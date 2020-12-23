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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" Богуцкая переболела COVID-19: Заразилась в маршрутке, маски бессмысленны, воздух проникает в отверстия

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая переболела короновирусом, который она, по ее мнению, подхватила в маршрутке, будучи в маске.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это случилось. И вы будете смеяться, но именно тогда, когда я была в маске. Именно в тот очень редкий случай. Я о нем писала. Это было в маршрутке, когда я ехала на работу в Верховную Раду. Я тогда фотки публиковала набитой маршрутки. Да, все были в масках. И я в том числе", - написала Богуцкая.

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При этом нардеп подчеркнула ,что маски не помогают и даже вредят. 

"Маски совершенно бессмысленны, особенно в тех местах скопления людей, которые плохо проветриваются, или вовсе закупорены. Вы, не смотря на наличие тряпочки на своём лице, вдыхаете и выдыхаете воздух. Он проникает через любые отверстия - и те, что в самой маске, и те, что между маской и вашим лицом. Пары смешиваются и образуют облако, которым теперь дышит все, кто находится с вами в замкнутом пространстве", - пояснила она свою точку зрения.

Напомним, Богуцкая ранее приходила в Раду в связанной в крупную сетку маске.

Слуга народа Богуцкая переболела COVID-19: Заразилась в маршрутке, маски бессмысленны, воздух проникает в отверстия 01

карантин (16729) Богуцкая Лиза (67) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+64
Пакет полиэтиленовый на голову одень дура...воздух точно не пройдет..
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23.12.2020 17:11
+43
Депутат! В маршрутке!!! На работу в вр на маршрутке!!!😂😂😂 Самая веселая шутка про депутата за сегодня
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23.12.2020 17:14
+36
Ну в такій масці, як в неї, отвори такі, що туди не те, що вірус, а хрущ залетить))))
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23.12.2020 17:14
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Страница 2 из 2
Мало того що в набитій маршрутці мало не раком стояла, ще й всю дорогу гроші передавала )))
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23.12.2020 17:55 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/u-deputatov-novyy-lider-na-zvanie-idiot-idiotka-mesyaca---sergey-fursa/108149 "У депутатов новый лидер на звание идиот (идиотка) месяца" - Сергей Фурса

После тренера личностного роста, который отрицает эпидемию, на арену вернулась Лиза Богуцкая, которая в интервью Стране, прости господи, юа, заявила, что маски не помогают от коронавируса. И это при том, что наука твердит обратное, что есть тысяча и одна статья умных ученых, которые рассказывают о том, как важны маски. Но нет, Лиза Богуцкая говорит о другом. И это депутат, с кучей подписчиков, но совершенно без ответственности. И без мозгов.

Хотя, глядя на маску Богуцкой, может и, действительно, не помогает...

