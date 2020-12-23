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Новости Агрессия России против Украины
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обмен (1343) Донбасс (26950) Трехсторонняя контактная группа (842) ВСУ (6275) операция Объединенных сил (6766)

Украине вернули военнослужащего ВСУ Пупко, который находился на оккупированном Донбассе, - делегация в ТКГ. ФОТО

Украине вернули военнослужащего ВСУ Пупко, который находился на оккупированном Донбассе, - делегация в ТКГ. ФОТО

С оккупированного Донбасса украинской стороне сегодня вернули военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ Александра Пупко.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий недавно попал на временно неподконтрольную территорию "по обстоятельствам, которые устанавливаются".

Украине вернули военнослужащего ВСУ Пупко, который находился на оккупированном Донбассе, - делегация в ТКГ 01

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Топ комментарии
+37
Дивно. 🙄 Хлопців тримають від 2014 року. Що це було?
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23.12.2020 14:37
+18
Видать сепары решили что вреда в ЗСУ от него точно будет больше чем пользы
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23.12.2020 15:01
+17
Добре що так швидко, а там побачимо.
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23.12.2020 14:35
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Добре що так швидко, а там побачимо.
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23.12.2020 14:35 Ответить
Дивно. 🙄 Хлопців тримають від 2014 року. Що це було?
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23.12.2020 14:37 Ответить
Пообщал наверное что то
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23.12.2020 15:21 Ответить
Або взяли випадково свого шпигуна.
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23.12.2020 15:35 Ответить
Ты на ***** не тянешь, чмо
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23.12.2020 14:57 Ответить
бістро....
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23.12.2020 14:40 Ответить
Bistrot - современный бар, где подают и алкогольные напитки с закуской.
А мовою - швидко.
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23.12.2020 15:04 Ответить
Думаю, он не разгласил тайных секретов.
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23.12.2020 15:01 Ответить
У Шмарклі є секрети? 🤔 Від кацапів??!!! Від лохторат 73-відсоткового є.
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23.12.2020 15:17 Ответить
В НАС НЕМА СЕКРЕТІВ НА ВИСОКОМУ РІВНІ, А ЯКІ СЕКРЕТИ ЗНАЄ СОЛДАТ, СТРІЛЯТЬ ЗАБОРОНЕНО ЦЕ НЕ СЕКРЕТ ДЛЯ РОСІЯН, ОТ ВОНИ І ХОДЯТЬ В НАШІ ОКОПИ НЕНАЧЕ ДОДОМУ, ДОБРЕ ЩО СЕРЖАНТ ЖИВИЙ.
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23.12.2020 15:37 Ответить
Видать сепары решили что вреда в ЗСУ от него точно будет больше чем пользы
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23.12.2020 15:01 Ответить
Вову Парасюка теж відразу відпустили.
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23.12.2020 15:02 Ответить
Вова Поросюк був поранений у макитру
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23.12.2020 15:57 Ответить
А хто такий для них Вова Парасюк? Його просто не ідентифікували ті дятли, які його полонили.
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23.12.2020 18:10 Ответить
Завербували та повернули.
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23.12.2020 15:41 Ответить
А де куртка тепла вітровологоуловлююча?? Цікаво. Як людина кинувши автомат під дією психотропні взимку просто пішла без куртки і накидки
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23.12.2020 15:56 Ответить
Я все розумію -- кинув автомат, скинув бронік, скинув розгрузки а ось накидку і теплу куртку для чого скидувати? І чому не скинув штанів і гольф??
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23.12.2020 16:01 Ответить
а ты шо когда пьяный в ж.пу себя контролируешь? шо таких аватаров в армии не видел?
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23.12.2020 16:05 Ответить
Таких не видел. Особенно на 0. Поэтому и такие вопросы
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23.12.2020 19:57 Ответить
І взагалі Закрий ****** ******
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23.12.2020 20:08 Ответить
дядя, а я видел (широкино 16) аж двух. один из них у меня во взводе был...всем взводом в зелёнке ловили... так шо завали ка ты лучше....
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23.12.2020 20:28 Ответить
Що ж ти ловив в зеленке синянку?? І ще весь взвод. Так що написано тобі по темі. Закрий п....
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23.12.2020 20:40 Ответить
І якщо ти підкреслюєш один у тебе у взводі був, то ти як мінімум мамлей. І ти ****** весь взвод, широконо 16, погнав на розтяжки в зельонку із за аватара? Я не знаю що таке широконо 16. Може 16 км від широкино?
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23.12.2020 20:46 Ответить
