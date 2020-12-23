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ВР (27381) Зеленский (19064) Кабмин (13507) опрос (2651) отставка (3146) социология (530)

58% граждан за досрочные перевыборы Рады, 39% - за досрочные выборы президента, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

58% граждан за досрочные перевыборы Рады, 39% - за досрочные выборы президента, - опрос

Инициативу отставки действующего правительства поддерживают 60% опрошенных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-20 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"Идею отставки Президента и назначения досрочных выборов главы государства респонденты больше не поддерживают (58%), чем поддерживают (39%). С другой стороны, идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают больше (58%), чем не поддерживают (39%). Инициативу отставки правительства поддерживают 60% опрошенных, не поддерживают - 35%", - говорится в результатах опроса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 26,5% - за Зеленского, 14,3% - за Порошенко, 10,1% - за Бойко, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

58% граждан за досрочные перевыборы Рады, 39% - за досрочные выборы президента, - опрос Рейтинга 01
58% граждан за досрочные перевыборы Рады, 39% - за досрочные выборы президента, - опрос Рейтинга 02
58% граждан за досрочные перевыборы Рады, 39% - за досрочные выборы президента, - опрос Рейтинга 03

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020.

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Топ комментарии
+16
Нагадайте якої партії монобільшість а парламенті, який призначив уряд та силовиків...бо ми мабуть забули.
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23.12.2020 12:45
+15
Зелень геть!
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23.12.2020 12:27
+14
Рано. Хай ще лайна пожеруть.
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23.12.2020 12:33
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Саме час вводити воєнний стан і розпочинати активне звільнення Донбасу та Криму від терористів.
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23.12.2020 12:30 Ответить
Героїчний полковник Гриценко уже стоїть на східцях військомату?
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23.12.2020 12:34 Ответить
Сказал троль и накрылся одеялом на своём диване
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23.12.2020 12:46 Ответить
А я думал таблетки действуют. А нет, все тот же бред пишешь. В спам.
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23.12.2020 12:48 Ответить
Зелень геть!
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23.12.2020 12:27 Ответить
Пора гнать вора.
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23.12.2020 12:29 Ответить
Опять выборы? А кого выбирать на етот раз? Из той же кучи дерьма опять пытаться выбрать что то вкусненькое?
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23.12.2020 12:30 Ответить
ЕС надеется, что выберут ЕС.
ОПЗЖ, что - ОПЗЖ.
И т.д. ....
Вся интрига во втором туре
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23.12.2020 12:32 Ответить
А какая тут интрига? Из тех кого нам предлогают только 2 вора-сепара и клоун-сепар. Я и на прошлые выборы не ходил не хотел себе портить нервы. На следующие тем более не пойду если такой же расклад и те же кандидаты будут
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23.12.2020 12:35 Ответить
Это твоё дело и твоё право.
Только потом, народ не называй наридом.
Хотя, можно, в плане самокритики.
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23.12.2020 12:37 Ответить
Не надо так ему верить)он так тут дупу рвал за зелю в первые пол года,что сто пудов голосовал с вами в унисон
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23.12.2020 15:53 Ответить
выборы каждые два года и минимальный барьер 3% - единственный выход в нашей патовой или матовой ситуации..
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23.12.2020 12:30 Ответить
Вы читали ниже новость про рейтинги партий? Снизим барьер до 3% - и в парламент пролезут ляшковцы, партия Шария, Смешки и прочий сброд.
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23.12.2020 12:42 Ответить
это выбор УКРАИНСКОГО НАРОДА, а нравится нам этот выбор или нет - уже наши проблемы..
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23.12.2020 12:49 Ответить
Ну если так смотреть... Только это уже будет не демократия, а охлократия
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23.12.2020 12:54 Ответить
Ну тогда этот "народ" пойдет не голосовать,а разминировать Донбасс)пнх со своим петуширием,педафильо прибитое
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23.12.2020 15:51 Ответить
З цього можно зробити висновок. Ваш партія, яку ви підтримуєте, наберає десь три відсотка. І ви хочете щоб вона була в раді, тому таке і пропонуєте. І яку партію ви підтримуєте?
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23.12.2020 19:08 Ответить
Против СН все, кто не за СН.
Ничего удивительного.
Другое дело - второй тур.
Там за СН будут голосовать даже те, кто не за СН.
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23.12.2020 12:30 Ответить
Второго тура в Раду не бывает.
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23.12.2020 12:32 Ответить
Не нужно воспринимать всё так прямолинейно.
У тебя ж не одна прямолинейная извилина, я надеюсь?
