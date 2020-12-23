РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7691 посетитель онлайн
Новости Бюджет-2020
1 229 22

На едином казначейском счете 60,7 млрд грн, этого достаточно для обеспечения необходимых платежей в 2020 году, - Марченко

На едином казначейском счете 60,7 млрд грн, этого достаточно для обеспечения необходимых платежей в 2020 году, - Марченко

На едином казначейском счете достаточная ликвидность, чтобы обеспечить необходимые платежи в 2020 году.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Есть основания считать, что мы выполним расходную часть бюджета этого года. Сейчас говорю это уверенно. Это означает, что по итогам текущего года не ожидаем долгов", - сказал глава ведомства.

Комментируя вопрос о возможных задержках выплат по незащищенным статьям бюджета, министр отметил, что вопрос ликвидности единого казначейского счета регулируется действующей нормативной базой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики Кухта

"В условиях, если ликвидности недостаточно, система себя защищает. Поэтому там нет места для волюнтаризма - остановить или пропустить какие-то решения", - подчеркнул Марченко.

Он отметил, что сейчас на казначейском счету есть достаточная ликвидность, чтобы обеспечить необходимые платежи в 2020 году.

"По состоянию на 22.12.2020 на ЕКС есть 60,7 млрд грн. Ожидаем перевыполнения дохода где-то 13 млрд гривен по итогам года", - отметил министр финансов.

Также читайте: Доходы и расходы Госбюджета-2020 будут выполнены в полном объеме, - глава Минфина Марченко

Автор: 

выплаты (648) госбюджет (1186) Казначейство (41) Марченко Сергей (299)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Порошенко вам зебилоидам оставил в казне 150 млрд. долларов. где деньги зин?
показать весь комментарий
23.12.2020 16:29
+3
ГДЕ "ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ" ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА??????????????????
показать весь комментарий
23.12.2020 16:09
+3
Не считается.

И так по каждой категории социалки. Звиздеть - не мешки ворочать. А ЗЕбилам хватит и лапши в интернете.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Влада вирулила зі складного становища навіть без траншів МВФ, молодці. Тепер потрібно скорегувати бюджет на 2021 рік, щоб він став бездефіцитним!
показать весь комментарий
23.12.2020 16:03 Ответить
Приведіть нам рік в якому бюджет був бездефіцитним! Як приклад.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:07 Ответить
Не було такого року. Скільки Україна існує, завжди був дефіцит бюджету!
показать весь комментарий
23.12.2020 16:41 Ответить
Отож.. тому з вірогідністью 99.99% наступний рік не буде виключенням.
показать весь комментарий
23.12.2020 17:24 Ответить
Так було 30 років, але Зеленський може зламати цю ганебну традицію і почати скорочувати борги. Ми вже навипускали ОДВП на 900 млрд. грн за 30 років, пора вже починати зменшувати цей борг.
показать весь комментарий
23.12.2020 17:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/347491 у тебя с головой все в порядке? если в 20 году может зебилы и вылезли из жопы за счет печатного станка, то 21 год, я надеюсь, будет последним для зеленой плесени.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:34 Ответить
В тому то й річ що ніхто гроші не друкував і викрутились без додаткової емісії коштів.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:49 Ответить
Та порохоботка не повірить цьому. Їм веліли інше волати.
показать весь комментарий
23.12.2020 17:25 Ответить
Просто для понимания ситуации. Объем ОВГЗ-портфеля банков Украины увеличился на 58,8% за 11 месяцев 2020 и составляет 568 млрд. гривен. При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов уменьшился на 35,9%. За две недели ОВГЗ выросли на 70млрд. ну и не забывать, что план доходов был занижен. Доходы снижаются, долги и расходы растут. В остальном - все прекрасно.
показать весь комментарий
23.12.2020 18:04 Ответить
Враховуючи в яку катастрофічну ситуацію поставив Україну злочинний Конституційни Суд України, можна ставити Зеленському тверду п'ятірку за вирулювання в ручному режимі з цього економічного тупіка! А за те що Зеленський не зупинив цю катастрофу ще до рішення КСУ - можна ставити двійку за загальне управління Україною!
показать весь комментарий
26.12.2020 13:59 Ответить
Осталось расставить приоритеты: что важнее, не попадать в яму с дерьмом или удачно из нее выбраться? Кроме того, ничего не решено. Я тебя уверяю, что продолжение следует. Потому с пятеркой ты поторопился.
показать весь комментарий
26.12.2020 14:10 Ответить
ГДЕ "ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ" ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА??????????????????
показать весь комментарий
23.12.2020 16:09 Ответить
Не считается.

И так по каждой категории социалки. Звиздеть - не мешки ворочать. А ЗЕбилам хватит и лапши в интернете.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:11 Ответить
Вон выше два восторженных дебила уже хлопают себя щеками по ушам.

Разве ЗЕленые могут соврать???!!!
показать весь комментарий
23.12.2020 16:12 Ответить
тобі за які місяці не заплатили?
ЗІ: за грудень - мають заплатити до 16 січня.
показать весь комментарий
23.12.2020 16:55 Ответить
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь...
показать весь комментарий
23.12.2020 17:06 Ответить
Порошенко вам зебилоидам оставил в казне 150 млрд. долларов. где деньги зин?
показать весь комментарий
23.12.2020 16:29 Ответить
Та ну 150 ярдов,триллион триллионов.
показать весь комментарий
23.12.2020 17:05 Ответить
Нічого, що ВВП у 2018 році був 130,8 млрд. доларів? А Порошенко, красаучік, зібрав весь національний продукт за рік, ще доклав до нього 20 мільярдів баксів (позичив, мабуть). Ні копійки звідти не витратив, все поклав в «казну», і дбайливо передав зебілоїдам. Оце так Порошенко! Оце справжній Президент! Всяким Джонам Кеннеді і не снилося!
показать весь комментарий
23.12.2020 22:17 Ответить
Де мої чорнобильські за вересень, жовтень і листопад?
показать весь комментарий
23.12.2020 16:50 Ответить
Василий Шкураков. Тоже долгов не ожидает. Но смылся, от греха подальше
показать весь комментарий
23.12.2020 17:54 Ответить
 
 