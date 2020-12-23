ГАСИ будет полностью ликвидирована в начале 2021 года, - министр развития громад и территорий Чернышов
Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов на онлайн-заседании правительства в среду представил обновленную концепцию проекта реформы градостроительства, которая предусматривает ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в начале следующего года.
По его словам, подготовлен проект постановления, предусматривающий создание нового органа – Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Минрегион также представит для общественного обсуждения проект постановления в части регулирования лицензирования в сфере строительства, контроля и надзора, разрешительной документации, принятия в эксплуатацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Постановлением, которое пройдет общественное обсуждение, ГАСИ будет полностью лишена регистрационно-разрешительных (полномочий. - Ред.), что означает полную ликвидацию ГАСИ в начале следующего года", – подчеркнул министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.
Кроме того, Кабинет Министров 16 декабря утвердил возобновление действия постановления №553 от 23 мая 2011 года, предусматривающего возврат функций контроля за объектами класса последствий СС1 и СС2 органам местного самоуправления в 101 населенном пункте на время переходного периода, до принятия соответствующего закона.
"Все участники обсуждений пришли к выводу, что реформа должна продолжаться исключительно в действующем законодательном поле, и до принятия нового законопроекта, который будет разработан совместно со всеми заинтересованными сторонами, нужно все-таки избавиться от тех двух или трех структур, существующих сегодня, и урегулировать вопрос как это прописано в действующем законодательстве", – прокомментировала новую концепцию в ходе онлайн-заседания народный депутат Елена Шуляк.
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Поверьте, что все реформы - только чтобы ещё больше украсть!
Запомните, нельзя реформами- победить коррупцию, её можно победить-значительно, только персональной ответственостью и штрафами в 20раз большими , от нанесённого ущерба действиями. А если это действие закомуфлировано под коллективное решение, то штраф накладывать на всех учавствовавших в принятии решения! И пооткрывать конторы умеющие щитать приченённый ущерб! Не можешь возместить, отработай на зоне, великого строительства, дорог!
А пока что 15 у.е. за кв.метр надо занести.
Этим ублюдкам в голову не приходит расследовать всю предыдущую работу "ликвидируемой ГАСИ"？ Для справки: каждая свечка в Киеве обходится примерно в один млн долларов （и выше）. Платят, разумеется, владельцы квартир （инвесторы）. Заносят застройщики （не забывая и себя）.