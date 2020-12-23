14 западных докторов наук опубликовали в The Lancet статью об отравлении Навального российским ядом из группы "Новичок"

Медицинские работники берлинской клиники "Шарите", где после отравления лечился политик Алексей Навальный, опубликовали в научном журнале The Lancet статью об отравлении 44-летнего мужчины из России ядом из группы "Новичок". Имя мужчины в статье не упоминается; на сайте клиники "Шарите" уточняется, что речь идет о Навальном.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на статью, информирует Цензор.НЕТ.

В статье "Отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок"" врачи "Шарите" пишут, что, хотя идентификация конкретных отравляющих веществ - сложная и долгая задача, на стратегию лечения эта идентификация не повлияла - его провели на основании явной клинической картины отравления ингибиторами холинэстеразы. По словам врачей, клиническая картина заболевания и простой тест позволили поставить диагноз.

По мнению авторов статьи, решающее значение для благоприятного исхода имели интубация и искусственная вентиляция легких, проведенные в первые часы после появления симптомов. Врачи не смогли решить, имело ли значение, что пациенту дали атропин при госпитализации в России. Авторы статьи сделали вывод, что хорошее состояние здоровья пациента до отравления, вероятно, способствовало его выздоровлению.

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Алексей Навальный, комментируя публикацию врачей, заявил, что немецкие врачи в своей работе не пишут ни о диабете, ни о панкреатите, о которых ранее говорили врачи из больницы в Омске, где лечили оппозиционера, а также представители российского МВД.