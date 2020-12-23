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Поддельную вакцину от коронавируса в "чемодане" будет трудно завезти, - "слуга народа" Радуцкий

Поддельную вакцину от коронавируса в

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что вакцина против коронавируса, которую будут ввозить в Украину будет официальной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо".

По его словам, что касается попадания в Украине поддельной вакцины, то такого не может быть, потому что вакцину будут ввозить официально по квоте, которую имеет Украина, как страна, подписавшая соглашение с COVAX.

"В свободной продаже вакцина появится это еще не сегодня и не завтра, потому что вакцина будет закупаться государством, а я не думаю, что там возможна закупка фальсификата. Из-за того, что большой спрос в мире на вакцину, то в "чемодане" будет очень трудно завезти. Вакцина бывает некачественная, которая неправильно везлась, не применялся температурный режим. А в свободной продаже она появится не скоро", - сказал Радуцкий.

Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 млн украинцев.

Читайте также: Зеленский подписал закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

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Топ комментарии
+9
Конечно, конечно... І масками захисними ніхто не барижив на початку пандемії.
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23.12.2020 12:09
+7
Вот дебилы......Водку и сигареты тоже делают официально,но это не мешает жить контрабанде.
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23.12.2020 12:08
+3
Бодяжить будете в ОП.
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23.12.2020 12:07
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Бодяжить будете в ОП.
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23.12.2020 12:07 Ответить
Вот дебилы......Водку и сигареты тоже делают официально,но это не мешает жить контрабанде.
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23.12.2020 12:08 Ответить
Все верят только Крадуцкому
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23.12.2020 12:09 Ответить
Конечно, конечно... І масками захисними ніхто не барижив на початку пандемії.
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23.12.2020 12:09 Ответить
Та да, пам"ятаємо.
Підроблену вакцину проти коронавірусу у "валізі" буде важко завезти, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6429
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23.12.2020 12:22 Ответить
поддельного сливочного масла не будет! красной икры тоже!...
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23.12.2020 12:11 Ответить
мда... железная логика..и не поспоришь..
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23.12.2020 12:13 Ответить
причинно-следственная связь санитара скорой)))
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23.12.2020 12:14 Ответить
та чо там...французы упакуют кацапский спутник и продадут аборигенам за высший сорт...
а зелень ещ накрутит.и будет всем щястя
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23.12.2020 12:15 Ответить
Продавцы поддельных ПЦР-тестов не дадут соврать.
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23.12.2020 12:20 Ответить
Она может и будет официальной, и возможно даже качественной. Но зная наши реальности и требования к хранению вакцины при минус 75-90 градусов. Все время до самого процесса вакцинации пациента. То думаю что 80% вакцины придет в негодность еще до начала вакцинации, ( за исключением крупных столичных клиник и ряда областных центров) а так как за это ни кто не захочет отвечать, то будут колоть уже негодную ( хорошо хоть если не вредную) непригодную вакцину. А потом сошлются на побочные эффекты, мутацию вируса, не ту вакцину, болезни вакцинируемых и т.д.
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23.12.2020 12:21 Ответить
"слуга народа" Радуцкий:
"поддельную вакцину от коронавируса в "чемодане" будет трудно завезти... по этому мы ее будем БОДЯЖИТЬ прямо на складах Эпицентров!!!"

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23.12.2020 12:28 Ответить
Да нам бы хоть поддельную, НО СЕЙЧАС, а не в конце 2021 года (обещано) или в 2025-м
Может плацебо поможет? Во всяком случае люди спокойней станут...
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23.12.2020 12:30 Ответить
Вопрос, конечно, интересный!🤔
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23.12.2020 12:36 Ответить
Вакцины от боевого ГМО вируса ? Смеху варта, поэтому глава Pfizer и скинул свои акции сразу как они подскочили. Тем более, что модифицированный коронавирус - ковид обладает способностью схожей с ВИЧ - подавлять иммунитет и куском генома из ВИЧ касающегося его зацепов. Более того уже третья мутация вподряд - английская сейчас. усиливает эти зацепы, что опровергает теорию мутаций и теорию вероятности.
https://1796web.com/vaccines/policy/who.htm Вот тут главный французский врач эпедимиолог описывает вакцину от гепатита и последствия её применения.
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23.12.2020 13:22 Ответить
Так-же сложно как и не медицински канабис.
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23.12.2020 12:35 Ответить
Підроблену вакцину проти коронавірусу у "валізі" буде важко завезти, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8452
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23.12.2020 12:36 Ответить
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23.12.2020 16:04 Ответить
Всё предупредил в чемоданах возить не будут - будут в саквояжах ,мешках , контейнерах и так далее
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23.12.2020 12:39 Ответить
Так уж и нельзя? Если ВАШИ однопартийцы во власти лихо фальсифицируют уголовные дела против непричастных людей, то подделать документы на вакцину,- это вообще для вас плевое дело... ну как результаты анализа зе! перед выборами.
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23.12.2020 13:08 Ответить
 
 