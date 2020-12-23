Смертельный случай малярии зафиксирован в Харькове: Умер мужчина, работавший в Экваториальной Гвинее

В Харькове зарегистрирован летальный случай малярии у гражданина Украины, который работал в Республике Экваториальная Гвинея.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

"19 декабря в Харькове зарегистрирован летальный случай малярии у гражданина Украины, который работал в Республике Экваториальная Гвинея. Во время пребывания в этой стране мужчина малярией не болел, однако фиксировал многократные укусы комаров", - говорится в сообщении.

При проведении эпидемиологического расследования установлено, что у больного 9 декабря появились следующие клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 37,5 °C.

За медицинской помощью больной обратился только 19 декабря и был госпитализирован в больницу, где ему установили диагноз "Малярия". В тот же день констатирована смерть больного.

В очаге по месту жительства больного, специалистами лабораторного центра проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что с начала 2020 года в Харьковской области зарегистрирован 5-й случай малярии. Среди заболевших – 2 студента и 2 неработающих гражданина, прибывших из стран Африканского континента и Республики Индия.

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