МИД об "обвинении" Маркиву: СК РФ в очередной раз выполняет политический заказ

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявление его в международный розыск является ничтожным.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следственный комитет России в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов. Это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований", - сказал он в комментарии агентству.

Он подчеркнул, что Министерство иностранных дел Украины в полной мере выполнит свои функции и обеспечит защиту прав и интересов граждан Украины.

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