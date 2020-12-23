Польша должна восстановить в первоначальном виде мемориал на могиле УПА на Монастыре, - Дещица

На братской могиле УПА на горе Монастырь в Польше мемориальную плиту нужно восстановить в первоначальном виде, и это будет хорошим шагом в направлении решения других вопросов сложного исторического прошлого двух стран.

Такое мнение в интервью Укринформу выразил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Касательно места памяти на горе Монастырь позиция Украины очень четкая. На мемориальной плите братской могилы УПА должна быть восстановлена первичная надпись со списком фамилий похороненных лиц. Польская сторона понимает, что надо отдать должное похороненным там людям, как и мы считаем, что надо почтить память людей, которые пока не имеют своих могил в Украине. Думаю, что можно найти выход, который будет приемлем для обеих сторон", - отметил Дещица.

По его словам, недавняя договоренность глав институтов национальной памяти Украины и Польши Антона Дробовича и Ярослава Шарека о создании рабочей группы, которая будет заниматься решением проблемных вопросов относительно мест памяти, является позитивным сигналом.

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"Это очень позитивный сигнал, который показывает, что происходит диалог, есть желание обеих сторон решать проблему. Мы должны слушать друг друга, поскольку если не слушать, как это, к сожалению, порой бывало, то проблемы только будут накапливаться", - подчеркнул дипломат.

По его убеждению, если рабочей группе удастся достичь положительных результатов относительно решения вопроса Монастыря, то это будет "хорошим шагом в направлении и других вопросов, которые имеем в повестке дня в исторической плоскости наших двусторонних отношений".

Как сообщалось, на горе Монастырь вблизи села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, расположена могила 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с высеченными изображениями тризуба, а также памятник. Надгробная плита на могиле была установлена в 2000 году. Вандалы разбили ее в 2015 году, а полностью уничтожили в январе этого года. В целом на протяжении 2014-2020 годов на юге Польши было уничтожено и осквернено около десятка украинских мест памяти.