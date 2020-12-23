Смертельный случай малярии зафиксирован в Харькове: Умер мужчина, работавший в Экваториальной Гвинее
В Харькове зарегистрирован летальный случай малярии у гражданина Украины, который работал в Республике Экваториальная Гвинея.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".
"19 декабря в Харькове зарегистрирован летальный случай малярии у гражданина Украины, который работал в Республике Экваториальная Гвинея. Во время пребывания в этой стране мужчина малярией не болел, однако фиксировал многократные укусы комаров", - говорится в сообщении.
При проведении эпидемиологического расследования установлено, что у больного 9 декабря появились следующие клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 37,5 °C.
За медицинской помощью больной обратился только 19 декабря и был госпитализирован в больницу, где ему установили диагноз "Малярия". В тот же день констатирована смерть больного.
В очаге по месту жительства больного, специалистами лабораторного центра проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий.
Отмечается, что с начала 2020 года в Харьковской области зарегистрирован 5-й случай малярии. Среди заболевших – 2 студента и 2 неработающих гражданина, прибывших из стран Африканского континента и Республики Индия.
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смеемся, плескаем в долони, машем руками Кренесу(и так ему побокуу)
Ну и шо? Стебанов новую тему усади под себя. нету критического за Вирус = будет за то ... ну, что там вообще то? вот и это будет для дополн. ухватывания за власть
Ну и конечно для профилактики Джин с тоником. Там в составе есть хинин. Поэтому ********* его принимать. 😆😆😆
Я помнил про это, когда летал бай Тюркиш Еалайнз на о.Занзибар, где гуляет Гипопо с от таким от лимпопо...
Ни кто из наших не умер, но по возвращению в Союз каждую весну серьезно болели. Последствия были на всю жизнь.