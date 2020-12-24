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Импорт электроэнергии из России и Беларуси приведет к остановке украинских электростанций, - Кучеренко

Импорт электроэнергии из России и Беларуси приведет к остановке украинских электростанций, - Кучеренко

Импорт электроэнергии с АЭС на территории Беларуси откроет путь для масштабной экспансии России на украинский рынок и остановки работы отечественных электростанций.


Об этом в эфире телеканала UA: Первый заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.


"Я категорически против импорта российской электроэнергии. Они могут и будут демпинговать с одной целью - для того, чтобы погасить наши станции, чтобы максимально создать им проблемы и после того открыть полномасштабный импорт российской электроэнергии ", - сообщил Кучеренко.


По словам нардепа, на первом этапе в Украину может пойти электроэнергия с Белорусской АЭС, которую построила российская корпорация "Росатом", что откроет путь для полномасштабных поставок из России.


Напомним, что Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.
По данным ВСК Верховной Рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.
Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 году в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.
В декабря 2020 года НКРЄКУ сняла ограничения на импорт, а НЭК "Укрэнерго" продала доступ к межгосударственным электросетям для импорта из Беларуси в течение 2021 года.

Автор: 

Кучеренко (112) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+17
Саме так, імпорт енергіі з Беларусі це складова частина кремлівського сценарія по захопленню українського енергоринка !!)))
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23.12.2020 17:32
+15
Ти знаєшь чому коза сере горохами ,а корова блінами ??))
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23.12.2020 17:35
+12
Зебуїни, а ти про що? Ти хоч то слово розумієш, чи так, по-приколу?
Експансія - розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі. Розрізняють територіальну, економічну і політичну експансію. Прагнення держави до захоплення нових територій, колоній, ринків збуту в інших країнах.
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23.12.2020 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Все умные , стратеги . Ну почему всё через жопу ?
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23.12.2020 17:20 Ответить
даний стратег- це ТЮлькаБіл, а ніхто окрім ВАни, не відстоює інтереси злиденних бородатих бабць та України, приймаючи бюджети "розквіту та тарифного геноцидустимулювання".
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24.12.2020 10:59 Ответить
"Импорт электроэнергии с АЭС на территории Беларуси откроет путь для масштабной экспансии России," - Алексей Кучеренко.
Он с логикой не дружит?
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23.12.2020 17:25 Ответить
Зебуїни, а ти про що? Ти хоч то слово розумієш, чи так, по-приколу?
Експансія - розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі. Розрізняють територіальну, економічну і політичну експансію. Прагнення держави до захоплення нових територій, колоній, ринків збуту в інших країнах.
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23.12.2020 17:28 Ответить
Это всё-равно что сказать - "Импорт ********** из Марокко приведёт к экспансии Абхазии".
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23.12.2020 17:32 Ответить
Ти знаєшь чому коза сере горохами ,а корова блінами ??))
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23.12.2020 17:35 Ответить
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24.12.2020 09:26 Ответить
А дійсно, чого? Просто цікаво
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24.12.2020 11:07 Ответить
Корова то понятно, у нейо жидкий стул и жопа высоко от земли, падаючи какахи растекаются в форме лепешки, потом засыхают на сонце. А вот почему у козочки - горошек, это загадка
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24.12.2020 11:11 Ответить
Так от Діма чогось не хоче нас просвЄтіть...
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24.12.2020 11:41 Ответить
ну в гугле пишут:
"
Все потому, что организм коровы впитывает мало жидкости из травы, и на выходе получается жидкий кал, а вот коза выжимает из травы все соки, потому кал получается очень плотный и густой. Во время прохождения по кишечнику он разделяется на небольшие части и попутно обкатывается
"
)))
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24.12.2020 11:48 Ответить
Понятно... Ну блин и тему для обсуждения наши...
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24.12.2020 11:56 Ответить
Хлопці ,відповідь може вас образити ,а ви мої друзі ,тому я промовчу !!))
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24.12.2020 16:19 Ответить
Спочатку розберіться у лайні, а вже потім лізьте в геополітику))) (с) Андрій Л.
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24.12.2020 17:58 Ответить
Тупий? Ну що поробиш, зебілізм то хвороба така, з наслідками.
Експансія Росії - розширення сфер впливу Росії. Росія здійснює експансію, Україна в даному випадку об`єкт експансії Росією, тобто, територія на яку вона поширює свій вплив.
Дійшло, тупоголове, чи з логікою ні, ні?
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23.12.2020 17:38 Ответить
ти головне в школу не спізнися
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24.12.2020 09:35 Ответить
згинь дурнику, на даному форумі- тупих Шевченків не буває.
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24.12.2020 11:02 Ответить
Саме так, імпорт енергіі з Беларусі це складова частина кремлівського сценарія по захопленню українського енергоринка !!)))
