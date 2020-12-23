Ночная погоня в Киеве: убегавший водитель выстрелил себе в голову, чтобы не сдаваться патрульным
Водитель Hyundai, которого после преследования патрульными госпитализировали этой ночью с ранением головы, пытался застрелиться, когда понял, что ему не удастся уйти от правоохранителей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
В ночь на 23 декабря, 26-летний водитель автомобиля Hyundai проигнорировал требование патрульного об остановке и стал убегать. Погоня за автомобилем продолжалась до тех пор, пока один из экипажев не заблокировал беглецу движение. Также с целью остановки автомобиля патрульные применили табельное оружие.
"Осознав, что бежать некуда, водитель-беглец совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из имеющегося у него травматического пистолета. Мужчину госпитализировали и прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщение водителю о подозрении по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).
Правовой квалификацией действий патрульных будет заниматься территориальное управление ГБР в г. Киеве и Киевской области.
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Может он в своей жизни столько дров наломал, что действительно проще не сдаваться?
Установят личность, проведут обыски в машине, дома, у родственников и может почитаем более точную инфу о нем...
То що було раніше? Спочатку «после преследования госпитализировали», а потім, «когда понял, что не уйти», спробував застрелитися з рогатки? А патрульні, щоб йому допомогти, «применили табельное оружие». Мабуть, отак і було.