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смерть (9178) Харьков (7288) малярия (17)

Смертельный случай малярии зафиксирован в Харькове: Умер мужчина, работавший в Экваториальной Гвинее

Смертельный случай малярии зафиксирован в Харькове: Умер мужчина, работавший в Экваториальной Гвинее

В Харькове зарегистрирован летальный случай малярии у гражданина Украины, который работал в Республике Экваториальная Гвинея.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"19 декабря в Харькове зарегистрирован летальный случай малярии у гражданина Украины, который работал в Республике Экваториальная Гвинея. Во время пребывания в этой стране мужчина малярией не болел, однако фиксировал многократные укусы комаров", - говорится в сообщении.

При проведении эпидемиологического расследования установлено, что у больного 9 декабря появились следующие клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 37,5 °C.

За медицинской помощью больной обратился только 19 декабря и был госпитализирован в больницу, где ему установили диагноз "Малярия". В тот же день констатирована смерть больного.

В очаге по месту жительства больного, специалистами лабораторного центра проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что с начала 2020 года в Харьковской области зарегистрирован 5-й случай малярии. Среди заболевших – 2 студента и 2 неработающих гражданина, прибывших из стран Африканского континента и Республики Индия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львовщине госпитализировали больного малярией

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Топ комментарии
+4
Как же он теперь попрощается с Кернесом? прямо западло какое-то получается...
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23.12.2020 12:46
+3
дивно, що працюючи в таких країнах люди не роблять щеплення.
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23.12.2020 12:51
+2
Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові: Помер чоловік, який працює в Екваторіальній Гвінеї - Цензор.НЕТ 4866
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23.12.2020 13:24
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Как же он теперь попрощается с Кернесом? прямо западло какое-то получается...
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23.12.2020 12:46 Ответить
В очаге по месту жительства больного, специалистами лабораторного центра проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий. Источник: https://censor.net/ru/n3238629

смеемся, плескаем в долони, машем руками Кренесу(и так ему побокуу)

Ну и шо? Стебанов новую тему усади под себя. нету критического за Вирус = будет за то ... ну, что там вообще то? вот и это будет для дополн. ухватывания за власть
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23.12.2020 12:49 Ответить
дивно, що працюючи в таких країнах люди не роблять щеплення.
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23.12.2020 12:51 Ответить
На малярию не существует прививок !
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23.12.2020 13:00 Ответить
Да, так и есть. В Африке от малярии одна прививка- закупоренные окна, конденционер и сетка-накомарник над постелью. Так три года с семьёй жили.
Ну и конечно для профилактики Джин с тоником. Там в составе есть хинин. Поэтому ********* его принимать. 😆😆😆
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23.12.2020 13:19 Ответить
Малярия страшна если ее запустить ,не выявить и не лечить , опять же наша медицина на "высоте" Да и сам погибший был в стране где есть малярка и не сдал на неё тест- сам виноват, спасение утопающих дело рук самих утопающих ,выпил бы вовремя одну таблетку и был бы жив, здоров !
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23.12.2020 12:59 Ответить
Тока на называй "хинин", бо харькивяне побегут покупать стрихнин...
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23.12.2020 13:10 Ответить
Да пусть покупают.Мож они,как избиратели Гепы,хотят помочь ему переправиться через реку Стикс.Всё таки инвалид-колясочник.
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23.12.2020 13:35 Ответить
А что могла сделать наша медицина, если он обратился к медицине только перед смертью?
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23.12.2020 13:15 Ответить
Все правильно. Более того за пару недель до прибытия в страну где есть угроза малярии , начинается профилактика ( кажется мефлокуин ) одна таблетка в неделю, все время пребывания и три недели после того как покинул эту страну. Знакомый матрос подцепил эту гадость в Африке, болел уже дома в Мариуполе. Жив здоров. Таблетки эти правда печенку "садят", но тут каждый решает сам, рисковать или нет.
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23.12.2020 15:17 Ответить
Потому что, прости господи, еще в прошлом веке дамбаские ученые призывали не ходить в Африку гулять, ибо Африка ужасна, Африка опасна...
Я помнил про это, когда летал бай Тюркиш Еалайнз на о.Занзибар, где гуляет Гипопо с от таким от лимпопо...
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23.12.2020 13:08 Ответить
Валите уже все до кучи. Коновал Степанов всех "вылечит".
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23.12.2020 13:10 Ответить
Служил в своё время в Анголе и хорошо знаю какая это заразна. Меня Бог миловал, а ребята те кто болели, говорили что так было плохо что жить не хотелось. Очень сидльно помогали кубинцы, у них и диагностика и лечение было на высоте. Наши военврачи даже обижались, что мы сразу обращались к кубашам.

Ни кто из наших не умер, но по возвращению в Союз каждую весну серьезно болели. Последствия были на всю жизнь.
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23.12.2020 13:14 Ответить
Это из понятия " Кому суждено быть повешенным, тот не утонет". ( умер в Харькове от африканской малярии)
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23.12.2020 13:24 Ответить
Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові: Помер чоловік, який працює в Екваторіальній Гвінеї - Цензор.НЕТ 4866
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23.12.2020 13:24 Ответить
так он с собой комаров привез?? пандемия
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23.12.2020 13:51 Ответить
А если из него теща кровь пила?
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23.12.2020 13:58 Ответить
Едешь домой, возьми лекарства... При малярии умерают не столько от болезни, сколько от легкомыслия. При своевременном лечении можно за неделю полностью избавится от болезни (за исключением остаточных последсвий).
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23.12.2020 13:58 Ответить
 
 