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23.12.2020 17:32 Ответить
зебанатобоссанный....
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24.12.2020 09:12 Ответить
Була б в Україні весь час влада "без логіки", як в Кучеренка, ми були б мінімум на рівні Польщі.
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24.12.2020 10:35 Ответить
... остановке ЧЬИХ электростанций? Государственных АЭС или Ахметовских? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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23.12.2020 17:27 Ответить
Саме АЕС і пригальмовуют !!))
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23.12.2020 17:33 Ответить
А народу на вуха вішают локшину про вітряки та сояшники !!
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23.12.2020 17:36 Ответить
Энергия дешевая и качественная. Все приборы домашние работают четко.
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23.12.2020 17:29 Ответить
Без домішок? Фільтри не забиваються?))
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24.12.2020 09:05 Ответить
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24.12.2020 09:47 Ответить
Синусоида отличная.
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24.12.2020 09:55 Ответить
А осцилограф сертифікований? Дай поміряти)))
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24.12.2020 10:14 Ответить
От і користуйся на здоров"я а ми якось власною обійдемось.
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24.12.2020 09:47 Ответить
Простой обыватель устанавливая у себя на крыше солнечные панели пользуется бесплатной электроэнергией, а излишки продает государству. Почему ахметка не использует энергию своих СЭС на металургию (совершенно бесплатно), а уж потом продает остатки электроэнергии. Дык, оно быдло покупает энергию АЭС по 1 копейке, а свою СЭС продает по 4,69 грн.
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23.12.2020 17:29 Ответить
Да потому что какие-то кретины на одно и то-же электричество установили разные цены. Стоимость 1 квт - XX коп. Точка. Хоть ты его из речки получил, хоть из атома, хоть методом сжигания бриллиантов.
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24.12.2020 09:27 Ответить
Электричество не храниться, поэтому его цена зависит от нагрузки в сети, из за зелёной энергетики дисбаланс в вечерние часы очень большой и в это время за электричество, покрывающее возросшую нагрузку, платят в десятки раз больше, в данном случае ахметовским тэс. Лёгкий альтернативный путь - покупать в часы пик дешёвую энергию из россии белорусси, но ахметовские шавки поднимают вой.
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24.12.2020 09:41 Ответить
не свистіть, дешёвую энергию из кацапії белорусси... такої не буває, оскільки за нею йдуть танки та зомбі, доведено історією.
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24.12.2020 10:46 Ответить
В часы пик электроэнергия не бывает дешевой, и из Беларуси тоже. Вполне может быть, что она будет даже дороже украинской.
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24.12.2020 11:02 Ответить
Именно так, Маск например использует собственную солнечную энергию для своей фабрики, а не пытается её втулить бюджету в 10 раз дороже рыночной цены.
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24.12.2020 09:28 Ответить
Чому Херус енд Кодосі не на нарах??? Саме імпорт електроенергіі спровокував енергокризу в Україні, призупинення АЕС!! Це кремлівський сценарій,звинуватити в кризі вітряки та сояшники !! Вистава за кремлівським сценарієм триває !!))
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23.12.2020 17:30 Ответить
Это бред, импорт компенсировал дисбаланс в часы пик, вместо ахметовских тепловых станций, которые продавали её по такому поводу по самым большим в мире ценам.
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24.12.2020 09:32 Ответить
САветскій сАюз в 1942 році купує електроенергію у гітлера, щоб компенсувати дисбаланс.
Так зрозуміліше?
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24.12.2020 10:51 Ответить
Советскому союзу не хватает мощностей для производства военной техники, он покупает ее у германии по дешевке и производит больше оружия для скорейшей победы над врагом.
Твой вариант - советский союз отказывается от покупки дешевой энергии у германии, вместо производства оружия платит в 5-10 раз дороже определенному еврее-татарину, который в свою очередь, передает часть денег той же германии в обмен на уголь, а остальные деньги переводит в банки нейтральных стран и покупает там роскошные замки. При этом не забывает проплачивать "экспертам" и ботоферме, которые везде визжат как патриотично платить в 10 раз дороже родному олигарху который фактически развалил страну за 25 лет своей деятельности. Так понятнее?
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24.12.2020 11:02 Ответить
Так тоже неплохо звучит. Если тебе в твоих построениях ничего не кажется нелепым и нелогичным, то мне тебя жаль, в таких случаях даже медицина бессильна.
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24.12.2020 11:04 Ответить
Закрыть атомные станции ради солнечных а потом платить ахметову за пиковые вечерние нагрузки неподъемные деньги за счет всех потребителей, заганяя в жопу промышленность и население, это очень патриотично и безопасно для страны.
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24.12.2020 11:23 Ответить
Чому Херус енд Ко досі не на нарах??? Саме імпорт електроенергіі спровокував енергокризу в Україні, призупинення АЕС!! Це кремлівський сценарій,звинуватити в кризі вітряки та сояшники !! Вистава за кремлівським сценарієм триває !!))
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23.12.2020 17:39 Ответить
А Коломойского это должно волновать?

