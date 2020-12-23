Гражданам Беларуси, иммиграция которых отвечает интересам Украины, упростили получение вида на жительство, - постановление КМУ

Кабмин принял постановление, предусматривающее упрощение оформления вида на жительство некоторым категориям граждан Беларуси, в частности, специалистам в сфере ИТ и инноваций, которые обратились с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проект постановления предлагает установить, что граждане Республики Беларусь, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности специалистами в области информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и члены их семей, одновременно с обращением с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию, в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 4 закона "Об иммиграции" (как лица, которые являются высококвалифицированными специалистами и рабочими, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины) обращаются в ГМС для оформления вида на временное жительство и получают его в сжатые сроки", - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что сейчас законодательством предусмотрено, что иностранцы, которые обратились с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 4 закона "Об иммиграции", не могут одновременно обращаться в ГМС для оформления вида с целью подтверждения законности оснований для временного проживания в Украине.

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Предложенный постановлением эксперимент позволит отдельным категориям белорусов и членам их семей одновременно с обращением с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию обратиться с заявлением на получение вида на жительство.

Поэтому, как говорится в пояснительной записке, реализация постановления позволит урегулировать вопрос упрощения процедуры подачи документов для оформления вида на жительство для определенных категорий иностранцев и членов их семей, а также позволит сократить сроки оформления видов на жительство.

В проекте документа отмечается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Напомним, 18 ноября правительство поддержало законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере миграции" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно совершенствования законодательства в сфере миграции)", которые позволят упростить процедуру продления срока пребывания в нашей стране иностранцев и лиц без гражданства, которые законно прибыли и находятся на ее территории, а также процедуру обмена вида на жительство на временное проживание в нашей стране.

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