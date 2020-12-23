"Слуга народа" Богуцкая переболела COVID-19: Заразилась в маршрутке, маски бессмысленны, воздух проникает в отверстия

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая переболела короновирусом, который она, по ее мнению, подхватила в маршрутке, будучи в маске.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это случилось. И вы будете смеяться, но именно тогда, когда я была в маске. Именно в тот очень редкий случай. Я о нем писала. Это было в маршрутке, когда я ехала на работу в Верховную Раду. Я тогда фотки публиковала набитой маршрутки. Да, все были в масках. И я в том числе", - написала Богуцкая.

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При этом нардеп подчеркнула ,что маски не помогают и даже вредят.

"Маски совершенно бессмысленны, особенно в тех местах скопления людей, которые плохо проветриваются, или вовсе закупорены. Вы, не смотря на наличие тряпочки на своём лице, вдыхаете и выдыхаете воздух. Он проникает через любые отверстия - и те, что в самой маске, и те, что между маской и вашим лицом. Пары смешиваются и образуют облако, которым теперь дышит все, кто находится с вами в замкнутом пространстве", - пояснила она свою точку зрения.

Напомним, Богуцкая ранее приходила в Раду в связанной в крупную сетку маске.