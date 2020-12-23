Правительство получило более 300 тыс. заявок на карантинные 8 тыс. грн, обращаться можно до 31 декабря, - Шмыгаль

Правительство получило более 300 тыс. заявок на выплату единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8 тыс. гривен. Подачу заявок продлено до 31 декабря.

Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Призываю украинцев - предпринимателей и обычных работников - активно регистрироваться, чтобы все смогли получить такие выплаты. Мы продлили срок подачи заявок до 31 декабря. В общем уже подано более 300 тыс. заявок", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, выплаты должны начаться уже сегодня.

"За вчера Пенсионным фондом Украины было осуществлено 2,2 млрд грн для 280 тыс. человек", - сказал премьер.

"Также мы расширяем социальные гарантии для получателей жилищных субсидий, чтобы те, кто получает пособие по частичной безработице могли беспрепятственно получать и эти выплаты, и субсидию. Фактически, проект касается почти 400 тыс человек, которые получают помощь по частичной безработице, среди которых - почти 180 тыс. физических лиц-предпринимателей", - добавил он.

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