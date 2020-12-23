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Новости ДТП
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ДТП (7455) снегопад (787) патрульная полиция (1805)

Снегопад в Украине: по состоянию на 13:00 патрульная полиция зафиксировала 587 ДТП, в которых погибли 8 человек

Снегопад в Украине: по состоянию на 13:00 патрульная полиция зафиксировала 587 ДТП, в которых погибли 8 человек

По состоянию на 13:00 23 декабря в результате осложнения погодных условий в Украине произошло 587 ДТП, в результате которых 8 человек погибли и 35 были травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Telegram.

Так, по данным патрульной полиции, сегодня на линию "102" поступило сообщений о ДТП: 

- на территории Украины - всего 587, из которых 38 сообщений о ДТП с погибшими и / или травмированными, в результате чего 8 человек погибли и 35 травмированы;

- на территории Киева - всего 161, из которых 2 сообщения о ДТП с погибшими и / или травмированными, в результате чего 2 человека травмированы.

"Будьте внимательны и осторожны. Если вы уже оказались в трудной ситуации - звоните на 102", - сказано в сообщении.

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Снегопад в Украине: по состоянию на 13:00 патрульная полиция зафиксировала 587 ДТП, в которых погибли 8 человек 01
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Скоро на авториа - не бит не крашен, гаражное хранение, первый владелец
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23.12.2020 14:36 Ответить
Зебилы!!! Поменяйте уже наконецто летнюю резину. Новый Год на носу!!!!
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23.12.2020 14:38 Ответить
Да какая разница.
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23.12.2020 14:51 Ответить
На днях кілька «слуг народу» влаштували новий флешмоб - «Маю право на помилку».
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23.12.2020 14:57 Ответить
 
 