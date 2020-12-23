Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте, - Минреинтеграции

Кабинет Министров Украины на заседании 23 декабря 2020 принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что своими изменениями Кабмин упростил получение жилья. В частности, отныне внутренне перемещенные лица смогут получать жилье в любом населенном пункте, где имеется такое жилье, а не только в населенных пунктах, где человек находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПО.

Кроме того, расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у внутренне перемещенного лица нет возможности забрать его лично.

Также, изменения предусматривают, что органы местного самоуправления будут определять дополнительные критерии, по которым будет предоставляться жилье.

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