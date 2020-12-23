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Новости Революция в Беларуси
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Гражданам Беларуси, иммиграция которых отвечает интересам Украины, упростили получение вида на жительство, - постановление КМУ

Гражданам Беларуси, иммиграция которых отвечает интересам Украины, упростили получение вида на жительство, - постановление КМУ

Кабмин принял постановление, предусматривающее упрощение оформления вида на жительство некоторым категориям граждан Беларуси, в частности, специалистам в сфере ИТ и инноваций, которые обратились с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проект постановления предлагает установить, что граждане Республики Беларусь, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности специалистами в области информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и члены их семей, одновременно с обращением с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию, в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 4 закона "Об иммиграции" (как лица, которые являются высококвалифицированными специалистами и рабочими, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины) обращаются в ГМС для оформления вида на временное жительство и получают его в сжатые сроки", - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что сейчас законодательством предусмотрено, что иностранцы, которые обратились с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 4 закона "Об иммиграции", не могут одновременно обращаться в ГМС для оформления вида с целью подтверждения законности оснований для временного проживания в Украине.

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Предложенный постановлением эксперимент позволит отдельным категориям белорусов и членам их семей одновременно с обращением с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию обратиться с заявлением на получение вида на жительство.

Поэтому, как говорится в пояснительной записке, реализация постановления позволит урегулировать вопрос упрощения процедуры подачи документов для оформления вида на жительство для определенных категорий иностранцев и членов их семей, а также позволит сократить сроки оформления видов на жительство.

В проекте документа отмечается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Напомним, 18 ноября правительство поддержало законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере миграции" и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно совершенствования законодательства в сфере миграции)", которые позволят упростить процедуру продления срока пребывания в нашей стране иностранцев и лиц без гражданства, которые законно прибыли и находятся на ее территории, а также процедуру обмена вида на жительство на временное проживание в нашей стране.

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Автор: 

Беларусь (7896) иммиграция (50) Кабмин (14027) постановление (123)


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Топ комментарии
+3
IT сектор приносил 6% ВВП Беларуси - больше, чем сельское хоз-во.
Был самой быстрорастущей отраслью экономики.
"Дерьмо" говоришь - да это с такими дебилами как ты (называемыми "коллективным путиным") РФ превращается в дурно пахнущую в экологическом, экономическом, политическом и прямом смыслах помойку.
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23.12.2020 16:07
+2
Що власних москалів бракує,з Беларусі імпортувати будем !!)))
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23.12.2020 15:38
+2
Segodnia dvux Litve zaderzali belorusov sovsem pjanije prosli granicu kogda protrezbeli paprosili politiceskoje ubezyce
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23.12.2020 16:01
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Що власних москалів бракує,з Беларусі імпортувати будем !!)))
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23.12.2020 15:38 Ответить
Справка от психиатра обязательна!
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23.12.2020 15:38 Ответить
Это ж вроде уже второй раз. Шо, неужели так мало бегут от Луки?
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23.12.2020 15:49 Ответить
Да у нас этих ИТешников, каждый второй.
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23.12.2020 16:01 Ответить
"Каждий второй,тоже герой,в рай попадет,вслед за тобой!" !!))
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23.12.2020 16:12 Ответить
Знавець,за всіма законами ,то лайно не тоне !!))
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23.12.2020 15:56 Ответить
IT сектор приносил 6% ВВП Беларуси - больше, чем сельское хоз-во.
Был самой быстрорастущей отраслью экономики.
"Дерьмо" говоришь - да это с такими дебилами как ты (называемыми "коллективным путиным") РФ превращается в дурно пахнущую в экологическом, экономическом, политическом и прямом смыслах помойку.
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23.12.2020 16:07 Ответить
Сябро,не звертай уваги на москальську потвору !!))
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23.12.2020 16:11 Ответить
Segodnia dvux Litve zaderzali belorusov sovsem pjanije prosli granicu kogda protrezbeli paprosili politiceskoje ubezyce
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23.12.2020 16:01 Ответить
Vot sobaka vygrala tomozni konkurs iz tysiaci,budet teper cigareti kontrabandnije iskat s BelorusГромадянам Білорусі, імміграція яких відповідає інтересам України, спростили отримання посвідки на проживання, - постанова КМУ - Цензор.НЕТ 454
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23.12.2020 16:23 Ответить
Гавчик,фас !! Красавец!!))
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23.12.2020 16:35 Ответить
Krasavec im i treboovanayje jest,Ne dolzen napadad na liudej,nebojatsia temnoti,komnat,stupenej, nereagirovat na sireni i drugoje tam 100 punktov ecio sto on dolzen delat i cego net
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23.12.2020 16:43 Ответить
Наш кабмін реально з дуба впав...На таких умовах білорусів прийме будь яка країна Євросоюзу...Нижче треба опускати планку і приймати всіх - старих,кривих,косооких і дурних...Головна умова щоб він голосно на кордоні крикнув - гець Лукашенка!..слава Украінє!..
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23.12.2020 17:24 Ответить
Смешно. ГМС на обычные запросы не отвечает. А тут только за госпошлину вдруг начнет в течение 3-х дней давать ВНЖ в Украины. Они сами верят в этот БРЕД?
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23.12.2020 21:53 Ответить
Лучше уж ехали бы подавались на статус беженца в той же Польше. Толку было бы больше. Тем более Польша в отличие от Украины реально статус дает. Но на время этой бодяги.
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23.12.2020 21:55 Ответить
 
 