Правильно - не должно. Вот поэтому и ЗЕ это тоже не волнует.
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24.12.2020 09:04 Ответить
Не заважайте Бені і його слоугам руйнувати Україну. Йому ху@ло пообіцяло 100 мільярдів доларів за її знищення і користуватися рабами, які там залишаться.
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24.12.2020 09:04 Ответить
Импорт с БелАЭС испортит отношения с Литвой, будет идти в разрез с санкционной политикой Запада в отношении режима Лукашенко.
Репутационные потери Украины, как демократического государства сто раз перекроют сиюминутную прибыль.
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24.12.2020 09:08 Ответить
здалась їм "сиюминутная прибыль"... Завалити все, що працює та створити кризу та дефолт, ось їхня мета з чим і справляється ОСЕЛ апокаліпсу.
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24.12.2020 10:51 Ответить
Da isportit otnosenyje.Dlia nas eta AES ne mense aktualna kak i dlia Ukraini SP2
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24.12.2020 11:21 Ответить
Таке враження що цією країною керують дурні чи вороги ,то відключають зразу п'ять блоків АЕС,то закуповують електроенергію в росії, коли своєї вистачає і все це робится на догоду двом олігархам Бені і Ахметки.
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24.12.2020 09:11 Ответить
вороги - без всяких вражень, дужок

але головне, що роблять націоналісти?
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24.12.2020 10:23 Ответить
где, где эти падлы которые приняли это решение по импорту эл.энергии, почему они не сидят , почему они не возместили убытки? почему в Украине 15 энгергоблоков производят 6ГВт а германия 6 эн. блоков и производят 8ГВт? вот в чем вопросы, а то что вы озвучиваете, так это и дворнику понятно! а уровень дворника ваш как то не по посаде! а может вам в дворниках место?
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24.12.2020 09:12 Ответить
Та шо ви справді?) Відкати вже отримані, бабло прибудовано в офшорах, частина під матрацом на ковбасу з сиром, все ніштяк
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24.12.2020 09:13 Ответить
Судя по картинке с 2019-го года начали импортировать электроэнергию из ЕС, более 1,5 миллиарда киловатт в год. Об этом в статье ни слова.

