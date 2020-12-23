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Шмыгаль: Украина имеет достаточно ресурсов для закупки вакцины, в Госбюджет уже заложено 3 млрд грн

Шмыгаль: Украина имеет достаточно ресурсов для закупки вакцины, в Госбюджет уже заложено 3 млрд грн

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет достаточно ресурсов для закупки вакцины против коронавируса для населения.

Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые мы получим в рамках глобальной инициативы COVAX, Правительство и Офис Президента активно работает, чтобы в 2021 году мы имели гарантированно значительно большее количество вакцин. Совместно со Всемирным банком и ЕИБ прорабатывается возможность закупки вакцин против COVID-19. Соответствующая работа также ведется на уровне руководства США, Великобритании, Германии", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, идут активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин от ЕС.

"Мы будем иметь достаточно ресурса для закупки вакцин: почти 3 млрд грн уже заложено в Госбюджете. Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам", - добавил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Украины будет выбор, где и какую вакцину покупать, - "слуга народа" Радуцкий

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Топ комментарии
+3
Та ладно, давайте лучше еще больше дорог построим!!!!
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23.12.2020 14:21
+3
не надо намекать !!! сейчас все раздерибанят на белые "дороги" .
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23.12.2020 14:26
+3
Почекаемо безкоштовної вакцини, а за 3 ярда можна діснейленд збудувати
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23.12.2020 14:35
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Та ладно, давайте лучше еще больше дорог построим!!!!
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23.12.2020 14:21 Ответить
не надо намекать !!! сейчас все раздерибанят на белые "дороги" .
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23.12.2020 14:26 Ответить
- Да поймите же наконец, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал, а тем, что не врёт.(с)
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23.12.2020 15:37 Ответить
Ну сша и Германия понятно.. а вот о какой вакцине договариваются с Великобританией? Озвучьте пожалуйста?
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23.12.2020 14:35 Ответить
;Спутнік-5;;.
Шмигаль: Україна має достатньо ресурсів для закупівлі вакцини, до Держбюджету вже закладено 3 млрд грн - Цензор.НЕТ 7724
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23.12.2020 15:06 Ответить
Почекаемо безкоштовної вакцини, а за 3 ярда можна діснейленд збудувати
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23.12.2020 14:35 Ответить
Будет как с масками из Китая.
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23.12.2020 14:58 Ответить
3 лярда гривен - это, грубо, на 5 миллионов доз...* заложено*... ещё 8 миллионов доз в необозримом будущем от ковакс... делим на 2 - получаем 6.5 миллионов привитых ( пока что виртуально) Остальным 30 миллионам украинцев прививка, я так понимаю, не светит от слова *вообще* ?...
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23.12.2020 15:03 Ответить
Толку от этих лярдов выделенных гривен, тут твёрдая валюта нужна, не уверен что минфин такой эквивалент гривнав выделит
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23.12.2020 15:07 Ответить
их не выделили... их *заложили*.. такой нюанс...)
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23.12.2020 15:10 Ответить
Це 5-6 млн доз, тобто на 3 млн українців... Десята частина того, що потрібно...
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23.12.2020 15:21 Ответить
Тююю ,а казали безкоштовна ....а тут 3 000 000 000 гривень.....
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23.12.2020 16:36 Ответить
 
 