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У Украины будет выбор, где и какую вакцину покупать, - "слуга народа" Радуцкий

У Украины будет выбор, где и какую вакцину покупать, -

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий говорит, что государство будет осуществлять закупки вакцины против коронавируса, а для людей вакцина будет бесплатной.

Об этом нардеп заявил в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что должно быть не меньше 7 млрд (на закупку вакцины. - Ред), это тот минимум, который должен быть", - говорит Радуцкий.

По его словам, в следующем году будет создан фонд, который будет наполняться деньгами именно на приобретение вакцин. Это было в постановлении Рады и правительство обещает выполнить это. 2, 6 миллиарда - это минимальная цифра, которая будет заложена в бюджет, но деньги еще будут добавлять.

Отмечается, что по системе COVAX Украина получит вакцину бесплатно.

"Мы ведем переговоры со всеми производителями, к сожалению, сейчас есть два производителя, которые уже официально разрешены - это Pfizer и Biontek. Сейчас еще три производителя получили вакцины, они будут в этом году зарегистрированы и в Украины будет выбор, что покупать и где покупать. Мы вакцину официально получим по системе COVAX в феврале - в начале марта, но есть договоренность, что может так быть, что в феврале мы можем получить вакцину по закупкам для государства за деньги, а для людей - это бесплатное вакцинирование", - добавил Радуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддельную вакцину от коронавируса в "чемодане" будет трудно завезти, - "слуга народа" Радуцкий

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Топ комментарии
+5
а с чего это глава комитета чего то решает вместо правительства? что закупать,кого закупать ,по какой цене должен кабинет министров определять,на основе конкурсов.
а не зарвавшийся депутун крадуцкий
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23.12.2020 12:54
+4
Ключове слово - КУПУВАТИ. Отже, готуйте гроші, громадяни - Ваше життя у ваших руках.
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23.12.2020 13:04
+3
вже руки потирають що б ті грошенята освоїти..
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23.12.2020 12:40
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23.12.2020 12:53 Ответить
вже руки потирають що б ті грошенята освоїти..
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23.12.2020 12:40 Ответить
Крадуцкий и тут руки нагреет -таки да
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23.12.2020 12:40 Ответить
Я знаю какую, но не знаю где?
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23.12.2020 12:43 Ответить
а почему мы должны покупать, если в Европе, куда мы стремимся, вакцинируют бесплатно?!
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23.12.2020 12:44 Ответить
Вы что, проспали полтора года? Мы уже не стремимся в ЕС, нас устраивает быть периферией рашки - за это проголосовали 73% зебилов.
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23.12.2020 12:54 Ответить
73% не хотят платить налогов но хотят все на шару.
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23.12.2020 14:20 Ответить
А українців буде вибір в поліклініці (державній/приватній) яку вколоти?
І яка ціна буде?
Собівартість тесту 7 доларів у Європі, з українців деруть 800+ грн (30+ доларів).
Собівартість двох уколів Модерною 40 доларів, Пфайзером 74 доларів. Для українців & вказані суми множити на 3 чи на 5?
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23.12.2020 12:47 Ответить
кацапскую в гос-поликлинике или

буржуйскую в частной обдираловке
такой выбор?
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23.12.2020 12:48 Ответить
кто сказал ,что в частной обдираловке будет не кацапская...
единственное-если у поляков хватит ума закупить лишнюю вакцину,да организовать вакцинотуры с Украины,то тогда и получим человеческую вакцину.по сносной цене.
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23.12.2020 12:56 Ответить
Вам бы книжки,фантастические,писать
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23.12.2020 13:45 Ответить
вообще самый реалистичный вариант наведения у нас порядка-это высадка инопланетян.
а то шо мы сами возьмемся за ум-это фантастика
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23.12.2020 13:50 Ответить
а с чего это глава комитета чего то решает вместо правительства? что закупать,кого закупать ,по какой цене должен кабинет министров определять,на основе конкурсов.
а не зарвавшийся депутун крадуцкий
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23.12.2020 12:54 Ответить
Радуцькому. За поширення "лівої" вакцини проти ковід-19 потрібно провести зміни до КК України, де передбачити за цей злочин 10 років (як мінімум) побавлення волі та прирівняти його до замаху на вбивство.
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23.12.2020 12:57 Ответить
І головне. З повною конфіскацією майна. Це для них саме страшне.
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23.12.2020 13:07 Ответить
Ключове слово - КУПУВАТИ. Отже, готуйте гроші, громадяни - Ваше життя у ваших руках.
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23.12.2020 13:04 Ответить
За що боролись. Зате, без "бариг".
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23.12.2020 13:06 Ответить
Моя інтуїція підказує, що скоро в Україні з"явиться безкоштовна вакцина, яку через свої зв"язки закупить Барига Шоколадний і завезе її у лікарні.
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23.12.2020 13:10 Ответить
Або на базі Вінницького медінституту створять науково-дослідну лабораторію, де розроблять вітчизняну вакцину, не гіршу за європейську
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23.12.2020 13:18 Ответить
Українська вакцина вже є - сам Бубочка казав, але це не точно.
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23.12.2020 13:23 Ответить
Да не он удавится от жадности чтобы проспонсировать вакцинацию всей страны. Не для того он столько лет складывал бабки в офшорах чтобы на рабов их потратить.
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19.01.2021 22:28 Ответить
20 мільцонів ( приблизно половину населення України) планують вакцинувати 2 роки. Термін дії вакцини, приблизно, рік. Коли вакцинують останнього, то перший вже рік буде у зоні ризику. І це при тому, що ще про 50 відсотків, взагалі, мова не йде.
Зеленська влада спроможна організовують лише безкінечний карантин.
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23.12.2020 13:06 Ответить
Є вихід (далі іронія) - закупити вакцину за державні гроші у посередників, зробити нормальну націнку і продавати громадянам. Досвід у цьому ділі у Крадуцького колосальний.
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23.12.2020 13:12 Ответить
придурок, Pfizer "і" BioNTech це майже те саме, що Зорян і Шкіряк
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23.12.2020 13:11 Ответить
Я не очень понял, что значит две вакцины разрешены? Где разрешены, название и номер регистрации? Смотрим сайт http://www.drlz.com.ua, вакцина называется BNT162b2, кстати зарегистрирован отчет только по 1 и 2 фазе - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32785213/
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23.12.2020 13:13 Ответить
Один говорит - будет выбор. Второй говорит - до 22 года и не ждите никакой вакцины...
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23.12.2020 13:19 Ответить
оні вже порахували, скільки вкрадуть на 7 млрдах.
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23.12.2020 13:22 Ответить
Проиграв конкурентную борьбу за Европу и США компания AstraZeneca plc (Великобритания-Швеция) решила застолбить за собой российский рынок и начала клинические испытания варианта двухкомпонентного применения вакцины использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским. Украины это касается постольку, поскольку именно эту дрянь нам попытаются скормить
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23.12.2020 13:24 Ответить
Тоже седня услыхал, печалька, Астра Зенека - авторитетный производитель, один из мировых лидеров фармакологии, увы, Брутто(
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23.12.2020 13:28 Ответить
Україна матиме вибір, де і яку вакцину купувати, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4784
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23.12.2020 13:25 Ответить
Ну, выбор-то может и будет, а деньги?
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23.12.2020 13:27 Ответить
Выбор будет для них,но не для нас.
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23.12.2020 15:22 Ответить
 
 