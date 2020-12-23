Пять ТЭЦ, три облэнерго и Одесский припортовый завод: Шмыгаль назвал предприятия для приватизации в 2021 году
Кабинет Министров планирует в 2021 году получить от приватизации 12 млрд гривен. На продажу выставят ряд предприятий.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства 23 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это пять теплоэлектроцентралей, три облэнерго, завод "Большевик", Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Президент-Отель", - сказал он.
Как отметил Шмыгаль, "приватизация - это серьезный удар по коррупции и интересах тех дельцов, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях. В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился".
По его словам, "послы стран G7 так же поддерживают правительство на пути прозрачной и выгодной для государства приватизации".
Отметим, в конце марта приватизация крупных предприятий в Украине была остановлена до стабилизации на финансовых рынках.
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