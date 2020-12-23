58% граждан за досрочные перевыборы Рады, 39% - за досрочные выборы президента, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Инициативу отставки действующего правительства поддерживают 60% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-20 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"Идею отставки Президента и назначения досрочных выборов главы государства респонденты больше не поддерживают (58%), чем поддерживают (39%). С другой стороны, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают больше (58%), чем не поддерживают (39%). Инициативу отставки правительства поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают - 35%", - говорится в результатах опроса.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020.