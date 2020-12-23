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Нужна инвентаризация договоренностей: в Кремле назвали условие для следующей встречи в "нормандском формате"

Нужна инвентаризация договоренностей: в Кремле назвали условие для следующей встречи в

Сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате (Россия, Франция, ФРГ, Украина) можно обсуждать только после выполнения договоренностей предыдущей встречи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом в среду, 23 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Перед тем как говорить о сроках, нужно все-таки как-то инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые [на саммите] в Париже [в декабре 2019 года] были достигнуты. И в этом плане вы знаете, что похвастаться сильно нечем", - сказал Песков.

Он отметил, что тема ситуации на юго-востоке Украины неоднократно поднималась в телефонных переговорах президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки"

Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина выполнила предложения, выработанные 9 декабря 2019 года в Париже в "нормандском формате".
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Топ комментарии
+5
Вода? Кер вам!
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23.12.2020 13:54
+4
Що там наобіцяло ***** оманське брехло?
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23.12.2020 13:55
+4
Дятлы, вы хоть там ничего руками не трогайте, и тем более не пейте, когда пуйлу очередной раз в глаза будете заглядывать. Хотя не факт, если вас родные вам кацапы отравят, может оно и к лучшему...
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23.12.2020 13:57
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Вода? Кер вам!
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23.12.2020 13:54 Ответить
Я вже давно пропоную їм обмін за відро води відро оселедців. Не хочуть. Чомусь.
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23.12.2020 13:57 Ответить
За те що путін незадоволений окрема подяка Зеленському!
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23.12.2020 14:10 Ответить
это не клоуну подяка а народу Украины который накидывает намордник на рыло бубочки..и подтягивает поводок собачка должна знать команду к ноге..
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23.12.2020 14:26 Ответить
Що там наобіцяло ***** оманське брехло?
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23.12.2020 13:55 Ответить
Дятлы, вы хоть там ничего руками не трогайте, и тем более не пейте, когда пуйлу очередной раз в глаза будете заглядывать. Хотя не факт, если вас родные вам кацапы отравят, может оно и к лучшему...
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23.12.2020 13:57 Ответить
трусы головне не знімайте перед кацапами
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23.12.2020 14:00 Ответить
На фото - три презефрика, и канцлерка Германии.
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23.12.2020 13:59 Ответить
сначала инвентаризация договорщиков. а потом уже посмотреть.
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23.12.2020 14:03 Ответить
Да и пускай не встречаются. Никто плакать не собирается. Главное что "полезные" санкции продолжаются и будут дальше делать своё дело. А эта "мышиная возня" дело десятое.
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23.12.2020 14:05 Ответить
надо просто нормандский формат переводить в гаагский..
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23.12.2020 14:07 Ответить
У ***** письков зачесался
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23.12.2020 14:11 Ответить
Нужна пустая болтовня пока х.. Ло не воткнет. Потом все наладится.
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23.12.2020 14:15 Ответить
Про Нагірний Карабах домовлялися 30 років (о, яка дивина : в тому ж Мінську). Треба нам заспокоїтися, регулярно надсилати отвєтку крупним калібром на Даунбасі, щоб орки поважали, і чекати слушного моменту. От вам план Б, В, Г, і ще 28 літер українського алфавіту з мяким знаком включно
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23.12.2020 14:34 Ответить
завхозы плять колхозные))
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23.12.2020 15:07 Ответить
"Перед тем как говорить о сроках, нужно все-таки как-то инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты в Хельсинке в Будапеште и постановление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Президиума Верховного Совета СССР от https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 19 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1954 года (утверждённого законом СССР от 26 апреля того же года . И в этом плане вы знаете, что похвастаться рашистским мировым аферистам сильно нечем",
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23.12.2020 18:54 Ответить
 
 