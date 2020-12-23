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Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию. СКРИНШОТЫ

Минобороны заменило

Министерство обороны несколько раз редактировало пост в Фейсбуке, в котором глава министерства Андрей Таран комментировал возможность своей отставки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее Минобороны опубликовало на странице в Facebook пост, в котором цитировало главу министерства Андрея Тарана.

"Министр обороны Украины Андрей Таран о своей отставке: "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - говорилось в сообщении.

Минобороны заменило фальцет на фальшстарт в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию 01

Позже министерство удалило пост и опубликовало новый с объяснением слова "фальцет".

Также читайте: Министр обороны Таран провалил все, что мог, а Зеленский даже не в состоянии оценить, что происходит, - нардеп "Голоса" Рахманин

"UPD "Фальцет (итал. Falsetto от falso (итал.) - ложный) верхний головной регистр певческого голоса, беден обертонами, тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. Напоминает писк. Звучит мягко, несильно и резко, иногда имеет глухое звучание", - говорилось в новой публикации.

Минобороны заменило фальцет на фальшстарт в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию 02

Благодаря возможности посмотреть историю исправлений удалось увидеть, что первоначальный пост редактировался несколько раз. Сначала слово "фальцет" заменили на "фальшстарт". Через две минуты после редакции слово "фальцет" снова вернули в публикацию.

Стоит отметить, что позже пост был удален.

Минобороны заменило фальцет на фальшстарт в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию 03

Также читайте: Недоверие Тарану не выражалось, были лишь определенные замечания, - глава комитета по нацбезопасности Завитневич

Автор: 

Минобороны (9345) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+28
Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию - Цензор.НЕТ 4240
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23.12.2020 16:21
+13
Проффессор,йолка,фальцет.
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23.12.2020 16:30
+10
Міноборони замінило "фальцет" на "фальшстарт" в пості на фейсбуці, а пізніше видалило публікацію - Цензор.НЕТ 1943
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23.12.2020 16:45
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Минобороны заменило "фальцет" на "фальшстарт" в посте на Фейсбуке, а позже удалило публикацию - Цензор.НЕТ 4240
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23.12.2020 16:21 Ответить
Инцест!
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23.12.2020 16:26 Ответить
Проффессор,йолка,фальцет.
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23.12.2020 16:30 Ответить
Проффесор, да ви проти цього, академік.
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23.12.2020 16:36 Ответить
здесь вам не тут . армия.
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23.12.2020 16:31 Ответить
это уровень!
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23.12.2020 16:31 Ответить
Вот как бывает ,когда хочется "умное слово" ввернуть для солидности. ....
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23.12.2020 16:33 Ответить
Перепутали прямой угол с температурой кипения, хотя я ничему уже не удивляюсь...
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23.12.2020 16:34 Ответить
акакаяразница?
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23.12.2020 16:35 Ответить
фальцет, фальшстарт, фуфломицин, фаршмак, фартук, фекалистан, фуфлыжный фсё-таки формат
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23.12.2020 16:42 Ответить
Міноборони замінило "фальцет" на "фальшстарт" в пості на фейсбуці, а пізніше видалило публікацію - Цензор.НЕТ 1943
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23.12.2020 16:45 Ответить
https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser https://twitter.com/travel_ANDdream @travel_ANDdream

може він мав на увазі, що перш ніж його відправлять у відставку, повинні каструвати, щоб фальцет чіткіше виражений був і довше тримався?
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23.12.2020 18:09 Ответить
Фальцет? Таки защимили бубенцы 🤣
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23.12.2020 16:46 Ответить
Юра, пора работать. А то беда у ребят совсем, СММ-щика им хоть подгони для начала не из Зебилов
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23.12.2020 16:47 Ответить
Василий Иванович поручил Петьке написать объявление о том, что во вторник состоится партийное собрание.
Петька спрашивает:
- Как пишется: фторниг или фторник?
- Посмотри в словаре.
Через час Петька приносит объявление и читает: "Днем раньше среды состоится партийное собрание".
Чапаев:
- А что, в словаре слова "фторник" нет?
- А там на "ф" только "фуфайка" и "флаг".
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23.12.2020 16:48 Ответить
- Вода кипить при 90 градусах
- Товаріщ прапорщік! Не при 90, а при 100 градусах!
- Тьфу ти... То я з прямим кутом сплутав...
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23.12.2020 16:50 Ответить
Зебилизм это заразно
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23.12.2020 16:58 Ответить
заставь дураков Богу молиться - они и голову разобьют
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23.12.2020 17:00 Ответить
"Пока - фальцет"
Он имел в виду -- "дать петуха"

( Сорваться на высокой ноте во время пения, издавая писклявые звуки)

...встретились два музыканта -- Таран и Зеля... *)
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23.12.2020 17:01 Ответить
Міністр Таран, то це ваш фальстарт чи ви вже фінішуєте?
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23.12.2020 17:38 Ответить
а я вірно разумію, що "фальцет" це у мужиків без того, що за гулфіком білизни ховаєтья?Шкода, якщо Таран покликав Бутусова рятувати себе з конвертом номер ТРИ в руках.
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23.12.2020 18:24 Ответить
Прям не министр обороны какой-то,
а Фальстаф из Шекспира.
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23.12.2020 17:56 Ответить
Прес-службе Минобороны можно посочувствовать)) Ну что, еще кто-то сомневается в том, что Таран - это тупой совковый неотесанный прапор с уровнем мышления ниже плинтуса?
И такого ушлепка поставили управлять Минобороны во время войны....
Это позор, реально зашквар на зашкваре с кадровой политикой. Ну нельзя же быть такими долбо#бами товарищи зеленые).
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23.12.2020 18:35 Ответить
А зеленожопые другими быть и не могут: там именно "таких" и собрали.
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23.12.2020 18:59 Ответить
ну, как говорил таварищ сталин таварищу мехлису в 1941 году: "У меня для вас Гинденбургов нет. Какие есть, таких и назначаем командующими."))
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23.12.2020 22:51 Ответить
Это провал, и второй раз с ошибкой , "Фальстарт" правильно, фальшстарт - такого слова нету.
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23.12.2020 19:38 Ответить
ЕМУ ЧТО БУТУСОВ УЖЕ ЯЙЦА ПРИЩЕМИЛ !?)
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23.12.2020 20:08 Ответить
Коментарии излишни. "Йолка" зеленеет.
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23.12.2020 20:59 Ответить
министерство трусости у нас ане обороны 7й год топтание на одном месте когда уже наступление
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23.12.2020 21:18 Ответить
как только ты выскочишь из траншеи с криком -За мной!
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23.12.2020 23:25 Ответить
А армия тебе зачем?
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24.12.2020 07:06 Ответить
Тебе, мабуть, в окопі командир уже 7 рік ледве стримує від атаки... чи сина твого, чи брата, чи зятя?
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24.12.2020 08:35 Ответить
да представьте себе тюрьмой угрожают а брата и зятя субсидии лишили
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22.01.2021 23:34 Ответить
 
 