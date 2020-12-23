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Фонд Порошенко с волонтерами передал в больницы 50 кислородных концентраторов

50 кислородных концентраторов в ближайшие дни получат украинские больницы, которые купили на средства Фонда Порошенко и волонтерских пожертвований. Это очередная партия кислородного оборудования, а до конца года ожидают еще 20 концентраторов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Как я и обещал - только завершились выборы, наша мощная команда продолжила поиск и доставку в Украину наиболее востребованного в настоящее время медицинского оборудования. Это кислородные концентраторы, которых критически не хватает в украинских больницах. Несмотря на то, что у власти было 10 месяцев для того, чтобы обеспечить кислородом, воздухом, правом дышать тех, кто заболел этой страшной болезнью", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил всех, кто присоединился к благотворительной деятельности фонда и ГО "Справа громад".

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"Спасибо каждому, кто прислал свои собственные деньги для того, чтобы это стало возможным. Мне как человеку, который сам переболел коронавирусом, невыносимо больно слышать истории о том, что тяжелым больным не хватает кислорода, и люди сбиваются с ног в поисках кислородных концентраторов для своих родных, близких, друзей", - сказал Порошенко.

По словам лидера "ЕС" каждый из концентраторов дает возможность одновременно работать минимум с двумя пациентами. Сразу же после того, как они были разгружены, они уедут и на фронт, и на Восток, и в медицинские госпитали, и в больницы.

Порошенко подчеркнул, что власть должна предусмотреть бесплатную вакцинацию украинцев от коронавируса.

"В бюджете следующего года объем финансов, предусмотренный на закупку вакцин - это капля в море от реальных потребностей. Даже сегодня власть откровенно манипулирует статистикой, поскольку не умеет быть честной с обществом. Мы не знаем реальной картины распространения коронавируса в Украине. Но, к сожалению, Украина занимает высокие места в антирейтинге и относительно активных больных, и по смертности, и по темпам распространения болезни", - подчеркнул пятый президент.

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Фонд Порошенко с волонтерами передал в больницы 50 кислородных концентраторов 01
Фонд Порошенко с волонтерами передал в больницы 50 кислородных концентраторов 02
Фонд Порошенко с волонтерами передал в больницы 50 кислородных концентраторов 03
Фонд Порошенко с волонтерами передал в больницы 50 кислородных концентраторов 04
Фонд Порошенко с волонтерами передал в больницы 50 кислородных концентраторов 05

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Топ комментарии
+43
Ну ты и мудак, Игорёня! Редкой души гнида.
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23.12.2020 12:43
+24
Гнида ты, Игореня, редкостная. Метку ставить негде.
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23.12.2020 13:04
+23
Игорек, закрой свое хлебало. Ты редкостная мразь. То что с головой у тебя хреново , не лишает тебя звания урода морального.
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23.12.2020 12:46
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Страница 3 из 3
та взагалі цей Порошенко обнаглів: то в телевізорі піарився, а тепер в інтернет вліз. Немає спасіння від нього любителям )(уйла, Зелі, бєні, шарікова і проч. сворі "патріотів " України
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23.12.2020 13:46 Ответить
Ти ж не прийшов. От тому
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23.12.2020 13:42 Ответить
Тебя там тоже не увидел.
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23.12.2020 13:43 Ответить
я ж і тупих запитань не ставлю
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23.12.2020 13:47 Ответить
Т.е. волонтеры тупые?
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23.12.2020 13:50 Ответить
Ну ти і тупоооой. Це я про тебе, волонтери тут питань не задають
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23.12.2020 14:06 Ответить
))))
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23.12.2020 14:14 Ответить
ЗіЗу ЗіЗу, такий нік може придумати тільки сопливий прищавий підліток або виборець Зеленського. Іди дивися Сватів, не лізь на цензор
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23.12.2020 14:21 Ответить
Люди, которые переходят на личности, не неся в своих комментах, хоть чуть-чуть информации по теме обсуждения, для меня более не интересны! Иди самоутверждайся на других. Хотя, думаю, тебя и там пошлют )))
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23.12.2020 14:39 Ответить
О, ************ азабоченний. Де ти пропадав так довго?
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23.12.2020 13:48 Ответить
Свого кота мучив. Бачите, аж кіт плаче від нього ))
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23.12.2020 13:58 Ответить
Я весь час запитую у дупоголових - чому Гугл знає лише одну людину на Землі на прізвище Вальцман?
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23.12.2020 14:01 Ответить
Бебать, ты притрушенный ))) поменяй методичку , ватан)
Російські ЗМІ, контрольовані спецслужбами, почали тотальну інформаційну війну проти новообраного Президента, використовуючи сконструйоване раніше глузливо-принизливе прізвисько «ВАЛЬЦМАН», що натякало на нібито-то єврейське походження українського Президента.

