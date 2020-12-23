Енин о расследовании катастрофы самолета МАУ: Мы слышали от иранской стороны, что отчет готов, но документов нет. АУДИО

Иран неоднократно заявлял о завершении работы над отчетом о катастрофе самолета компании МАУ, однако Украина документов не получала.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил замглавы МИД Евгений Енин.

"Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова слышу последние два месяца едва ли не каждую неделю, однако документов нет. Согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не заканчивается в течение одного календарного года с момента катастрофы, иранская сторона обязана обнародовать промежуточный отчет", - отметил Енин.

По словам замглавы МИД, окончательный отчет по техническому расследованию является тем финальным документом, на котором в дальнейшем будет базироваться как уголовное расследование, так и определение соответствующих сумм, компенсаций, о которых идут переговоры с иранской стороной.

"Сейчас рано комментировать отчет, поскольку мы сами с нетерпением ждем завершения технического расследования, только после этого будет корректно комментировать истинные причины авиакатастрофы. Могу сказать только, что украинская сторона настаивает на объективном и беспристрастном расследовании. Мы неоднократно говорили иранской стороне, что любые попытки подкупить нас, обменять правду на тот или иной уровень компенсаций в этом случае не пройдут", - добавил Енин.

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Ранее Иран заявил, что передал Украине финальный отчет о катастрофе самолета МАУ

Напомним, ранее канадский министр заявил, что не верит в версию о "человеческой ошибке", на которой настаивает Иран. При этом он не стал озвучивать свои версии катастрофы.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В ноябре стало известно, что иранское правительство намерено заложить в государственный бюджет 200 миллионов евро на выплату компенсаций семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

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