"Слуга народа" Богуцкая переболела COVID-19: Заразилась в маршрутке, маски бессмысленны, воздух проникает в отверстия
Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая переболела короновирусом, который она, по ее мнению, подхватила в маршрутке, будучи в маске.
Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Это случилось. И вы будете смеяться, но именно тогда, когда я была в маске. Именно в тот очень редкий случай. Я о нем писала. Это было в маршрутке, когда я ехала на работу в Верховную Раду. Я тогда фотки публиковала набитой маршрутки. Да, все были в масках. И я в том числе", - написала Богуцкая.
При этом нардеп подчеркнула ,что маски не помогают и даже вредят.
"Маски совершенно бессмысленны, особенно в тех местах скопления людей, которые плохо проветриваются, или вовсе закупорены. Вы, не смотря на наличие тряпочки на своём лице, вдыхаете и выдыхаете воздух. Он проникает через любые отверстия - и те, что в самой маске, и те, что между маской и вашим лицом. Пары смешиваются и образуют облако, которым теперь дышит все, кто находится с вами в замкнутом пространстве", - пояснила она свою точку зрения.
Напомним, Богуцкая ранее приходила в Раду в связанной в крупную сетку маске.
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После тренера личностного роста, который отрицает эпидемию, на арену вернулась Лиза Богуцкая, которая в интервью Стране, прости господи, юа, заявила, что маски не помогают от коронавируса. И это при том, что наука твердит обратное, что есть тысяча и одна статья умных ученых, которые рассказывают о том, как важны маски. Но нет, Лиза Богуцкая говорит о другом. И это депутат, с кучей подписчиков, но совершенно без ответственности. И без мозгов.
Хотя, глядя на маску Богуцкой, может и, действительно, не помогает...
Но и самой Лизе вряд ли что то поможет....
Хотя приз она может выиграть. Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в среде депутатов и особенно депутатов ее партии
Через нос не хочет
Дыши народ только через рот
А ваш нос что у Богуцкой
Не отрос,чтоб дышать во весь рост...
барышня не конкретизировала через какие отверстия у нее проникает. Меня терзают смутные сомнения...
№1 : ротовое отверстие, ротовая полость (лат. cavum oris), пасть - в анатомии это отверстие, через которое принимают пищу и издают звуки.
№2 : носовое отверстие - орган для распознавания запахов. Часть лица или морды, участвующая в дыхании, обонянии, добыче корма и общении.
№3 : отверстие наружного слухового прохода, кроме восприятия звука, отвечает за положение тела в пространстве и способность удерживать равновесие.
№4 :то самое отверстие, которое у девственниц обычно закрыто девственной плевой.
№5 : выводное отверстие мочеиспускательного канала, соединяющее мочевой пузырь со внешней средой.
№6 : анальное отверстие...
Мнения 23-дек, 16:529 1 771 0
У депутатов новый лидер, претендующий на звание идиота (идиотки) месяца
После тренера личностного роста, который отрицает эпидемию, на арену вернулась Лиза Богуцкая, которая в интервью "Стране", прости господи, "юа" заявила, что маски не помогают от коронавируса.
И это при том, что наука твердит обратное, что есть тысяча и одна статья умных ученых, которые рассказывают о том, как важны маски.
Но нет, Лиза Богуцкая говорит о другом. И это депутат, с кучей подписчиков, но совершенно без ответственности. И без мозгов.
Хотя, глядя на маску Богуцкой, может, и действительно не помогает...
Но и самой Лизе вряд ли что-то поможет...
Хотя приз она может выиграть. Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в среде депутатов и особенно депутатов ее партии.
Сергей ФУРСА
Маска защищает только от капель слюны, т.е. от воздушно-капельной инфекции. Именно поэтому бригада хирургов во время операции в масках.
Все зеленые, бегают с кольцами! Половина манускрипта Войнича это операции с кольцами.
Не маски не помешают....от чужих соплей. Но они вас не спасут....равно как и вакцина.
Тока не надо на меня орать, я всего лишь свободный диванэксперд, вы можете видеть мир по другому....чем в манускрипте Войнича. Собственно до этого так и делалось....впопыхах.