[Використовувалася співзвучність з такими єврейськими прізвищами, як Вассерман, Вейсман, Вайсман, Цукерман, Гольдман, Фурман - В.Ф.]

Так, 3 червня 2014 року, напередодні інавгурації президента Порошенка, «Русское Агентство Новостей. Информационное агентство Русского Общественного Движения «Возрождение. Золотой Век» (рос. транскр.) опубліковало статтю з карикатурою «Президент Вальцман - тварь безсердечная».
https://www.ar25.org/article/hto-vygadav-feyk-pro-valcmana-abo-**********-korinnya-poroshenka.html

Какие вы убогие , рашистские шляпы))
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23.12.2020 14:23 Ответить
Кисневі концентратори купують волонтери і Порошенко. Медсестрам лікарні швидкої допомоги у Києві, які контактували з хворими на ковід виплатили за жовтень місяць аж по 150 грн ковідних.

В той час з ковідного фонду клоуни забрали 35 млрд грн на "велике крадівництво", 100 млн забрали на створення серіалів-відосиків, 103 млн грн з ковідного фонду пустять на виплати компаніям-вкладникам збанкрутілого "Кредитпромбанку".
Але забрали 57,6 млн грн на боротьбу із коронавірусом у Архіву національної пам'яті, в якому буде зібрано 4 млн справ - документи про злочини комуністичного тоталітарного режиму за 1917-1991 документи ЧК, НКВД чи КГБ, та й інших репресивних органів Радянського Союзу: радянської міліції, прокуратури, судів, юстиції.
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23.12.2020 13:47 Ответить
А шо там клоун передал очередной видосик
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23.12.2020 13:49 Ответить
Порошенко тратит личные деньги на спасение людей, а зечмо тратит бюджетные деньги на охрану концертов 95квартала.

"А какая рааазниццоо!"
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23.12.2020 14:07 Ответить
Пеця з тою пустою коробкою знову буде по всім областям мотатись )
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23.12.2020 14:26 Ответить
Пустая коробка... Это вам новый пункт дописали ?)
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23.12.2020 14:50 Ответить
На фото - чотири концентратори без упаковки. Значить десь мають бути 4 пусті коробки.
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23.12.2020 15:08 Ответить
ВОт, вот это ПРЕЗИДЕНТ !
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23.12.2020 14:44 Ответить
Тю,Бубочка купу бабла з Ковідфонда під асфальт закатав,оце піЗедент !!)))
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23.12.2020 14:54 Ответить
https://www.facebook.com/babchenkoa?__cft__[0]=AZXQdjkQfic3B1OqVuyMjulRtnhQTKzLEGRk-38yOXkzKE3VUkvJfKu0hjBoMhnrkmR_DKtSvBVH02UPQd8jhjOjSxuLpSbB3T42cdR2_L-01ZyyGuEhZ9FdWMJ85xED85M&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Бабченко

https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/3134989376601274?__cft__[0]=AZXQdjkQfic3B1OqVuyMjulRtnhQTKzLEGRk-38yOXkzKE3VUkvJfKu0hjBoMhnrkmR_DKtSvBVH02UPQd8jhjOjSxuLpSbB3T42cdR2_L-01ZyyGuEhZ9FdWMJ85xED85M&__tn__=%2CO%2CP-R 12 хв ·

А я вот тоже не понимаю, почему Порошенко не уходит. Правда. Вот искренне не понимаю.

