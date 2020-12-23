Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию. СКРИНШОТЫ
Министерство обороны несколько раз редактировало пост в Фейсбуке, в котором глава министерства Андрей Таран комментировал возможность своей отставки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее Минобороны опубликовало на странице в Facebook пост, в котором цитировало главу министерства Андрея Тарана.
"Министр обороны Украины Андрей Таран о своей отставке: "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - говорилось в сообщении.
Позже министерство удалило пост и опубликовало новый с объяснением слова "фальцет".
"UPD "Фальцет (итал. Falsetto от falso (итал.) - ложный) верхний головной регистр певческого голоса, беден обертонами, тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. Напоминает писк. Звучит мягко, несильно и резко, иногда имеет глухое звучание", - говорилось в новой публикации.
Благодаря возможности посмотреть историю исправлений удалось увидеть, что первоначальный пост редактировался несколько раз. Сначала слово "фальцет" заменили на "фальшстарт". Через две минуты после редакции слово "фальцет" снова вернули в публикацию.
Стоит отметить, что позже пост был удален.
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може він мав на увазі, що перш ніж його відправлять у відставку, повинні каструвати, щоб фальцет чіткіше виражений був і довше тримався?
Петька спрашивает:
- Как пишется: фторниг или фторник?
- Посмотри в словаре.
Через час Петька приносит объявление и читает: "Днем раньше среды состоится партийное собрание".
Чапаев:
- А что, в словаре слова "фторник" нет?
- А там на "ф" только "фуфайка" и "флаг".
- Товаріщ прапорщік! Не при 90, а при 100 градусах!
- Тьфу ти... То я з прямим кутом сплутав...
Он имел в виду -- "дать петуха"
( Сорваться на высокой ноте во время пения, издавая писклявые звуки)
...встретились два музыканта -- Таран и Зеля... *)
а Фальстаф из Шекспира.
И такого ушлепка поставили управлять Минобороны во время войны....
Это позор, реально зашквар на зашкваре с кадровой политикой. Ну нельзя же быть такими долбо#бами товарищи зеленые).