Но и самой Лизе вряд ли что то поможет....
Хотя приз она может выиграть. Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в среде депутатов и особенно депутатов ее партии
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23.12.2020 17:58 Ответить
Вы хоть представляете размеры вируса и размеры пор в ваших намордниках.-Это всë равно что воробью влететь в футбольные ворота.Маска только снижает потоки воздуха и приблизительно распределяет по всей поверхности.
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23.12.2020 18:01 Ответить
"Слуга народу" Богуцька перехворіла на COVID-19: Заразилася в маршрутці, маски не допомагають, повітря проникає в отвори - Цензор.НЕТ 523
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23.12.2020 18:03 Ответить
Кислород проникает в рот...
Через нос не хочет
Дыши народ только через рот
А ваш нос что у Богуцкой
Не отрос,чтоб дышать во весь рост...
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23.12.2020 18:05 Ответить
"Слуга народу" Богуцька перехворіла на COVID-19: Заразилася в маршрутці, маски не допомагають, повітря проникає в отвори - Цензор.НЕТ 2397
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23.12.2020 18:08 Ответить
Це класичне фото для демонстрації студентам на лекції з клінічної психіатрії.
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24.12.2020 08:46 Ответить
бобриха походу заразилась в лісі коли дамбу будувала. Траву ж ще не легалізували. Значить втіхаря покурює, а може з найвеличнішим нюхає.
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23.12.2020 18:13 Ответить
Ты, насекомое пучеглазое, маска НЕ ГАРАНТИРУЕТ, а СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ заражения, за счёт того что часть капель с вирусом на ней оседает!
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23.12.2020 18:14 Ответить
Медична грамотність населення засмучує. Інколи здається, що більшість - просто розумово відсталі.
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23.12.2020 18:45 Ответить
Кстати в Мире существует 106 способов дыхания...,самый оптимальный из них знаете какой и у кого именно...у дельфина или таракана?
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23.12.2020 18:22 Ответить
"Это было в маршрутке.." И Лиза 100% даёт,что было именно так. Стояла и замеряла вирусы в собственную глотку. А номер маршрутки забыла упомянуть...Долбаные полоумные😆
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23.12.2020 18:25 Ответить
"маски бессмысленны, воздух проникает в отверстия"
барышня не конкретизировала через какие отверстия у нее проникает. Меня терзают смутные сомнения...
№1 : ротовое отверстие, ротовая полость (лат. cavum oris), пасть - в анатомии это отверстие, через которое принимают пищу и издают звуки.
№2 : носовое отверстие - орган для распознавания запахов. Часть лица или морды, участвующая в дыхании, обонянии, добыче корма и общении.
№3 : отверстие наружного слухового прохода, кроме восприятия звука, отвечает за положение тела в пространстве и способность удерживать равновесие.
№4 :то самое отверстие, которое у девственниц обычно закрыто девственной плевой.
№5 : выводное отверстие мочеиспускательного канала, соединяющее мочевой пузырь со внешней средой.
№6 : анальное отверстие...
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23.12.2020 18:26 Ответить
Боже, какая она конченая...
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23.12.2020 18:31 Ответить
В ихней партии все такие.
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23.12.2020 18:43 Ответить
У списки партії слуга урода набирали лише тих, в кого IQ < 50?
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23.12.2020 18:40 Ответить
ну да шоб под стать Ссанічу ж біли
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24.12.2020 02:48 Ответить
Богуцкая ... в маршрутке ... довго думала ?
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23.12.2020 18:41 Ответить
Може у неї є власний маршрут з маршрутками?
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23.12.2020 18:46 Ответить
Передайте этой ТП, чтобы одевала трусы. Тогда ей в "отвестия" не будет попадать всякая всячина.
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23.12.2020 18:42 Ответить
В борьбе за звание "Идиот месяца" среди нардепов наметился новый фаворит
Мнения 23-дек, 16:529 1 771 0

У депутатов новый лидер, претендующий на звание идиота (идиотки) месяца

После тренера личностного роста, который отрицает эпидемию, на арену вернулась Лиза Богуцкая, которая в интервью "Стране", прости господи, "юа" заявила, что маски не помогают от коронавируса.

И это при том, что наука твердит обратное, что есть тысяча и одна статья умных ученых, которые рассказывают о том, как важны маски.

Но нет, Лиза Богуцкая говорит о другом. И это депутат, с кучей подписчиков, но совершенно без ответственности. И без мозгов.

Хотя, глядя на маску Богуцкой, может, и действительно не помогает...

Но и самой Лизе вряд ли что-то поможет...

Хотя приз она может выиграть. Несмотря на сумасшедшую конкуренцию в среде депутатов и особенно депутатов ее партии.

