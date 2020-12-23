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Новости Агрессия России против Украины
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МИД об "обвинении" Маркиву: СК РФ в очередной раз выполняет политический заказ

МИД об

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявление его в международный розыск является ничтожным.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следственный комитет России в очередной раз прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов. Это касается и вопроса использования Интерпола для политически мотивированных преследований", - сказал он в комментарии агентству.

Он подчеркнул, что Министерство иностранных дел Украины в полной мере выполнит свои функции и обеспечит защиту прав и интересов граждан Украины.

Читайте также: Следком РФ предъявил обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявил его в международный розыск

МИД (6964) Следком рф (277) Маркив Виталий (188) Николенко Олег (301)


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Потрібно оголосити юстицію в росії терористичним інструментом міжнародного терориста путіна і закликати світову спільноту припинити правову допомогу путіну та його терористичним органам юстиції.
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23.12.2020 17:28 Ответить
Макаки совсем потеряли берега. Я обьявляю в розыск Вову Пу.
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23.12.2020 17:29 Ответить
этих безмозглых обезьян разрывает от то что они ничего не могут поделать-дело Маркива подорвало конкретно авторитет рашки в мире-
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23.12.2020 17:39 Ответить
МИД а когда ты сделаешь заявление КТО в зажОПУ выполняет политический заказ рашистов?
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23.12.2020 17:53 Ответить
МЗС про "звинувачення" Марківа: СК РФ укотре виконує політичне замовлення - Цензор.НЕТ 1814
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23.12.2020 18:01 Ответить
в четветом нанорейхе качаны заклинили в кукушке наглухо...это триперно
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23.12.2020 18:25 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.12.2020 20:32 Ответить
Кацапи облажалися в Італії, тепер скавчать з "історічєской"... резервація наволочі.
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24.12.2020 08:15 Ответить
 
 