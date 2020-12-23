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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного, Талаковки и Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС

Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного, Талаковки и Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Все нарушения вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, недалеко Водяного, что на Приазовье, враг открывал неприцельный огонь вблизи украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета. На этом же направлении, но уже у Талаковки, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки, где оккупанты открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.

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"Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (27259) Донбасс (26956) Авдеевка (2444) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Анекдот такой -- старинный -- времён Арабо-Израильской войны.
Между окопами:
-- Саид! Почему не стреляешь?
-- Патроны кончились, Абрам!
-- Хош, по-дешёвке продам?
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23.12.2020 18:24
+1
а обстреляли геометрически меньше , чем при пи-пи-рохе?
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23.12.2020 18:10
+1
Перемирие в действии.
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23.12.2020 18:11
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а обстреляли геометрически меньше , чем при пи-пи-рохе?
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23.12.2020 18:10 Ответить
Перемирие в действии.
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23.12.2020 18:11 Ответить
Мені все більше і більше хочеться заховати того пресцентра десь у ...., щоб з нього всякі такі "новини" не виходили більше, мля. Новини типу "муха там посрала , а в нас нема бойових втрат, тільки поранені з'явились хз з куди"
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23.12.2020 18:14 Ответить
як ви почнете аналізувати ті як ви кажете "сводкі", то подивитесь самі, що в них верзуть іноді суцільну галіматтю
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23.12.2020 18:22 Ответить
Плохо , что в ответ в десять раз больше не полетело . "Просто перестаньте стрелять . " ?
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23.12.2020 18:23 Ответить
Анекдот такой -- старинный -- времён Арабо-Израильской войны.
Между окопами:
-- Саид! Почему не стреляешь?
-- Патроны кончились, Абрам!
-- Хош, по-дешёвке продам?
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23.12.2020 18:24 Ответить
Эрдоган звонит Зеленскому...
Зеля... тебе дроны Байрактар и Акинчи нужны?
Султан Эрдоганыч,а каким лучше по кремлю шандарахнуть?
Зеля,этот дрон есть,но я тебе его не дам...молодой еще...
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23.12.2020 18:31 Ответить
Свежак...
ДАУНбасс напал на Донбасс...Путлер выходит на сцену Мавзолея и говорит...
братья грузины,сегодня вы напали сами на себя в Абхазии и Ю.Осетии..,завтра планирую напаасть на Молдову и Приднестровье...,зеленые человечки и добровольцы получают сухпаёк от меня... и 100 долларов матери на ваши похороны... ЧВК ВагнерНЕТ это супервойска РАБссии,потому что нас нигде НЕТ...
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23.12.2020 18:37 Ответить
Я его перекрутил,сначала Приднестровье напало на Приднестровье столкнуть лбами один народ,это фишка ФСБшного ублюдка...
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23.12.2020 18:52 Ответить
Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали.
Я не можу уявити собі офіційну заяву такого змісту.!!!! Сюр якиїсь!!!
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23.12.2020 18:59 Ответить
 
 