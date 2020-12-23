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Кернес (1175) похороны (1523) Сенцов (1154)

Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами "совка" в Украине, но для этого надо еще много похорон, - Сенцов

Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами

Для окончательных похорон "совка" в Украине необходимо еще много похорон

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший пленник Кремля режиссер Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ.

"Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в нашей стране, но для этого надо еще много похорон", - заявил Сенцов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Харькове началась церемония прощания с Кернесом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами совка в Украине, но для этого надо еще много похорон, - Сенцов 01

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Топ комментарии
+59
Хорошо сказано
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23.12.2020 14:40
+42
Какие же харьковчане придурки, та я б даже за деньги не поперся смотреть на труп человека. Кстати народу было больше чем на поминках сельдмаршала саньки захарченко. Но это ладно. Другое дело шо будет короновирусный всплеск по ярче чем после концерта поляковой)))
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23.12.2020 14:41
+39
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7519
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23.12.2020 15:12
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Страница 2 из 2
В спаме выдыхай, козломордый
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23.12.2020 15:15 Ответить
вату https://censor.net/ru/user/480174 - в спам!
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23.12.2020 15:46 Ответить
Что, решил заступиться за козломордого дружка, который Украину свалкой обозвал?
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23.12.2020 15:56 Ответить
Терехова выберут скорее всего. Большинство харьковчан думает, что это лучший вариант для Харькова, но конечно ему нужно хорошо себя показать в ближайший год. Иначе выберут Добкина или Фельдмана - упаси бог.
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23.12.2020 17:06 Ответить
Дарвін іКовід зроблять своє діло після похорон. вату підчистять.
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23.12.2020 15:09 Ответить
читай комменты и считай...)
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23.12.2020 15:26 Ответить
нормальные люди и в дурку *просто глянуть* не заходят...
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23.12.2020 15:29 Ответить
кста... можешь ещё на русвесну, или что нить подобное, зайти *глянуть* для сравнения...)
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23.12.2020 15:34 Ответить
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7519
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23.12.2020 15:12 Ответить
Если бы ему такой памятник поставили, то я не против.
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23.12.2020 16:23 Ответить
Якби дописав фразу, "ще багато похорон, та й мої теж", було б взагалі геніально, а так досить банально вийшло.
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23.12.2020 15:13 Ответить
немного - это млн 10..15. А сейчас еще и молодое поколение по совку начинает бредить. Ну, а Сенцову (судя по всему - он сморозил случайно или он умная Гадя) отдельный привет.. а бы не Порошенко. Зеленой твари он не предложил свалить..
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23.12.2020 15:14 Ответить
Посмотрите каких отморозков присылал Кернес в Киев для избиения людей и уничтожения Майдана
https://www.youtube.com/watch?v=XELsEbMTIyA&t=312s https://www.youtube.com/watch?v=XELsEbMTIyA&t=312s
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23.12.2020 15:15 Ответить
Помните кадры Кернеса с Моторылой и флагами РФ? Ему было пох на последствия. Всех сочувствующих в Миротворец однозначно и усиление силового блока в Харьковской области.
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23.12.2020 15:15 Ответить
эээ... ну внесешь ты Васю Пупкина к примеру в Миротворец, дальше что?
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23.12.2020 16:36 Ответить
Все силовые структуры при задержании человека пробивают его через АРМОР и Миротворец,и уже минимум знают что за персонаж им попался.
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28.12.2020 00:37 Ответить
и что? Ну проверили, Вася там есть, что дальше?
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28.12.2020 09:14 Ответить
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4402
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23.12.2020 15:15 Ответить
Мало доказів в підтвердження цих слів.
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23.12.2020 15:30 Ответить
Подивися українські гінвноньюз 1+1, Україна, ньюсван, інтер.....
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24.12.2020 08:20 Ответить
Сенцов - великий и талантливый режиссёр... а хто такой кернес...?
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23.12.2020 15:17 Ответить
Це був сарказм ?
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23.12.2020 15:39 Ответить
хернес
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23.12.2020 20:39 Ответить
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7100
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23.12.2020 15:18 Ответить
Там очень много желающих продолжать его дело!!! И у продолжателей и тачки и дома точно не совковые!!! Но они там рулят!!! А почему так- потому что бабло!!! Много бабла!!!!
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23.12.2020 15:21 Ответить
Нагадує чергу у мавзолей до мумії ЧЛеніна
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23.12.2020 15:23 Ответить
Теперь в Харькове появится пирамида..
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23.12.2020 15:25 Ответить
Хоронила мафия крестного отца:
https://www.youtube.com/watch?v=4hb2xYVRsaY&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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23.12.2020 15:31 Ответить
Меня удивлял тот факт, что когда в 80 гг в Одессе хоронили какого-то криминального авторитета, то на похоронах были все партийные деятели области и города.
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23.12.2020 16:02 Ответить
бо всі братки
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23.12.2020 20:40 Ответить
буду краток:
Дебилы !!!!
те кто в очереди к Кернесу
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23.12.2020 15:41 Ответить
+++
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23.12.2020 16:08 Ответить
помнится, такое же быдло пошло на похороны сталина...
их по гулагам и в стойле, в скотских условиях - а они "народную любовь" к убийцам - со слезами..
Да и в кндр - волосы на себе рвут и лбы разбивают, когда очередной "чем Ын" подохнет.
Что только поддтверждает факт: 73-87% людей - идиоты, чем жёстче их грабишь и нагибаешь - чем больше у них "народная любофф"
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23.12.2020 15:41 Ответить
Мелькнула мысль - на работу можно не идти, а потом и крепко помянуть можно законно.
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23.12.2020 15:41 Ответить
п.с. а еще эти идиоты самолайками подд*рачивают себе
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7322
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23.12.2020 15:43 Ответить
п.с. показательно, как вся лахтинская шобла спалилась на "никах"... а что - ума не хватило нормальные хВамилии зарегить, или у вас там отбор такой.. и "узнавание" друг дружки?
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8222
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23.12.2020 15:48 Ответить
ВОТ СМОТРИ УКРАИНА КАК ХОРОНЯТ ОДНОГО ИЗ ПРОРОССИЙКИХ ОРГАНИЗАТОРОВ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ХНР ВОРА И КОРРУПЦИОНЕРА ВОРОЧАВШЕГО МИЛЛИОНАМИ ДОЛЛАРОВ И НЕ ОГРАНИЧЕВШЕГО СЕБЯ НИ В ЧЕМ ХРЕННЕСА .
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23.12.2020 15:36 Ответить
Траурные красно-чёрные,а не желто-голубые полотна. Дежавю в реалиях Харькова и его жителей.Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7271
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23.12.2020 15:39 Ответить
Гепа и Допа - близнецы братья,
Превратившие Харьков в дремучий лес.
Вот она ХарькОвская "демократия" -
Говоря Гепа подразумевают Допа,
Говоря Допа, подразумевают КернЕс.