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23.12.2020 12:35 Ответить
А как ту тут еще понять, вы прямо пишете про второй тур которого нет в природе.
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23.12.2020 12:38 Ответить
За буквами СН, ЕС, ОПЗЖ - стоит личность (человек), от которого зависит всё (по твоему мнению).
Прочти свой пост ниже.
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23.12.2020 12:42 Ответить
Ну во первых,второго тура в раду нет,а за президента -за зекретина не согласны больше голосовать ни при каких обстоятельствах все мои знакомые зеголосилки)так что можете усраться,зесрань ,во втором туре не подецки
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23.12.2020 15:47 Ответить
Хаха, большинство украинцев против перевыборов президента, значит их все устраивает.
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23.12.2020 12:31 Ответить
Не всё зависит от президента.
Не везде решает он.
Он не царь.
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23.12.2020 12:33 Ответить
Нагадайте якої партії монобільшість а парламенті, який призначив уряд та силовиків...бо ми мабуть забули.
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23.12.2020 12:45 Ответить
мало того,его еще судить надо за то,что он влез решать то,на что полномочий не имеет
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23.12.2020 12:48 Ответить
да неужели-ненадолго любителей зеленобобиков хватило-на пороха как то не комильфо уже все валить-
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23.12.2020 12:31 Ответить
А что им остается,какие варианты? Их недоумок за что не возмется,везде обосрется
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23.12.2020 14:48 Ответить
Идите вы нах. со своими выборами. Чем дальше тем хуже. Перед выборами обещают одно а делают совсем другое
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23.12.2020 12:32 Ответить
что предлагаешь - что бы Зе-наркоман правил ВЕЧНО?
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23.12.2020 12:34 Ответить
Рано. Хай ще лайна пожеруть.
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23.12.2020 12:33 Ответить
та ща уже даже у нас на цензоре зеленого лайна обьелись-но рошен не хотят.требуют сменить лайно на другое .
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23.12.2020 12:49 Ответить
2000 респондентов, Цензор за час может бесплатно такой опрос провести. В телеграмм каналах, 20 тысяч отвечают в течении дня. Эти рейтинг агенства, совсем не актуальные. пытаются чушь навязать
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23.12.2020 12:36 Ответить
выборка должна быть репрезентативной
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23.12.2020 12:45 Ответить
всё время 2000 человек, можно базу давно набить, из 10 тысяч, и любой ответ выдаст который нужен
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23.12.2020 12:50 Ответить
Как раз опрос на каком-то конкретном сайте, группе или канале - не актуален и не точен. Сделаем опрос на канале блазня - увидим поддержку в 80%. Такой же опрос на канале ЕС или Пороха - так согласно ему Порох одержит убедительную победу в один тур с теми же 80%. Сделаем опрос на Цензоре - тоже проголосуют массово под прокси с непредсказуемым результатом.
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23.12.2020 12:45 Ответить
Я в затруднении:
С одной стороны, страна может и НЕ ПЕРЕЖИТЬ еще три года Зе-наркомана.
С другой стороны, зе-тыпилы должны это ведро навоза выхлебать ДО ДНА.
А с третьей стороны, самому никуда не деться и придется это ведро хлебать вместе с зе-тыпилами...
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23.12.2020 12:37 Ответить
Лозунг поклонников НеЛоха: "а мы уйдем на север" @Шакал.
Они думают, что глобальный пи...ц в стране их не коснется.
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23.12.2020 12:53 Ответить
Интересно и кто этим гражданам сказал что их мнение кому то надо ближайшие 2 года????
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23.12.2020 12:40 Ответить
все по классике..
зреет революционная ситуация..
путем роспуска ВР наш клоун еще протянет какое то время, а потом придет или Медведчук или военная хунта (если повезет)..
вот в таком мы дерьме малята, НО это после выбора мудрого нарида в 2019-ом было предопределенно..
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23.12.2020 12:43 Ответить
мертвейчук с "зажопами"-никуда не придёт.это-их максимум и больше не будет.
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23.12.2020 12:48 Ответить
Вы оптимист,однако.Сейчас многие,проголосовавшие за Зе,с каким-то мазохизмом смотрят мертвечуковские говноаналы и утверждают,что Зеленский оказался таким же "барыгой",как и Порошенко,то есть не послал им халявной манны небесной,и выбирать теперь нужно кого то другого,кто "за народ". Фамилию мертвечука пока ещё вслух почти не называют,но в мозгах у них уже,как говориться,процесс пошел.Наш народ в апреле 2019 года доказал,что может учудить что угодно.
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23.12.2020 13:27 Ответить
Я бачу в нас ще купа довбодятлів вірять в хорошого преЗЕдента й поганих слуг.Хоча Зе взаглі тут ні до чого...Просто актор... Всі вперто не хочуть бачити режисерів
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23.12.2020 12:52 Ответить
каждый год одно и то же))) украине говорит весь мир, ребята, меняйте правила игры. но украинский мудрейший народ в сотый раз пытается поменять играков)))
