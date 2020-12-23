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Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте, - Минреинтеграции

Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте, - Минреинтеграции

Кабинет Министров Украины на заседании 23 декабря 2020 принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что своими изменениями Кабмин упростил получение жилья. В частности, отныне внутренне перемещенные лица смогут получать жилье в любом населенном пункте, где имеется такое жилье, а не только в населенных пунктах, где человек находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПО.

Кроме того, расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у внутренне перемещенного лица нет возможности забрать его лично.

Также, изменения предусматривают, что органы местного самоуправления будут определять дополнительные критерии, по которым будет предоставляться жилье.

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Автор: 

жилье (909) Кабмин (14027) переселенцы (531) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+6
Переселенців потрібно селити в деприсивних районних центрах і там створювати для них робочі місця. Переселенці не потрібні в Києві, Дніпрі та Одесі, там свого бидла достатньо.
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23.12.2020 16:07
+5
А нам в ордло тоже так можно брать жилье?
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23.12.2020 16:04
+5
Знаком был с такими переселенцами. Еще вначале войны семья переехала в Украину. Жена сняла жилье и открыла свое дело. Муж, видимо типичный домбасянин, нигде не работал, только бухал ежедневно и хаял Украину. Не раз получал в рожу от местных патриотов. Итог этой истории - жена погибла через пару лет в автокатастрофе, а этот алкаш выжил и смылся назад в свой бандустан к кормильцам. Надеюсь подох в окопе, уж очень ненавидел украинцев. Типичная история. Тоже самое наблюдаю, когда многие переселенцы отличаются от остальных украинцев - хамят, матерятся, бухнячат и считают, что им все что-то должны. Мой друг инвалид приютил одну студентку из Харцизска, пока та заканчивала юридический ВУЗ. Мало того, что эта **** ни копейки не платила за жилье, интернет, ЖКХ, но она после окончания смылась к себе на родину к своему папуле менту-предателю, но и сама там служит в оккупационной жандармерии. Кроме того она получала тут бабло, как переселенка, оформив всю родню
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23.12.2020 16:29
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А нам в ордло тоже так можно брать жилье?
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23.12.2020 16:04 Ответить
Переселенців потрібно селити в деприсивних районних центрах і там створювати для них робочі місця. Переселенці не потрібні в Києві, Дніпрі та Одесі, там свого бидла достатньо.
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23.12.2020 16:07 Ответить
Зацені ,я лайк поставив тобі !!))
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23.12.2020 16:16 Ответить
Це випадково
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23.12.2020 16:39 Ответить
Ні,реально,маєшь рацію !!))
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23.12.2020 16:54 Ответить
ВБ таких в Австралию высылали с глаз долой.
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23.12.2020 16:19 Ответить
Нажаль ,нема в Українському королівстві таких віддалених територій !!))
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23.12.2020 16:24 Ответить
А зачем они вобще тут нужны?

Не. СН и ОПЗЖ нужны голоса сепаров. Это понятно. Поэтому они так хотят провести выборы там или хотя бы побольше расселить сепаров тут.

Украине это зачем?
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23.12.2020 16:34 Ответить
Евакуація громадян України з окупованих територій потрібна для того щоб оголосити всіх хто лишився на окупованих територіях колаборантами, позбавити їх громадянства та майнових прав та виселити їх накуй в росію.
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23.12.2020 16:40 Ответить
Ты сакм веришь в то, что пишешь?

