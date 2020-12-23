В начале 2021 Украина дополнительно закупит 500 тыс. тестов на антиген и 160 кислородных концентраторов, - Минздрав

В рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Украина получила 3,7 млн долларов. Это позволит уже в начале 2021 дополнительно закупить 500 тыс. тестов для определения антигена SARS-CoV-2 с полными комплектами средств индивидуальной защиты для проведения исследований и 160 кислородных концентраторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Кроме того, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2021-2023 годы Украина получит также 135 млн долларов, которые будут направлены на достижение нескольких стратегических целей: обеспечение доступа к своевременному выявлению, диагностике и лечению туберкулеза и ВИЧ, а также внедрение действенных моделей помощи, ориентированных на пациента ", - сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что медицинские учреждения пяти восточных областей Украины на этой неделе получат 100 кислородных концентраторов, закупленных Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках поддержки правительства Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Такая помощь стала возможной при финансировании правительства Германии в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины.

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