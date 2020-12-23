Шмыгаль: Украина имеет достаточно ресурсов для закупки вакцины, в Госбюджет уже заложено 3 млрд грн

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет достаточно ресурсов для закупки вакцины против коронавируса для населения.

Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые мы получим в рамках глобальной инициативы COVAX, Правительство и Офис Президента активно работает, чтобы в 2021 году мы имели гарантированно значительно большее количество вакцин. Совместно со Всемирным банком и ЕИБ прорабатывается возможность закупки вакцин против COVID-19. Соответствующая работа также ведется на уровне руководства США, Великобритании, Германии", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, идут активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин от ЕС.

"Мы будем иметь достаточно ресурса для закупки вакцин: почти 3 млрд грн уже заложено в Госбюджете. Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам", - добавил премьер.

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