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі призведе до зупинки українських електростанцій, – Кучеренко - Цензор.НЕТ 6669
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24.12.2020 09:27 Ответить
Litva gde to 10 miliardov importirujet elektri.Vot ban teper idiot Belorus i Interao.Dlia Interao Litva sami krupni pokupatel jesli brat Latviju,Polsu Estoniju Litvu gde ix filiali ,tak Litva 80% prodaz byla
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24.12.2020 11:18 Ответить
Это только при кацапском идиоте - зеленском, Украина покупает в ********* электороэнергию, когда свои электростанции тупо простаивают и работают в убыток государству
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24.12.2020 09:28 Ответить
Как что-то может простаивать если Украина экспортирует каждый год по 5-6 миллиардов киловатт?
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24.12.2020 09:42 Ответить
Да вот так и простаивает. Продать что-то обычно гораздо сложнее, чем это что-то произвести. О чем и речь, что импорт электроэнергии в то время, когда у нас её и так избыток, может быть только целенаправленной диверсией против Украины.
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24.12.2020 11:08 Ответить
За такі рішення треба притягати до кримінальної відповідальності.
Витрачені кошти на придбання ядерного палива і недозагрузка наших електростанцій
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24.12.2020 09:30 Ответить
Импорт из РФ и Беларуси может привести только к удешевлению электроэнергии внутри Украины. Надо просто прямо говорить, нельзя покупать у агрессора, а не вешать лапшу про убытки.
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24.12.2020 09:54 Ответить
Німці в усьому винуваті, бо хочуть дешевого гасу з рашкі, бо вони повинні захищати Україну! а тут якась чиновна наволоч дозволяє імпорт електрики в окупанта, і все гаразд, все так і потрібно. Не дарма Захід вимагає перш за все очіщення України від хабарників і олігархата
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24.12.2020 10:31 Ответить
"Импорт электроэнергии из России и Беларуси приведет к остановке украинских электростанций, - Кучеренко" - во времена СССР всё в Украине работало и электроэнергии хватало. Сейчас, когда реформаторы сократили производство минимум в десять раз, электроэнергию надо покупать в России и Беларуси и это при том, что работают те же электростанции что и во времена СССР. Пора кончать с олигархами-кровопийцами и их наследниками иначе они кончат нас ради своего обогащения.
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24.12.2020 10:18 Ответить
що роблять націоналісти?
тупарі, стільки хуцпи
згуртовуйте людей, підіймайте свій рейтинг - тупарі туплять
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24.12.2020 10:29 Ответить
вони зайняті самознищенням в упертій боротьбі баранів "хто головний"
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24.12.2020 10:34 Ответить
Ярош, наприклад, кулемет чистить.
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24.12.2020 11:10 Ответить
Ну никак не пойму,что Украине не хватает своих мощностей? Вполне хватает.Так в чем вопрос импорта?
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24.12.2020 10:22 Ответить
Солнечная энергия только днем, атомная круглые сутки одинаково, гидро и тепловая можно включать когда надо, при этом тепловую надо заранее. Спрос упал из за карантина, зеленой - мощности увеличились. Для того чтобы больше покупали днем солнечной дорогой - отключают атомные, вечером увеличивается нагрузка, солнечной уже нет, гидро не хватает, надо покупать за границей или у тепловых. Ахметов продает тепловую в часы пик по самой высокой в мире цене, в десятки раз дороже чем купить у россии, вопрос в этом.
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24.12.2020 11:11 Ответить
Так а зачем покупают у Ахметова,если она дороже цены АЭС? Солнечная впринципе не может стоять дороже АЭС.
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24.12.2020 11:19 Ответить
не имеет значения сколько стоит, для "стимулирования зел энергетики" в Украине за нее платят производителям самые большие деньги в мире. Вечером атомной не хватает. Если не хватает энергии прямо щас, ее надо или купить прямо щас у ахметова за любые деньги, либо в другом месте, либо отключать потребителей.
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24.12.2020 11:28 Ответить
У нас 4 АЭС на всю Украину и вечером не хватает мощностей ? Не верю.
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24.12.2020 11:38 Ответить
Litve sami proizvoditelia dlia sebia strojit solnecnyje,eto kak bi prestizom stalo dlia kompaniji.Teper nedaleko menia isprobyvajet na more vsego 200 gektarov ulozit tut uze gosudarstvenaja kompanija zanialas.Teper kak raz idut ispitanyja
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24.12.2020 11:44 Ответить
Это вопрос политический. Если мы импортируем электроэнергию из России и Беларуси, мы вынуждены поддерживать частоту в сети равной той, которая в единых энергосетях РФ. А у нас пытаются перейти на синхронизацию с объединенной энергосетью Европы. Понятное дело, это удар по политическому престижу России и она через своих марионеток в Украине тормозит этот процесс. Даже если мы не купим ни киловатта электроэнергии в Беларуси, разрешение на импорт означает, что работ по переподключению в следующем году никто вести не будет.
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24.12.2020 11:14 Ответить
Та какаяразница? Це ж не торгівля на крові?
Це кремлівський план, втілюваний ВАЗеленським і Ко, по поверненню України в мордорську говень.
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24.12.2020 10:47 Ответить
"убытки энергосистемы"_________________НЕ НУЖНО ПУТАТЬ "ЛИЧНУЮ ШЕРСТЬ" С ГОСУДАРСТВЕННОЙ - большую часть тепловой генерации(ТЭС) - более 70% - контролирует ДТЭК ахметова! p.s. а ГДЕ БЫЛ кучеренко когда "правительство" ахметова(это не оговорка) "ГАСИЛО" в прямом и переносном смысле УКРАИНСКИЙ "энергоатом" - самое дешовое электричество в стране???
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24.12.2020 12:26 Ответить
 
 