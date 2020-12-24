Импорт электроэнергии из России и Беларуси приведет к остановке украинских электростанций, - Кучеренко

Импорт электроэнергии с АЭС на территории Беларуси откроет путь для масштабной экспансии России на украинский рынок и остановки работы отечественных электростанций.



Об этом в эфире телеканала UA: Первый заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.



"Я категорически против импорта российской электроэнергии. Они могут и будут демпинговать с одной целью - для того, чтобы погасить наши станции, чтобы максимально создать им проблемы и после того открыть полномасштабный импорт российской электроэнергии ", - сообщил Кучеренко.



По словам нардепа, на первом этапе в Украину может пойти электроэнергия с Белорусской АЭС, которую построила российская корпорация "Росатом", что откроет путь для полномасштабных поставок из России.



Напомним, что Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

По данным ВСК Верховной Рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 году в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

В декабря 2020 года НКРЄКУ сняла ограничения на импорт, а НЭК "Укрэнерго" продала доступ к межгосударственным электросетям для импорта из Беларуси в течение 2021 года.