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Доступ к главной елке в Киеве ограничивать не будут, на открытом пространстве передача инфекции очень мала, - Рубан

Доступ к главной елке в Киеве ограничивать не будут, на открытом пространстве передача инфекции очень мала, - Рубан

Главная елка в Киеве не будет закрыта для посещения киевлян и гостей столицы. Карантинные ограничения будут касаться только скопления людей в местах для развлечений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссілкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Закрытие елки не предвидится, на открытом пространстве передача инфекции очень мала. Поэтому сегодня рассматривается, прежде всего, вопрос массового скопления людей", - отметил Рубан.

Он также ответил на вопрос, как будет контролироваться скопление людей на Софийской площади с учетом того, что на открытии елки 19 декабря было очень много людей.

"На ярмарках есть организаторы, которые отвечают за соблюдение определенного режима, которые должны обеспечить разметку и контролировать определенную дистанцию. Если это не будет соблюдаться, к данным субъектам хозяйствования будут применяться меры... А что касается открытого пространства, прогулки в парке, возле елки в местах, где будет празднование, никаких приостановок не будет. Только возле мест для развлечений", - добавил Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новогодние зоны в Киеве, где не соблюдают правила карантина, будут закрывать, - Рубан

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут закрыть новогодние зоны, если организаторы проигнорируют противоэпидемические меры.

В то же время в Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних зон.
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Топ комментарии
+3
Главное соблюдать санитарную дистанцию в 1,5 -2 метра и не оказаться " по ветру" по отношению в больному, да еще что бы все были в масках ( правильно одетых) и т.д. А так конечно " все нормально", заразиться " мало реально".
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23.12.2020 13:03
+2
Нада там отряд беркутовцов поставить, как вчера на концерте 95го, а то мало ли)))
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23.12.2020 13:01
+2
И автозаки подогнать )
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23.12.2020 13:09
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Правила форума Совет форумчан
Нада там отряд беркутовцов поставить, как вчера на концерте 95го, а то мало ли)))
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23.12.2020 13:01 Ответить
И автозаки подогнать )
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23.12.2020 13:09 Ответить
Главное соблюдать санитарную дистанцию в 1,5 -2 метра и не оказаться " по ветру" по отношению в больному, да еще что бы все были в масках ( правильно одетых) и т.д. А так конечно " все нормально", заразиться " мало реально".
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23.12.2020 13:03 Ответить
посмотрим чу будет в Хракове
Доступ до головної ялинки в Києві не обмежуватимуть, на відкритому просторі передача інфекції дуже незначна, - Рубан - Цензор.НЕТ 1372
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23.12.2020 13:12 Ответить
Палата №6
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23.12.2020 13:27 Ответить
Я вже так берігся- і маска,дистінція,постійно санітайзер,дезинфекція всього до чого торкався, рукавиці....,а один фіг,лежу з "короною", правда вже 3й день без жару. Так що не зрозуміло як ця зараза взагалі передається,бо в серпні жінка і діти хворіли, а я ні - контактували як завжди.
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23.12.2020 13:16 Ответить
Забыли упомянуть про маскарадные костюмы ОЗК.
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23.12.2020 13:06 Ответить
Фу.Доступ до головної ялинки в Києві не обмежуватимуть, на відкритому просторі передача інфекції дуже незначна, - Рубан - Цензор.НЕТ 7753
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23.12.2020 13:23 Ответить
В Киеве елка лучше, на фоне Софии, памятника зодчества Киеской Руси 1017 года
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23.12.2020 15:35 Ответить
Вірю.
Доступ до головної ялинки в Києві не обмежуватимуть, на відкритому просторі передача інфекції дуже незначна, - Рубан - Цензор.НЕТ 8488
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23.12.2020 13:48 Ответить
Открытая территория возле елки? Так и на рынке открытая. Тем не менее рынок был закрыт 4 месяца в году. И ещё месяц в январе закроется. Почему одним можно, а другим нельзя? Даже если они платят налоги .
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23.12.2020 13:53 Ответить
бойтесь деда мороза и снегурку, они с трипером
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23.12.2020 14:39 Ответить
 
 