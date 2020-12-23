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Новости Коронавирус и карантин
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В начале 2021 Украина дополнительно закупит 500 тыс. тестов на антиген и 160 кислородных концентраторов, - Минздрав

В начале 2021 Украина дополнительно закупит 500 тыс. тестов на антиген и 160 кислородных концентраторов, - Минздрав

В рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Украина получила 3,7 млн долларов. Это позволит уже в начале 2021 дополнительно закупить 500 тыс. тестов для определения антигена SARS-CoV-2 с полными комплектами средств индивидуальной защиты для проведения исследований и 160 кислородных концентраторов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Кроме того, в рамках сотрудничества с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2021-2023 годы Украина получит также 135 млн долларов, которые будут направлены на достижение нескольких стратегических целей: обеспечение доступа к своевременному выявлению, диагностике и лечению туберкулеза и ВИЧ, а также внедрение действенных моделей помощи, ориентированных на пациента ", - сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что медицинские учреждения пяти восточных областей Украины на этой неделе получат 100 кислородных концентраторов, закупленных Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках поддержки правительства Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Такая помощь стала возможной при финансировании правительства Германии в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов: Алгоритм ковид-тестирования полностью обновлен. Вводится скрининг на выявление антигена

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Финляндии и Норвегии почти 500 тыс. тестов на 1 миллион населения. И введен дифференциальный карантин по условиям. Может поэтому там и заболеваемость и смертность на порядок ниже.
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23.12.2020 19:01 Ответить
Так у нас к тому же занижены официальные цифры.
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23.12.2020 19:27 Ответить
160 концентраторов для 40 миллионной страны это конечно серьезная цифра, от сердца отрывают.
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23.12.2020 19:05 Ответить
Как только появляется новость что Порошенко привез концентраторы, сразу же вылазит морда степанова и анансирует "закупку Украиной концентраторов". Обещанные в прошлый раз уже закупили?
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23.12.2020 19:26 Ответить
Под этой новостью воняли,что мол мало привез.Порох купил 50 штук,а целая Украина за налоги ажжж 160!.купят.потом.когда нибудь.
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24.12.2020 01:08 Ответить
Так это он уже не первый, и даже не второй раз все везет.
А зебаранье стадо кроме как вонять ни на что больше не способно.
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24.12.2020 03:45 Ответить
 
 