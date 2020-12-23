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Правительство получило более 300 тыс. заявок на карантинные 8 тыс. грн, обращаться можно до 31 декабря, - Шмыгаль

Правительство получило более 300 тыс. заявок на карантинные 8 тыс. грн, обращаться можно до 31 декабря, - Шмыгаль

Правительство получило более 300 тыс. заявок на выплату единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8 тыс. гривен. Подачу заявок продлено до 31 декабря.

Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Призываю украинцев - предпринимателей и обычных работников - активно регистрироваться, чтобы все смогли получить такие выплаты. Мы продлили срок подачи заявок до 31 декабря. В общем уже подано более 300 тыс. заявок", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, выплаты должны начаться уже сегодня.

"За вчера Пенсионным фондом Украины было осуществлено 2,2 млрд грн для 280 тыс. человек", - сказал премьер.

"Также мы расширяем социальные гарантии для получателей жилищных субсидий, чтобы те, кто получает пособие по частичной безработице могли беспрепятственно получать и эти выплаты, и субсидию. Фактически, проект касается почти 400 тыс человек, которые получают помощь по частичной безработице, среди которых - почти 180 тыс. физических лиц-предпринимателей", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд

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И не в чем себе не отказывайте и не вздумайте теперь бунтовать против концертов 95го квартала если получили мат помощь от величайшего зенапарта
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23.12.2020 15:05 Ответить
Так вроде сейчас концерты разрешены.
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23.12.2020 15:13 Ответить
-- Деньги вперед, -- заявил монтер, -- утром деньги -- вечером стулья, или вечером деньги, а на другой день утром -- стулья.(с)
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23.12.2020 15:29 Ответить
8к... І оця біганина з документами та витрачений час варті цього?
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23.12.2020 15:08 Ответить
А что? Уже кто то получил? Не верю.
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23.12.2020 15:10 Ответить
Ну у меня два знакомых получили, оба сегодня. У одного кофейня 3х3 метра, кстати с кассовым терминалом.... о Боги)))
Другой организацией детских праздников занимается.
Не сахар конечно, но в кои веки хоть шото с государства получить. Ещё бы ндс возвращали, всем, как в Европе....
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23.12.2020 15:22 Ответить
8к грн. В течении всей неработоспособности бизнеса, фопу придется эти 8к, потратить на закрытие единственного налога. Чет не пойму как некоторым фопам это поможет.
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23.12.2020 15:27 Ответить
Ну поможет, хотя бы тем что, когда нет работы/выручки ЕСВ всё равно плати. Плюс аренда, у кого она есть.
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23.12.2020 15:33 Ответить
Есть, подтверждаю, наемный работник.
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23.12.2020 15:50 Ответить
А ті 8% бастуючих дякул, яким "дуже хочеться походити з прапорами по проспектах, викрикуючи "Геть". Чому? Бо працювати не вміють. Нічого, навіть собачої будки в житті не збудували і закликають до дестабілізації в державі, теж подали заявку на компенсацію?
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23.12.2020 15:15 Ответить
Це знову зрада?
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23.12.2020 15:20 Ответить
А ПОСЛЕ ЧТО КАРАНТИН ЗАКОНЧИТСЯ !!!??? ДИКТАТОРСКИЕ ВЫ ТВАРИ !!!
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23.12.2020 20:17 Ответить
 
 