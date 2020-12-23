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СБУ (19472) ОГХК (50)

СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым

СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым

Служба безопасности не раскрывает деталей расследования.

Служба безопасности Украины расследует возможные поставки титанового сырья производства Объединенной горно-химической компании в оккупированный Крым.

Об этом свидетельствует ответ на запрос "Главкома" в СБУ.

"Изложенные вами обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в рамках уголовного производства от 06.07.2020", – говорится в ответе СБУ.

Служба безопасности не раскрывает деталей расследования, ссылаясь на статью 222 Уголовного Кодекса "Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования". 

СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым 01

Как сообщалось, по данным системы слежения за судами АИС, ОГХК возобновило поставки ильменита в оккупированный Крым по контракту с Belanto, подписанному вр.и.о. главы госкомпании Артуром Сомовым.

За соблюдением условий контракта и отправку груза отвечает заместитель главы правления Татьяна Гогенко.

Ранее топ-менеджмент ОГХК снял с себя ответственность за поставки продукции в Крым.
В государственной компании объяснили, что сбывают свою продукцию в Украину, а "дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя".

Напомним, вр.и.о главы ОГХК Артур Сомов подписал с контракт с Belanto 13 октября. Чехи обязались приобрести 50 тыс. тонн иршанского ильменита компании до конца текущего года на сумму 6,453 млн евро с отсрочкой платежа в 35 дней.

Один раз в схеме по контракту ОГХК с Belanto участвовало судно SALVINIA. Оно также перегружало ильменит на SOURIA. После этого груз отправлялся на Крым через Тамань, РФ.

На этот раз за партией ильменитового концентрата в 10 тыс. тонн производства Иршанского ГОКА из болгарского порта в Варне вышло судно BOGDAN.

Отправка продукции ОГХК в Крым ведется в обход предупреждений СБУ. 
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Топ комментарии
+3
Когда кто-то едет из Украины в оккупированный Крым, то пограничники и таможенники при пересечнии границы вывернут у него все карманы и найдут или серебрянные монеты или золотые изделия.Тут сотнями и тысячами тонн идёт стратегическое сырьё для ракет и никого это не интересует правда взятки успевают снять, но груз не засветили.
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23.12.2020 11:59
+1
Сейчас на лучшего друга Фирташа- безальтернативного торгового партньора с РФ Петьку выйдут
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23.12.2020 12:06
+1
Как наших разведчиков ГУР МО избивать, бросать в СИЗО и угрожать отдать на расправу в ДНР - это СБУ может.
А пресечь преступную торговлю на корысть нашему врагу, чтобы им легче было убивать наших солдат - это они годами только расследуют. Видно, входят в долю и кормятся с этого. Недаром Баканов обнимается с Медведчуком.
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23.12.2020 12:07
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Когда кто-то едет из Украины в оккупированный Крым, то пограничники и таможенники при пересечнии границы вывернут у него все карманы и найдут или серебрянные монеты или золотые изделия.Тут сотнями и тысячами тонн идёт стратегическое сырьё для ракет и никого это не интересует правда взятки успевают снять, но груз не засветили.
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23.12.2020 11:59 Ответить
свободная экономическая зона "Крыму" - ничего не напоминает? забыли как активисты взрывали опоры ЛЭП? про сотни фур везущих в Крым товар?
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23.12.2020 13:38 Ответить
Отправка продукции ОГХК в Крым ведется в обход предупреждений СБУ. Источник: https://censor.net/ru/n3238617

Треба було спочатку в "зеофісі" з'ясувати там певно все вже порішали..
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23.12.2020 12:02 Ответить
едина зміна зезеденда яку можна побачити-це переіменування адмінінСРаціі у офіс... це щоб сховатися коли сереш
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23.12.2020 12:40 Ответить
Там де Фірташ, там не було кордонів. Зелень почала жовтіти? Нагадую, що з титану роблять ракети, космічні супутники, літаки, які використовуються на війні військами РФії.
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23.12.2020 12:04 Ответить
Сейчас на лучшего друга Фирташа- безальтернативного торгового партньора с РФ Петьку выйдут
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23.12.2020 12:06 Ответить
Как наших разведчиков ГУР МО избивать, бросать в СИЗО и угрожать отдать на расправу в ДНР - это СБУ может.
А пресечь преступную торговлю на корысть нашему врагу, чтобы им легче было убивать наших солдат - это они годами только расследуют. Видно, входят в долю и кормятся с этого. Недаром Баканов обнимается с Медведчуком.
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23.12.2020 12:07 Ответить
На этот раз за партией ильменитового концентрата в 10 тыс. тонн производства Иршанского ГОКА из болгарского порта в Варне вышло судно BOGDAN.
Ой что то подозрительное одноименное название одного из Петиных заводов
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23.12.2020 12:08 Ответить
СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым

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А надо бы так:
СБУ пресек поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым
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23.12.2020 13:49 Ответить
а еще лучше СБУ пресек поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым, восстановлен ущерб государству в размере хххххххх долларов, виновные лица получили сроки 15, 20 и 25 лет.
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23.12.2020 15:42 Ответить
крымский Титан" не стоял ни одного дня, в отличие от наших предприятий. Пусть следаки сначала у Фирташа спросят разрешения и перестанут смешить мир.
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23.12.2020 16:07 Ответить
 
 