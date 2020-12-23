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Украина перестала отгружать отработанное ядерное топливо на хранение и переработку в РФ, - и.о. президента "Энергоатома" Котин

Украина перестала отгружать отработанное ядерное топливо на хранение и переработку в РФ, - и.о. президента

"Энергоатом" в следующем году не планирует вывоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на радиохимические предприятия Российской Федерации.

Об этом и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил в ходе рабочей поездки на Запорожскую АЭС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не произойдет экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ", - сообщил руководитель Энергоатома.

Он подчеркнул, что доставка первой партии отработанного ядерного топлива с Южно-Украинской АЭС на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) ожидается в мае следующего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина преодолела шантаж РФ в атомной и газовой сферах, - Порошенко

Котин прогнозирует, что к маю 2021 года будет устранено последнее препятствие, которое не позволяет начать эксплуатацию ЦХОЯТ - завершится достройка подъездного железнодорожного пути к Хранилищу на участке Вильча - Янов. Эта колея соединит ЦХОЯТ с железнодорожной сетью Украины и обеспечит возможность перевозки контейнеров с отработанным топливом с трех украинских АЭС - Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой (Запорожская АЭС с 2000 года имеет собственное пристанционное хранилище отработанного ядерного топлива).

Руководитель энергокомпании напомнил, что 18 декабря 2020 года на совещании в Кабинете Министров при рассмотрении проблемных вопросов строительства железнодорожного пути от станции Вильча до станции Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) протяженностью 43 км Энергоатом выступил с инициативой стать заказчиком данного строительства, чтобы завершить его в кратчайшие сроки - до 1 мая 2021 года. В дальнейшем компания будет иметь право хозяйственного ведения подъездного пути к Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

"Рассчитываем на положительное решение Кабинета Министров Украины по этому вопросу. Насколько мне известно, уже есть протокольное решение правительства. Ждем окончательного", - уточнил глава "Энергоатома".

ГП "НАЭК "Энергоатом" в декабре 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ, в котором следующее столетие будет храниться отработанное ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Стоимость строительства первого пускового комплекса составляет около 2 млрд грн.

Также читайте: "Горячие" испытания провели в хранилище ядерного топлива ЧАЭС

Оборудование американской компании Holtec International установлено, начата его наладка, испытания и получение необходимых лицензионных документов.

Автор: 

россия (95615) ЧАЭС (566) Энергоатом (410) ядерное топливо (176) Петр Котин (37)


