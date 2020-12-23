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ГАСИ будет полностью ликвидирована в начале 2021 года, - министр развития громад и территорий Чернышов

ГАСИ будет полностью ликвидирована в начале 2021 года, - министр развития громад и территорий Чернышов

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов на онлайн-заседании правительства в среду представил обновленную концепцию проекта реформы градостроительства, которая предусматривает ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в начале следующего года.

По его словам, подготовлен проект постановления, предусматривающий создание нового органа – Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Минрегион также представит для общественного обсуждения проект постановления в части регулирования лицензирования в сфере строительства, контроля и надзора, разрешительной документации, принятия в эксплуатацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Постановлением, которое пройдет общественное обсуждение, ГАСИ будет полностью лишена регистрационно-разрешительных (полномочий. - Ред.), что означает полную ликвидацию ГАСИ в начале следующего года", – подчеркнул министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

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Кроме того, Кабинет Министров 16 декабря утвердил возобновление действия постановления №553 от 23 мая 2011 года, предусматривающего возврат функций контроля за объектами класса последствий СС1 и СС2 органам местного самоуправления в 101 населенном пункте на время переходного периода, до принятия соответствующего закона.

"Все участники обсуждений пришли к выводу, что реформа должна продолжаться исключительно в действующем законодательном поле, и до принятия нового законопроекта, который будет разработан совместно со всеми заинтересованными сторонами, нужно все-таки избавиться от тех двух или трех структур, существующих сегодня, и урегулировать вопрос как это прописано в действующем законодательстве", – прокомментировала новую концепцию в ходе онлайн-заседания народный депутат Елена Шуляк.

Автор: 

ликвидация (3563) Министерство развития громад и территорий (75) Алексей Чернышов (150) ГАСИ (103)


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Топ комментарии
+3
Гениальное решение! Если поменять название, то коррупция исчезнет. Однозначно на Нобелевскую премию!
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23.12.2020 16:35
+2
Всі ці держконторки,інспекці ,це розплідники корупціі !!)))
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23.12.2020 16:14
+2
Ну переползут упыри из одного лежбища в другое. Реформа в чём? Функции ведь остались
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23.12.2020 16:14
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Всі ці держконторки,інспекці ,це розплідники корупціі !!)))
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23.12.2020 16:14 Ответить
Ну переползут упыри из одного лежбища в другое. Реформа в чём? Функции ведь остались
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23.12.2020 16:14 Ответить
Реформа в сумме взяток!
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23.12.2020 16:19 Ответить
Насколько я знаю, там всё чётко по тарифам), ни какой самодеятельности
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23.12.2020 16:25 Ответить
Меняется лежбище- меняются и тарифы.
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23.12.2020 16:28 Ответить
Реформа ГАСИ, теперь будеч ЧАСИ! И в новые структуры частные, уже нужные "Специалисты"подбираются. А задержка за стоимостью УСЛУГИ, не как не договорятся, одни говорят столько, а другие, а может не сразу столько, а постепенно подымать.
Поверьте, что все реформы - только чтобы ещё больше украсть!
Запомните, нельзя реформами- победить коррупцию, её можно победить-значительно, только персональной ответственостью и штрафами в 20раз большими , от нанесённого ущерба действиями. А если это действие закомуфлировано под коллективное решение, то штраф накладывать на всех учавствовавших в принятии решения! И пооткрывать конторы умеющие щитать приченённый ущерб! Не можешь возместить, отработай на зоне, великого строительства, дорог!
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24.12.2020 02:36 Ответить
Це природнє явище-міграція гельмінтів з одного кубла в інше !!)))
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23.12.2020 16:19 Ответить
Да-да. Ликвидируют. Уже в который раз.
А пока что 15 у.е. за кв.метр надо занести.
Этим ублюдкам в голову не приходит расследовать всю предыдущую работу "ликвидируемой ГАСИ"？ Для справки: каждая свечка в Киеве обходится примерно в один млн долларов （и выше）. Платят, разумеется, владельцы квартир （инвесторы）. Заносят застройщики （не забывая и себя）.
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23.12.2020 16:16 Ответить
Это в который раз уже? В пятый?
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23.12.2020 16:33 Ответить
Гениальное решение! Если поменять название, то коррупция исчезнет. Однозначно на Нобелевскую премию!
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23.12.2020 16:35 Ответить
 
 