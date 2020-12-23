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Кабмин предлагает Раде выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей

Кабмин предлагает Раде выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) в области защиты прав потребителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был принят на заседании правительства.

Соглашение было подписано 25 января 2000 года и ратифицированного 7 марта 2002 года.

В правительственном законопроекте отмечается, что выход из Соглашения будет способствовать защите национальных экономических интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин денонсировал три соглашения с СНГ в сфере атомной энергетики

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По капли выдушивать будете те договора?выйти со всех структур, договоров того сраного снг... и забыть как страшный сон... развивать по мере необходимости только двосторонние контакты и договора.
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23.12.2020 15:16 Ответить
Проиграв конкурентную борьбу за Европу и США компания AstraZeneca plc (Великобритания-Швеция) решила застолбить за собой российский рынок и начала клинические испытания варианта двухкомпонентного применения вакцины использовать второй компонент ее вакцины в сочетании с первым российским. Украины это касается постольку, поскольку именно эту дрянь нам попытаются скормить.

В верхах - паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.
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23.12.2020 15:19 Ответить
Ты даже всхрюкнуть не успеваешь😂🌷××÷÷
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23.12.2020 15:26 Ответить
Тыц и нет свинособаки.А ну всхрюкни еще раз😂🌷××
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23.12.2020 15:41 Ответить
Нічого собі. І це на шостому році війни.
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23.12.2020 15:19 Ответить
Яке ще СНД, іде війна, візовий режим з паРАШЕЮ. і стіна на границі.
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23.12.2020 16:33 Ответить
Вот это удар, глиняный колос еле удержался на четвереньках.
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23.12.2020 15:57 Ответить
 
 