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23.12.2020 12:58 Ответить
И кого выбрать президентом??? Важно выбрать человека, который будет стоик и будет работать во благо государству и будет считать, что во благо государству, то во благо ему, а не так, как у нас было все годы, что президенты работают во благо себе, а не государству и еще и благо их для себя - это ущерб государству. Важно президентом выбрать философа высоко морального - добродетельного! А не жадного, как обычно были президенты. Что пороки их, стали их нравами - жадность, лож, лицемерие, и т.д. Важно выбрать человека, который глубоко начитанный и разумный. А таких людей и не видно, и если они есть вообще в Украине, то их не допустят во власть мафия. Мафия контролирует все источники информации и они не покажут человека, который выдвигает идеи блага государства. Чтобы привести такого человека к власти, то для этого нужны гениальные ходы, чтобы победить в шахматной политической партии или даже в игру го победить всю мафию олигархическую. В ужасном положении Украина! Легче добиться прямой демократии и для государства добиваться напрямую блага (под государством имеется ввиду народ) - прямая демократия - это благо для народа! Этим путем будет легче пройти к успеху Украине. Зеленский говорил про прямую демократию и нужно на него давить, чтобы она была принята! Тогда люди получат блага для всех в государстве, а не так, что блага все у вороватого меньшинства. Все должны получать равные права в государстве и никто больше и никто меньше, а по середине, как у Аристотеля написано.
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23.12.2020 13:10 Ответить
Во времена Аристотеля "прямая демократия" приводила к охлократии,принесшей греческим полисам экономический упадок,обнищание населения и гражданские войны.Принимать участие в управлении государством посредством выборов должны граждане,сознательно делающие свой выбор и оказывающие материальную поддержку государству,то есть платящие налоги.Нашу страну может спасти отмена всеобщего избирательного права и введение избирательного ценза.Но в наших реалиях это невозможно.Поэтому в ближайшем будущем нас, скорее всего,ждёт эдакая смесь олигархии с охлократией и миграция наиболее трудоспособных и активных граждан.
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23.12.2020 13:40 Ответить
Аристотель в Политике описывал все государства - со всеми их системами. Он писал, что худшие власти - это тирания, олигархия, и против них он описывал происходят восстания постоянные народа против этих властей. А там где демократия и полития он описывал, что народ живет без восстаний и он там примеры приводит, что само долго эти государства живут в мире и процветании и без потрясений! Даже смотреть сейчас государства нашего времени - у нас олигархия и постоянно восстания и 3 революции. Беларусь - диктатура и тирания и там революция. Швейцария с прямой демократией - народ принимает законы и живет лучше всех в мире.
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23.12.2020 16:57 Ответить
А будь выборы всех раз в год, таких вопросов не возникало бы.
Думай те.
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23.12.2020 13:17 Ответить
Пипец, страна вечных выборов.
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23.12.2020 13:24 Ответить
Досрочные выборы президента сейчас ни к чему не приведут, разве что выиграет их Бойко ( пророссийский электорат+ разочарованные в Зе+ " мы устали от войны"+ чиновники ). У Порошенко самый высокий антирейтинг и пока олигархические каналы захватили ТВ - шансов нет.
Выборы будут своевременны и успешны для Украины, когда проукраинские силы объединятся и выдвинут ЕДИНОГО кандидата с минимальным антирейтингом. Но шансов мало - они продолжают грызться между собой.
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23.12.2020 13:27 Ответить
Выборы -это соревнование...прежде всего, идей как переустроить общество для его процветания. Избиратели должны сравнивать программы кандидатов ,а программы должны включать последовательные шаги по их выполнению. Когда каждый будет знать за что именно он голосует,будет меньше разочарованных. Пока же ,люди голосуют за декларации ,где обещают "хорошее и против плохого". Домохозяйкам нравятся честные лица ,наивным умные слова и ВСЕ ждут чуда!
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23.12.2020 13:29 Ответить
Правильно, должны быть соревнования идей. А у нас соревнования обещаний и соревнования количества помоев, вылитых на оппонентов
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23.12.2020 13:46 Ответить
"58% граждан за досрочные перевыборы Рады, 39% - за досрочные выборы президента".

Т.е. 19% не понимают, что провал Рады- результат "монобольшинства" от зебилов и, не убрав это чмо от власти, вы не получите нормальную Раду?
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23.12.2020 14:29 Ответить
Так то всегда -у рабов царь хороший
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23.12.2020 15:41 Ответить
Так я тоже не поддерживаю перевыборы зекретина сейчас -оно должно добить зеголосилок окончательно,пусть даже до летального исхода-от них только вред...а потом уже выборы)
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23.12.2020 15:40 Ответить
58 % зебилов очень нравятся видосики...
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23.12.2020 16:13 Ответить
 
 