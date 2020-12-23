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Ночная погоня в Киеве: убегавший водитель выстрелил себе в голову, чтобы не сдаваться патрульным

Ночная погоня в Киеве: убегавший водитель выстрелил себе в голову, чтобы не сдаваться патрульным

Водитель Hyundai, которого после преследования патрульными госпитализировали этой ночью с ранением головы, пытался застрелиться, когда понял, что ему не удастся уйти от правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

В ночь на 23 декабря, 26-летний водитель автомобиля Hyundai проигнорировал требование патрульного об остановке и стал убегать. Погоня за автомобилем продолжалась до тех пор, пока один из экипажев не заблокировал беглецу движение. Также с целью остановки автомобиля патрульные применили табельное оружие.

"Осознав, что бежать некуда, водитель-беглец совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из имеющегося у него травматического пистолета. Мужчину госпитализировали и прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщение водителю о подозрении по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).
Правовой квалификацией действий патрульных будет заниматься территориальное управление ГБР в г. Киеве и Киевской области.
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Топ комментарии
+28
Вотето я понимаю - честь офицера!!!
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23.12.2020 13:31
+13
Слабак!
Ночная погоня в Киеве: убегавший водитель выстрелил себе в голову, чтобы не сдаваться патрульным - Цензор.НЕТ 1266
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23.12.2020 13:36
+13
Угу. Из резинострела? Конечно-конено.
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23.12.2020 13:40
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Пуля прошла навилет не задев мозга)
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23.12.2020 14:54 Ответить
...Потому что, его там и не было...
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17.03.2021 17:00 Ответить
Ночная погоня в Киеве: убегавший водитель выстрелил себе в голову, чтобы не сдаваться патрульным - классно придумали это лучше чем упал с высоты своего роста и разбился насмерть.
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23.12.2020 15:19 Ответить
А что удивительного?!
Может он в своей жизни столько дров наломал, что действительно проще не сдаваться?
Установят личность, проведут обыски в машине, дома, у родственников и может почитаем более точную инфу о нем...
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23.12.2020 15:47 Ответить
Редкий дятел - мало того что устроил погоню со стрельбой, так еще и застрелиться не смог.
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23.12.2020 15:31 Ответить
Не здаться бандеровцам и покончить жизнь самоубийством.😆
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23.12.2020 15:50 Ответить
Подають вже факт, а що було до цьогоза годину? Чому інкрімінується стаття за супротив, а не за не виконання вимог поліції? І далі, як що поліція використовувала зброю за адміністративне правопорушення то у країні діється щось жахливе.
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23.12.2020 17:18 Ответить
Вы только это сейчас заметили? А Олейник застрелил пассажира стоявшего на месте ТС за какое правонарушение? Не за административное? А большая часть населения одобрила его поступок....
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23.12.2020 17:31 Ответить
разведчики не сдаются ))
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23.12.2020 17:29 Ответить
штірлітц, нє ? до речі, "перші" кам'яні козацькі хрести в Запоріжжі знайшли на садибі поміщика штігліца в XIX ст.
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23.12.2020 18:07 Ответить
НАДО БЫЛО ДОБИТЬ РАНЕННОГО ЧТОБЫ НЕ МУЧАЛСЯ !)
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23.12.2020 20:28 Ответить
Водитель Hyundai, которого после преследования патрульными госпитализировали этой ночью с ранением головы, пытался застрелиться, когда понял, что ему не удастся уйти от правоохранителей

То що було раніше? Спочатку «после преследования госпитализировали», а потім, «когда понял, что не уйти», спробував застрелитися з рогатки? А патрульні, щоб йому допомогти, «применили табельное оружие». Мабуть, отак і було.
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24.12.2020 15:23 Ответить
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