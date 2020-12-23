Фонд Порошенко с волонтерами передал в больницы 50 кислородных концентраторов

50 кислородных концентраторов в ближайшие дни получат украинские больницы, которые купили на средства Фонда Порошенко и волонтерских пожертвований. Это очередная партия кислородного оборудования, а до конца года ожидают еще 20 концентраторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Как я и обещал - только завершились выборы, наша мощная команда продолжила поиск и доставку в Украину наиболее востребованного в настоящее время медицинского оборудования. Это кислородные концентраторы, которых критически не хватает в украинских больницах. Несмотря на то, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом, воздухом, правом дышать тех, кто заболел этой страшной болезнью", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил всех, кто присоединился к благотворительной деятельности фонда и ГО "Справа громад".

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"Спасибо каждому, кто прислал свои собственные деньги для того, чтобы это стало возможным. Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелым больным не хватает кислорода, и люди сбиваются с ног в поисках кислородных концентраторов для своих родных, близких, друзей", - сказал Порошенко.

По словам лидера "ЕС" каждый из концентраторов дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как они были разгружены, они уедут и на фронт, и на Восток, и в медицинские госпитали, и в больницы.

Порошенко подчеркнул, что власть должна предусмотреть бесплатную вакцинацию украинцев от коронавируса.

"В бюджете следующего года объем финансов, предусмотренный на закупку вакцин - это капля в море от реальных потребностей. Даже сегодня власть откровенно манипулирует статистикой, поскольку не умеет быть честной с обществом. Мы не знаем реальной картины распространения коронавируса в Украине. Но, к сожалению, Украина занимает высокие места в антирейтинге и относительно активных больных, и по смертности, и по темпам распространения болезни", - подчеркнул пятый президент.

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