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Польша должна восстановить в первоначальном виде мемориал на могиле УПА на Монастыре, - Дещица

Польша должна восстановить в первоначальном виде мемориал на могиле УПА на Монастыре, - Дещица

На братской могиле УПА на горе Монастырь в Польше мемориальную плиту нужно восстановить в первоначальном виде, и это будет хорошим шагом в направлении решения других вопросов сложного исторического прошлого двух стран.

Такое мнение в интервью Укринформу выразил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Касательно места памяти на горе Монастырь позиция Украины очень четкая. На мемориальной плите братской могилы УПА должна быть восстановлена первичная надпись со списком фамилий похороненных лиц. Польская сторона понимает, что надо отдать должное похороненным там людям, как и мы считаем, что надо почтить память людей, которые пока не имеют своих могил в Украине. Думаю, что можно найти выход, который будет приемлем для обеих сторон", - отметил Дещица.

По его словам, недавняя договоренность глав институтов национальной памяти Украины и Польши Антона Дробовича и Ярослава Шарека о создании рабочей группы, которая будет заниматься решением проблемных вопросов относительно мест памяти, является позитивным сигналом.

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"Это очень позитивный сигнал, который показывает, что происходит диалог, есть желание обеих сторон решать проблему. Мы должны слушать друг друга, поскольку если не слушать, как это, к сожалению, порой бывало, то проблемы только будут накапливаться", - подчеркнул дипломат.

По его убеждению, если рабочей группе удастся достичь положительных результатов относительно решения вопроса Монастыря, то это будет "хорошим шагом в направлении и других вопросов, которые имеем в повестке дня в исторической плоскости наших двусторонних отношений".

Как сообщалось, на горе Монастырь вблизи села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, расположена могила 62 воинов УПА, два каменных креста 1940-х годов с высеченными изображениями тризуба, а также памятник. Надгробная плита на могиле была установлена в 2000 году. Вандалы разбили ее в 2015 году, а полностью уничтожили в январе этого года. В целом на протяжении 2014-2020 годов на юге Польши было уничтожено и осквернено около десятка украинских мест памяти.

Автор: 

история (2017) памятник (2239) память (1496) Польша (8422) УПА (631) Дещица Андрей (215)


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осквернение могил - позорное явление, для любой цевилизованной страны.
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23.12.2020 16:25 Ответить
"для любой ЦИВИЛИЗОВАННОЙ страны."
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23.12.2020 16:58 Ответить
Походу, ляхи - не цивилизованная страна!
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23.12.2020 17:06 Ответить
У Львові на Личакові є всім відомий цвинтар Польських Орлят...Я пам"ятаю цей цвинтар з давніх совітських давен,коли ще на ньому паслися кози,і була майстерня по надгробкам...Пам"ятаю,як спарка з двох танків тросами руйнувала колонаду,а основні стели танкам не піддалися,лишились стояти,на них і тепер глибокі рубці від тросів...Двох кам"яних левів,що стояли перед колонадою порозкидали десь по Львову...
В дев"яностих поляки попросили дозволу відреставрувати цвинтар,Кучма дозволив,і цвинтар відреставрували...Але лемент від наших був страшний,мовляв це українська земля,якої холєри тут поляки упорядковують могили тих,хто вбивав усусусів...Особливо репетувала Свобода з Тягнибоком,що в польському мечі-щербеці треба заштукатурити щербину (бо це символ перемоги поляків над нами) а віднайдених левів треба позабивати дошками бо то теж якийсь символ...Щербину заробили,левів позабивали,вони так і стоять...забиті в дерево...
Що я хотів тим всім сказати...Не рухайте чужі могили,не будуть рухати і ваші...
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23.12.2020 16:58 Ответить
На минуту меня опередили.
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23.12.2020 17:02 Ответить
Нужно им встречное предложение выдвинуть. Если хотят эксгумацию там провести, мы проведем, например, на могилах орлят во Львове эксгумацию. Поковыряемся там в костях их предков.
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23.12.2020 17:01 Ответить
Лучший способ забыть неудобную историю - уничтожить все памятники той эпохи и написать правильную историю. В принципе, ляхи хоть и позиционируют себя как цивилизованные европейцы, но по факту это все те же дикие имперцы, что и кацапы. Для них неприемлемо признавать собственные ошибки в прошлом (оккупация чужих территорий, насильственная полонизация захваченых земель, этнические чистки, террор и тд и тп). Собственно поэтому они продолжают воевать с мертвыми украинцами, которые тогда не смирились с оккупацией и террором, чтобы навсегда уничтожить память о нескоренных.
Как по мне, то украинские власти уже давно должны были подать в международные суды на польскую полицию и польские власти за бездеятельность в поиске и поимке вандалов умышленно уничтожающих могилы и обелиски украинцам.
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23.12.2020 17:21 Ответить
 
 