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Топ комментарии
+7
Правильно,мало ли что.Хоть грязную бомбу сделать можно в случае чего...
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23.12.2020 18:02
+7
Можна це паливо заряджати в ракети,та €башити по Московії.
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23.12.2020 18:03
+7
Украина перестала отгружать /Результат большой работы. Ребята-молодцы.
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23.12.2020 18:13
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Правильно,мало ли что.Хоть грязную бомбу сделать можно в случае чего...
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23.12.2020 18:02 Ответить
та може он,а може ярош...
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23.12.2020 19:54 Ответить
Отработаное ядерное топливо является топливом для бушующих реакторов,
через время накопленные изотопы плутония 240, 241 «перегорят» в уран 235 и его опять можно будет использовать в реакторах
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23.12.2020 18:25 Ответить
Ахахааха.
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23.12.2020 18:50 Ответить
пора строить центрифуги по обогащению
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23.12.2020 18:57 Ответить
Почему "грязную" ? В процессе работы ядерного реактора часть урана-238 превращается во вполне себе оружейный плутоний-239. Он сильно загрязнен плутонием других, неоружейных изотопов, но это всё равно сырье для производства ядерного оружия. Собственно, а зачем кацапы безропотно свозят ядерные отходы со всего мира? А они всё складируют в закрома родины оружейный плутоний, и наскладировали его уже на несколько тысяч ядерных боеприпасов. И это при том, что примерно раз в 10 лет отливку из очищенного плутония надо заново отправлять на переработку, так что для поддержания такого огромного запаса требуются просто неимоверные усилия.
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23.12.2020 19:33 Ответить
Надо радоваться ?
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23.12.2020 18:02 Ответить
С какой стороны посмотреть. Если будем у себя хранить отработанное ядерное топливо, то это дополнительный аргумент для европейского сообщества не допускать в Украине обострения военных конфликтов. Плюс некий косвенный шантаж возможностью создания так называемой "грязной" бомбы и доставки ее по назначению. Не полноценное конечно ЯО, но все же.
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23.12.2020 18:25 Ответить
Не "грязной". Обычной ядерной бомбы. В процессе работы ядерного реактора "балластный" уран-238, тот самый, из-за которого реакторный уран "обедненный", частично превращается в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9-239 оружейный плутоний-239 .
Собственно, локальная переработка ядерных отходов - это "первый звоночек", заявка на членство в ядерном клубе. Страны, которые декларируют отказ от ядерного оружия, обычно обязуются вывозить отработанное ядерное топливо в одну из стран, владеющим ядерным оружием. Мы раньше тоже придерживались этого правила. Тут интереснее другое. Раньше против подобной инициативы Украины по созданию замкнутого ядерного цикла всегда очень жестко выступали США и Великобритания. Сейчас они молчат. Это очень, очень резкое изменение их политики в нашем отношении. Фактически они нас поощряют к инициации разработки ядерного оружия.
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23.12.2020 19:44 Ответить
Они не просто молчат. Американская компания установила там свое оборудование.
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23.12.2020 19:54 Ответить
Я не знаю на сколько реакторы наших АЭС способны производить оружейный плутоний и в каком количестве. Потому так и написал. А то что Штаты и другие ядерные страны сейчас спокойно восприняли подобное заявление меня не особо удивило. Видать это решение наверняка было с ними согласовано. Далеко не все решения и задумки озвучиваются. А так да. у Украины достаточно большой потенциал для создания собственного ЯО. Есть собственный уран, есть собственные атомные реакторы, есть собственно и потенциал для создания носителей этого самого ЯО. Возможно это сыграло определенную роль. Может еще сыграло то, что тот же Будопештский меморандум оказался несостоятельным и безъядерный и внеблоковый статус нашей страны привел ее к той незавидной ситуации, которую имеем сейчас. С точки зрения общечеловеческой морали страна, которая подверглась агрессии имеет право себя защищать любыми доступными и приемлимыми ей средствами.
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23.12.2020 20:05 Ответить
Одна выгрузка ядерного топлива с одного реактора (это стандартная процедура у нас с периодичностью примерно год, плюс-минус) даёт потенциально 20-50кг оружейного плутония.
У нас этих реакторов в стране 15 штук. Просто напоминаю, критическая масса для плутониевого шара в рубашке из обычной воды составляет 40кг. При плотности плутония 19,84 г/см³ это шарик диаметром чуть больше 15 см. Вот и считайте, сколько ежегодно ядерного оружия мы отправляли в Россию. Тут даже не то проблема, что мы теряли возможность, проблема ещё и в том, что мы делали сильнее Россию.
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23.12.2020 20:25 Ответить
Тут еще, как мне кажется, пока остается открытым вопрос о смене поставщика ядерного топлива для реакторов.
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23.12.2020 20:54 Ответить
Поставщик сменился еще при премьерстве Юльки. Точнее, тогда это начали. Им стала Вестингауз. И она же закупает весь украинский уран. Были вопросы по ТВЭЛам (в реакторах они под кацапские), но его постепенно решили - как заменой реакторных гнезд, так и партиями специальных размеров.
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23.12.2020 22:15 Ответить
