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Новости Коронавирус и карантин
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Франция начала выдавать мигрантам гражданство за помощь в борьбе с COVID-19

Франция начала выдавать мигрантам гражданство за помощь в борьбе с COVID-19

Франция начала по ускоренной процедуре выдавать гражданство мигрантам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом в стране. Гражданство могут получить медики, уборщики и работники магазинов.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Министерство внутренних дел предложило таким мигрантам подать заявку на получение гражданства по ускоренной процедуре. На сегодня более 700 человек уже получили паспорт или находятся на завершающей стадии его оформления. В общей сложности заявки подали почти 3 000 человек.

"Медицинские работники, уборщицы, работники по уходу за детьми, обслуживающий персонал: все они доказали свою приверженность нации, и теперь настала очередь республики сделать шаг навстречу им", - говорится в заявлении офиса младшего министра по делам гражданства Марлен Скьяппа.

По обычной процедуре кандидат должен прожить во Франции не менее пяти лет, иметь стабильный доход и интегрироваться во французское общество. Мигрантам, которые задействованы в борьбе с COVID-19, требование о проживании сократили до двух лет.

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Автор: 

гражданство (1314) карантин (16729) Франция (3519) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
в нас гірше, срузький мир і през клоун
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23.12.2020 16:53
+4
Все, сбілась мечта увидеть Париж и умереть.
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23.12.2020 16:44
+3
Фразу "Увидеть Париж и умереть" придумал Илья Эренбург ... *)
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23.12.2020 16:48
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Все, сбілась мечта увидеть Париж и умереть.
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23.12.2020 16:44 Ответить
Фразу "Увидеть Париж и умереть" придумал Илья Эренбург ... *)
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23.12.2020 16:48 Ответить
Бедней Украины?
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23.12.2020 16:45 Ответить
в нас гірше, срузький мир і през клоун
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23.12.2020 16:53 Ответить
https://censor.net/ru/news/3105765/alkogol_ssory_kriminal_za_god_na_mirnoyi_territorii_ukrainy_vzorvalos_40_granat_13_pogibshih_44_ranenyh
...ты уверен -- в месте своего проживания?
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23.12.2020 16:54 Ответить
таке практично всюди де йде війна ...
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23.12.2020 17:23 Ответить
Не скажи... -- ты немецкую криминальную статистику не знаешь...

Людей везде очень много -- большинство не вызывает интереса, у них всё скучно -- кормят СМИ единицы...*)
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23.12.2020 17:45 Ответить
Следующим шагом начнут выдавать гражданство за эплю в попу и отказ от половой принадлежности.
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23.12.2020 17:31 Ответить
Viva la France !
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23.12.2020 19:32 Ответить
Походу коренные французкие санитары уже вымерли. Набирают смертников из "понаехавших"
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23.12.2020 19:50 Ответить
МАЛО ИМ ПРОТЕСТОВ ОТ ЭМИГРАНТОВ !!!
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23.12.2020 20:04 Ответить
 
 