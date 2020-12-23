Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию. СКРИНШОТЫ

Министерство обороны несколько раз редактировало пост в Фейсбуке, в котором глава министерства Андрей Таран комментировал возможность своей отставки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее Минобороны опубликовало на странице в Facebook пост, в котором цитировало главу министерства Андрея Тарана.

"Министр обороны Украины Андрей Таран о своей отставке: "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - говорилось в сообщении.

Позже министерство удалило пост и опубликовало новый с объяснением слова "фальцет".

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"UPD "Фальцет (итал. Falsetto от falso (итал.) - ложный) верхний головной регистр певческого голоса, беден обертонами, тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. Напоминает писк. Звучит мягко, несильно и резко, иногда имеет глухое звучание", - говорилось в новой публикации.

Благодаря возможности посмотреть историю исправлений удалось увидеть, что первоначальный пост редактировался несколько раз. Сначала слово "фальцет" заменили на "фальшстарт". Через две минуты после редакции слово "фальцет" снова вернули в публикацию.

Стоит отметить, что позже пост был удален.

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