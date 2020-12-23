Кабмин разрешил переселенцам получать жилье в пользование в любом населенном пункте, - Минреинтеграции
Кабинет Министров Украины на заседании 23 декабря 2020 принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что своими изменениями Кабмин упростил получение жилья. В частности, отныне внутренне перемещенные лица смогут получать жилье в любом населенном пункте, где имеется такое жилье, а не только в населенных пунктах, где человек находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПО.
Кроме того, расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у внутренне перемещенного лица нет возможности забрать его лично.
Также, изменения предусматривают, что органы местного самоуправления будут определять дополнительные критерии, по которым будет предоставляться жилье.
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Не. СН и ОПЗЖ нужны голоса сепаров. Это понятно. Поэтому они так хотят провести выборы там или хотя бы побольше расселить сепаров тут.
Украине это зачем?
СН и ОПЗЖ объявят свой основной электорат колаборантами и лишат их гражданства?
Для меня, стандартом Украинской Власти, есть Нестор Иванович Махно -- Кавалер Ордена Красного Знамени СССР.
Т.е. теперь все ОРДЛО по доверенности может получить ордера на пользование жильем. Даже те кто давно умерли.
ДУРАЛЕЙ СКАЖИ МНЕ АДРЕС ХОТЬ ОДНОГО БЕСПЛАТНОГО ПУБЛИЧНОГО ДОМА????? 😅🤣😂😝☺
В перекладі з бюрократичної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%97%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 казуїстики на звичайну мову це означає... зокрема... що
якщо ВПО навіть дуже довго перебуває на обліку в "Єдиній базі ..." у м. Київ, то органи влади не зобов'язані надати цій ВПО житло у м. Київ, а можуть запропонувати житло в іншому місці, тобто, наприклад, > 100 км від м. Київ. *
( * м. Київ можна замінити на назву будь-якого іншого міста... зокрема... обласних центрів.)
Ідея про потребу допомогти ВПО дуже добра і правильна.
Але далі цієї ідеї поки ніякого її здійснення не помітно. Поки що.