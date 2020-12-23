Семья и адвокаты Кернеса будут настаивать на его реабилитации в суде по делу о похищении активистов Евромайдана в 2014 году

Адвокаты и семья Геннадия Кернеса, которого сегодня похоронили в Харькове, будут настаивать в суде на его реабилитации по делу о незаконном лишении свободы, пытках и угрозах убийством двум активистам харьковского Евромайдана в январе 2014 года.

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа после церемонии прощания адвокат Кернеса Александр Гунченко, передает Цензор.НЕТ.

"В сети распространяются слухи о якобы закрытии 24 декабря в Киевском райсуде Полтавы слушаний по делу против Кернеса о событиях в январе 2014 года у Харькове в связи со смертью обвиняемого. Это ложная информация. Семья и адвокаты Кернеса возражают против закрытия дела в связи со смертью Кернеса, потому что это не является реабилитирующим основанием для заключений", - подчеркнул Гунченко.

По его словам, семья и сторона защиты Кернеса будут настаивать на суде на его реабилитации: "Должно быть полное оправдание и реабилитация, как, например, по делам о репрессированных".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кернеса похоронили в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в суд.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Также читайте: Очень бы хотелось, чтобы похороны Кернеса были окончательными похоронами "совка" в Украине, но для этого надо еще много похорон, - Сенцов

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.

Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 удовлетворил апелляционные жалобы Офиса Генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинение телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 году на территории Харькова.

13 февраля Киевский райсуд Полтавы получил дело на повторное судебное разбирательство, которое передано из Полтавского апелляционного суда.

Также читайте: Начальник Харьковского гарнизона отменил приказ об участии военнослужащих в церемонии похорон Кернеса

20 ноября Киевский райсуд Полтавы перенес на 24 декабря подготовительное заседание по делу в отношении Кернеса и двух его охранников, которых подозревают в незаконном лишении свободы, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана в январе 2014 года. Причина переноса - неявка участников дела в связи с карантином, к тому же Кернес лечился в Германии.