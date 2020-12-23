В Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних зон, - Госпотребслужба
В Киеве не будут проводиться специальные проверки по соблюдению противоэпидемических мероприятий ресторанного бизнеса и новогодних зон. Проверки будут проводиться в обычном режиме.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.
Всего в столице работают 10 мобильных групп. В их состав входят представители Национальной полиции, Госпотребслужбы и муниципальной охраны.
"Они будут по жалобам потребителей приезжать. Они выезжают на жалобы ежедневно. Это ежедневная работа и она не прекращается и не тормозится. Но акцент сегодня в связи с новогодними праздниками действительно на новогодние ярмарочные мероприятия, ТРЦ и ресторанный бизнес", - сказал Рубан.
Он добавил, что в новогоднюю ночь мобильные бригады выезжать по жалобам не будут.
"Обращения будут рассматриваться в тот же день в течение 24 часов. Это не Национальная полиция, не угроза для жизни, поэтому мы это будем решать в плановом порядке", - отметил Рубан.
Пожалуйста, подождите...
Аваковские мусора могли бы
хлопнутьи оштрафовать скотов.
Думаю, что после 8 января мы увидим последствия новогодних празднований", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3238611