Семья и адвокаты Кернеса будут настаивать на его реабилитации в суде по делу о похищении активистов Евромайдана в 2014 году
Адвокаты и семья Геннадия Кернеса, которого сегодня похоронили в Харькове, будут настаивать в суде на его реабилитации по делу о незаконном лишении свободы, пытках и угрозах убийством двум активистам харьковского Евромайдана в январе 2014 года.
Об этом сообщил корреспонденту Укринформа после церемонии прощания адвокат Кернеса Александр Гунченко, передает Цензор.НЕТ.
"В сети распространяются слухи о якобы закрытии 24 декабря в Киевском райсуде Полтавы слушаний по делу против Кернеса о событиях в январе 2014 года у Харькове в связи со смертью обвиняемого. Это ложная информация. Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса, потому что это не является реабилитирующим основанием для заключений", - подчеркнул Гунченко.
По его словам, семья и сторона защиты Кернеса будут настаивать на суде на его реабилитации: "Должно быть полное оправдание и реабилитация, как, например, по делам о репрессированных".
Напомним, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.
2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.
26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в суд.
2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.
Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.
Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 удовлетворил апелляционные жалобы Офиса Генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинение телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 году на территории Харькова.
13 февраля Киевский райсуд Полтавы получил дело на повторное судебное разбирательство, которое передано из Полтавского апелляционного суда.
20 ноября Киевский райсуд Полтавы перенес на 24 декабря подготовительное заседание по делу в отношении Кернеса и двух его охранников, которых подозревают в незаконном лишении свободы, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана в январе 2014 года. Причина переноса - неявка участников дела в связи с карантином, к тому же Кернес лечился в Германии.
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В Харькове группа лиц через реестр присвоила имущество умершего предпринимателя, - полиция Источник: https://censor.net/ru/n3238726
https://twitter.com/Price_Cap_UA Капітан Прайс @Price_Cap_UA
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Я розумію прощання людей в робочий день з мером, який був для них найкращим.
Ладно, тільки не називайте іменем аеропорт. Прощайтесь.
А от чого пам'ятник Тарасу Шевченку робить такі радіальні хвилі відлякування з чергою до труни??
Но вопрос о другом: Может ли православная (может в кавычки взять?) церковь, отпевать ортодоксального еврея, который всю жизнь ходил в синагогу, не грех ли? Кстати, про допу и *****, не забудьте! Хотя на маацве, всё возможно, гуйндя однако!