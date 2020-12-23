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Новости Агрессия России против Украины
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ВР (27381) Зеленский (19064) Минобороны (9046) увольнение (2650) Рахманин (120) Таран Андрей (267)

Министр обороны Таран провалил все, что мог, а Зеленский даже не в состоянии оценить, что происходит, - нардеп "Голоса" Рахманин

Министр обороны Таран провалил все, что мог, а Зеленский даже не в состоянии оценить, что происходит, - нардеп

По мнению председателя фракции "Голос", члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, президент должен уволить министра обороны Андрея Тарана из-за провальной работы министерства.

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад за подписью председателя комитета, в котором есть представители всех фракций и в котором большинство от "Слуги народа", было отправлено письмо на верховного главнокомандующего, где комитет признал работу профильного министра неудовлетворительной. Это означало бы, что президент должен внести представление на увольнение его с должности. Потому что все, что можно провалить, министр провалил", - рассказал Рахманин.

По словам Рахманина, Таран провалил абсолютно все, а президент Зеленский "не в состоянии оценить, что происходит".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по вопросам нацбезопасности выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо Зеленскому

"Если мы говорим о системе власти как о системе, то ответственным должно быть первое лицо. То есть глава исполнительной власти - премьер, и президент - человек, который отвечает в данном случае за безопасность и оборону. Рада назначает и увольняет министра иностранных дел, министра обороны, но делает это по представлению президента. И президент отвечает за эту сферу. Человек провалил абсолютно все, а президент, судя по всему, даже не в состоянии оценить, что происходит. У него нет критериев, по которым он должен оценить деятельность министра обороны. По-моему, он до сих пор не до конца понимает, за что этот человек должен отвечать, почему он плохой министр, а не хороший", - добавил Рахманин.

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Топ комментарии
+20
Зеленский всё оценил-повесток больше не будет.
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23.12.2020 13:27
+17
Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 727
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23.12.2020 13:39
+16
Чому зразу, провалив? Може, якраз, навпаки. Виконав поставлене перед ним завдання.
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23.12.2020 13:39
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Зеленский всё оценил-повесток больше не будет.
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23.12.2020 13:27 Ответить
чим там "оценевать", оцненевалка то не працює, від слова зовсім
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23.12.2020 13:36 Ответить
Тарана будуть знімати, в Бутусова є всі шанси стати міністром оборони.
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23.12.2020 13:37 Ответить
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23.12.2020 13:44 Ответить
согласен, но сначала курс молодого бойца в обычную вч без связи с гражданским миром, если 3 месяца продержится, тогда можно и министром)))
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23.12.2020 13:46 Ответить
Я не розумію для чого Бутусову перебувати три місяці в військовій частині і вивчати курс молодого бійця? Ви плануєте що Бутусов піде в атаку з автоматом прямо з міністерського крісла? Що за куйня?
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23.12.2020 13:48 Ответить
я думаю, что будущему министру не помешало дать понюхать обычную солдатскую жизнь,иначе как он поймет что в армии творится. ведь юрик, судя по биографии срочную не служил
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23.12.2020 13:52 Ответить
ну у вас шойгу шо нить нюхал,окромя дорожек и пивных бутылок
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23.12.2020 13:56 Ответить
где у нас, вонь рейтузная, я проживаю в фрг, стране которая поняла. что кроме неё за её интересы никто не желает воевать, кто тебе поведал что кто то решил за тебя воевать)))
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23.12.2020 16:50 Ответить
не бреши...в Германии вонь совковых рейтузов не нюхают
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23.12.2020 16:57 Ответить
так ты приедь или лавэ нэ пливэ)))
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23.12.2020 16:59 Ответить
ты что псина, нюх потерял? пикнишь *******)))
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23.12.2020 17:09 Ответить
не забудь крышку унитаза за собой захлопнуть .
кстати ,ты к ним привык уже,или ностальгия по дырке в полу?
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23.12.2020 17:14 Ответить
міністр це не психолог ЗСУ і не актор, йому не потрібно вивчати психологічний стан строковиків в ЗСУ. Міністр має виконувати військовий бюджет, а яке відношення КМБ має до виконання бюджету міноборони?
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23.12.2020 15:56 Ответить
тогда наймите аудитора)))
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23.12.2020 16:52 Ответить
Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 6286
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23.12.2020 13:49 Ответить
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23.12.2020 13:52 Ответить
Після того, як ти станеш головлікарем психіатричної лікарні.
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23.12.2020 15:48 Ответить
Так,згоден.Слово "оценил" треба було взяти в лапки.
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23.12.2020 13:39 Ответить
Останні дні перебування Трампа при владі засвідчують "спорідненість душ" Путіна, Трампа і... ЗЕ в питання нанесення шкоди країні, які вони, ПОКИ ЩО, очолюють!

