Рада должна разблокировать большую приватизацию, что позволит получить в бюджет-2021 12 млрд грн, - глава ФГИ Сенниченко

Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду законопроект, принятие которого разблокирует большую приватизацию и позволит получить в бюджет более 12 млрд грн в 2021 году.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как пишет чиновник, аукционы большой приватизации (объекты стоимостью более 250 млн грн) находятся под законодательным запретом из-за ограничительных мер в связи с пандемией. Сегодня Кабмин утвердил проект закона Украины, предусматривающий разблокирование большой приватизации.

"Этим решением правительство возвращает себе полномочия принимать решения об объявлении аукционов, как и предусмотрено законом о приватизации до введения ограничительной поправки. Как только предложения о готовности объектов большой приватизации быть выставленными на аукционы на основании поведенных аудитов будут поступать от Фонда госимущества и советников, работающих на объектах, правительство будет определять стартовые цены, постприватизационные условия и сроки, в которые будут объявлены аукционы", - пояснил Сенниченко.

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Глава ФГИ выразил надежду, что решение Верховной Рады снимет последний барьер перед стартом большой приватизации.

"При условии принятия такого решения, ФГИУ сможет привлечь 12 млрд гривен от приватизации в 2021 году (и это только программа-минимум, отталкиваясь от стартовой цены объектов, запланированных к приватизации). Флагманом большой приватизации образца 2021 может стать Объединенная горно-химическая компания. Ее мы планируем выставить на аукцион уже в первом квартале будущего года при условии соответствующего решения Кабинета Министров", - добавил Сенниченко.

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