Сергей ФУРСА
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23.12.2020 18:45 Ответить
Щоб робиити такі заяви треба ознайомитись з історією виникнення масок, костюмів, рукавичок та інших захисних засобів, так от коли стали лікарі все це використовувати у лікарнях зменшилась у рази кількість хворих з ускладненнями.
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23.12.2020 18:59 Ответить
Наконец то до них начали доходить прописные истины.
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23.12.2020 19:02 Ответить
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23.12.2020 19:07 Ответить
"Слуга народу" Богуцька перехворіла на COVID-19: Заразилася в маршрутці, маски не допомагають, повітря проникає в отвори - Цензор.НЕТ 2835
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23.12.2020 19:09 Ответить
Если на ней была такая маска, как на фото - неудивительно. Да и не ездила она ни в какой маршрутке, тем более набитой
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23.12.2020 19:11 Ответить
А скільки розумних і корисних людей не перехворіли і померли...
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23.12.2020 19:11 Ответить
Типично тупая из 95 балагана, ее надо посадить, как провокаторшу, и обязать ее признаться, что была поддатая и не контролировала себя, короче наплела с бодуна, иначе ее надо салить.
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23.12.2020 19:25 Ответить
"Я ехала в маршрутке" да да вы не ослышались "я ехала в маршрутке" не верите?Я же ВАМ фотку скинула, что "я ехала в маршрутке"
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23.12.2020 19:26 Ответить
Уважаемая Лиза!
Маска защищает только от капель слюны, т.е. от воздушно-капельной инфекции. Именно поэтому бригада хирургов во время операции в масках.
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23.12.2020 19:27 Ответить
Зачем лезть в набитую маршрутку.... Не только ее касается конечно.
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23.12.2020 19:31 Ответить
Може її давно ніхто не мацав )
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23.12.2020 19:33 Ответить
ВОТ ЖЕ ЛОБОДЫРНАЯ!! ПРЕЗЕРВАТИВ ТОЖЕ НЕ ДАЕТ 100% ОТ БЕРЕМЕННОСТИ И СПИДА!
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23.12.2020 19:43 Ответить
Таки в відра захист кращий ніж у "авоськи".
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23.12.2020 19:44 Ответить
ДУРА! Ты не знаешь (и никогда не узнаешь) где, когда и от кого заразилась (и маска вообще не аргумент)!
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23.12.2020 19:47 Ответить
Кхе, кхе...не в отверстия! Не в отверстия. Механизм передачи вируса адресный, для передачи используется все тот же принцип, который сделал дырку в МКС.
Все зеленые, бегают с кольцами! Половина манускрипта Войнича это операции с кольцами.
Не маски не помешают....от чужих соплей. Но они вас не спасут....равно как и вакцина.
Тока не надо на меня орать, я всего лишь свободный диванэксперд, вы можете видеть мир по другому....чем в манускрипте Войнича. Собственно до этого так и делалось....впопыхах.
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23.12.2020 19:56 Ответить
ЗВІДКИ ВПЕВНЕННІСТЬ ЩО В МАРШРУТЦІ ДУРНЯ
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23.12.2020 20:32 Ответить
Бо жінки завжди знають, від кого вагітні. )))
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23.12.2020 20:49 Ответить
Це та депутатка зі Слуг, що на авто вбила людину і відмазалась.
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23.12.2020 20:50 Ответить
Так теє ще забавки = що ще через дірявий кондом прилетить...
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23.12.2020 22:16 Ответить
В маршрутке отверстия лучше не выставлять.
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23.12.2020 22:19 Ответить
не подставлять.
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23.12.2020 23:36 Ответить
Ничего удивительного. Такая маска как на её фото рассчитана на пропуск в глотку предметов зна-ачительно более толстых чем вирус.
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23.12.2020 22:24 Ответить
Лизанька, отверстия, когда выходишь из дому, закрывать надо, для этого давным-давно трусы изобрели.
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23.12.2020 23:35 Ответить
Тупа істота навіть не знає, що вона ніколи не дізнається, де саме підчепила цю заразу два тижні тому, але обов'язково треба ще раз нагадати всім анковідникам та антимасочникам, що маски носити не треба.
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23.12.2020 23:44 Ответить
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