Трамп виявився таким же СЛУГОЮ Путіна, як і ЗЕ...таким же паскудним і мстивим...

Посудіть самі:

-Трамп на днях помилував всіх злочинців -своїх поплічників, які були засуджені за співпрацю з путінською Ордою, брехали в ФБР та перед судом про суть цих звя'зків.,..

-Трамп помилував всіх злочинців-своїх поплічників, які були засуджені за нецільове використання коштів, за шахрайство, за відмивання коштів кримінального походження, за брехню слідчим про свою непричетність до звіту для українського уряду, за розповсюдженням наркотиків, навіть за вбивства...

-Трамп постійно звільняє від державних посад не лише опозиціонерів, але навіть і призначених ним же республіканців

- Опоненти Трампа звинувачують його в зловживанні владою, що він постійно бреше,звинувачують за його протиправні дії, за те, що веде репресії проти опонентів... (в т.ч. проти членів сімей опонентів), за бардак та "цирк", який він вчинив з дискредитації Конституції та виборчої системи...

А тепер скажіть: - а чим це відрізняється від

зловживань владою, від свавіллям Путіна і ЗЕ...?

Об'єднує їх жадоба до грошей... А для заволодіння ними - вони не гребують жодними кримінальними механізмами. Правда деякі відмінності, стосовно "дружків", у них все-таки є...

-Трапм допускає відкриття справ, розслідування злочинів, навіть засудження , своїх прибічників-злочинців, але потім їх піддає акту помилування...

-Путін допускає відкриття справ, розслідування злочинів своїх прибічників, але на стадії судів над ними, .... вони в результаті судів над ними - виявляються "чудесним чином" - не винуватими, чистими-пухнастими а то й "святими"... і їх суди відпускають...

-А токсична ЗЕлепуха не допускає навіть до стадії порушення кримінальних справ проти них, не відсторонює від посад на час розслідування, а в справах, що дійшли до суду - як і в Путіна -"оправдовують" їх кримінальні діяння ... але ЗЕ звільняє неугодних детективів, а ЗЕ-суди ізасуджують тих, хто злочини викриває. А "весняні посадки" реальних злочинців вже цілих 18 місяців не можуть "розродитися"...

