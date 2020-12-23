Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами "совка" в Украине, но для этого надо еще много похорон, - Сенцов

Для окончательных похорон "совка" в Украине необходимо еще много похорон

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший пленник Кремля режиссер Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон", - заявил Сенцов.

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