Гепа умер. Да здравствует Допа ?...
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23.12.2020 15:40 Ответить
Сенцову больше не наливать!
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23.12.2020 15:45 Ответить
Почему, в чем он не прав. А ты уже бухнул за верного ленинца Адольфовича?
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23.12.2020 15:51 Ответить
Вот так прощались с Патоном. С развёрнутыми флагами Украины, а не с одним,стоящим в стороне и свернутым в трубочку.
Такое впечатление, что хоронят преданного делу партии большевика товарища Кернеса, Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 6513 умершего от ран, полученных на колчаковских фронтах.
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23.12.2020 15:50 Ответить
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 7096
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23.12.2020 15:52 Ответить
Щось схоже вже бачив на ТВ раша. Заблокували ментами всі під"їзні шляхи до головної вулиці, така ж колона автівок, та натовп з різних підприємств на узбіччях дороги вигнали з квіточками. То братва якогось пахана ховала.
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23.12.2020 15:52 Ответить
Ви подивіться скільки політиків приїхало на похорони і облизували цього Кернеса.Всі вони совки і рішала.
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23.12.2020 15:55 Ответить
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4323
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23.12.2020 15:57 Ответить
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 3417
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23.12.2020 16:01 Ответить
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9668
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23.12.2020 16:03 Ответить
я от думаю, яка б у мене була мотивація прийти і побачити дохлого кернеса. Як варіант власними очима переконатися що цей упир іздох. Але потрачений час цього не вартий. Тому скажу на полях цензор.нет - гори падло в пеклі, і нехай тобі чорти в горлянку свинцю заливають вічно.
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23.12.2020 16:05 Ответить
Та там більше бюджетників нагнали для кількості. Кому він крім родичів потрібен.
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23.12.2020 16:16 Ответить
100% так и есть...
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23.12.2020 21:16 Ответить
Дуже б хотілось, щоб похорони Кернеса були остаточними похоронами "совка" в нашій країні, але для цього треба ще багато похоронів, - Сенцов - Цензор.НЕТ 1619
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23.12.2020 16:09 Ответить
А что сенцовым уже мало "ухода Пороха из политики"? Что еще нужно? Огласите весь список.
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23.12.2020 16:14 Ответить
Ще потрібно, щоб закопали в ногах керноса
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23.12.2020 17:23 Ответить
Северная корея хоть за своим презом сопли лила, а харьковчане за региональным решалой....
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23.12.2020 16:14 Ответить
Кернес в очередной раз доказал, что лучше всего управлять малороссами могут личности с криминальным прошлым.
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23.12.2020 16:16 Ответить
У Кернеса действительно было свое видение города.
Он его в гробу видел ...
А как вы здание мерии пилить будете ?
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23.12.2020 16:23 Ответить
Харьковом ? У Моторолы тоже бы получилось.
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23.12.2020 16:24 Ответить
Мракобесие какое то.
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23.12.2020 16:24 Ответить
Спасибо Вам, Олег Сенцов! Как всегда четко, прямо и правильно. Не в бровь, а в глаз!
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23.12.2020 16:26 Ответить
Полностью поддерживаю Сенцова.
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23.12.2020 16:41 Ответить
сенцов как всегда , жодной конкретики , он не может быть не лидером , и авторитетом ( не уголовным )
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23.12.2020 16:52 Ответить
Кто такой Сенцов? Никто и звать никак, какой то дешевый не состоявшийся режесеришка !!! И это недоразумение открывает свой рот о человеке который для своего города сделал очень много, которого любят и ценят горожане Харькова??? сЕнцов едь в крым и там мурчи...
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23.12.2020 16:57 Ответить
вам на фейсбук надо, там бабы голосят за ним
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24.12.2020 11:55 Ответить
с тебя идиота и начали б
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23.12.2020 16:59 Ответить
На кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы - здесь. Мы здесь, а ты - туда". За кулисами крики, плач, кого-то понесли...

Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир - дирижер. Звонок. Выходит жилец.
Бригадир (вежливо приподнимает шляпу): Ай-я-яй, мне уже говорили. Такое горе!
Жилец: Какое горе?
Бригадир: У вас похороны?
Жилец: Похороны?
Бригадир: Ришельевская шесть, квартира семь?
Жилец: Да.
Бригадир: Ну?
Жилец: Что?
Бригадир: Будем хоронить?
Жилец: Кого?
Бригадир: Что значит "кого"? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну, не валяй дурака, выноси.
Жилец: Кого?
Бригадир: У меня люди. Оркестр. Пятнадцать человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Маня, прошу.
Толстая Маня, в носках и мужских ботинках, ударила в тарелки и посмотрела на часы.
Жилец: Минуточку, кто вас сюда прислал?
Бригадир: Откуда я знаю? Может быть, и ты. Что, я всех должен помнить?
Из коллектива вылетает разъяренный Тромбон.
Тромбон: Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду вдребезги пополам. Я инвалид, вы же знаете.
Бригадир: Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание.
Жилец: Я себе представляю.
Бригадир: Секундочку. Вы услышите наше звучание - вы снимете с себя последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное.
Жилец: Я прекрасно представляю.
Бригадир: Встаньте там и слушайте сюда. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы.
Бригадир (прошелся кавалерийским шагом): Константин, застегнитесь, спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Вы все время пишете что-то новое. Если вы ее не выведете, я вас отстраню от работы. Федор Григорьевич, вы хоть и студент консерватории, возможно, вы даже культурнее нас - вы знаете ноты, но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава Богу, есть работа - уличное движение растет. Мы только в июле проводили пятнадцать человек.
Теперь вы, Маня. Что вы там варите на обед, меня не интересует, но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи или мы распрощаемся. Прошу печальный сигнал.
(Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш).
Жилец (аплодирует): Большое спасибо, достаточно. Но все это напрасно. Наверное, кто-то пошутил.
Бригадир: Может быть, но нас это не касается. Я пятнадцать человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтоб он был здоров. Так вы хотите, чтоб я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе.
Из группы музыкантов вылетает разъяренный Тромбон.
Тромбон: Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое, гори оно огнем!
Бригадир: Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело, зачем вы опять нервничаете?
Жилец: Почем стоит похоронить?
Бригадир: С почестями?
Жилец: Да.
Бригадир: Не торопясь?
Жилец: Да.
Бригадир: По пятерке на лицо.
Жилец: А без покойника?
Бригадир: По трешке, хотя это унизительно.
Жилец: Хорошо, договорились. Играйте, только пойте:
в память Сигизмунд Лазаревича и сестру его из Кишинева.
(Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь:
"Безвременно, безвременно... На кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы - здесь. Мы здесь, а ты - туда". За кулисами крики, плач, кого-то понесли).
Бригадир (повеселел): Вот вам и покойничек! Жилец. Нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.
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23.12.2020 17:11 Ответить
Подох один жидокацап, на його місце прийде десяток, там уже в черзі стоять!
А харківські смерди будуть за них галасавать!
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23.12.2020 17:15 Ответить
Розумні речі останнім часом Сєнцов говороить.
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23.12.2020 17:17 Ответить
Ох и мерзкая личность была. Просто фу!!!
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23.12.2020 18:05 Ответить
Его оплот хорошо в Киеве помнят. Не жалко
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23.12.2020 18:06 Ответить
Був пару раз у Харкові , прямо з вокзалу враження що попав в кацапську провінцію , не знаю як зараз але тоді так смерділо там расеей ... Не бачив я там Украіни ніколи . А з похороном цього щура в мене аналогія така - В тебе вор вкрав всі гроші , ювелірку , а через деякй час помер , ти йдеш до нього на похорон і ридаєш рвеш на собі волосся . Вони іпануті ??
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23.12.2020 18:07 Ответить
