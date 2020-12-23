Украина перестала отгружать отработанное ядерное топливо на хранение и переработку в РФ, - и.о. президента "Энергоатома" Котин
"Энергоатом" в следующем году не планирует вывоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на радиохимические предприятия Российской Федерации.
Об этом и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил в ходе рабочей поездки на Запорожскую АЭС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не произойдет экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ", - сообщил руководитель Энергоатома.
Он подчеркнул, что доставка первой партии отработанного ядерного топлива с Южно-Украинской АЭС на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) ожидается в мае следующего года.
Котин прогнозирует, что к маю 2021 года будет устранено последнее препятствие, которое не позволяет начать эксплуатацию ЦХОЯТ - завершится достройка подъездного железнодорожного пути к Хранилищу на участке Вильча - Янов. Эта колея соединит ЦХОЯТ с железнодорожной сетью Украины и обеспечит возможность перевозки контейнеров с отработанным топливом с трех украинских АЭС - Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой (Запорожская АЭС с 2000 года имеет собственное пристанционное хранилище отработанного ядерного топлива).
Руководитель энергокомпании напомнил, что 18 декабря 2020 года на совещании в Кабинете Министров при рассмотрении проблемных вопросов строительства железнодорожного пути от станции Вильча до станции Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) протяженностью 43 км Энергоатом выступил с инициативой стать заказчиком данного строительства, чтобы завершить его в кратчайшие сроки - до 1 мая 2021 года. В дальнейшем компания будет иметь право хозяйственного ведения подъездного пути к Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
"Рассчитываем на положительное решение Кабинета Министров Украины по этому вопросу. Насколько мне известно, уже есть протокольное решение правительства. Ждем окончательного", - уточнил глава "Энергоатома".
ГП "НАЭК "Энергоатом" в декабре 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ, в котором следующее столетие будет храниться отработанное ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Стоимость строительства первого пускового комплекса составляет около 2 млрд грн.
Оборудование американской компании Holtec International установлено, начата его наладка, испытания и получение необходимых лицензионных документов.
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через время накопленные изотопы плутония 240, 241 «перегорят» в уран 235 и его опять можно будет использовать в реакторах
Собственно, локальная переработка ядерных отходов - это "первый звоночек", заявка на членство в ядерном клубе. Страны, которые декларируют отказ от ядерного оружия, обычно обязуются вывозить отработанное ядерное топливо в одну из стран, владеющим ядерным оружием. Мы раньше тоже придерживались этого правила. Тут интереснее другое. Раньше против подобной инициативы Украины по созданию замкнутого ядерного цикла всегда очень жестко выступали США и Великобритания. Сейчас они молчат. Это очень, очень резкое изменение их политики в нашем отношении. Фактически они нас поощряют к инициации разработки ядерного оружия.
У нас этих реакторов в стране 15 штук. Просто напоминаю, критическая масса для плутониевого шара в рубашке из обычной воды составляет 40кг. При плотности плутония 19,84 г/см³ это шарик диаметром чуть больше 15 см. Вот и считайте, сколько ежегодно ядерного оружия мы отправляли в Россию. Тут даже не то проблема, что мы теряли возможность, проблема ещё и в том, что мы делали сильнее Россию.
Все равно сэкономленные деньги украдут.
А что касаемо нам расхерачить что либо там - более проблематично. У нас ракетный потенциал способный на это гораздо ниже. Причем одно дело расхерачить АЭС где-то. И совсем другое дело доставить "грязный" заряд куда надо.
И не забывай что это топливо и его в будущем после переработки можно использовать в ядерных реакторах
"где можно избавиться -надо избавляться"- полностью согласен. Но где можно скинуть им своё дерьмо, то нужно скидывать. На таких вещах грех экономить!
"У селі знаходиться нелегальний цех із виробництва дерев'яних палетів для опалення. Він належить дружині заступника керівника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Нацполіції України https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C&action=edit&redlink=1 Ігоря Купранця . Компанія «Енівей» не має дозволу на діяльність у Чорнобильській зоні, проте цех діє на території села з 2014 року".
Аваков, ау!
Тому так приходилося "петляти", всім, без виключення, керівникам України перед рф, бо перебити цей реальний козир у нас карти не було. Зараз має бути простіше. Схожа з проблема з ядерним паливом, але його купити і замінити легше, ніж із зберіганням відходів. Може, дійсно, станемо більш незалежними від москви.