Снегопад в Украине: по состоянию на 13:00 патрульная полиция зафиксировала 587 ДТП, в которых погибли 8 человек

По состоянию на 13:00 23 декабря в результате осложнения погодных условий в Украине произошло 587 ДТП, в результате которых 8 человек погибли и 35 были травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

Так, по данным патрульной полиции, сегодня на линию "102" поступило сообщений о ДТП:

- на территории Украины - всего 587, из которых 38 сообщений о ДТП с погибшими и / или травмированными, в результате чего 8 человек погибли и 35 травмированы;

- на территории Киева - всего 161, из которых 2 сообщения о ДТП с погибшими и / или травмированными, в результате чего 2 человека травмированы.

"Будьте внимательны и осторожны. Если вы уже оказались в трудной ситуации - звоните на 102", - сказано в сообщении.

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