Надо. Мы платили рашке солидную сумму за вывоз туда отходов. На сколько помню там на сотни миллионов долларов ежегодный счёт.
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23.12.2020 18:54 Ответить
Это же ядерные отходы, я хочу жить как можно дальше от ядерных отходов. И меня устраивает вариант с вывозом ядерных отходов в далекие дали северных соседей.
Все равно сэкономленные деньги украдут.
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23.12.2020 19:25 Ответить
Отходы ядерных реакторов как бы не совсем отходы.
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23.12.2020 20:06 Ответить
Вы будете их использовать?
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23.12.2020 21:35 Ответить
Ну я точно нет. А вот такая держава как Украина вполне возможно. По крайней мере не вижу непреодолимых технических проблем.
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23.12.2020 23:18 Ответить
Можна це паливо заряджати в ракети,та €башити по Московії.
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23.12.2020 18:03 Ответить
Теперь будем жить только за счёт солнечной и ветровой энергии. Беня и Ренат приняли решение.
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23.12.2020 18:06 Ответить
тобто будем сплачувать за сонячне світло та повітря
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23.12.2020 18:09 Ответить
На шостому році війни? Ділові партнери такі.
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23.12.2020 18:10 Ответить
С ядерными отходами всё сложно - мы их ОБЯЗУЕМСЯ вывозить в страны ядерного клуба, если мы декларируем свой безъядерный статус. Потому что это сырье для производства ядерного оружия, причем такое сырье, которое сложно проконтролировать, что с ним реально сделают. Тут важно то, что нам никто с Запада не дает по рукам за подобные инициативы, а значит концепция безопасности в мире глобально изменилась. Ещё Обама требовал от Украины передать в Россию все имеющиеся обогащенные ядерные материалы, уже когда у нас шла война.
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23.12.2020 19:49 Ответить
Таки да. Мир таки начал меняться. В лучшую ли сторону - вопрос. Но видимо иначе нельзя, если рядом существует упоротый сосед с ядерной дубиной.
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23.12.2020 20:20 Ответить
Украина перестала отгружать /Результат большой работы. Ребята-молодцы.
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23.12.2020 18:13 Ответить
а хто в тому винен, не можу зрозуміти, порох чи зеля?
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23.12.2020 18:45 Ответить
Коллег это коснулось лет 10 тому назад.
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23.12.2020 18:59 Ответить
Ни тот, ни другой никаким боком. Это настолько глобальный вопрос, что мнение или усилия одного человека ничего не значат. Фактически нам позволили создавать ядерное оружие. Поменялась концепция глобальной безопасности. И теперь нам перестали выкручивать руки с обогащенными материалами.
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23.12.2020 19:53 Ответить
це була іронія, хіба не зрозуміли?
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23.12.2020 19:58 Ответить
Я понял. Но многие просто не понимают, что это на самом деле, типа "это же просто отходы, лучше увезите их от нас куда подальше".
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23.12.2020 20:00 Ответить
Украина перестала отгружать отработанное ядерное топливо на хранение и переработку в РФ, - и.о. президента "Энергоатома" Котин - Цензор.НЕТ 2854
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23.12.2020 18:14 Ответить
Сын Лукашенко?Украина перестала отгружать отработанное ядерное топливо на хранение и переработку в РФ, - и.о. президента "Энергоатома" Котин - Цензор.НЕТ 3336
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23.12.2020 18:21 Ответить
мышебратья болотные гномы
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23.12.2020 18:53 Ответить
на коленях разве не удобнее?
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23.12.2020 19:58 Ответить
Расскажите где здесь радоваться? В РФ дофига безлюдных мест, где можно хранить эти отходы. Плюс ко всему обслуживающий персонал, в любом случае, хапает свою дозу, потом в 40лет "того" после серьёзных проблем со здоровьем - рак, внутренние органы умирают... и "по мелочи"(если сильный от природы)- волосы выпадают, причём даже на висках не растут или преждевременная импотенция. Так что... пусть возят это дерьмо туда.
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23.12.2020 18:18 Ответить
Зачем же радоваться. Просто принимать как осознанную необходимость. Вот судя по флажку Вы из Германии пишете. Посему следующий вопрос, что произойдет в Германии к примеру, если, не приведи Господь, кацапы расхерачат хранилище с ядерными отходами в Украине? Ведь там не один Чернобыль. Ну и на счет обслуживающего персонала. Покуда целостность хранилища не нарушена доза там не выше чем на самой АЭС.
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23.12.2020 18:31 Ответить
Здесь "зелёная энергетика" в ходу. Но она дорогая по себестоимости- украинцы отрицательно воспримут цены в платёжках. А расхерачать, тогда уж(!) они могут и сами АЭС, коих достаточно в Украине. Также можно запросто расхерачить и украинцам в РФ. Так почему акцент именно на хранилища, если последствия и те, и те- плачевные? Это всё "говорильня". Они не будут этого делать т.к. сами уязвимы. После "1мировой" вообще решили особо не воевать ядами.
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23.12.2020 18:38 Ответить
И тем не менее я просто напомню
Украина перестала отгружать отработанное ядерное топливо на хранение и переработку в РФ, - и.о. президента "Энергоатома" Котин - Цензор.НЕТ 7341

