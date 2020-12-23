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Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит получить в бюджет-2021 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко

Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит получить в бюджет-2021 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко

Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду законопроект, принятие которого разблокирует большую приватизацию и позволит получить в бюджет более 12 млрд грн в 2021 году.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет чиновник, аукционы большой приватизации (объекты стоимостью более 250 млн грн) находятся под законодательным запретом из-за ограничительных мер в связи с пандемией. Сегодня Кабмин утвердил проект закона Украины, предусматривающий разблокирование большой приватизации.

"Этим решением правительство возвращает себе полномочия принимать решения об объявлении аукционов, как и предусмотрено законом о приватизации до введения ограничительной поправки. Как только предложения о готовности объектов большой приватизации быть выставленными на аукционы на основании поведенных аудитов будут поступать от Фонда госимущества и советников, работающих на объектах, правительство будет определять стартовые цены, постприватизационные условия и сроки, в которые будут объявлены аукционы", - пояснил Сенниченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большой приватизации в этом году помешала пандемия: в следующем - планируем привлечь 12 млрд грн, - Шмыгаль

Глава ФГИ выразил надежду, что решение Верховной Рады снимет последний барьер перед стартом большой приватизации.

"При условии принятия такого решения, ФГИУ сможет привлечь 12 млрд гривен от приватизации в 2021 году (и это только программа-минимум, отталкиваясь от стартовой цены объектов, запланированных к приватизации). Флагманом большой приватизации образца 2021 может стать Объединенная горно-химическая компания. Ее мы планируем выставить на аукцион уже в первом квартале будущего года при условии соответствующего решения Кабинета Министров", - добавил Сенниченко.

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Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит получить в бюджет-2021 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко 01

Автор: 

приватизация (1043) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


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Топ комментарии
+4
Велика прихватизація!
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23.12.2020 17:53
+4
Сказочная страна - судовая система не работает, и что то собираются приватизировать ! Мало раздербанили ? Бюджет полный аж трещит ?
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23.12.2020 17:58
+3
Удивительно . Ещё не всё продали и освоили ?
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23.12.2020 17:53
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Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит получить в бюджет-2021 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко

>>Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит откатить в оффшоры 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко
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23.12.2020 17:53 Ответить
Удивительно . Ещё не всё продали и освоили ?
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23.12.2020 17:53 Ответить
Союз, слишком до хрена наскирдовал, никак до грабить не могут...
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23.12.2020 18:05 Ответить
А до чого тут ефемерний союз? Працювали люди, зокрема мої батьки. Отримували копійки. Ожливо, якби тут не було союзу, а була б скажімо "стара" Польща, наскирдували б у десятки разів більше. І не лише державі, а й собі.
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23.12.2020 18:13 Ответить
Союз, це назва держави, в яку свого часу входила і Україна. Із пісні слів не викинеш. Яким там не було те минуле - гарним чи поганим - але воно було! Я не розумію людей, які на своє (чи свої батьків) минуле, реагують як бик на червону ганчірку.
Звичайно що багатство СРСР, створювалось руками батьків і дідів і яке сьогодні " діти і онуки" віддавали, і віддають в руки купки жидівських морд.
То може "діти і онуки" які все просирають, все таки більше лайно, ніж їхні батьки, які хоч і жили в соціалізмі, але все таки створювали національне багатство, а не руйнували його !!
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23.12.2020 18:50 Ответить
Зачарований совком, поясню. Мої батьки живі і проклинають той сраний совок, який апріорі був тюрмою. Всі "багатства" створювалися за півдурно, експлуатацією людей. У колгоспах працювали за трудодні. Знаєш, що це таке? Дніпрогес, Біломорканал і інші "бальшіє стройкі" будували ув'язнені. І це був не кримінальний елемент, а інтелігенція, яку винищували, як клас, зробивши з неї прошарок.Розповідати далі, чи погуглиш? А заодно поцікався, чого досягли країни, де довбаного совка не було.
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23.12.2020 19:38 Ответить
Аллергіст на червоне, спершу навчись не тільки писати а й читати і розуміти прочитане.
Це називається "Смотришь в книгу, видишь фигу"!
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23.12.2020 20:32 Ответить
Купуй книжки з буквами, а не з малюнками. Мої родичі загинули при совку. А твої мабудь ні. Схоже, або доносили, або вертухаями були.
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23.12.2020 20:39 Ответить
Велика прихватизація!
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23.12.2020 17:53 Ответить
В списках на приватизацию нет ни одной президентской резиденции, ни одного конфискованного замка, дворца,поместья коррупционеров.
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23.12.2020 17:59 Ответить
Если вы вовремя и в полной мере оплачиваете коммунальные услуги, то к вам могут прийти работники налоговой службы и поинтересоватся откуда у вас такие средства !
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23.12.2020 18:04 Ответить
Это Порощенко платит 486000 грн. комуналки, а я плачу 1590грн.
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23.12.2020 18:15 Ответить
12 млрд грн.-Две виллы Ахметова. Ахметов купил виллу за 200 млн евро. 27 января 2020.
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23.12.2020 17:56 Ответить
У Ахметова уже есть две виллы по 200 ярдов каждая, первую он купил, кажется ещё при Ющенко, в Англии за 250.
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23.12.2020 18:07 Ответить
Сказочная страна - судовая система не работает, и что то собираются приватизировать ! Мало раздербанили ? Бюджет полный аж трещит ?
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23.12.2020 17:58 Ответить
Это раздача, очередной серии "ваучеров" олигархам!
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23.12.2020 18:09 Ответить
Ох ****... юля загнала индусам криворожский комбинат за 26 млрд, когда гривна еще в 3 раза напоминала гривну... за одно только предприятие. А здесь за оч."большую" приватизацию надеются слупить 12 млрд, в 2 раза меньше в цифрах, но в 3 раза меньше по значению... шота не того...
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23.12.2020 17:59 Ответить
а может ну его нафиг эти все приватизации? Попросим мандель регулярно в твиттер строчить, будет у нас передовая экономика!

Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит получить в бюджет-2021 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 9498
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23.12.2020 18:02 Ответить
У Шмендель, не ила а "челнок", в который "строчат"...
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23.12.2020 18:12 Ответить
А не могла б Мєндєль твітами врятувати скажімо Кернеса від смерті? Як Ісус Лазаря.
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23.12.2020 18:15 Ответить
нееее. У кернеса вера другая была, он только одноглазники читал.
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24.12.2020 10:57 Ответить
ПралЬна. Продать, нахрін, житло, заробить бабло, проср.ать, і ...Рада має розблокувати велику приватизацію, що дозволить отримати до бюджету-2021 12 млрд грн, - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 7521
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23.12.2020 18:18 Ответить
ублюдіще ...грабуєте на сотні лярдів берете позики у рази більші ніж "большойдерибан" 12лярдів вам вистачить вдавитися ?
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23.12.2020 18:22 Ответить
Звалюйте як є можливість,цій республіці Шкід хана.
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23.12.2020 18:31 Ответить
Там только одного металла на пол ярда, а эти с.ки хотят за все отдать, а потом перепродать по-честному твари
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23.12.2020 18:47 Ответить
Мошенники рассказывают, что много гос. предприятий дают убытки государству, но при этом дерибанят предприятия, которые не дают убытки. Кстати такое же было и при предыдущих президентах.
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23.12.2020 18:55 Ответить
Когда Украина стала независимой, стартовое положение ее было лучшим из всех республик. Затем нам стали рассказывать, что государство неэффективный хозяин. И когда только все приватизуется, мы заживём как в Западной Европе и Америке. В результате их прихватизационной деятельности Украина на последнем месте в Европе.

Мошенники нами управляют все 30 лет. Но чего от них ожидать, если 90% номенклатуры СССР, которая все раздерибанила, есть прямыми потомками участников проведения голодомора. Вот внуки и правнуки тех мерзавцев и дальше нас уничтожают.
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23.12.2020 19:11 Ответить
Народ. Не слушайте мерзавцев, часть из которых нам рассказывают, что они ведут нас в ЕС и НАТО, другие истерят, как бы защищая русский язык. Они все мерзавцы, которые никуда нас не ведут. Они при помощи вранья нас используют и только нагло обворовывают нас.
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23.12.2020 19:18 Ответить
ЗАЧЕМ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ТО ЧТО МОЖНО ЗДАВАТЬ В АРЕНДУ !!!??? И В КОНЦЕ КОНЦОВ БУДЕТ НАЦИОНАЛИЗИРОВАННО !)
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23.12.2020 19:56 Ответить
іноземний інвестор не прийде,а "рідненькі" олігархи скуплять за безцінь.
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23.12.2020 22:33 Ответить
Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит получить в бюджет-2021 12 млрд грн, - глава ФГИ

Все распродать и похоронить державу Украина. Обескураживающий итог Незалежности!
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23.12.2020 22:38 Ответить
 
 