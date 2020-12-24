Импорт электроэнергии из России и Беларуси приведет к остановке украинских электростанций, - Кучеренко
Импорт электроэнергии с АЭС на территории Беларуси откроет путь для масштабной экспансии России на украинский рынок и остановки работы отечественных электростанций.
Об этом в эфире телеканала UA: Первый заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.
"Я категорически против импорта российской электроэнергии. Они могут и будут демпинговать с одной целью - для того, чтобы погасить наши станции, чтобы максимально создать им проблемы и после того открыть полномасштабный импорт российской электроэнергии ", - сообщил Кучеренко.
По словам нардепа, на первом этапе в Украину может пойти электроэнергия с Белорусской АЭС, которую построила российская корпорация "Росатом", что откроет путь для полномасштабных поставок из России.
Напомним, что Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.
По данным ВСК Верховной Рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.
Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 году в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.
В декабря 2020 года НКРЄКУ сняла ограничения на импорт, а НЭК "Укрэнерго" продала доступ к межгосударственным электросетям для импорта из Беларуси в течение 2021 года.
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геноцидустимулювання".
Он с логикой не дружит?
Експансія - розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі. Розрізняють територіальну, економічну і політичну експансію. Прагнення держави до захоплення нових територій, колоній, ринків збуту в інших країнах.
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Все потому, что организм коровы впитывает мало жидкости из травы, и на выходе получается жидкий кал, а вот коза выжимает из травы все соки, потому кал получается очень плотный и густой. Во время прохождения по кишечнику он разделяется на небольшие части и попутно обкатывается
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)))
Експансія Росії - розширення сфер впливу Росії. Росія здійснює експансію, Україна в даному випадку об`єкт експансії Росією, тобто, територія на яку вона поширює свій вплив.
Дійшло, тупоголове, чи з логікою ні, ні?
Так зрозуміліше?
Твой вариант - советский союз отказывается от покупки дешевой энергии у германии, вместо производства оружия платит в 5-10 раз дороже определенному еврее-татарину, который в свою очередь, передает часть денег той же германии в обмен на уголь, а остальные деньги переводит в банки нейтральных стран и покупает там роскошные замки. При этом не забывает проплачивать "экспертам" и ботоферме, которые везде визжат как патриотично платить в 10 раз дороже родному олигарху который фактически развалил страну за 25 лет своей деятельности. Так понятнее?
Правильно - не должно. Вот поэтому и ЗЕ это тоже не волнует.
Репутационные потери Украины, как демократического государства сто раз перекроют сиюминутную прибыль.
але головне, що роблять націоналісти?
Витрачені кошти на придбання ядерного палива і недозагрузка наших електростанцій
тупарі, стільки хуцпи
згуртовуйте людей, підіймайте свій рейтинг - тупарі туплять
Це кремлівський план, втілюваний ВАЗеленським і Ко, по поверненню України в мордорську говень.