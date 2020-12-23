58% граждан за досрочные перевыборы Рады, 39% - за досрочные выборы президента, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Инициативу отставки действующего правительства поддерживают 60% опрошенных.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-20 декабря, передает Цензор.НЕТ.
"Идею отставки Президента и назначения досрочных выборов главы государства респонденты больше не поддерживают (58%), чем поддерживают (39%). С другой стороны, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают больше (58%), чем не поддерживают (39%). Инициативу отставки правительства поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают - 35%", - говорится в результатах опроса.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020.
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ОПЗЖ, что - ОПЗЖ.
И т.д. ....
Вся интрига во втором туре
Только потом, народ не называй наридом.
Хотя, можно, в плане самокритики.
Ничего удивительного.
Другое дело - второй тур.
Там за СН будут голосовать даже те, кто не за СН.
У тебя ж не одна прямолинейная извилина, я надеюсь?
Прочти свой пост ниже.
Не везде решает он.
Он не царь.
С одной стороны, страна может и НЕ ПЕРЕЖИТЬ еще три года Зе-наркомана.
С другой стороны, зе-тыпилы должны это ведро навоза выхлебать ДО ДНА.
А с третьей стороны, самому никуда не деться и придется это ведро хлебать вместе с зе-тыпилами...
Они думают, что глобальный пи...ц в стране их не коснется.
зреет революционная ситуация..
путем роспуска ВР наш клоун еще протянет какое то время, а потом придет или Медведчук или военная хунта (если повезет)..
вот в таком мы дерьме малята, НО это после выбора мудрого нарида в 2019-ом было предопределенно..
Думай те.
Выборы будут своевременны и успешны для Украины, когда проукраинские силы объединятся и выдвинут ЕДИНОГО кандидата с минимальным антирейтингом. Но шансов мало - они продолжают грызться между собой.
Т.е. 19% не понимают, что провал Рады- результат "монобольшинства" от зебилов и, не убрав это чмо от власти, вы не получите нормальную Раду?