Ще кілька особливостей ЗЕ, які відрізняють його від двох вищезгаданих... Сволота ЗЕ засуджує під любими приводами ні в чому не повинних патріотів, а особливо - тих, хто захищає активно Україну як на фронті, так і в тилу. А також тих, хто працює (а не руйнує) економіку України. І ні в США , ні в Орді не намагаються скоротити робочі місця, а працівників змусити до еміграції. ... Їдкий та сволочний цей антиукраїнський гадьониш ЗЕ, хоча ще пацан... І на відміну від перших згаданих президентів -в управлінні державою - професійно тупий, як тундра.. Таке навчання та виховання, таке середовище в якому він "крутився" та "крутиться"!!!
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23.12.2020 13:47 Ответить
це була на 100% очікувана ситуація. Оцінять інші, рашці на вигоду.
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23.12.2020 13:27 Ответить
Нахрена мені твій словник? Зафлудив всі гілки.
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23.12.2020 13:45 Ответить
Меняю на резиновый член, тебе пригодится 😁
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23.12.2020 13:50 Ответить
Рахман это суперсверхчерезчурэксперд? И не кажется ли этому, что ему Зеленский ничего не должен?
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23.12.2020 13:28 Ответить
Ти ідіот чи просто кацап?
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23.12.2020 13:39 Ответить
Та то суфлер из 95 квартала...
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23.12.2020 13:43 Ответить
ШТА!?
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23.12.2020 13:44 Ответить
Ну, и кто после этого "шта" кацап, штатовец?
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23.12.2020 13:46 Ответить
Пшел нах
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23.12.2020 13:48 Ответить
Дебілко хахляцький.
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23.12.2020 13:49 Ответить
Самокритикуешь ся?
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23.12.2020 13:50 Ответить
Ти один із тих ідійотів, що голосував за Зєлєнскага, чи просто кацап?
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23.12.2020 13:53 Ответить
Я ж тебя не спрашиваю - идиот ли ты?
Идиот - однозначно.
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23.12.2020 13:55 Ответить
Я не розумію твого свинячого рохкання, кацап-пиши українською!
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23.12.2020 13:56 Ответить
Не понимаешь?
Ну и не хрюкай.
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23.12.2020 13:57 Ответить
Рюзьгє курва іди геть! Водкі нєт, кацап!
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23.12.2020 13:58 Ответить
Само всё выжрало, чмо "шта"тное?
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23.12.2020 13:59 Ответить
Рюзьгє свиня продовжує рохкати по свинячому! Пиши людською мовою, кацапська наволоч!
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23.12.2020 14:01 Ответить
Не понимаешь?
А чего тогда хрюкаешь?
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23.12.2020 14:02 Ответить
ШТА!? Свиня, пиши українською!
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23.12.2020 14:03 Ответить
"шта"тное чмо, хватит хрюкать.
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23.12.2020 14:05 Ответить
Видиш, курва, як вас кацапню легко викривати! Путін *****!
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23.12.2020 13:59 Ответить
путин *****!
И ты тоже.
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23.12.2020 14:01 Ответить
Так ти за Зєлєнскага галасавал? Єврєй ілі таксист?
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23.12.2020 14:02 Ответить
Что?
Понимать начало?
А чего ж продолжаешь хрюкать.
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23.12.2020 14:04 Ответить
Хрюкаєш ти, хахляцький урод. Вчи мову, таксист.
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23.12.2020 14:23 Ответить
Не могу.
Ты уже на нём, "шта"товец.
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23.12.2020 13:50 Ответить
Приши загальнозрозумілою, забіл-нічєго нє панятна!
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23.12.2020 13:52 Ответить
При шо?
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23.12.2020 13:53 Ответить
Рюзьгє курва, сиру хочеш?
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23.12.2020 13:54 Ответить
Жри сам, тупорылое чмо.
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23.12.2020 13:56 Ответить
Бу-га-га)))- кацапська свиня разбушевался! Чий Крим, курва?
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23.12.2020 13:57 Ответить
Понимать начало после сыра?
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23.12.2020 14:00 Ответить
Чий Крим, чеченська ти соска?
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23.12.2020 14:01 Ответить
Крым украинский.
А соска ты.
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23.12.2020 14:03 Ответить
Ти, курва тупорила на дорогу дивись, а то клієнтів загубиш. Мову вчи, хахол!
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23.12.2020 14:22 Ответить
Він зебіл.
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23.12.2020 13:45 Ответить
Харчук Подсосный???
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24.12.2020 16:35 Ответить
Так Зеленский же и вещал, что он НИКОМУ ничего не должен.
И поэтому - "Ідіть у сраку" как сказал величайший лидер современности
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23.12.2020 13:57 Ответить
На зиммней рыбаллке?
Не пониммаю яа эттих зимнихх рыбаллок.
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23.12.2020 13:29 Ответить
Не бери дурного в голову, горячий финский парень..
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23.12.2020 13:47 Ответить
Что вообще четырежды кавалер ордена Уклониста может понимать в военных делах?
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23.12.2020 13:29 Ответить
он отлично понимает, как прятаться от повесток,

