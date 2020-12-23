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проверка (811) рестораны (278) Госпродпотребслужба (258) Рубан Олег (124)

В Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних зон, - Госпотребслужба

В Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних зон, - Госпотребслужба

В Киеве не будут проводиться специальные проверки по соблюдению противоэпидемических мероприятий ресторанного бизнеса и новогодних зон. Проверки будут проводиться в обычном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

Всего в столице работают 10 мобильных групп. В их состав входят представители Национальной полиции, Госпотребслужбы и муниципальной охраны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новогодние зоны в Киеве, где не соблюдают правила карантина, будут закрывать, - Рубан

"Они будут по жалобам потребителей приезжать. Они выезжают на жалобы ежедневно. Это ежедневная работа и она не прекращается и не тормозится. Но акцент сегодня в связи с новогодними праздниками действительно на новогодние ярмарочные мероприятия, ТРЦ и ресторанный бизнес", - сказал Рубан.

Он добавил, что в новогоднюю ночь мобильные бригады выезжать по жалобам не будут.

"Обращения будут рассматриваться в тот же день в течение 24 часов. Это не Национальная полиция, не угроза для жизни, поэтому мы это будем решать в плановом порядке", - отметил Рубан.

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Топ комментарии
+5
Оооо. Все в "велюр"и в "navy", локдаун для своих, как и ожидалось ) фопам привет...
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23.12.2020 13:07
+5
Гепа заберет с собою некоторых после этого праздника, но попозже..
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23.12.2020 13:21
+4
просто проверяющие сами там отдыхать будут!
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23.12.2020 13:09
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Оооо. Все в "велюр"и в "navy", локдаун для своих, как и ожидалось ) фопам привет...
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23.12.2020 13:07 Ответить
просто проверяющие сами там отдыхать будут!
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23.12.2020 13:09 Ответить
всі до Велюру Панове.... - але прошу памятати що Кава - Чай там по 500 грн, + зЄконтроль...
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23.12.2020 13:12 Ответить
Прямо сейчас в быдлохарькове праздник - день ковида. И никто не штрафует толпу быдла...
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23.12.2020 13:14 Ответить
Гепа заберет с собою некоторых после этого праздника, но попозже..
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23.12.2020 13:21 Ответить
У Києві не проводитимуть спецперевірки ресторанів і новорічних локацій, - Держспоживслужба - Цензор.НЕТ 7411
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23.12.2020 13:26 Ответить
Ждем с нетерпением. Вот только сколько эти уроды успеют заразить невиновных - в подъезде, лифте, общественном транспорте...
Аваковские мусора могли бы хлопнуть и оштрафовать скотов.
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23.12.2020 13:28 Ответить
Так Аваков сам утверждал, что мусора нелюди..
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23.12.2020 13:31 Ответить
Ну вот, а Степанов с "замиранием" сердца ждет последствия новогодних празднований.

Думаю, что после 8 января мы увидим последствия новогодних празднований", - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3238611
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23.12.2020 13:18 Ответить
Праальна! "Велюр" должен работать 24/7.
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23.12.2020 13:25 Ответить
Госпотребслужбу реорганизовать, присвоить ОБХСС, туда все идет )))
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23.12.2020 13:44 Ответить
Да, что то многовато зепилов, нужно разредить
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23.12.2020 14:05 Ответить
А можно как-то отделить нормальных людей от дебилов шастающих по ночном клубам
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23.12.2020 15:32 Ответить
 
 