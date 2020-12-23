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14 западных докторов наук опубликовали в The Lancet статью об отравлении Навального российским ядом из группы "Новичок"

14 западных докторов наук опубликовали в The Lancet статью об отравлении Навального российским ядом из группы

Медицинские работники берлинской клиники "Шарите", где после отравления лечился политик Алексей Навальный, опубликовали в научном журнале The Lancet статью об отравлении 44-летнего мужчины из России ядом из группы "Новичок". Имя мужчины в статье не упоминается; на сайте клиники "Шарите" уточняется, что речь идет о Навальном.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на статью, информирует Цензор.НЕТ.

В статье "Отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок"" врачи "Шарите" пишут, что, хотя идентификация конкретных отравляющих веществ - сложная и долгая задача, на стратегию лечения эта идентификация не повлияла - его провели на основании явной клинической картины отравления ингибиторами холинэстеразы. По словам врачей, клиническая картина заболевания и простой тест позволили поставить диагноз.

По мнению авторов статьи, решающее значение для благоприятного исхода имели интубация и искусственная вентиляция легких, проведенные в первые часы после появления симптомов. Врачи не смогли решить, имело ли значение, что пациенту дали атропин при госпитализации в России. Авторы статьи сделали вывод, что хорошее состояние здоровья пациента до отравления, вероятно, способствовало его выздоровлению.

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Алексей Навальный, комментируя публикацию врачей, заявил, что немецкие врачи в своей работе не пишут ни о диабете, ни о панкреатите, о которых ранее говорили врачи из больницы в Омске, где лечили оппозиционера, а также представители российского МВД.

отравление (1584) отчет (412) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+5
Лучше б про гепу написали, когда он там упал в состояние овоща и сколько времени исходя из этого кто-то рулил Храковом)))
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23.12.2020 14:23
+2
Воруют, суки, повсеместно. Разбадяженным Новичком думали травонуть...
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23.12.2020 14:27
+1
млять! кому интересен навальный...?
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23.12.2020 14:28
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Лучше б про гепу написали, когда он там упал в состояние овоща и сколько времени исходя из этого кто-то рулил Храковом)))
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23.12.2020 14:23 Ответить

ну тогда уже Хряковым. Город Хряков..
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23.12.2020 14:41 Ответить
Город ХарькОв у нас в Києві кажуть))) І "хорьков" звідти ну аж занадто багато - Допа, Гепа, Льоня Космос (він теж родом з Харкова), Богословська...
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23.12.2020 15:07 Ответить
Фрікуватий Вадим Карасьов - теж звідти...
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23.12.2020 15:08 Ответить
В точку прямо!
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23.12.2020 17:55 Ответить
гэбня пропихивает очередного клоуна...
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23.12.2020 14:25 Ответить
Воруют, суки, повсеместно. Разбадяженным Новичком думали травонуть...
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23.12.2020 14:27 Ответить
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23.12.2020 14:37 Ответить
млять! кому интересен навальный...?
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23.12.2020 14:28 Ответить
Полезненько. Теперь все шпионы и оппозиционеры в Мордоре просто таки обязаны перейти на ЗОЖ.
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23.12.2020 14:41 Ответить
Когда отравили Ющенка, было как то заметно что отравили. Когда отравили Литвиненко в Лондоне, тоже по внешнему виду ясно было - отравили. А Навальный после отравления как огурчик, как то все странно.
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23.12.2020 14:55 Ответить
Ну він худіший кілограм на 10 став... Ми всі не знаємо, які зовнішні прояви отруєння цим новічком, але як для людини, яка таке пережила, він мав би бути зараз не таким активним - там пару років оклигувати треба!
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23.12.2020 15:10 Ответить
Да уж здоровье!!! Немцову не помогло здоровье!!!!
Цирк ФСБЭШНО _НеМЕЦКИЙ!!!! Мутите вы - парни!!!!
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23.12.2020 15:26 Ответить
Лікарі "Шаріте" написали статтю про отруєння Навального "Новачком": Гарне здоров'я пацієнта сприяло одужанню - Цензор.НЕТ 9110
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23.12.2020 15:30 Ответить
ланцету по моему, уже вообще нечего публиковать!
То о пользе кацапской вакцины статья была, теперь о навальном.
Такой журнал был, и так скурвился.
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23.12.2020 18:39 Ответить
хорошая правдивая статья. Навальный - следующий президент рф.
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24.12.2020 03:43 Ответить
 
 