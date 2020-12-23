Украина перестала отгружать отработанное ядерное топливо на хранение и переработку в РФ, - и.о. президента "Энергоатома" Котин

"Энергоатом" в следующем году не планирует вывоз отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с атомных электростанций Украины на переработку и временное хранение на радиохимические предприятия Российской Федерации.

Об этом и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил в ходе рабочей поездки на Запорожскую АЭС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уже прекратили отгружать ОЯТ в РФ. Если ничего не произойдет экстраординарного, то в следующем году мы ничего не будем поставлять на хранение в РФ", - сообщил руководитель Энергоатома.

Он подчеркнул, что доставка первой партии отработанного ядерного топлива с Южно-Украинской АЭС на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) ожидается в мае следующего года.

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Котин прогнозирует, что к маю 2021 года будет устранено последнее препятствие, которое не позволяет начать эксплуатацию ЦХОЯТ - завершится достройка подъездного железнодорожного пути к Хранилищу на участке Вильча - Янов. Эта колея соединит ЦХОЯТ с железнодорожной сетью Украины и обеспечит возможность перевозки контейнеров с отработанным топливом с трех украинских АЭС - Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой (Запорожская АЭС с 2000 года имеет собственное пристанционное хранилище отработанного ядерного топлива).

Руководитель энергокомпании напомнил, что 18 декабря 2020 года на совещании в Кабинете Министров при рассмотрении проблемных вопросов строительства железнодорожного пути от станции Вильча до станции Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области) протяженностью 43 км Энергоатом выступил с инициативой стать заказчиком данного строительства, чтобы завершить его в кратчайшие сроки - до 1 мая 2021 года. В дальнейшем компания будет иметь право хозяйственного ведения подъездного пути к Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

"Рассчитываем на положительное решение Кабинета Министров Украины по этому вопросу. Насколько мне известно, уже есть протокольное решение правительства. Ждем окончательного", - уточнил глава "Энергоатома".

ГП "НАЭК "Энергоатом" в декабре 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ, в котором следующее столетие будет храниться отработанное ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Стоимость строительства первого пускового комплекса составляет около 2 млрд грн.

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