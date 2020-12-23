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Пять ТЭЦ, три облэнерго и Одесский припортовый завод: Шмыгаль назвал предприятия для приватизации в 2021 году

Пять ТЭЦ, три облэнерго и Одесский припортовый завод: Шмыгаль назвал предприятия для приватизации в 2021 году

Кабинет Министров планирует в 2021 году получить от приватизации 12 млрд гривен. На продажу выставят ряд предприятий.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства 23 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это пять теплоэлектроцентралей, три облэнерго, завод "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент-Отель", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большой приватизации в этом году помешала пандемия: в следующем - планируем привлечь 12 млрд грн, - Шмыгаль

Как отметил Шмыгаль, "приватизация - это серьезный удар по коррупции и интересах тех дельцов, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях. В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился".

По его словам, "послы стран G7 так же поддерживают правительство на пути прозрачной и выгодной для государства приватизации".

Отметим, в конце марта приватизация крупных предприятий в Украине была остановлена до стабилизации на финансовых рынках.

Автор: 

госбюджет (1186) Кабмин (14027) приватизация (1043) Шмыгаль Денис (2693)


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Топ комментарии
+8
А вот и победители торгов!
П'ять ТЕЦ, три обленерго та Одеський припортовий завод: Шмигаль назвав підприємства для приватизації в 2021 році - Цензор.НЕТ 2710
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23.12.2020 15:56
+5
О, есть ещё рыжему что скупать
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23.12.2020 15:55
+2
ВСЁ НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ !!! А С ВАС ЖИВЬЕМ ШКУРЫ СДИРАТЬ БУДЕМ !!!
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23.12.2020 20:11
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О, есть ещё рыжему что скупать
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23.12.2020 15:55 Ответить
Нарешті Одеський припортовий завод поріжуть на метал і ця хімічна бомба, яка приваблювала терористів та диверсантів ворога перестане існувати!
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23.12.2020 16:54 Ответить
А вот и победители торгов!
П'ять ТЕЦ, три обленерго та Одеський припортовий завод: Шмигаль назвав підприємства для приватизації в 2021 році - Цензор.НЕТ 2710
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23.12.2020 15:56 Ответить
Быстро же ты фотки меняешь.
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23.12.2020 16:01 Ответить
я уже знаю "победителя" всех этих "конкурсов")))))))))))))))
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23.12.2020 16:08 Ответить
Когда-нибудь наследие совка закончится. Ресурсы тоже небезконечны.
Что тогда?
А наступит это скорее чем многие думают.
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23.12.2020 16:17 Ответить
Так в школе про нефть говорили. Обманули...
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23.12.2020 16:21 Ответить
Нет. Не обманули. Просто были предприняты меры для снижения потребления (от чего упали цены).
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23.12.2020 16:25 Ответить
Так же будет с гос.имуществом Украины. Новые владельцы станут меньше доить, рациональнее эксплуатировать. Всё будет хорошо!
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23.12.2020 16:46 Ответить
Сказки в соседнем разделе. Эти "новые владельцы" - все те же, кто уже доит наследие совка.
Пример. Запорожсталь и её очистные сооружения.
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23.12.2020 16:48 Ответить
ОК. Берём Запорожье. Кроме Запорожстали есть прекрасный пример пивзавода Славутич. Процветает и налогов платит больше, чем Запорожсталь. Не всё так плохо!
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23.12.2020 17:03 Ответить
Берем.
Пивзавод №1? Пиво Сич?
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23.12.2020 17:23 Ответить
И кстати. Славик уже принадлежит Карслберг Групп и уже давно.
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23.12.2020 17:24 Ответить
Верных трухановцев будут пристраивать на пост-советские предприятия.
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23.12.2020 16:28 Ответить
ТЭЦ пытались продать про нескольку раз. Никто не хочет покупать. Большой износ, большие долги, а граждане тупо не платят за отопление. Из этого роя не выйдет.....
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23.12.2020 16:36 Ответить
ВСЁ НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ !!! А С ВАС ЖИВЬЕМ ШКУРЫ СДИРАТЬ БУДЕМ !!!
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23.12.2020 20:11 Ответить
 
 