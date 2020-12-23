Министр обороны Таран провалил все, что мог, а Зеленский даже не в состоянии оценить, что происходит, - нардеп "Голоса" Рахманин
По мнению председателя фракции "Голос", члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, президент должен уволить министра обороны Андрея Тарана из-за провальной работы министерства.
Об этом он заявил в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько дней назад за подписью председателя комитета, в котором есть представители всех фракций и в котором большинство от "Слуги народа", было отправлено письмо на верховного главнокомандующего, где комитет признал работу профильного министра неудовлетворительной. Это означало бы, что президент должен внести представление на увольнение его с должности. Потому что все, что можно провалить, министр провалил", - рассказал Рахманин.
По словам Рахманина, Таран провалил абсолютно все, а президент Зеленский "не в состоянии оценить, что происходит".
"Если мы говорим о системе власти как о системе, то ответственным должно быть первое лицо. То есть глава исполнительной власти - премьер, и президент - человек, который отвечает в данном случае за безопасность и оборону. Рада назначает и увольняет министра иностранных дел, министра обороны, но делает это по представлению президента. И президент отвечает за эту сферу. Человек провалил абсолютно все, а президент, судя по всему, даже не в состоянии оценить, что происходит. У него нет критериев, по которым он должен оценить деятельность министра обороны. По-моему, он до сих пор не до конца понимает, за что этот человек должен отвечать, почему он плохой министр, а не хороший", - добавил Рахманин.
Пожалуйста, подождите...
кстати ,ты к ним привык уже,или ностальгия по дырке в полу?
Трамп виявився таким же СЛУГОЮ Путіна, як і ЗЕ...таким же паскудним і мстивим...
Посудіть самі:
-Трамп на днях помилував всіх злочинців -своїх поплічників, які були засуджені за співпрацю з путінською Ордою, брехали в ФБР та перед судом про суть цих звя'зків.,..
-Трамп помилував всіх злочинців-своїх поплічників, які були засуджені за нецільове використання коштів, за шахрайство, за відмивання коштів кримінального походження, за брехню слідчим про свою непричетність до звіту для українського уряду, за розповсюдженням наркотиків, навіть за вбивства...
-Трамп постійно звільняє від державних посад не лише опозиціонерів, але навіть і призначених ним же республіканців
- Опоненти Трампа звинувачують його в зловживанні владою, що він постійно бреше,звинувачують за його протиправні дії, за те, що веде репресії проти опонентів... (в т.ч. проти членів сімей опонентів), за бардак та "цирк", який він вчинив з дискредитації Конституції та виборчої системи...
А тепер скажіть: - а чим це відрізняється від
зловживань владою, від свавіллям Путіна і ЗЕ...?
Об'єднує їх жадоба до грошей... А для заволодіння ними - вони не гребують жодними кримінальними механізмами. Правда деякі відмінності, стосовно "дружків", у них все-таки є...
-Трапм допускає відкриття справ, розслідування злочинів, навіть засудження , своїх прибічників-злочинців, але потім їх піддає акту помилування...
-Путін допускає відкриття справ, розслідування злочинів своїх прибічників, але на стадії судів над ними, .... вони в результаті судів над ними - виявляються "чудесним чином" - не винуватими, чистими-пухнастими а то й "святими"... і їх суди відпускають...
-А токсична ЗЕлепуха не допускає навіть до стадії порушення кримінальних справ проти них, не відсторонює від посад на час розслідування, а в справах, що дійшли до суду - як і в Путіна -"оправдовують" їх кримінальні діяння ... але ЗЕ звільняє неугодних детективів, а ЗЕ-суди ізасуджують тих, хто злочини викриває. А "весняні посадки" реальних злочинців вже цілих 18 місяців не можуть "розродитися"...
Ще кілька особливостей ЗЕ, які відрізняють його від двох вищезгаданих... Сволота ЗЕ засуджує під любими приводами ні в чому не повинних патріотів, а особливо - тих, хто захищає активно Україну як на фронті, так і в тилу. А також тих, хто працює (а не руйнує) економіку України. І ні в США , ні в Орді не намагаються скоротити робочі місця, а працівників змусити до еміграції. ... Їдкий та сволочний цей антиукраїнський гадьониш ЗЕ, хоча ще пацан... І на відміну від перших згаданих президентів -в управлінні державою - професійно тупий, як тундра.. Таке навчання та виховання, таке середовище в якому він "крутився" та "крутиться"!!!
Идиот - однозначно.
Ну и не хрюкай.
А чего тогда хрюкаешь?
И ты тоже.
Понимать начало?
А чего ж продолжаешь хрюкать.
Ты уже на нём, "шта"товец.
А соска ты.
И поэтому - "Ідіть у сраку" как сказал величайший лидер современности
Не пониммаю яа эттих зимнихх рыбаллок.
а это уже свидетельство наличия зачатков тактического мышления
баран провалив . ?? Провал стався "по всіх фронтах" ,,в усіх сферах . І найгірше що він все збільшується .. .
Будьте справедливы к ЗЕ.
ЗЕ тоже провалил все, что мог. Как же ему оценить абсолютно такую же деятельность Тарана?
А страной рулит профан, некомпетентный чел Зе и вся его профнепригодная команда.