Я бы на его месте посмотрел бы на это все - как тебя за пять лет работы на разрыв кишки поливают просто фантастическими тоннами дерьма, как предают те, кому помогал, как плюют в спину те, кого спасал, как тебя ненавидят, как выбирают хреногравца, писая кипятком от радости, как СМИ делают из тебя просто какую-то нечеловеческую мразоту, как выкупают билеты на концерты всяких артуров пирожковых из оркостана, как километровые очереди выстраиваются в мавзолей к Гепе, как с тремя четвертями граждан надо бороться за то, чтобы построить им же их же страну...
Посмотрел бы на это все, потом посмотрел бы в другую сторону - а там Мальдивы, белый пляж, пальмы, солнце, домик, комнаты в котором называются "Миллиардер", "Ты уже вошёл в историю", "Счастье", "Покой", "Отдых" - плюнул бы, пробормотал под нос что-то неразборчивое, по сведениям канала "1+1" отдаленно напоминающее "Да ********** оно мне всё это надо" - и ушёл бы из политики к херам собачьим, чтобы за тридевять земель не слышать и не видеть.
Но то я.
А барыга в день обороны "Квартала 95" от ФОПов опять вон какие-то кислородные конденсаторы по больницам развозит.
Ну, чисто полоумный. Что с него взять.

48 коментарів
68 поширень
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23.12.2020 15:17 Ответить
Хорошая подъе.ка зелени...
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23.12.2020 16:00 Ответить
Та вони це не зрозуміють.
Їм треба прямо: «Вальцьман вкрав у тебе гроші, от чому тобі не вистачає на другу пляшку !»
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23.12.2020 16:57 Ответить
А Врва передал в больницы привет с помощью видосика!
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23.12.2020 15:29 Ответить
лена зеленская рассказывает об открытках на новый год, а Марина Порошенко выбивает деньги для больных ковидом. чувстуете разницу 73% зебилы?
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23.12.2020 16:55 Ответить
достроил последнюю будку рошен и начал проценты раздавать- сама щедрость
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23.12.2020 19:55 Ответить
Дякую, пане Президент!!
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23.12.2020 21:32 Ответить
Прочитал все коменты,жуть берёт,когда-то один ,,любитель,,народа таскал бревно на субботнике,показывая свою тесную связь с этим народом,теперь другой из той же своры пиариться подрабатывая грузчиком в надежде вернуть утраченное кресло.Вспомнил как когда-то один атовец не пожал этому лжепатриоту руку и как это ,,ГЕТЬман,,среагировал-то и есть его истинная сущность т.н. Момент Истины,затем опять хамелеон меняет окрас по ситуации.А приглашение на иннагурацию Байдена закономерно,т,к.сын того тут чудил в Украине во времена ПЕти.И ещё-все почитатели Пепы также с восторгом приняли Байдена,но в Америке разумные говорят-The Only Thing Worse Then COVID-19 Would BIDEN-20/хуже чем КОВИД-10 будет БАЙДЕН-20/
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23.12.2020 21:33 Ответить
Колишній стрічкоріз на кожному кілограмі укладеного в якусь дорогу асфальту, та кожної цеглини у мур будь якої школи чи дітсадка мабудь забув, що це йому не допомогло знов скочити на президентське сідало - знов себе рекламує, незрозуміло правда до чого, бо вище стільця депутата ВР йому вже не світить ніколи.

А ще згадався викривач, що співробітничав з НАБУ, Шевченко, який на запитання Бутусова, чи не відчував той докорів сумління, щодо тих, ним викритих, які ж жертвували на армію/оборону України.

Ось що Шевченко відповів тоді Бутусову, (не дослівно): Він пожертвував 2 мільйони, а вкрав 10. Так що ні, не жалію.
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23.12.2020 23:24 Ответить
В Одессе есть замечательная женщина Катя Ножевнмкова. Так вот благотворительный фонд "Корпорация Монстров",который она возглавляет, (не имея тех возможностей что имеет Педро )приобрёл 500(ПЯТЬСОТ) кислородных концентраторов!!! И не кричат об этом на весь Мир. ПЕС и Педро засуньте свой поганый язык в задницу.
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31.12.2020 11:45 Ответить
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