А что касаемо нам расхерачить что либо там - более проблематично. У нас ракетный потенциал способный на это гораздо ниже. Причем одно дело расхерачить АЭС где-то. И совсем другое дело доставить "грязный" заряд куда надо.
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23.12.2020 18:44 Ответить
Территории ЧАЭС хватить для столетия сбора отработанного ядерного топлива все АЭС Украины, действующих и будущих,
И не забывай что это топливо и его в будущем после переработки можно использовать в ядерных реакторах
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23.12.2020 18:31 Ответить
Я говорю обслуживающий персонал жестко страдает. Армейцев засылают, потом они в 40лет умирают. Но это уже никого не будет волновать- с армии то они уже давно уволены. Плюс мы же понимаем, что это Украина- кто гарантирует порядок и недопущения разгерметизацию по халатности? Если у них там(в случае чего), на "Новой земле" в радиусе сотен км. максимум медведи с песцами, то что в Киевской области? Плюс, как раз, если и создать хранилище, то по это и будет тот дополнительный объект угрозы, против которого и можно совершить диверсию. Типа не прямым ударом(как вы тут фантазируете), а из-за "халатности" обсл. персонала- мол, посмотрите, эти рукожопы загадили всю Европу....
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23.12.2020 18:47 Ответить
Які воєнні, що ви несете. Ці контейнери ОЯТ по радіації не перевищують нормального фону.
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23.12.2020 18:53 Ответить
"инфа сотка"-да?
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23.12.2020 18:55 Ответить
Это ничего, что эти контейнеры по железной дороге едут ? Откуда-нибудь из Ровно в Новосибирск. Вместе с пассажирскими составами на разъездах стоят. И по дороге у всех волосы выпадают?
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23.12.2020 19:57 Ответить
В статье написано прямо - УЖЕ есть одно хранилище. И оно уже 20 лет действиет. Для запорожской АЭС. И что там такого ужасного?
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23.12.2020 18:58 Ответить
А что там хорошего? Радиус поражения обширный в случае аварии. Украина относительно густонаселённая страна. 20 лет в таких вопросах мало- это ещё запросто аукнется. Я исхожу из простого- "кладбище с отходами" нужно организовывать где-то очень далеко и чем дальше тем лучше. А если можно организовывать совсем уж на "болотах", да ещё и у соседа- то это вообще сказка.
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23.12.2020 19:10 Ответить
Эту фигню нести можно сокльо угодно. По этой логике надо и АЭС закрыть... Ото бы у кацапов празник был бы... А в реальности у нас если что и случаеться - это нападение рашки. И поэтому любая зависимость от рашки - это зло. И если где можно избавиться -надо избавляться. Да, нам экономия еще 150-300 млн долларов. Рашке соответственно 0 убыток на эту сумму.
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23.12.2020 19:14 Ответить
АЭС в ближайшие годы не надо закрывать- т.к электроэнергия дешёвая за счет АЭС.
"где можно избавиться -надо избавляться"- полностью согласен. Но где можно скинуть им своё дерьмо, то нужно скидывать. На таких вещах грех экономить!
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23.12.2020 19:30 Ответить
чему там ломаться?
Україна перестала відвантажувати відпрацьоване ядерне паливо на зберігання і переробку в РФ, - в.о. президента "Енергоатому" Котін - Цензор.НЕТ 4727
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23.12.2020 21:16 Ответить
а также в ядерных ракетах
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23.12.2020 18:55 Ответить
Дык, дешевле это дерьмо балистическими ракетами отправлять на расею.
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23.12.2020 18:44 Ответить
Расскажите где здесь радоваться?/ Украинцам будет интересным мнение гражданина ФРГ о германской зелёной энергетике-из первых рук.
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23.12.2020 18:48 Ответить
Да ради Бога.... Довольны "вулканом" возле дома? Хозяин-барин.
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23.12.2020 18:58 Ответить
Да ради Бога.... Довольны "вулканом" возле дома? Хозяин-барин./ Понятно-гражданин ФРГ готов рассуждать о энергетике Украины но не в теме по энергетике ФРГ . Энергетическая стратегия Германии. Закрытие АЭС в 2022г. , отказ от угольной генерации в 2038г. Мощности возобновляемых источников энергии увеличатся с 116 гигаватт в 2018 г. до 235-276 гигаватт в 2035 г. Это будет соответствовать доле ВИЭ в 73-77% процентов потребления электроэнергии. Украине ближе Франция.По состоянию на июль 2020 г. Франция имеет 56 действующих ядерных реакторов , в Украине-15.
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23.12.2020 19:15 Ответить
Я и не написал, что Германия полностью перешла. Я про тенденцию! Поэтому и говорю- "в ходу". По крайней мере количество "ветряков" и "солн.батарей" относительно зашкаливает. Но от строительства и поддержки крупных гидро-атомных электростанций отказывается полностью.
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23.12.2020 19:23 Ответить
Скоро сказка сказывается да не скоро дело делается. Премьер-министр Украины Юрий Ехануров заявляет(2006 г.) , что полный ядерный цикл по производству топлива может быть создан в Украине за 12 лет./Распоряжение Кабинета Министров Украины № 650 от 17.04.2008 г. определило необходимость организации замкнутого цикла.
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23.12.2020 18:32 Ответить
Если зеленая плесень добралась до атома, считайте ........................... . Это вам не мусор со Львова, будет заповедная зона.
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23.12.2020 18:40 Ответить
ЛЁха, мусор со Львова при порохе был, а не при зел.плесе.
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23.12.2020 18:48 Ответить
Более того, Порох частично к этому руку и приложил(не снимаю вины с Садового). Именно благодаря кучерявой свинье закрыли полигон в Грибовичах без всякой другой альтернативы для миллионного города.
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23.12.2020 19:05 Ответить
Этот миллионыый город выбрал садового, который без большого отката себе не хотел, чтобы завод по переработке строили. А полигоны, которые уже не предназначены для вывоза может и надо закрывать?
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23.12.2020 19:16 Ответить
Ты мне не рассказывай о Львове, я здесь живу. Во втором туре был "выбор" между прохиндеем и земельным дерибанщике Синютке (протеже кучерявой свиньи) и таким же вором и прохиндеем Садовым. Что характерно - оба "щыри патриоты", на словах правда.
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23.12.2020 19:29 Ответить
Возможно полигон в Грибовичах уже и "не был предназначен" для вывоза отходов. Хотя кто это решил? Тем не менее, почему кучерявая свинья через своего губернатора Синютку дала указание, чтоб мусор из Львова не принимали ни на одном полигоне в области?
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23.12.2020 19:33 Ответить
Так, а я о чем, при них мусор был, а при этих ядерные отходы. Может и хорошо, вирус отгонять будем. Говорят к светящимся он не пристает.
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23.12.2020 19:11 Ответить
не горюй, вона тільки до молекули добралась
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23.12.2020 18:49 Ответить
У статті згадано виселений населений пункт Вільча. Ой, а що про нього пише Вікіпедія?

