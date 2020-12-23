Фонд Порошенко с волонтерами передал в больницы 50 кислородных концентраторов
50 кислородных концентраторов в ближайшие дни получат украинские больницы, которые купили на средства Фонда Порошенко и волонтерских пожертвований. Это очередная партия кислородного оборудования, а до конца года ожидают еще 20 концентраторов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
"Как я и обещал - только завершились выборы, наша мощная команда продолжила поиск и доставку в Украину наиболее востребованного в настоящее время медицинского оборудования. Это кислородные концентраторы, которых критически не хватает в украинских больницах. Несмотря на то, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом, воздухом, правом дышать тех, кто заболел этой страшной болезнью", - подчеркнул Порошенко.
Пятый президент также поблагодарил всех, кто присоединился к благотворительной деятельности фонда и ГО "Справа громад".
"Спасибо каждому, кто прислал свои собственные деньги для того, чтобы это стало возможным. Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелым больным не хватает кислорода, и люди сбиваются с ног в поисках кислородных концентраторов для своих родных, близких, друзей", - сказал Порошенко.
По словам лидера "ЕС" каждый из концентраторов дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как они были разгружены, они уедут и на фронт, и на Восток, и в медицинские госпитали, и в больницы.
Порошенко подчеркнул, что власть должна предусмотреть бесплатную вакцинацию украинцев от коронавируса.
"В бюджете следующего года объем финансов, предусмотренный на закупку вакцин - это капля в море от реальных потребностей. Даже сегодня власть откровенно манипулирует статистикой, поскольку не умеет быть честной с обществом. Мы не знаем реальной картины распространения коронавируса в Украине. Но, к сожалению, Украина занимает высокие места в антирейтинге и относительно активных больных, и по смертности, и по темпам распространения болезни", - подчеркнул пятый президент.
Пожалуйста, подождите...
Російські ЗМІ, контрольовані спецслужбами, почали тотальну інформаційну війну проти новообраного Президента, використовуючи сконструйоване раніше глузливо-принизливе прізвисько «ВАЛЬЦМАН», що натякало на нібито-то єврейське походження українського Президента.
[Використовувалася співзвучність з такими єврейськими прізвищами, як Вассерман, Вейсман, Вайсман, Цукерман, Гольдман, Фурман - В.Ф.]
Так, 3 червня 2014 року, напередодні інавгурації президента Порошенка, «Русское Агентство Новостей. Информационное агентство Русского Общественного Движения «Возрождение. Золотой Век» (рос. транскр.) опубліковало статтю з карикатурою «Президент Вальцман - тварь безсердечная».
https://www.ar25.org/article/hto-vygadav-feyk-pro-valcmana-abo-**********-korinnya-poroshenka.html
Какие вы убогие , рашистские шляпы))
В той час з ковідного фонду клоуни забрали 35 млрд грн на "велике крадівництво", 100 млн забрали на створення серіалів-відосиків, 103 млн грн з ковідного фонду пустять на виплати компаніям-вкладникам збанкрутілого "Кредитпромбанку".
Але забрали 57,6 млн грн на боротьбу із коронавірусом у Архіву національної пам'яті, в якому буде зібрано 4 млн справ - документи про злочини комуністичного тоталітарного режиму за 1917-1991 документи ЧК, НКВД чи КГБ, та й інших репресивних органів Радянського Союзу: радянської міліції, прокуратури, судів, юстиції.
"А какая рааазниццоо!"
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3134989376601274?__cft__[0]=AZXQdjkQfic3B1OqVuyMjulRtnhQTKzLEGRk-38yOXkzKE3VUkvJfKu0hjBoMhnrkmR_DKtSvBVH02UPQd8jhjOjSxuLpSbB3T42cdR2_L-01ZyyGuEhZ9FdWMJ85xED85M&__tn__=%2CO%2CP-R 12 хв ·
А я вот тоже не понимаю, почему Порошенко не уходит. Правда. Вот искренне не понимаю.
Я бы на его месте посмотрел бы на это все - как тебя за пять лет работы на разрыв кишки поливают просто фантастическими тоннами дерьма, как предают те, кому помогал, как плюют в спину те, кого спасал, как тебя ненавидят, как выбирают хреногравца, писая кипятком от радости, как СМИ делают из тебя просто какую-то нечеловеческую мразоту, как выкупают билеты на концерты всяких артуров пирожковых из оркостана, как километровые очереди выстраиваются в мавзолей к Гепе, как с тремя четвертями граждан надо бороться за то, чтобы построить им же их же страну...
Посмотрел бы на это все, потом посмотрел бы в другую сторону - а там Мальдивы, белый пляж, пальмы, солнце, домик, комнаты в котором называются "Миллиардер", "Ты уже вошёл в историю", "Счастье", "Покой", "Отдых" - плюнул бы, пробормотал под нос что-то неразборчивое, по сведениям канала "1+1" отдаленно напоминающее "Да ********** оно мне всё это надо" - и ушёл бы из политики к херам собачьим, чтобы за тридевять земель не слышать и не видеть.
Но то я.
А барыга в день обороны "Квартала 95" от ФОПов опять вон какие-то кислородные конденсаторы по больницам развозит.
Ну, чисто полоумный. Что с него взять.
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Їм треба прямо: «Вальцьман вкрав у тебе гроші, от чому тобі не вистачає на другу пляшку !»
А ще згадався викривач, що співробітничав з НАБУ, Шевченко, який на запитання Бутусова, чи не відчував той докорів сумління, щодо тих, ним викритих, які ж жертвували на армію/оборону України.
Ось що Шевченко відповів тоді Бутусову, (не дослівно): Він пожертвував 2 мільйони, а вкрав 10. Так що ні, не жалію.