ух какой ты грозный, да лейтенант (в политехе военка была) призвали через военкомат на год, командир взвода проводной связи пр своему ВУС. мы ту зеленку дядя задолго до подий с аватаром на пузе с катушками вдоль и поперек излазили поэтому прекрасно знали где что и как. а во взводе у меня аж 12 человек вместе со мной было..нашли мы этого у **** тогда под деревом укуреный кемарил отправили на след день в тыл. а тоже борзый был харьковчанин. и не надо мне воин тут про. нули лапшу наворачивать... не ты один и не ты последний!
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23.12.2020 21:08 Ответить
Ще раз для особо упоротих пишу і задають питання. Де ти і в яких іпінях тягнув з катушками провід будучи з цілим взводом зв'язківців в одному місці??? За 116 км від Широкино??
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23.12.2020 21:33 Ответить
А ще лейтенант😂😂😂. Ти б казліна для початку ознайомився з розподілом ВОС для ефективного ведення бою, а вже тоді писало.даже не сумніваюсь що в далеких іпінях скинувся взвод таких самих повзаючих і послав поки що ще не повзаючого за добавкою. А як той неповзаючий трохи розігнавши кров і отримавши насичення спиртним мозок, вирубився десь неподалік. І тут весь ваш взвод , не отримавши підкріплення та зрозумівши, що хтось когось кинув вирішив піти в пошуки. Оскільки передвигатися самостійно сил не було, сила тяжіння і з нею не поспориш, прийшлось повзти.
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23.12.2020 21:45 Ответить
І про свої героїчні подвиги з "пальвкою" і "тапиками" розповідати будеш десь в барі, або біля нього а не мені.
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23.12.2020 21:56 Ответить
ну ты фантаст бычара.... а я тебе про свои подвиги разве писал что то , а герой? ты видать такой продвинутый и из тех шо магазин в автомате рожком называет , а бронежилет плитоноской? нахватался куйни в тылу а сейчас про нули мне рассказывает. да были у меня и ТА-57 и Таи-43 и катушек с кабелем много. когда на дембель уезжал еле расчитался. а чем тебе связь не нравится воин? найпервейший орган управления, без нее в армии никуда? еще шо то мне про розподил Вос для "эффективного ведения боя" (долго смеялся... сам придумал а неуч? и шо там в этом "эффективном розподили" связи места нет? ты кто досвидченый сержант или прапор, что так ревностно к моему воинскому званию относишься? ну ты не переживай я же в запасе офицер и тебя драть не собираюсь... кстати от взвода тогда нас аватара искали человек 8 не больше остальные были заняты.... и делали мы это по приказу комбата, который меня за моего аватара- наркошу еще долго гнобил.... ну да дело прошлое... так шо не прав ты дядя... поверху куйни ,типа военной ,нахватался а теперь мне досвидченного паришь. может ты еще и своему комбату советовал как правильно оборону организовывать или наступательный бой? вот киздун веселый.....
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23.12.2020 23:00 Ответить
Дурко. Де ви шукали аватара по зельонці мені зрозуміло. Я тобі довів твердження своє, що будучи на лінії зіткнення, з того відео де він говорить що був під наркотою, що обідився на своїх і пішов до ******** через воду, це маячня розрахована на таких як ти. Це неможливо.багато фактів які навіть під наркотою не зробив би.
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24.12.2020 07:45 Ответить
Васьок, чесно кажучі мені по юух і той нарік якого ми шукали (мої хлопці казали що він коні двинув від дурі у своєму Харкові) і цей Пупко (хай йому грець). я тобі написав як воно було то так воно й було, мені повір сенсу не має шось прикрашати та брехати. а саме головне для чого я писав - шо б ти Васьок зрозумів що ти не один такий в ж о пу досвідчений і не треба носа дерти шо немов тільки я на нулі був а ви всі г і вно... погодся що таких як ти в Україні вже досить багато і кожен четвертий п'ятий має ту корку УБД і побував в тому АТО. в відділенні компанії мобільного зв'язку де я зараз працюю таких пацанів аж 28, на 6 грудня збирались я порахував. хтось на нулі а хто і далі.... ну то шо? як доля склалася так і було. для прикладу візьми авіаційний полк та військовий аеродром - там шо серед особового складу всі льотчики? ну так я те ж впевнений шо ти на нулі не розвідником був (вони так ніколи не вихваляються як ти вуйко). це я Васьок для того шо б ти зрозумів шо скромніше треба бути бо ти не один такий гарний воїн, є більш досвідчені та більш обізнані. і ще - як що тобі так подобається козиряти воєнними термінами ( які я так розумію ти сам собі вигадуєшь) та взагалі подобається військова служба - ну то йди у військовий ВНЗ будеш у майбутньому начальником Генштабу або командувачем СВ чи ВПС....а то як перднеш Васьок аж смішно. справжні військові читають та либу давлять від твоїх роздумів! до відзенья Васьок.
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24.12.2020 12:17 Ответить
Читати вмієш?? Ти обізвава людину аватаром, а в мене виникли сумніви щодо його самовільного переходу до сепарів. Нема накидки і підкладки. Значить зайшли на ОП і взяли двох сплячих. Одного задушили цього залишили для пропаганди. Командування мовчало. Щоб премії не позбутись. І я не вихваляюсь а пишу те що бачу по фактам. І я зрозумів твої слова, що в тебе весь взвод аватара шукав. І зрозумів де це було. Асистент думати а не пи.... Сати
