожает.
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23.12.2020 13:02 Ответить
А что с вот этим делать?
Слідком РФ висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу та оголосив його в міжнародний розшук - Цензор.НЕТ 8884
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23.12.2020 12:30 Ответить
А щас будет бан.
У вас есть запасной аккаунт?
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23.12.2020 12:31 Ответить
Следственный комитет РФ не желает заняться нацистом Рогозиным?
Слідком РФ висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу та оголосив його в міжнародний розшук - Цензор.НЕТ 3666
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23.12.2020 12:21 Ответить
На що заб'ємось, що не видасть?
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23.12.2020 13:01 Ответить
***** свого нехай в розшук оголосять...
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23.12.2020 12:26 Ответить
Нєдолго осталось ! Воін-шаман вишел на тропу войни ! https://twitter.com/SiIavpravde/status/1341644779172614150
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23.12.2020 12:38 Ответить
ТРУСЫ НАВАЛЬНОГО ВАМ МРАЗИ, А НЕ ГЕРОЯ МАРКИВА!!!!!
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23.12.2020 13:15 Ответить
Давайте объявим в розыск главу следкома РФ, за скотоложество к примеру
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23.12.2020 14:18 Ответить
А наши молчат, мол так и так, мокшане воообще не люди и обвинять наших не в чем не имеют право. Пусть сперва крым вернут.
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23.12.2020 15:23 Ответить
Кацапи,вам вже на пів шишки просунули,а ви ще на небо дивитесь,та прислухаєтесь.Здається мені (перехрестився),що час вашого дрищуватого фюрера добігає кінця.Готуйтесь,дурні,до грандіозного шухеру.Вам скоро буде не до Марківа.
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23.12.2020 16:20 Ответить
"Дружня порада" так званому "СК"-"Абратітесьвспортлато")))
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23.12.2020 16:39 Ответить
геть паРашу з Iнтерполу!
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23.12.2020 16:58 Ответить
 
 