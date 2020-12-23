Наемники РФ обстреляли украинские позиции возле Водяного, Талаковки и Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Все нарушения вооруженные формирования Российской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Так, недалеко Водяного, что на Приазовье, враг открывал неприцельный огонь вблизи украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета. На этом же направлении, но уже у Талаковки, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки, где оккупанты открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.
"Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
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Между окопами:
-- Саид! Почему не стреляешь?
-- Патроны кончились, Абрам!
-- Хош, по-дешёвке продам?
Зеля... тебе дроны Байрактар и Акинчи нужны?
Султан Эрдоганыч,а каким лучше по кремлю шандарахнуть?
Зеля,этот дрон есть,но я тебе его не дам...молодой еще...
ДАУНбасс напал на Донбасс...Путлер выходит на сцену Мавзолея и говорит...
братья грузины,сегодня вы напали сами на себя в Абхазии и Ю.Осетии..,завтра планирую напаасть на Молдову и Приднестровье...,зеленые человечки и добровольцы получают сухпаёк от меня... и 100 долларов матери на ваши похороны... ЧВК ВагнерНЕТ это супервойска РАБссии,потому что нас нигде НЕТ...
Я не можу уявити собі офіційну заяву такого змісту.!!!! Сюр якиїсь!!!