а это уже свидетельство наличия зачатков тактического мышления
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23.12.2020 13:55 Ответить
Чтоо таккойе голлос?
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23.12.2020 13:30 Ответить
Зебилы понавыбирали идиотов, себе подобных...
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23.12.2020 13:30 Ответить
Свята правда.
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23.12.2020 13:38 Ответить
не способен оценить положение во всех государственых сферах
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23.12.2020 13:35 Ответить
Зеленському нема коли займатись армією - він то жере, то гундосить у відосики, то грає в теніс, то селфиться з Мендель в різних положеннях і локаціях. Корочє - дуже зайнята людина.
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23.12.2020 13:38 Ответить
Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 727
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23.12.2020 13:39 Ответить
Чому зразу, провалив? Може, якраз, навпаки. Виконав поставлене перед ним завдання.
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23.12.2020 13:39 Ответить
От цікаві люди є... ббла.бла.бла.бла..бла... Скажіть пане Рохманін а чого всі повинні Вас слухати...ви що щось краще зробили? ..ви зробили Тільки блаблаблабла..ч може ми вас лухать повинні що ви голова комітету? Ой та ну на Х..чи йне зіркапарламенського Х...улутюба. Давай те вже якось по людськи ви спершу докази і інформацію а ми народ обміркуєм ..А пи..діть ідіть на телебачення.
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23.12.2020 13:40 Ответить
Перечитати статтю не в спроможні, ідійоте? -Рахманінов озвучує висновки цілої комісії.
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23.12.2020 13:42 Ответить
Дебіле, а статтю прочитати не осилив?
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23.12.2020 13:51 Ответить
чучело, у тебя обмирковка на пол шестого
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23.12.2020 13:58 Ответить
Пррррр...нечиста сила.. Читаю "комитет признал работу профильного министра неудовлетворительной Источник: https://censor.net/ru/n3238642" Все.... Питання : По яким критеріям? Які помилки, недоліки, порушення і т.д. ???? Може досить просто пи..діть... Треба свої слова підтверджувать фактами.... Що я сказав паганого? Що ви почали ))))) показувати свою голу низьку душонку ))))) Дебіле...Чучело... Ідіоте..))))) Бовдури-говномути вам справедливість так далека як Край Всесвіту від Землі
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23.12.2020 14:10 Ответить
Хіба тільки Тбаран провалив . ?? Провал стався "по всіх фронтах" ,,в усіх сферах . І найгірше що він все збільшується .. .
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23.12.2020 13:40 Ответить
Есть, есть достижение: Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о распространении в Украине Вифлеемского огня мира.
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23.12.2020 13:42 Ответить
Відразу згадався такий собі Саламатін.
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23.12.2020 13:42 Ответить
Летимо в прірву кожен день пробиваючи дно і падаючи далі, так буде доки зебіл не піде.
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23.12.2020 13:43 Ответить
А він мчить на 73% баранів швидше вітру і нічого знати не хоче.
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23.12.2020 13:50 Ответить
ну что делать? Зеленский туп, как валенок(или кирзак, на выбор). Он не в состоянии оценить, где он. А тут Таран и все остальное...
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23.12.2020 13:55 Ответить
ТО нехай обидва чимчикують у відставку. Набридли...
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23.12.2020 14:09 Ответить
И только Рахманин весь в белом.
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23.12.2020 14:15 Ответить
Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 8156
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23.12.2020 14:35 Ответить
Ще не можна розстібати ширінку, це фальцет)))
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23.12.2020 14:53 Ответить
У зебильониша елки начались, не трогайте торчка.
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23.12.2020 14:59 Ответить
Давайте будем внимательными. Все сообщение полностью - про президента. Про министра - одним штрихом и очень огульно, без аргументов. Вывод: излишне эмоциональная заява. И потому, как по мне, какая-то сомнительная.
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23.12.2020 15:40 Ответить
В Европе министр обороны -гражданский.А какой партии Бутусов.? Неужели СН?.В СН он поддержки не найдёт.Если Зе его не поддержит.
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23.12.2020 15:47 Ответить
Министр обороны Таран провалил все, что мог, а Зеленский даже не в состоянии оценить, что происходит

Будьте справедливы к ЗЕ.
ЗЕ тоже провалил все, что мог. Как же ему оценить абсолютно такую же деятельность Тарана?
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23.12.2020 15:57 Ответить
Таран не просто все провалил, а старался разрушить то, что бы сделано или начато до него (ракетная программа), что в условиях войны больше походит на диверсионные действия, т.е на злонамеренное причинение ущерба обороноспособности нашей страны в пользу внешнего врага. Тех, кто покрывает его, можно обвинить в пособничестве диверсионным действиям.
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23.12.2020 16:20 Ответить
Так это-ж выходит,что всю провластную "зелень" надо обвинить в покрывательстве мо и в пособничестве диверсионным действиям..? Зебилы сего не перенесут.
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23.12.2020 16:51 Ответить
Рахманин прав! Так и есть. МО провалило все что могло. Это САБОТАЖ!
А страной рулит профан, некомпетентный чел Зе и вся его профнепригодная команда.
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23.12.2020 20:10 Ответить
З какой только помойки они достали єтого черта??
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23.12.2020 20:24 Ответить
 
 