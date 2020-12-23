Франция начала выдавать мигрантам гражданство за помощь в борьбе с COVID-19

Франция начала по ускоренной процедуре выдавать гражданство мигрантам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом в стране. Гражданство могут получить медики, уборщики и работники магазинов.

Об этом пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что Министерство внутренних дел предложило таким мигрантам подать заявку на получение гражданства по ускоренной процедуре. На сегодня более 700 человек уже получили паспорт или находятся на завершающей стадии его оформления. В общей сложности заявки подали почти 3 000 человек.

"Медицинские работники, уборщицы, работники по уходу за детьми, обслуживающий персонал: все они доказали свою приверженность нации, и теперь настала очередь республики сделать шаг навстречу им", - говорится в заявлении офиса младшего министра по делам гражданства Марлен Скьяппа.

По обычной процедуре кандидат должен прожить во Франции не менее пяти лет, иметь стабильный доход и интегрироваться во французское общество. Мигрантам, которые задействованы в борьбе с COVID-19, требование о проживании сократили до двух лет.

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