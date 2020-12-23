Кабмин предлагает Раде выйти из Соглашения СНГ в области защиты прав потребителей
Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) в области защиты прав потребителей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект закона был принят на заседании правительства.
Соглашение было подписано 25 января 2000 года и ратифицированного 7 марта 2002 года.
В правительственном законопроекте отмечается, что выход из Соглашения будет способствовать защите национальных экономических интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
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