На едином казначейском счете 60,7 млрд грн, этого достаточно для обеспечения необходимых платежей в 2020 году, - Марченко

На едином казначейском счете достаточная ликвидность, чтобы обеспечить необходимые платежи в 2020 году.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Есть основания считать, что мы выполним расходную часть бюджета этого года. Сейчас говорю это уверенно. Это означает, что по итогам текущего года не ожидаем долгов", - сказал глава ведомства.

Комментируя вопрос о возможных задержках выплат по незащищенным статьям бюджета, министр отметил, что вопрос ликвидности единого казначейского счета регулируется действующей нормативной базой.

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"В условиях, если ликвидности недостаточно, система себя защищает. Поэтому там нет места для волюнтаризма - остановить или пропустить какие-то решения", - подчеркнул Марченко.

Он отметил, что сейчас на казначейском счету есть достаточная ликвидность, чтобы обеспечить необходимые платежи в 2020 году.

"По состоянию на 22.12.2020 на ЕКС есть 60,7 млрд грн. Ожидаем перевыполнения дохода где-то 13 млрд гривен по итогам года", - отметил министр финансов.

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