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Новости Гепа - "смотрящий" Харькова
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Семья и адвокаты Кернеса будут настаивать на его реабилитации в суде по делу о похищении активистов Евромайдана в 2014 году

Семья и адвокаты Кернеса будут настаивать на его реабилитации в суде по делу о похищении активистов Евромайдана в 2014 году

Адвокаты и семья Геннадия Кернеса, которого сегодня похоронили в Харькове, будут настаивать в суде на его реабилитации по делу о незаконном лишении свободы, пытках и угрозах убийством двум активистам харьковского Евромайдана в январе 2014 года.

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа после церемонии прощания адвокат Кернеса Александр Гунченко, передает Цензор.НЕТ.

"В сети распространяются слухи о якобы закрытии 24 декабря в Киевском райсуде Полтавы слушаний по делу против Кернеса о событиях в январе 2014 года у Харькове в связи со смертью обвиняемого. Это ложная информация. Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса, потому что это не является реабилитирующим основанием для заключений", - подчеркнул Гунченко.

По его словам, семья и сторона защиты Кернеса будут настаивать на суде на его реабилитации: "Должно быть полное оправдание и реабилитация, как, например, по делам о репрессированных".

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Напомним, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в суд.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

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10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.

Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 удовлетворил апелляционные жалобы Офиса Генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинение телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 году на территории Харькова.

13 февраля Киевский райсуд Полтавы получил дело на повторное судебное разбирательство, которое передано из Полтавского апелляционного суда.

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20 ноября Киевский райсуд Полтавы перенес на 24 декабря подготовительное заседание по делу в отношении Кернеса и двух его охранников, которых подозревают в незаконном лишении свободы, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана в январе 2014 года. Причина переноса - неявка участников дела в связи с карантином, к тому же Кернес лечился в Германии.

Автор: 

адвокат (1431) Кернес Геннадий (1286) Харьков (7498)


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Топ комментарии
+35
Та **** там доказывать, был он бандитом!!
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23.12.2020 17:06
+21
Это что терь прийдется эксгумировать труп кернеса, шоб он смог дать показания?
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23.12.2020 17:05
+21
Реабілітуйте і пам`ятник поставити не збудьте.

Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 693
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23.12.2020 17:31
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Правила форума Совет форумчан
Это что терь прийдется эксгумировать труп кернеса, шоб он смог дать показания?
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23.12.2020 17:05 Ответить
Кернес має бути засуджений разом з іншими членами банди і все їх майно має бути конфісковане.
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23.12.2020 17:26 Ответить
Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 3595
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23.12.2020 18:03 Ответить
"Реабілітацію" провести на вивізному засіданні на цвинтарі поряд Гепи у свіжовиритих ям....
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23.12.2020 19:23 Ответить
Тю, можна ж простіше- спіритичний сеанс.
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23.12.2020 17:58 Ответить
семья будет викладивать фоточки кернеса из Ада
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23.12.2020 18:07 Ответить
Мавзолей збудують.
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23.12.2020 18:08 Ответить
ага,і заодно підтвердити наявність ангельських крильцят. ну хоч маленьких...
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23.12.2020 21:45 Ответить
адвокат дьявола прямо
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23.12.2020 17:06 Ответить
Та **** там доказывать, был он бандитом!!
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23.12.2020 17:06 Ответить
ага - від гоїв
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23.12.2020 17:18 Ответить
А как же сепарскую урку обелить и увековечить.Эту кернесуку в навозе зарыть и ему сочуствующих заодно.
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23.12.2020 17:10 Ответить
Завтра они потребуют построить на Холодной Горе храм МП им.,,святого Кернеса,,
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23.12.2020 17:11 Ответить
Создать секту- свидетелей Кенеса. Правда текучка большая будет, свидетели долго не живут.
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23.12.2020 17:22 Ответить
Пшли нах, мрази!
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23.12.2020 17:13 Ответить
Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 7857
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23.12.2020 17:20 Ответить
На утро с кладбища им цветы натаскают.
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23.12.2020 17:23 Ответить
Неужто в юстиции тарифы снизились
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23.12.2020 17:21 Ответить
https://begemot.media/news/vo-vremya-pohoron-kernesa-neizvestnye-zapustili-salyut/ Во время похорон Кернеса неизвестные запустили салют , харьковчане радостно глянули вверх, какая то искорка пронзила их.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1341469602871792&set=p.1341469602871792&type=3&av=100010262946037&eav=AfZ7JYvDEZhicC6oB2xU3OMyL-zmgZSqI-CUQMWMSk7KGLNR8SdFNgz0dvGK4X3WOiU&__cft__[0]=AZUcR8d8ZJGSpY5xo7LCccHGv0M9mmvXMS2S8ZTRuwczxHgTCEPh6XeW-9fUpjkCmScFM6OCShW1s75A8Lgz1KdsvLDKkAKfJzp5y0Xdv7_hPuSDNLnff26wM6nFAHHk4OTtTt0CqB-CtwS5lXLNz-Ny&__tn__=R]-R Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 9661
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23.12.2020 17:21 Ответить
дайош!!!
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23.12.2020 22:05 Ответить
Шо та недоработали адвокаты. Даю подсказочку: Когда Кернес поддерживал "Беркут" он имел в виду редкий исчезающий вид птиц. А когда бандитствовал в 90-х, так то он был "агент под прикрытием" доблестных украинских спецслужб.
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23.12.2020 17:23 Ответить
Только за фотки и видосики Гепы и Дупы с колорадскими лентами на центральной площади Харькова их обоих надо закопать.
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23.12.2020 17:24 Ответить
Це питання буде вирішено через півроку, після прийняття спадщини.
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23.12.2020 17:24 Ответить
Уже.
В Харькове группа лиц через реестр присвоила имущество умершего предпринимателя, - полиция Источник: https://censor.net/ru/n3238726
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23.12.2020 17:43 Ответить
Гепа ушел в "козлорузкей мир" на концерт Кобздона.
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23.12.2020 17:28 Ответить
Петя не дожал , а зеля ... он пианист .
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23.12.2020 17:30 Ответить
Реабілітуйте і пам`ятник поставити не збудьте.

Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 693
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23.12.2020 17:31 Ответить
Проект то, что надо. Красивее только Пржевальскому, там ещё и верблюды есть.
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23.12.2020 18:04 Ответить
https://twitter.com/Price_Cap_UA

https://twitter.com/Price_Cap_UA Капітан Прайс @Price_Cap_UA

https://twitter.com/Price_Cap_UA https://twitter.com/Price_Cap_UA



Я розумію прощання людей в робочий день з мером, який був для них найкращим.
Ладно, тільки не називайте іменем аеропорт. Прощайтесь.
А от чого пам'ятник Тарасу Шевченку робить такі радіальні хвилі відлякування з чергою до труни??

Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 8680
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23.12.2020 19:25 Ответить
карантин, дистанция у руськоязычных
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23.12.2020 22:07 Ответить
Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 3767
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23.12.2020 23:21 Ответить
Пізно вже його земним судом судити,надіюсь Петро з Павлом все вирішать належним чином.
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23.12.2020 17:32 Ответить
Там ще, 2 дебіла є! Та Петро з Павлом, ні чого не вирішить, воно - ортодоксальний єврей! Чому сім'я промовчала, в церкві відспівували? Може у нього ще склеп сімейний в Ізраїлі є, як у ЕйдельштейнІв (жиqіноський - по кацапськи)?
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24.12.2020 00:53 Ответить
Началось в колхозе утро. Так ему и звезду героя еще дадут, и к лику святых причислят.
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23.12.2020 17:39 Ответить
Да че таи, сразу дать героя Украины! Позвоните Зе, подскажите.
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23.12.2020 17:44 Ответить
а семья - это кто? там очень много ртов оказалось... и сдается им не до реабилитации будет - активы делить будут...
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23.12.2020 17:56 Ответить
Надо назвать новый пароход в честь Кернеса. Можно назвать "Допа и Гепа". Ничего что Допа ещё не умер, но звучит оптимистично. Но не хуже чем "Чук и Гек" А. Гайдара. Автор тоже людей похищал, детей в том числе.
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23.12.2020 18:02 Ответить
Канонізують?)
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23.12.2020 18:03 Ответить
В аду черти его реабилитируют.
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23.12.2020 18:24 Ответить
Черти в пекле задолбались уже его "безгрешного реабилитировать".. А всего то неделя прошла.
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23.12.2020 18:25 Ответить
Оправдать заочно? А осудить заочно с конфискацией?
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23.12.2020 18:26 Ответить
Сволочи
Сім'я та адвокати Кернеса наполягатимуть на його реабілітації в суді у справі про викрадення активістів Євромайдану в 2014 році - Цензор.НЕТ 3603
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23.12.2020 19:06 Ответить
И ведь реабилитируют. Венедиктова поможет.
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23.12.2020 19:38 Ответить
Зебили признают Майдан переворотом, гепа станет героем.
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23.12.2020 20:05 Ответить
да, смотря с какой точки смотреть
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23.12.2020 22:08 Ответить
Шушара гепенская, пусть настаивает, имеют право! Но кроме гепы, там ещё 2 бугая, в обвинении!
Но вопрос о другом: Может ли православная (может в кавычки взять?) церковь, отпевать ортодоксального еврея, который всю жизнь ходил в синагогу, не грех ли? Кстати, про допу и *****, не забудьте! Хотя на маацве, всё возможно, гуйндя однако!
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23.12.2020 23:35 Ответить
 
 