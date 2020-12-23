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Пандемия COVID-19: правительство Чехии вводит комендантский час и закрывает почти все магазины

Пандемия COVID-19: правительство Чехии вводит комендантский час и закрывает почти все магазины

Правительство Чехии вводит комендантский час и закрывает почти все магазины с 27 декабря из-за ситуации с пандемией COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия, об этом сообщил в среду, 23 декабря, министр здравоохранения республики Ян Блатны на пресс-конференции после заседания правительства.

"Продление чрезвычайного положения до 22 января и ужесточение противоэпидемических мер с 27 декабря", — следует из сообщения канцелярии правительства Чешской Республики.

Власти Чехии решили усилить санитарно-ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19.

С 27 декабря будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, товаров первой необходимости, служб быта и аптек.

Жителям разрешено собираться группами не более двух человек, исключением станут члены семьи. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 05.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия передала украинским медучреждениям средства индивидуальной защиты в рамках гумпомощи

В начале сентября в Чехии возобновился обязательный масочный режим в общественных местах.

В октябре власти Чехии ограничили передвижение граждан по республике в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Топ комментарии
+4
А тут по 250 душ помирає щодня, але корпоративи і фопи важливіші
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23.12.2020 13:31
+2
Думаю, чешская полиция с нарушителями цацкаться не будет.
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23.12.2020 13:25
+2
хоч у Чехії є розумні люди, а не безпомічні байдужі невдахи
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23.12.2020 13:44
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Думаю, чешская полиция с нарушителями цацкаться не будет.
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23.12.2020 13:25 Ответить
прямо как ОМОН с беларусами)))
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23.12.2020 13:36 Ответить
о-о...они ее боятся.если полицейский заходит в чипок попить кофе-все забулдыги встают ,и стоят пока тот не попьет и не выйдет .дисциплинированные.
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23.12.2020 13:38 Ответить
а у нас вчера был Квартал в переполненной Украине !
во как !!!
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23.12.2020 16:16 Ответить
Оголошення чи об'яви?
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23.12.2020 13:34 Ответить
А тут по 250 душ помирає щодня, але корпоративи і фопи важливіші
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23.12.2020 13:31 Ответить
Класно в Празі... Але вчасно виїхав.
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23.12.2020 13:36 Ответить
А Зешулеры какой им надо, такой "стаканчик" и подымают.. Когда им надо - поднимают пустой, а надо поднимают с ковидным шариком.
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23.12.2020 13:36 Ответить
А нам по-барабану-мы идём по своим новым дорогам
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23.12.2020 13:38 Ответить
молодцы, все правильно. но не с нашими идиотами от власти
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23.12.2020 13:40 Ответить
Только чехи об этом не знают
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23.12.2020 13:40 Ответить
А что происходит в Эфиопии не интересно даже главе ВОЗ, поэтому комендантский час там решено не вводить.
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23.12.2020 13:41 Ответить
хоч у Чехії є розумні люди, а не безпомічні байдужі невдахи
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23.12.2020 13:44 Ответить
А что ж там местный 'сейф ФОП"? Канала "НАШ" в Чехии нет, вот и не бузят.
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23.12.2020 14:18 Ответить
а найдётся хотя бы одно из быдла, орущего "одобрямс", которое сможет проблеять - в чём смысл запрета выхода из квартиры ночью? По ночам в темноте на пустых улицах коронавирус особенно злостный?

ладно политики создают видимость деятельности.

Но быдло - само лезущее в стойло?... это просто пипец.
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23.12.2020 14:32 Ответить
Коронопсихозные любят стойло в намордниках и свято верят, что все помрут от соплей и простуды
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23.12.2020 16:07 Ответить
 
 