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24.12.2020 17:51 Ответить
Вчись
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24.12.2020 17:52 Ответить
Сам написав що взвод зв'язківців.😁😁😁 В одному місці на ВОПі взводу зв'язківців апріорі не може бути. Смійтеся далі. шукачі аватарів. Одним не було чим зайнятись так синясили а інші їх шукали.
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24.12.2020 17:55 Ответить
І на сам кінець діалогу. Що вибиреш 3 км бігом,500 м плисти чи 600м повзти?
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24.12.2020 18:10 Ответить
виберу - на йух тебе надіслати вічний кулеметник разом з тим аватаром!
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24.12.2020 18:24 Ответить
Дебілушко ти, і навіть твоя бурса тобі не допомогла. Офіцер мля. 😁😁😁. Запаса😂😂😂
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24.12.2020 18:30 Ответить
бувай пе т ушник.... за контрактом.....
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24.12.2020 19:43 Ответить
😂😂😂😂
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24.12.2020 20:14 Ответить
Шаргль😂😂😂. Пргле фгрансе мсьйо Шаргль??😂😂
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24.12.2020 20:20 Ответить
я же говорю шо ты баран и неуч да видать даже ПТУ не закончил шмаркля. тот мой аватра -нарик хоть техникум связи успел. а ты со срочной на контракт а сейчас ментом или вертухаем да Васёк? а на куя учится???? и герой ты такой же нулевой киздун со смайликами (так только школьницы малолетние смайлики во все щели суют) . это ж надо имея при себе Интернет даже не глянул как по французки правильно Шарль пишется. позорник ты Васёк..... Помнишь был такой президент Франции Шарль де Голль - ну так лови из Википедии (если знаешь что это) - Шарль Андре́ Жозе́ф Мари́ де Голль (фр. Charles André Joseph Marie de Gaulle). так шо не Шарл я , дятел. ну и конечно пользуясь случаем посылаю тебя на йух еще раз! это уже последний!!!!
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24.12.2020 21:06 Ответить
То що ти послідній я вже в так зрозумів.😂😂😂. Повзти вже потеря за своїми аватарами.😂😂😂. Вже ***** черевко болить з тебе ржати. Шаргль😂😂😂
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24.12.2020 21:14 Ответить
*******. Я тя за тролю. Офіцегр Шагрль😀😀😀.
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24.12.2020 21:24 Ответить
и сколько лет ломится этому аватару за пьянство, самоволку и утерю оружия? поняли шо секретов не знает? или в учебке плохо учился?
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23.12.2020 16:02 Ответить
Сержанта нужно наградить - составил карту прохода минных полей, разведал обстановку по ту линию фронта, а напоследок, насрал на вражеской территории.
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23.12.2020 16:09 Ответить
По-моему, терры оказывали нашему пленнику "очень теплый прием". Обратила внимание, что у него берцы одеты на босу ногу. Надеюсь, кости пацану не поломали предложениями "Дружить"?
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23.12.2020 16:23 Ответить
Розшнуровані. Щоб не засуїцидився.
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24.12.2020 18:12 Ответить
Я кажу про те, що шкарпеток на ногах немає, світить голим тілом. Та і взагалі, хто його знає, аватар він чи невдаха, який впіймав "гав" і потрапив у полон.
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24.12.2020 18:51 Ответить
Сепари зрозуміли, що з аватара користі ніякоі, що він і так вже воювати не буде, а піде до цюпи, от і вирішили не тратити на дурня харчі. До армійського начальства давно мало б дійти, що алкашню і наркоманів не можна брати на контракт - користі ніякоі, а гімарой великий.
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23.12.2020 16:43 Ответить
Он, что брататься к сепарам ходил? Когда уже очистят передовые позиции от аватаров?
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23.12.2020 17:52 Ответить
Ой, а помните была история в Крыму - там через мост к сепарам перешёл солдат, даже видео было - чем это кончилось?
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23.12.2020 18:22 Ответить
Тем что на видео была другая погода чем на самом деле в то утро. И форма не по сезону. Монтаж. Уже обсудили и забыли. Видео постановочное склепали на несколько дней позже, и на нем у солдата всу был россицский головной убор
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23.12.2020 21:12 Ответить
І де ж тебе, Дурко, носило?
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23.12.2020 19:33 Ответить
Подтьоків на штанях немає. Так що як він переходив річку це маячня. Верхньої накидки нема,- це означає що її не було одягненого на собі в мороз.а те що СП сепари взяли тому що вони спали і тіпа ніхто не прийде більш за все виходить. Рядового задушили а цього для пропаганди залишили.
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23.12.2020 20:06 Ответить
целый ...и своим ходом...чудеса
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23.12.2020 20:18 Ответить
свой.
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23.12.2020 22:46 Ответить
 
 