На едином казначейском счете 60,7 млрд грн, этого достаточно для обеспечения необходимых платежей в 2020 году, - Марченко
На едином казначейском счете достаточная ликвидность, чтобы обеспечить необходимые платежи в 2020 году.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Есть основания считать, что мы выполним расходную часть бюджета этого года. Сейчас говорю это уверенно. Это означает, что по итогам текущего года не ожидаем долгов", - сказал глава ведомства.
Комментируя вопрос о возможных задержках выплат по незащищенным статьям бюджета, министр отметил, что вопрос ликвидности единого казначейского счета регулируется действующей нормативной базой.
"В условиях, если ликвидности недостаточно, система себя защищает. Поэтому там нет места для волюнтаризма - остановить или пропустить какие-то решения", - подчеркнул Марченко.
Он отметил, что сейчас на казначейском счету есть достаточная ликвидность, чтобы обеспечить необходимые платежи в 2020 году.
"По состоянию на 22.12.2020 на ЕКС есть 60,7 млрд грн. Ожидаем перевыполнения дохода где-то 13 млрд гривен по итогам года", - отметил министр финансов.
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И так по каждой категории социалки. Звиздеть - не мешки ворочать. А ЗЕбилам хватит и лапши в интернете.
Разве ЗЕленые могут соврать???!!!
ЗІ: за грудень - мають заплатити до 16 січня.