"У селі знаходиться нелегальний цех із виробництва дерев'яних палетів для опалення. Він належить дружині заступника керівника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Нацполіції України https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C&action=edit&redlink=1 Ігоря Купранця . Компанія «Енівей» не має дозволу на діяльність у Чорнобильській зоні, проте цех діє на території села з 2014 року".

Аваков, ау!
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23.12.2020 19:13 Ответить
ядерный мусор вывезут в ЕС, а те вывезут его на мусорку, и эта мусорку россия
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23.12.2020 20:31 Ответить
Глядишь, и ЧАЭС заново запустят, и втихаря пару боеголовок сварганят. А-то, без ЯО не видать нам обратно ни Крыма, ни ОРДЛО.
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23.12.2020 20:49 Ответить
Тепер Україні стане легше і вільніше в зовнішньополітичній сфері. Бо всі заклики до розірвання дипстосунків чи навіть військового стану з рф впиралися в просте питання, що робити, коли рф відмовиться у відповідь приймати наші ядерні відходи, на що, до речі, має повне право. Куди подіти ці відходи чи є країни, які погодяться у нас їх взяти? А якщо такі не знайдуться, як працювати АЕС, тобто половині енергосектору країни?
Тому так приходилося "петляти", всім, без виключення, керівникам України перед рф, бо перебити цей реальний козир у нас карти не було. Зараз має бути простіше. Схожа з проблема з ядерним паливом, але його купити і замінити легше, ніж із зберіганням відходів. Може, дійсно, станемо більш незалежними від москви.
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23.12.2020 21:35 Ответить
 
 