СН и ОПЗЖ объявят свой основной электорат колаборантами и лишат их гражданства?
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23.12.2020 16:44 Ответить
Це може зробити наступна влада, але для цього потрібно провести евакуацію місцевого населення яке вважає себе громадянами України.
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23.12.2020 16:51 Ответить
А честность эллекрическим током проверять или ногти вырывать при допросах?
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23.12.2020 16:58 Ответить
В нашому місті повно квартир тих ,хто пішов воювати проти України..але вони стоять зачинені...Кого вони чекають..? Повернення власників?
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23.12.2020 17:08 Ответить
Поребрики уже прибрали к рукам.
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23.12.2020 17:48 Ответить
Мне жалко этих людей -- шо винных, шо невинных -- пахали всю жизнь, думали, шо Украина, или Россия их примет и пожалеет -- и лоханулись.Жалко, это не значит, что никто не виноват. -- Украинская Власть в первую очередь -- без очереди!
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23.12.2020 16:16 Ответить
Владу обирают люди ,тобто лохторат ,а потім "має те що має" !!)))
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23.12.2020 16:17 Ответить
Эт точно -- с 1917 по 1991 все были за Украину! -- надо ещё 130 лет безвластья... -- и "будет людям Счастье -- Счастье на века."
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23.12.2020 16:38 Ответить
А хто підтримал більшовиків в 1917 р. ,хіба не люди??)))
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23.12.2020 16:57 Ответить
Люди.... які захотіли халяви...Все і одразу
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23.12.2020 17:09 Ответить
еффект повторився із Зе
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23.12.2020 21:29 Ответить
Не украинские люди... -- но то неважно.
Для меня, стандартом Украинской Власти, есть Нестор Иванович Махно -- Кавалер Ордена Красного Знамени СССР.
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23.12.2020 17:12 Ответить
Вот пусть Кабмин в свои квартиры их и забирает.
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23.12.2020 16:18 Ответить
Молодцы, быстро растелились. Не прошло и десяти лет после начала войны.
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23.12.2020 16:19 Ответить
Еліта нації!
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23.12.2020 16:19 Ответить
Годувальники!!))
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23.12.2020 16:22 Ответить
Зацените глубину ситуации - "перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у внутренне перемещенного лица нет возможности забрать его лично."
Т.е. теперь все ОРДЛО по доверенности может получить ордера на пользование жильем. Даже те кто давно умерли.
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23.12.2020 16:26 Ответить
маразм совковий - роздача житла.
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23.12.2020 21:31 Ответить
Знаком был с такими переселенцами. Еще вначале войны семья переехала в Украину. Жена сняла жилье и открыла свое дело. Муж, видимо типичный домбасянин, нигде не работал, только бухал ежедневно и хаял Украину. Не раз получал в рожу от местных патриотов. Итог этой истории - жена погибла через пару лет в автокатастрофе, а этот алкаш выжил и смылся назад в свой бандустан к кормильцам. Надеюсь подох в окопе, уж очень ненавидел украинцев. Типичная история. Тоже самое наблюдаю, когда многие переселенцы отличаются от остальных украинцев - хамят, матерятся, бухнячат и считают, что им все что-то должны. Мой друг инвалид приютил одну студентку из Харцизска, пока та заканчивала юридический ВУЗ. Мало того, что эта **** ни копейки не платила за жилье, интернет, ЖКХ, но она после окончания смылась к себе на родину к своему папуле менту-предателю, но и сама там служит в оккупационной жандармерии. Кроме того она получала тут бабло, как переселенка, оформив всю родню
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23.12.2020 16:29 Ответить
ТО ЕСТЬ ТО, ЧТО ОНА СВОЕЙ ,,ЗВЕЗДОЙ" ПЛАТИЛА ИНВАЛИДУ ТЫ СЧИТАЕШЬ ЭТО БЕСПЛАТНО???? 😅🤣😂😝🤩
ДУРАЛЕЙ СКАЖИ МНЕ АДРЕС ХОТЬ ОДНОГО БЕСПЛАТНОГО ПУБЛИЧНОГО ДОМА????? 😅🤣😂😝☺
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24.12.2020 03:46 Ответить
Нагадує повзучу окупацію.
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23.12.2020 16:32 Ответить
Гельмінтоз !!))
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23.12.2020 17:01 Ответить
А що їм ще видавали і безкоштовне житло?
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23.12.2020 16:49 Ответить
Я знаю много переселенцев...но ни знаю ни одного который бы получил квартиру...
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23.12.2020 16:58 Ответить
Ну зрозуміло куди вони поїдуть Київ,Одеса ,Харків,Дніпро,замість того що б будувати житло і нові робочі місця для переселенців хай в рай центрах ну чому зразу в столиці чи великих містах ,цей уряд ні нащо не здатний окрім як розпродавати держ. майно.
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23.12.2020 17:02 Ответить
ОТ ЦiКАВО ЗАПИТАТИ У ТИХ ХТО ГАНЬБИТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦiВ-АЛЁ, А ЗА ЩО УКРАiНЦi ПЛАТЯТЬ НАЛОГИ ТА iНШi ПОБОРИ?????? ХiБА ЗА ТЕ, ЩОБ ДЕРЖАВА АНi ЗА ЩО НЕ ВiДПОВiДАЛА??????😅🤣😂😝😛
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24.12.2020 03:52 Ответить
>>> " ... Зокрема, відтепер внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є таке житло, а не тільки в населених пунктах, де людина перебуває впродовж року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО. "

В перекладі з бюрократичної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%97%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 казуїстики на звичайну мову це означає... зокрема... що
якщо ВПО навіть дуже довго перебуває на обліку в "Єдиній базі ..." у м. Київ, то органи влади не зобов'язані надати цій ВПО житло у м. Київ, а можуть запропонувати житло в іншому місці, тобто, наприклад, > 100 км від м. Київ. *
( * м. Київ можна замінити на назву будь-якого іншого міста... зокрема... обласних центрів.)

Ідея про потребу допомогти ВПО дуже добра і правильна.
Але далі цієї ідеї поки ніякого її здійснення не помітно. Поки що.
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24.12.2020 05:37 Ответить
 
 