народ зомбирован(
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24.12.2020 11:59 Ответить
То єсть ви піддакуєте московитами і сепаратистам, що Харків це Росія?
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24.12.2020 15:51 Ответить
Територіально Харків це звичайно Україна, була є і буде, але територія Харкова не існує сама по собі як шматок землі, її заселяють люди. А люди там вибирають собі прокацапскіх і ватяних лідерів. Ви подивіться - на останніх місцевих виборах там на перших місцях перемогли впевнено Блок Кернеса і ОТЗЖ. Висновки робіть самі
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24.12.2020 16:54 Ответить
*ОПЗЖ *
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24.12.2020 17:01 Ответить
А чи знаєте, що Харківщина в 1991 році впевнено проголосувала за незалежність (86%). А чому вони голосують за ОПЗЖ це окреме питання.
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27.12.2020 01:16 Ответить
Це тому що в ті роки ще не було при владі у Козлостанi гебіста карлика і відповідно кремлядських програм зомбування руским миром мешканцiв України (особливо Південь та Схід) разом з постійними атаками кацапських ботоферм
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27.12.2020 06:34 Ответить
Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным.
Хилэр Беллок, "На смерть политика", 1925.
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23.12.2020 19:18 Ответить
ПОСТАВЬТЕ ЭТИХ ТВАРЕЙ ПЕРЕДО МНОЙ И ДАЙТЕ ПУЛЕМЕТ !!! Я ВОЗЬМУ ЭТОТ ГРЕХ НА СЕБЯ ЗА ВСЕХ !!!
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23.12.2020 20:20 Ответить
Респект Олегу Сенцову!
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23.12.2020 20:21 Ответить
Соромно бачити таке, нелюдина срала на всіх харків"ян і що я бачу - "раболепие",або "пресмыкательство" фууууууууууу, гидота
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23.12.2020 20:53 Ответить
Вже уявляю як палають ватні сраки!
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23.12.2020 20:55 Ответить
Еще мягко сказал, культурно! Но сказано по делу.
Правильно говорить "рабы пришли к своему хозяину" туда адекватный человек не пойдет.
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23.12.2020 21:14 Ответить
И в первую очередь нужно похоронить Добкина - певца и вдохновителя русской весны в Харькове. Как он с колорадскими лентами на груди провозглашал ХНР!
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23.12.2020 22:00 Ответить
Я добкина не перевариваю. Но я не слышал, чтобы он провозглашал хнр.
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24.12.2020 02:11 Ответить
при чем тут "совок". при УССР гепа сидел в дурке и тюряге, только новые времена дали ему путёвку в жизнь.
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24.12.2020 03:46 Ответить
если бы ты, чмырдяй,от которого даже жена отвернулась, сделал бы для своего города хотя бы сотую долю того , что сделал для Харькова Кернес, ты мог бы что-то говорить. А так это блеяние товарисча, на похоронах которого хлопнут по 150 и станцуют хоровод, Кернеса можно не любить, он не баба. Но не учитывать его заслуги перед Харьковом нельзя! Говорят - воровал миллионами, была возможность, но тогда почему не посадили? Пиши тогда про всех начальников милиции, полиции и прокуроров, при которых Кернес был мэром, но там страшно? Пинают мертвого только презренные люди! Я учился в Харькове в 90-х и помню это черно-серое городище с обваленными зданиями и мусорками в центре города, кучей киосков и рядами лотков в перемешку с рыбовозами посреди проспекта Ленина. И вижу Харьков сейчас - Киев отдыхает! Насчет воровства - один киношный персонаж сказал другому - не надо отчитываться за деньги, ты сделай как нужно и что нужно, тогда и оправдываться не придется. И Кернес сделал! А что сделал ты? И еще - смотря на нынешний Харьков и слыша как Кернес воровал миллионами, кто-то может себе представить, сколько воруют мэры городов, где, как и раньше, гадюшники?
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24.12.2020 14:43 Ответить
Страна похорон? Это цель существования Украины?
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25.12.2020 02:46 Ответить
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